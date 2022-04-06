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Эстония передала Украине новую партию военной помощи, - посольство. ФОТОрепортаж

Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - подчеркнули в посольстве.

Также читайте: Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.

Эстония передала Украине новую партию военной помощи, - посольство 01
Эстония передала Украине новую партию военной помощи, - посольство 02
Эстония передала Украине новую партию военной помощи, - посольство 03

помощь (7800) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+57
дякуємо!🙏
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06.04.2022 02:09
+50
маленька Естонія нас підтримує більше ніж велика Франція . дякуємо вам за підтримку !
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06.04.2022 03:03
+36
Спасибо огромное нашим союзникам!
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06.04.2022 02:26
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дякуємо!🙏
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06.04.2022 02:09 Ответить
Друг в беде, настоящий друг. Спасибо !
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06.04.2022 06:24 Ответить
дякс!
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06.04.2022 02:21 Ответить
Спасибо огромное нашим союзникам!
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06.04.2022 02:26 Ответить
Вдячність щира вам всім та уклін низький від народу українського, браття! Україна переможе!
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06.04.2022 02:34 Ответить
На одиницю населення Естонія надає допомоги більш ніж США в 100 разів.
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06.04.2022 03:00 Ответить
Але хочу зауважити що нам ніхто нічого не винен, не треба кусати руку дающих. Є багато країн які взагалі нічого не дають, згадайте їх. А є які і відверто шкодять, наприклад Угорщина...
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06.04.2022 08:37 Ответить
А вы уверены, что без США всё это вооружение при заходе в Украину не накрыли бы ракетами?! Вы в курсе. что вчера над Польшей вдоль территории Украины и Беларуси весь день работали минимум 1 беспилотный разведчик, два Боинга-разведчика и как минимум два топливозаправщика? 1 час полёта только беспилотника-разведчика (тот самый, что накануне войны летал вдоль Рашки над Украиной целые сутки) стоит около 25 тысяч долларов! Один американский https://www.flightradar24.com/multiview/2b65acb5 топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker прямо сейчас над Польшей и что особенно примечательно, взлетел с ТЕРРИТОРИИ Германии! Если не изменяет память, Германия изначально не давала воздушное пространство даже для транзита военной техники, а сейчас даёт использовать аэродромы!
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06.04.2022 09:16 Ответить
Ты че сказать то хотел? Или ты может считаеш что жизни наших солдат дороже какого-то беспилотника? Или намекаеш что Украинская армия сама бы не справилась? Или о чем ты тут бредиш? Америка сьэкономина миллиарды доларов на купирование угрозы от нашего ядренбатона. Теперь нужно платить по счетам. 25 тыс. долларов куйня по сравнению с мировой революцией. Иди ной в другое место, ***** австрийская. Немчурня нам не помощники, іфрау меркель-подстилка путлера. Так что сиди и не кукарекай))))
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06.04.2022 10:11 Ответить
Звичайно Україна ніколи би не справилася без американської підтримки і допомоги. Тільки ідіоти і вороги України можуть стверджувати протилежне.
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06.04.2022 15:32 Ответить
Что значит "вы уверены"? Что значит "в курсе"? Да, в курсе, спасибо штатам, а ты - то здесь причем?
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06.04.2022 19:00 Ответить
Спасибо Вам люди свободного мира! Это храбрый и благородный поступок.
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07.04.2022 02:00 Ответить
ви не праві
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06.04.2022 18:31 Ответить
маленька Естонія нас підтримує більше ніж велика Франція . дякуємо вам за підтримку !
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06.04.2022 03:03 Ответить
Франція надавала допомогу теж. Від неї Україна отримувала гранатомети Мілан. Італія також надавала. Просто про це не писали тут.
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06.04.2022 07:52 Ответить
Я думаю, о поставках вообще не надо писать. Ни конкретно, ни взагалі. После публикования таких сведений орки будут искать еще целый аэродром...
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06.04.2022 09:09 Ответить
Оркам бесполезно что-то искать, все грузы приходят в Польшу и оттуда под контролем самолётов разведчиков отслеживающих безопасность конвоев со стороны Рашки и БелоРашки, получают украинцы. При любой попытке достать конвои на территории Польши (НАТО), даже не продолжаю... Расеяне могут *опу на британский флаг порвать, но против технологий они бессильны, это не мирные города бомбить.
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06.04.2022 09:20 Ответить
Орки пусть СЧИТАЮТ и думают сколько гранатомётов у Украины теперь есть на ОДИН их танк! Такая ариХметика им поможет МОЗГАМИ ПОРАСКИНУТЬ, если не в переносном, то в прямом смысле.
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06.04.2022 09:22 Ответить
ПТРК "Мілан" точніше, ніби то вони (ЄЕС-НАТО) його поступово знімають з озброєння, як і США/Канада свої ПТРК "ТОУ". Їх треба ставити на авто підвищеної і таким чином перекривати шляхи руху кацапів
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06.04.2022 09:51 Ответить
гора народила мишу ...
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06.04.2022 10:17 Ответить
Естонцям-респект...
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06.04.2022 06:00 Ответить
Дивлюся на ці склади, площадку зберігання і заздрість бере -оце так орднунг ! Колеса не вросли в цемлю, ящики не розсохлися і не потріскали. Ще могло років 30 стояти
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06.04.2022 06:51 Ответить
За крайній тиждень підігнали заліза на потужну бригаду, може наші стратеги вже візьмуться за південь або розібашат лугандон станом на лютий 2014р ?
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06.04.2022 06:54 Ответить
Не сумнівайтесь в Залужному, як тільки зможуть то зроблять. Значить зараз не можуть, ми не совок щоб людьми кидатись на танки і мінні поля любою ціною, це шлях в нікуди.
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06.04.2022 08:40 Ответить
Це ж ті самі 6 буксируючих гаубиць, які Естонія хотіла передати ще до війни, але не встигла. Німеччина відмовляла і блокувала допомогу, так як ці гармати належали колишній НДР. На 42 день війни нарешті вони потрапляють в Україну.
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06.04.2022 07:56 Ответить
Ну так Німеччина дала дозвіл.
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06.04.2022 08:35 Ответить
Від серця дякую за таку допомогу!
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06.04.2022 07:58 Ответить
Спасибо, Братья!!!!
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06.04.2022 09:10 Ответить
Ну еще и только вчера отправили несколько трейлеров с бусиками и джипами для ВСУ. Частная инициатива. Ручейки складываются в реку.
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06.04.2022 09:41 Ответить
Спасибо Вам люди свободного мира! Это храбрый и благородный поступок.
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07.04.2022 02:02 Ответить
СльІшал про помощь ЛитвьІ и Естонии, а вот про Латвию молчек.
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06.04.2022 13:07 Ответить
Латвия поставляла Стингеры.
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06.04.2022 15:22 Ответить
Когда будете думать об Эстонии, помните, что в в процентном соотношении, она понсла самые страшные потери во второй мировой войне и и от ига нелюдей с востока. Их, всего то, 1,3 млн человек. Из этого,самих ээстов, меньше миллиона. За ними - потомки шариковых. Ну, и немного, нормальных людей. Как же они любят свою родину и свободу.!
Слава Украине! Au Eestile!

