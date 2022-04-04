Байден про звірства окупантів у Бучі: "Це воєнний злочин"

Президент США Джо Байден вважає звірства, які чинили російські окупанти у Бучі, воєнним злочином, але не геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є злочини російських окупантів у Бучі геноцидом, Байден сказав: "Ні. Я думаю, що це воєнний злочин".

"Ви можете пам’ятати, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну, правда, ви бачили, що сталося в Бучі. Він військовий злочинець. Але ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби, і ми повинні отримати всі подробиці, щоб відбувся суд над військовими злочинами. Цей хлопець жорстокий, і те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачили", - сказав президент США.

Також Байден заявив, що розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ.

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