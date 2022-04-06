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Естонія передала Україні нову партію військової допомоги, - посольство. ФОТОрепортаж

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Про це повідомляє посольство Естонії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", - наголосили в посольстві.

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Естонія передала Україні нову партію військової допомоги, - посольство 01
Естонія передала Україні нову партію військової допомоги, - посольство 02
Естонія передала Україні нову партію військової допомоги, - посольство 03

Автор: 

допомога (8343) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+57
дякуємо!🙏
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06.04.2022 02:09
+50
маленька Естонія нас підтримує більше ніж велика Франція . дякуємо вам за підтримку !
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06.04.2022 03:03
+36
Спасибо огромное нашим союзникам!
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06.04.2022 02:26
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дякуємо!🙏
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06.04.2022 02:09 Відповісти
Друг в беде, настоящий друг. Спасибо !
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06.04.2022 06:24 Відповісти
дякс!
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06.04.2022 02:21 Відповісти
Спасибо огромное нашим союзникам!
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06.04.2022 02:26 Відповісти
Вдячність щира вам всім та уклін низький від народу українського, браття! Україна переможе!
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06.04.2022 02:34 Відповісти
На одиницю населення Естонія надає допомоги більш ніж США в 100 разів.
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06.04.2022 03:00 Відповісти
Але хочу зауважити що нам ніхто нічого не винен, не треба кусати руку дающих. Є багато країн які взагалі нічого не дають, згадайте їх. А є які і відверто шкодять, наприклад Угорщина...
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06.04.2022 08:37 Відповісти
А вы уверены, что без США всё это вооружение при заходе в Украину не накрыли бы ракетами?! Вы в курсе. что вчера над Польшей вдоль территории Украины и Беларуси весь день работали минимум 1 беспилотный разведчик, два Боинга-разведчика и как минимум два топливозаправщика? 1 час полёта только беспилотника-разведчика (тот самый, что накануне войны летал вдоль Рашки над Украиной целые сутки) стоит около 25 тысяч долларов! Один американский https://www.flightradar24.com/multiview/2b65acb5 топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker прямо сейчас над Польшей и что особенно примечательно, взлетел с ТЕРРИТОРИИ Германии! Если не изменяет память, Германия изначально не давала воздушное пространство даже для транзита военной техники, а сейчас даёт использовать аэродромы!
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06.04.2022 09:16 Відповісти
Ты че сказать то хотел? Или ты может считаеш что жизни наших солдат дороже какого-то беспилотника? Или намекаеш что Украинская армия сама бы не справилась? Или о чем ты тут бредиш? Америка сьэкономина миллиарды доларов на купирование угрозы от нашего ядренбатона. Теперь нужно платить по счетам. 25 тыс. долларов куйня по сравнению с мировой революцией. Иди ной в другое место, ***** австрийская. Немчурня нам не помощники, іфрау меркель-подстилка путлера. Так что сиди и не кукарекай))))
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06.04.2022 10:11 Відповісти
Звичайно Україна ніколи би не справилася без американської підтримки і допомоги. Тільки ідіоти і вороги України можуть стверджувати протилежне.
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06.04.2022 15:32 Відповісти
Что значит "вы уверены"? Что значит "в курсе"? Да, в курсе, спасибо штатам, а ты - то здесь причем?
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06.04.2022 19:00 Відповісти
Спасибо Вам люди свободного мира! Это храбрый и благородный поступок.
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07.04.2022 02:00 Відповісти
ви не праві
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06.04.2022 18:31 Відповісти
маленька Естонія нас підтримує більше ніж велика Франція . дякуємо вам за підтримку !
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06.04.2022 03:03 Відповісти
Франція надавала допомогу теж. Від неї Україна отримувала гранатомети Мілан. Італія також надавала. Просто про це не писали тут.
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06.04.2022 07:52 Відповісти
Я думаю, о поставках вообще не надо писать. Ни конкретно, ни взагалі. После публикования таких сведений орки будут искать еще целый аэродром...
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06.04.2022 09:09 Відповісти
Оркам бесполезно что-то искать, все грузы приходят в Польшу и оттуда под контролем самолётов разведчиков отслеживающих безопасность конвоев со стороны Рашки и БелоРашки, получают украинцы. При любой попытке достать конвои на территории Польши (НАТО), даже не продолжаю... Расеяне могут *опу на британский флаг порвать, но против технологий они бессильны, это не мирные города бомбить.
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06.04.2022 09:20 Відповісти
Орки пусть СЧИТАЮТ и думают сколько гранатомётов у Украины теперь есть на ОДИН их танк! Такая ариХметика им поможет МОЗГАМИ ПОРАСКИНУТЬ, если не в переносном, то в прямом смысле.
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06.04.2022 09:22 Відповісти
ПТРК "Мілан" точніше, ніби то вони (ЄЕС-НАТО) його поступово знімають з озброєння, як і США/Канада свої ПТРК "ТОУ". Їх треба ставити на авто підвищеної і таким чином перекривати шляхи руху кацапів
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06.04.2022 09:51 Відповісти
гора народила мишу ...
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06.04.2022 10:17 Відповісти
Естонцям-респект...
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06.04.2022 06:00 Відповісти
Дивлюся на ці склади, площадку зберігання і заздрість бере -оце так орднунг ! Колеса не вросли в цемлю, ящики не розсохлися і не потріскали. Ще могло років 30 стояти
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06.04.2022 06:51 Відповісти
За крайній тиждень підігнали заліза на потужну бригаду, може наші стратеги вже візьмуться за південь або розібашат лугандон станом на лютий 2014р ?
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06.04.2022 06:54 Відповісти
Не сумнівайтесь в Залужному, як тільки зможуть то зроблять. Значить зараз не можуть, ми не совок щоб людьми кидатись на танки і мінні поля любою ціною, це шлях в нікуди.
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06.04.2022 08:40 Відповісти
Це ж ті самі 6 буксируючих гаубиць, які Естонія хотіла передати ще до війни, але не встигла. Німеччина відмовляла і блокувала допомогу, так як ці гармати належали колишній НДР. На 42 день війни нарешті вони потрапляють в Україну.
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06.04.2022 07:56 Відповісти
Ну так Німеччина дала дозвіл.
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06.04.2022 08:35 Відповісти
Від серця дякую за таку допомогу!
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06.04.2022 07:58 Відповісти
Спасибо, Братья!!!!
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06.04.2022 09:10 Відповісти
Ну еще и только вчера отправили несколько трейлеров с бусиками и джипами для ВСУ. Частная инициатива. Ручейки складываются в реку.
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06.04.2022 09:41 Відповісти
Спасибо Вам люди свободного мира! Это храбрый и благородный поступок.
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07.04.2022 02:02 Відповісти
СльІшал про помощь ЛитвьІ и Естонии, а вот про Латвию молчек.
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06.04.2022 13:07 Відповісти
Латвия поставляла Стингеры.
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06.04.2022 15:22 Відповісти
Когда будете думать об Эстонии, помните, что в в процентном соотношении, она понсла самые страшные потери во второй мировой войне и и от ига нелюдей с востока. Их, всего то, 1,3 млн человек. Из этого,самих ээстов, меньше миллиона. За ними - потомки шариковых. Ну, и немного, нормальных людей. Как же они любят свою родину и свободу.!
Слава Украине! Au Eestile!

