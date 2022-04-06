Эстония передала Украине новую партию военной помощи, - посольство. ФОТОрепортаж

Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - подчеркнули в посольстве.

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