Слова гимна Эстонии
музыка Фредрика Пациуса, слова Йохана Вольдемара Янсена

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui ****** oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Вариант стихотворного перевода гимна Эстонии

Мой край, отрады полон ты
И светлой красоты! Мир целый можно обойти,
Страны дороже не найти.
Милей, чем лучшие края,
Ты, Родина моя!

Лишь ты могла меня, как мать,
Вскормить и воспитать.
И благодарность - мой ответ.
До смерти верность - мой завет.
Над всем другим поставлю я
Тебя, страна моя!

Благословит Господь Святой
Тебя, мой край родной.
Твоей защитой на века -
Щедроты полная рука.
В труде, как братская семья,
Будь, Родина моя!
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06.04.2022 16:38 Ответить
Да, это так!
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06.04.2022 19:03 Ответить
Спасибо Вам люди свободного мира! Это храбрый и благородный поступок.
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07.04.2022 02:03 Ответить
О! Так це вже інша справа!!! Ато джавелині та стингери. Гаубиці-це вже наступальна зброя.Дякуємо!!! Ще б літаків підкинули побільше і все було б ОК.
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06.04.2022 18:46 Ответить
Треба все робити в тиші,а не розголошувати на весь світ. Це к Бутусову. Язик без кісток.
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06.04.2022 19:09 Ответить
слушно, але пан Бутусов не відповідальний за розголос від посольства Естонії. То вони обрали таку тактику - про все патякать..👏
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07.04.2022 09:35 Ответить
ДЯКУЄМ
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06.04.2022 20:17 Ответить
Эстонцы-молодцы. Мало говорят, много делают!
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07.04.2022 06:24 Ответить
 
 