Эстония передала Украине новую партию военной помощи, - посольство. ФОТОрепортаж
Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.
Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.
"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - подчеркнули в посольстве.
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Слава Украине! Au Eestile!
Слова гимна Эстонии
музыка Фредрика Пациуса, слова Йохана Вольдемара Янсена
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui ****** oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!
Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!
Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!
Вариант стихотворного перевода гимна Эстонии
Мой край, отрады полон ты
И светлой красоты! Мир целый можно обойти,
Страны дороже не найти.
Милей, чем лучшие края,
Ты, Родина моя!
Лишь ты могла меня, как мать,
Вскормить и воспитать.
И благодарность - мой ответ.
До смерти верность - мой завет.
Над всем другим поставлю я
Тебя, страна моя!
Благословит Господь Святой
Тебя, мой край родной.
Твоей защитой на века -
Щедроты полная рука.
В труде, как братская семья,
Будь, Родина моя!