Слова гимна Эстонии
музыка Фредрика Пациуса, слова Йохана Вольдемара Янсена

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui ****** oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Вариант стихотворного перевода гимна Эстонии

Мой край, отрады полон ты
И светлой красоты! Мир целый можно обойти,
Страны дороже не найти.
Милей, чем лучшие края,
Ты, Родина моя!

Лишь ты могла меня, как мать,
Вскормить и воспитать.
И благодарность - мой ответ.
До смерти верность - мой завет.
Над всем другим поставлю я
Тебя, страна моя!

Благословит Господь Святой
Тебя, мой край родной.
Твоей защитой на века -
Щедроты полная рука.
В труде, как братская семья,
Будь, Родина моя!
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06.04.2022 16:38 Відповісти
Да, это так!
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06.04.2022 19:03 Відповісти
Спасибо Вам люди свободного мира! Это храбрый и благородный поступок.
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07.04.2022 02:03 Відповісти
О! Так це вже інша справа!!! Ато джавелині та стингери. Гаубиці-це вже наступальна зброя.Дякуємо!!! Ще б літаків підкинули побільше і все було б ОК.
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06.04.2022 18:46 Відповісти
Треба все робити в тиші,а не розголошувати на весь світ. Це к Бутусову. Язик без кісток.
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06.04.2022 19:09 Відповісти
слушно, але пан Бутусов не відповідальний за розголос від посольства Естонії. То вони обрали таку тактику - про все патякать..👏
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07.04.2022 09:35 Відповісти
ДЯКУЄМ
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06.04.2022 20:17 Відповісти
Эстонцы-молодцы. Мало говорят, много делают!
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07.04.2022 06:24 Відповісти
 
 