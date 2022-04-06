Байден розпорядився надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн

Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

Згідно з меморандумом, опублікованим адміністрацією США, еквівалентний $100 млн обсяг допомоги Україні включатиме оборонні товари та послуги, військове навчання та підготовку.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн включає також протитанкові системи.

Згідно з його заявою, поширеною Держдепом, відповідно до доручення президента США Джо Байдена, Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму на $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України у додаткових протитанкових системах".

У понеділок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що найближчими днями США оголосять про надсилання додаткової військової допомоги Україні.

"Військова допомога від США та їхніх союзників прибуває кожен новий день, зокрема сьогодні, і ми анонсуємо додаткову військову підтримку найближчими днями", - заявив Салліван під час пресбрифінгу Білого дому.

Він зазначив, що з початку повноцінного вторгнення Росії США виділили Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.

Також читайте: Байден про звірства окупантів у Бучі: "Це воєнний злочин"