Эстония приостанавливает выдачу гражданам России и Беларуси виз на жительство, разрешений на работу или ведение бизнеса
Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ограничить для граждан России и Беларуси возможность работать или вести бизнес и приостановило выдачу новых виз и вида на жительство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эта санкция является дополнительным шагом, чтобы избежать противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время предоставляют гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работы", - рассказал министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани .
Он подчеркнул: "Мы должны решительно ограничить возможности граждан этих двух стран приехать и поселиться в Эстонии".
В то же время государство не аннулирует существующие виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии, и, если они есть, то это лицо может ходатайствовать об их продлении или изменении оснований для пребывания в Эстонии в соответствии с законом.
Следовательно, на основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси может оформить повторное разрешение на проживание для работы у другого работодателя. Если предусмотренные законом условия не соблюдены или лицо нарушило эстонский закон, оно теряет право на пребывание в Эстонии.
Например, разрешение на проживание аннулируется, если лицо разжигало национальную, расовую, религиозную или политическую рознь, совершило насилие или уголовное преступление.
Дозволено також продовжувати подорож Естонією в рамках сімейної міграції або з гуманітарних причин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511962380703604742 8 ч
Після того, як США обнародували план Путіна про пряме вторгнення в Україну, Порошенко 6 грудня 2021 року закликав американців надали зброю, згадавши напівзабуте з часів 2СВ слово «ленд-ліз»
Аж через 2,5 місяці, 19 лютого 2022 року ідею ленд-ліза підтримав і Зеленський Далі є
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511962689349865472 8 ч
І ось ще майже через 2 місяці Сенат США схвалив законопроект щодо програми ленд-лізу для України, який ще має прийняти Палата Представників, що вона невдовзі неодмінно зробить… Але час біжить… А скільки його вже втрачено(
цілувати дупу Фуйла
намальованому в громадському туалеті
Данія - 15
Нідерланди - 17
Бєльгія - 21
Латвія - 3
Естонія - 3
Чехія - 1
Швеція - 3
Латвія - 4
Болгарія - 13
Німеччина - 40
Шспанія - 25
Франція - 35
Польща - 45
Словакія - 38
Словенія - 33
Італія - 30
Чорногорія - 1
Македонія - 5