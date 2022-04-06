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Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн

сша,дім,білий

Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Белый дом.

Согласно меморандуму, опубликованному администрацией США, эквивалентный $100 млн объем помощи Украине будет включать в себя оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что дополнительная военная помощь Украине на $100 млн включает также противотанковые системы.

Согласно его заявлению, распространенному Госдепом, согласно поручению президента США Джо Байдена, Блинкен распорядился предоставить помощь Украине на сумму на $100 млн "для удовлетворения неотложной потребности Украины в дополнительных противотанковых системах".

В понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что в ближайшие дни США объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

"Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в частности, сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Он отметил, что с начала полноценного вторжения России США выделили Украине оружие и снаряжение на сумму $1,65 млрд.

Читайте: Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"

Байден Джо (2785) помощь (7768) США (26454)


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Амери-допомога має бути якомога швидшою та потужнішою...
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06.04.2022 06:29 Ответить
В Павлограде, местные "воры" ударили военного на заправке, за то что на блок-посте не дали провезти оружие.
Догнали и наказали уродов в центре города возле АТБ.

https://www.youtube.com/watch?v=23AVemLcoos
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06.04.2022 06:29 Ответить
Слава США
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06.04.2022 07:00 Ответить
спасіба і за ето
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06.04.2022 07:52 Ответить
Не понял, что значит " дополнительные"? Байден же анонсировал помощь в 13 с лишним лярдов, если не ошибаюсь. Пришло всего на 1,65 лярда.
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06.04.2022 09:05 Ответить
Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Однак не повернув в Київ посольство і не призначив посла
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06.04.2022 09:25 Ответить
ТОВАРИЩИ! НЕ ДОЛЛАРЫ ОДОЛЕЛИ НЕМЦЕВ В 1941 1945 ГОДАХ! ОДОЛЕЛ ГИТЛЕРОВЦЕВ ТРУД! СЕЙЧАС СНОВА ВЫЛЕЗЛА ЭТА ЧУМА СО СВОЕЙ СВАСТИКОЙ! СИМВОЛ ПУТИНА ЭТО СВАСТИКА И НАШИ ВОИНЫ ПРОТИВОСТОЯТ НАСТОЯЩЕМУ ФАШИЗМУ! В БОЯХ ЗА УКРАИНУ ПОГИБ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТ! ЗАДАЧА КАЖДОГО УКРАИНЦА ПОМОГАТЬ ФРОНТУ И НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ! Я ПРИЗЫВАЮ ЛЮДЕЙ НАУКИ И ИНЖЕНЕРОВ! ПРИЗЫВАЮ ХИМИКОВ И ФИЗИКОВ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ РАБОЧИХ И ТЕХНИКОВ ПОМОГАТЬ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ ЗНАНИЯМИ О ВРАГЕ! МЫ НЕ ТОЛЬКО ДОЛЖНЫ ГОРДИТЬСЯ ПОДВИГАМИ НАШИХ СОЛДАТ! МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ИМ ЖИЗНИ! Я НЕ ФАНАТИК НАШЕЙ ВЛАСТИ! НО ИДЕТ ВОЙНА НА ВЫЖИВАНИЕ! ОНИ ХОТЯТ ПОРАБОТИТЬ НАС И ОТПРАВИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ В СИБИРЬ! ОНИ УЖЕ ВЫВОЗЯТ ДОНЧАН НА САХАЛИН! ИДЁТ ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ВРАГАМ! СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ В 1941 1945 ГОДАХ! СЛАВА ВСЕМ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ УКРАИНЫ И СССР! СМЕРТЬ ПАЛАЧУ НАРОДОВ ПУТИНУ! СМЕРТЬ ИЗУВЕРУ БАШАРУ АСАДУ! СМЕРТЬ СОЮЗНИКАМ ПУТИНА МАДУРО И ХУНТЕ БИРМЫ! СЛАВА ЖУКОВУ!
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06.04.2022 13:26 Ответить
СМЕРТЬ ПУТИНУ И АСАДУ! В СИРИИ РАЗБИТЫ ГОРОДА И СЕЛА! ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ! СОТНИ ТЫСЯЧ РАНЕННЫХ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ! НЕ ПРОСТИМ ЗА БУЧУ! НЕ ПРОСТИМ ЗА МАРИУПОЛЬ! ЗА ДРЕВНИЕ ЦЕРКВИ ЧЕРНИГОВА НЕ ПРОСТИМ САТАНИСТАМ! ЗА СИНАГОГУ НЕ ПРОСТИМ! НЕ ПРОСТИМ ЗА БОМБАРДИРОВКИ БАБЬЕГО ЯРА! НЕ ПРОСТИМ ЗА ДЕТЕЙ ХАРЬКОВА! НЕ ПРОСТИМ ЗА ЛЕНИНГРАДЦЕВ В 1941 1945 ГОДАХ! НЕ ПРОСТИМ ЗА 300 000 УБИТЫХ ЧЕЧЕНЦЕВ! НЕ ПРОСТИМ ЗА ПЫТКИ! НЕ ПРОСТИМ ЗА РАССТРЕЛЫ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СТАЛИНИСТАМИ! СТАЛИНИЗМ ЭТО НАЦИЗМ! СМЕРТЬ ПУТИНУ! СМЕРТЬ САТАНИСТАМ!
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06.04.2022 13:31 Ответить
ЭТО ДАЖЕ НЕ СОЛДАТЫ! УБИЙЦЫ И ПАЛАЧИ! ОТОМСТИМ ЗА БУЧУ!
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06.04.2022 13:35 Ответить
 
 