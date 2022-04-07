РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10419 посетителей онлайн
Новости
3 095 21

Эстония приостанавливает выдачу гражданам России и Беларуси виз на жительство, разрешений на работу или ведение бизнеса

эстония

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ограничить для граждан России и Беларуси возможность работать или вести бизнес и приостановило выдачу новых виз и вида на жительство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эта санкция является дополнительным шагом, чтобы избежать противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время предоставляют гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работы", - рассказал министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани .

Он подчеркнул: "Мы должны решительно ограничить возможности граждан этих двух стран приехать и поселиться в Эстонии".

В то же время государство не аннулирует существующие виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии, и, если они есть, то это лицо может ходатайствовать об их продлении или изменении оснований для пребывания в Эстонии в соответствии с законом.

Также читайте: Война будет продолжаться еще долго, до 9 мая она точно не закончится, - глава внешней разведки Эстонии.

Следовательно, на основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси может оформить повторное разрешение на проживание для работы у другого работодателя. Если предусмотренные законом условия не соблюдены или лицо нарушило эстонский закон, оно теряет право на пребывание в Эстонии.

Например, разрешение на проживание аннулируется, если лицо разжигало национальную, расовую, религиозную или политическую рознь, совершило насилие или уголовное преступление.

Також читайте: Естонія передала Україні нову партію військової допомоги, - посольство. ФОТОрепортаж

Дозволено також продовжувати подорож Естонією в рамках сімейної міграції або з гуманітарних причин.

виза (1238) россия (95418) Эстония (1419)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Огромнейший респект. У всех свинособак нужно аннулировать визы и ПМЖ и вернуть их на историческую родину!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 18:44
+10
Зрозуміли, що більшість цих тварин тікають з рашки до загниваючої Європи, абит потім хдити автопробігом із Z, як та тварюка з Германії.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:53
+9
Отлично!
показать весь комментарий
07.04.2022 18:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отлично!
показать весь комментарий
07.04.2022 18:43 Ответить
Огромнейший респект. У всех свинособак нужно аннулировать визы и ПМЖ и вернуть их на историческую родину!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 18:44 Ответить
Як це "призупиняє"!? Заборонити як мінімум на 50 років!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 18:45 Ответить
Феєрія вогню..працює 30мм.Знищення ворожих танків бійцями полку "Азов"https://www.youtube.com/watch?v=LNkghIHUNnY
показать весь комментарий
07.04.2022 18:45 Ответить
Вы ещё тех кому раньше выдали пинайте в сраку аж до границы иначе кремлевской изчадие будет вечно портить вам жизнь.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:51 Ответить
... и всего то? А может пора депортацию провести, как минимум, "агентов влияния", активно в соц.сетях поддерживающих гос-во-террориста?
показать весь комментарий
07.04.2022 18:52 Ответить
Зрозуміли, що більшість цих тварин тікають з рашки до загниваючої Європи, абит потім хдити автопробігом із Z, як та тварюка з Германії.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:53 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511962380703604742 8 ч



Після того, як США обнародували план Путіна про пряме вторгнення в Україну, Порошенко 6 грудня 2021 року закликав американців надали зброю, згадавши напівзабуте з часів 2СВ слово «ленд-ліз»
Аж через 2,5 місяці, 19 лютого 2022 року ідею ленд-ліза підтримав і Зеленський Далі є





Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511962689349865472 8 ч



І ось ще майже через 2 місяці Сенат США схвалив законопроект щодо програми ленд-лізу для України, який ще має прийняти Палата Представників, що вона невдовзі неодмінно зробить… Але час біжить… А скільки його вже втрачено(
показать весь комментарий
07.04.2022 18:53 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 18:56 Ответить
дозволяється
цілувати дупу Фуйла
намальованому в громадському туалеті
показать весь комментарий
07.04.2022 18:58 Ответить
гнать их засратой метлой в их *********!
показать весь комментарий
07.04.2022 18:59 Ответить
Понад 330 московських дипломатів було вислано з Європи:
Данія - 15
Нідерланди - 17
Бєльгія - 21
Латвія - 3
Естонія - 3
Чехія - 1
Швеція - 3
Латвія - 4
Болгарія - 13
Німеччина - 40
Шспанія - 25
Франція - 35
Польща - 45
Словакія - 38
Словенія - 33
Італія - 30
Чорногорія - 1
Македонія - 5
показать весь комментарий
07.04.2022 19:15 Ответить
Черногория еще троих высылает. Итого 4.
показать весь комментарий
07.04.2022 21:57 Ответить
Поправлю: Из Эстонии будет выслан весь состав консулств в Нарве и Тарту, всего 14 москалей, из них 7 с диппаспортами. Сами консулства закрываются.
показать весь комментарий
08.04.2022 14:02 Ответить
А коли Україна?
показать весь комментарий
07.04.2022 19:00 Ответить
А у нас с рашкой до сих пор безвизовый режим, так?
показать весь комментарий
07.04.2022 19:02 Ответить
ты дебил?
показать весь комментарий
07.04.2022 19:17 Ответить
Нет, а вот ты похож на него.
показать весь комментарий
07.04.2022 21:07 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 20:10 Ответить
 
 