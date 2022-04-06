Естонія передала Україні нову партію військової допомоги, - посольство. ФОТОрепортаж
Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.
Про це повідомляє посольство Естонії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.
Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", - наголосили в посольстві.
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Слава Украине! Au Eestile!
Слова гимна Эстонии
музыка Фредрика Пациуса, слова Йохана Вольдемара Янсена
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui ****** oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!
Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!
Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!
Вариант стихотворного перевода гимна Эстонии
Мой край, отрады полон ты
И светлой красоты! Мир целый можно обойти,
Страны дороже не найти.
Милей, чем лучшие края,
Ты, Родина моя!
Лишь ты могла меня, как мать,
Вскормить и воспитать.
И благодарность - мой ответ.
До смерти верность - мой завет.
Над всем другим поставлю я
Тебя, страна моя!
Благословит Господь Святой
Тебя, мой край родной.
Твоей защитой на века -
Щедроты полная рука.
В труде, как братская семья,
Будь, Родина моя!