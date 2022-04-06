Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Белый дом.

Согласно меморандуму, опубликованному администрацией США, эквивалентный $100 млн объем помощи Украине будет включать в себя оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что дополнительная военная помощь Украине на $100 млн включает также противотанковые системы.

Согласно его заявлению, распространенному Госдепом, согласно поручению президента США Джо Байдена, Блинкен распорядился предоставить помощь Украине на сумму на $100 млн "для удовлетворения неотложной потребности Украины в дополнительных противотанковых системах".

В понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что в ближайшие дни США объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

"Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в частности, сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Он отметил, что с начала полноценного вторжения России США выделили Украине оружие и снаряжение на сумму $1,65 млрд.

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