Эстония приостанавливает выдачу гражданам России и Беларуси виз на жительство, разрешений на работу или ведение бизнеса

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ограничить для граждан России и Беларуси возможность работать или вести бизнес и приостановило выдачу новых виз и вида на жительство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эта санкция является дополнительным шагом, чтобы избежать противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время предоставляют гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работы", - рассказал министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани .

Он подчеркнул: "Мы должны решительно ограничить возможности граждан этих двух стран приехать и поселиться в Эстонии".

В то же время государство не аннулирует существующие виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии, и, если они есть, то это лицо может ходатайствовать об их продлении или изменении оснований для пребывания в Эстонии в соответствии с законом.

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Следовательно, на основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси может оформить повторное разрешение на проживание для работы у другого работодателя. Если предусмотренные законом условия не соблюдены или лицо нарушило эстонский закон, оно теряет право на пребывание в Эстонии.

Например, разрешение на проживание аннулируется, если лицо разжигало национальную, расовую, религиозную или политическую рознь, совершило насилие или уголовное преступление.

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Дозволено також продовжувати подорож Естонією в рамках сімейної міграції або з гуманітарних причин.