Байден розпорядився надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн
Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.
Згідно з меморандумом, опублікованим адміністрацією США, еквівалентний $100 млн обсяг допомоги Україні включатиме оборонні товари та послуги, військове навчання та підготовку.
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн включає також протитанкові системи.
Згідно з його заявою, поширеною Держдепом, відповідно до доручення президента США Джо Байдена, Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму на $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України у додаткових протитанкових системах".
У понеділок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що найближчими днями США оголосять про надсилання додаткової військової допомоги Україні.
"Військова допомога від США та їхніх союзників прибуває кожен новий день, зокрема сьогодні, і ми анонсуємо додаткову військову підтримку найближчими днями", - заявив Салліван під час пресбрифінгу Білого дому.
Він зазначив, що з початку повноцінного вторгнення Росії США виділили Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.
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