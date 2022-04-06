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Байден розпорядився надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн

сша,дім,білий

Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

Згідно з меморандумом, опублікованим адміністрацією США, еквівалентний $100 млн обсяг допомоги Україні включатиме оборонні товари та послуги, військове навчання та підготовку.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн включає також протитанкові системи.

Згідно з його заявою, поширеною Держдепом, відповідно до доручення президента США Джо Байдена, Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму на $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України у додаткових протитанкових системах".

У понеділок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що найближчими днями США оголосять про надсилання додаткової військової допомоги Україні.

"Військова допомога від США та їхніх союзників прибуває кожен новий день, зокрема сьогодні, і ми анонсуємо додаткову військову підтримку найближчими днями", - заявив Салліван під час пресбрифінгу Білого дому.

Він зазначив, що з початку повноцінного вторгнення Росії США виділили Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.

Також читайте: Байден про звірства окупантів у Бучі: "Це воєнний злочин"

Автор: 

Байден Джо (2883) допомога (8304) США (22590)


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Амери-допомога має бути якомога швидшою та потужнішою...
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06.04.2022 06:29 Відповісти
В Павлограде, местные "воры" ударили военного на заправке, за то что на блок-посте не дали провезти оружие.
Догнали и наказали уродов в центре города возле АТБ.

https://www.youtube.com/watch?v=23AVemLcoos
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06.04.2022 06:29 Відповісти
Слава США
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06.04.2022 07:00 Відповісти
спасіба і за ето
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06.04.2022 07:52 Відповісти
Не понял, что значит " дополнительные"? Байден же анонсировал помощь в 13 с лишним лярдов, если не ошибаюсь. Пришло всего на 1,65 лярда.
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06.04.2022 09:05 Відповісти
Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Однак не повернув в Київ посольство і не призначив посла
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06.04.2022 09:25 Відповісти
ТОВАРИЩИ! НЕ ДОЛЛАРЫ ОДОЛЕЛИ НЕМЦЕВ В 1941 1945 ГОДАХ! ОДОЛЕЛ ГИТЛЕРОВЦЕВ ТРУД! СЕЙЧАС СНОВА ВЫЛЕЗЛА ЭТА ЧУМА СО СВОЕЙ СВАСТИКОЙ! СИМВОЛ ПУТИНА ЭТО СВАСТИКА И НАШИ ВОИНЫ ПРОТИВОСТОЯТ НАСТОЯЩЕМУ ФАШИЗМУ! В БОЯХ ЗА УКРАИНУ ПОГИБ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТ! ЗАДАЧА КАЖДОГО УКРАИНЦА ПОМОГАТЬ ФРОНТУ И НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ! Я ПРИЗЫВАЮ ЛЮДЕЙ НАУКИ И ИНЖЕНЕРОВ! ПРИЗЫВАЮ ХИМИКОВ И ФИЗИКОВ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ РАБОЧИХ И ТЕХНИКОВ ПОМОГАТЬ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ ЗНАНИЯМИ О ВРАГЕ! МЫ НЕ ТОЛЬКО ДОЛЖНЫ ГОРДИТЬСЯ ПОДВИГАМИ НАШИХ СОЛДАТ! МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ИМ ЖИЗНИ! Я НЕ ФАНАТИК НАШЕЙ ВЛАСТИ! НО ИДЕТ ВОЙНА НА ВЫЖИВАНИЕ! ОНИ ХОТЯТ ПОРАБОТИТЬ НАС И ОТПРАВИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ В СИБИРЬ! ОНИ УЖЕ ВЫВОЗЯТ ДОНЧАН НА САХАЛИН! ИДЁТ ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ВРАГАМ! СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ В 1941 1945 ГОДАХ! СЛАВА ВСЕМ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ УКРАИНЫ И СССР! СМЕРТЬ ПАЛАЧУ НАРОДОВ ПУТИНУ! СМЕРТЬ ИЗУВЕРУ БАШАРУ АСАДУ! СМЕРТЬ СОЮЗНИКАМ ПУТИНА МАДУРО И ХУНТЕ БИРМЫ! СЛАВА ЖУКОВУ!
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06.04.2022 13:26 Відповісти
СМЕРТЬ ПУТИНУ И АСАДУ! В СИРИИ РАЗБИТЫ ГОРОДА И СЕЛА! ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ! СОТНИ ТЫСЯЧ РАНЕННЫХ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ! НЕ ПРОСТИМ ЗА БУЧУ! НЕ ПРОСТИМ ЗА МАРИУПОЛЬ! ЗА ДРЕВНИЕ ЦЕРКВИ ЧЕРНИГОВА НЕ ПРОСТИМ САТАНИСТАМ! ЗА СИНАГОГУ НЕ ПРОСТИМ! НЕ ПРОСТИМ ЗА БОМБАРДИРОВКИ БАБЬЕГО ЯРА! НЕ ПРОСТИМ ЗА ДЕТЕЙ ХАРЬКОВА! НЕ ПРОСТИМ ЗА ЛЕНИНГРАДЦЕВ В 1941 1945 ГОДАХ! НЕ ПРОСТИМ ЗА 300 000 УБИТЫХ ЧЕЧЕНЦЕВ! НЕ ПРОСТИМ ЗА ПЫТКИ! НЕ ПРОСТИМ ЗА РАССТРЕЛЫ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СТАЛИНИСТАМИ! СТАЛИНИЗМ ЭТО НАЦИЗМ! СМЕРТЬ ПУТИНУ! СМЕРТЬ САТАНИСТАМ!
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06.04.2022 13:31 Відповісти
ЭТО ДАЖЕ НЕ СОЛДАТЫ! УБИЙЦЫ И ПАЛАЧИ! ОТОМСТИМ ЗА БУЧУ!
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06.04.2022 13:35 Відповісти
 
 