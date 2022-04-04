Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден считает зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче, военным преступлением, но не геноцидом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос журналистов, являются ли преступления российских оккупантов в Буче геноцидом, Байден сказал: "Нет. Я думаю, что это военное преступление".
"Вы можете помнить, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, правда, вы видели, что произошло в Буче. Он военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы, и мы должны получить все подробности, чтобы состоялся суд над военными преступлениями. Этот парень жесток, и происходящее в Буче возмутительно, и все это видели", - сказал президент США.
Также Байден заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
Пожалуйста, подождите...
Що цей термін означає в хворій уяві кацапів не можуть пояснити навіть самі кацапи.
Просто байден як і багато інших іноземців -- навіть мадяри (досі сам політкоректно називав їх угорцями та як у самого звідти корні) не мають уявлення реальної "картини" ситуації!
Бо це скраю... їх хати..
Не черные, лгбт, или евреи
Зараз політиків як Рейган, Тетчер, Буш просто не існує в природі!
не надо думать что они дураки
просто они сами воевать не будут
но и оружие я пока не вижу чтобы было что то существенное
сейчас будет бойня на востоке
там одними javelin, nlaw и стингерами уже не отделаешься
т.к. надо не только держать оборону, но и атаковать, а это будут потери большие
если в планах высшего политического руководства вообще про это думают
может их цель будет только удержать в пределах областей и все
правда про юг тогда что? так и оставить?
«У Київській області найгірша ситуація щодо людських жертв - у Бородянці.
Про злочини, скоєні в там, скоро говоритимуть у всьому світі», - Генпрокурор Венедіктова.
То скоєне в Бучі -це ще квіточки? Навіть думати страшно .
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины. Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
штА рассєя далжна сдєлать с Украiной.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
типовий кацапо-ординський фашизм-рашизм.
а ось i мурло автора, що закликає до геноциду українцiв, мурло рашиста тiмошки сєргєйцева
вдохновители, последователи, которые призывают к геноциду украинского народа
должны быть осуждены международным трибуналом, как и рашистские военные
преступники во главе с ботоксным Сцарьком-пуйлом.
Відо від 3 квітня.
Все признаки геноцида есть. Беспричинное уничтожение мирных людей. Вопрос в количестве только видимо.