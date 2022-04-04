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Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден считает зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче, военным преступлением, но не геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос журналистов, являются ли преступления российских оккупантов в Буче геноцидом, Байден сказал: "Нет. Я думаю, что это военное преступление".

"Вы можете помнить, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, правда, вы видели, что произошло в Буче. Он военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы, и мы должны получить все подробности, чтобы состоялся суд над военными преступлениями. Этот парень жесток, и происходящее в Буче возмутительно, и все это видели", - сказал президент США.

Также Байден заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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Топ комментарии
+16
разница в том что мир не одупляет с кем имеет дело - они всё говорят о пушкиных толстых и достоевских.... а они имеют дело с самой кровожадной безсмысленной недонацией в мире АЛЁ ГАРАЖ БИДОН ОЧНИССЬЬ
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04.04.2022 19:18
+15
Напевне розвідка ще не показала Байден кацапську методичку, написану одним відомим пропагандонм-політтехнологом, де писані рекомендації є керівництвом до здійснення саме геноциду саме українців, саме як нації.
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04.04.2022 19:19
+11
що? зачекаємо на визволення Маріуполя, щоб Байден роздупився?
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04.04.2022 19:18
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Xcuse me, WAIT WAAAAAAT?
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04.04.2022 19:15 Ответить
Поясни своїми словами, як ти розумієш термін "денацифікація".
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04.04.2022 19:25 Ответить
Термін вжитий на Потсдамської конференції 45 року, що означає позбавлення від нацистської ідеології жителів Німеччини і Австрії. Виключно за результатами Нюрнбергського процесу і Потсдамської конференції і стосується виключно третього рейху. Всі інші неонацистські організації під це не потрапляють. Більш ніде і ніколи не використовувався.

Що цей термін означає в хворій уяві кацапів не можуть пояснити навіть самі кацапи.
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04.04.2022 20:15 Ответить
мені видається "термінологією" (особливо суттю) там ніхто не переймався -- суто військовий "маркетинг"!
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04.04.2022 20:30 Ответить
ну чому ж можуть, не всі правда, бо не розуміють взагалі того слова, а загалом, щоб українці перестали вважати себе українцями, а типа брацкім наротом хрюцкіх - малоросамі
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04.04.2022 22:31 Ответить
...ясно...це іронічний сарказм...
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04.04.2022 19:35 Ответить
потому как печей еще не построили...пока сжигают так, как попало...или фото из Бучи не смотрел?
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04.04.2022 19:36 Ответить
Там пересувні крематорії...
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04.04.2022 19:37 Ответить
не правий він, і сарказм неуместен!
Просто байден як і багато інших іноземців -- навіть мадяри (досі сам політкоректно називав їх угорцями та як у самого звідти корні) не мають уявлення реальної "картини" ситуації!
Бо це скраю... їх хати..
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04.04.2022 19:38 Ответить
Вінстон Черчилль: "Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти"
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04.04.2022 19:50 Ответить
скілько ще варіантів залишилось?.. я гадав, що після Бучі, вже варіантів нема -- їбанути по кремлю...
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04.04.2022 20:26 Ответить
Я не Байден і, навіть, не американець щоби мати змогу відповісти на це питання... Але навіть історія останніх тридцяти років підтверджує справедливість твердження сера Ві́нстона Леонарда Спенсер-Че́рчилля
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04.04.2022 20:55 Ответить
А какая разница? Главное- Штатам решить как скорее уничтожить Парашу.
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04.04.2022 19:17 Ответить
разница в том что мир не одупляет с кем имеет дело - они всё говорят о пушкиных толстых и достоевских.... а они имеют дело с самой кровожадной безсмысленной недонацией в мире АЛЁ ГАРАЖ БИДОН ОЧНИССЬЬ
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04.04.2022 19:18 Ответить
Русских нет и не было. Это смесь из остатков славян с разным дерьмом. А за "русского" Пушкина я вообще молчу. Он презирал этот язык и в своём кругу говорил только на французском. А стихи и прочее на русском- это только бизнес, и ничего личного. Толстой вставлял в свои книги цитаты на французском тоже не просто так. Достоевского читать вообще тяжело- он был психически больной человек, как и вся его страна.
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04.04.2022 19:47 Ответить
що? зачекаємо на визволення Маріуполя, щоб Байден роздупився?
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04.04.2022 19:18 Ответить
Начинается... Он долго будет еще увиливать и не называть вещи своими именами??? Или говорить что-то, а потом испуганно перефразировать???
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04.04.2022 19:18 Ответить
А Рейган действовал пожёстче.
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04.04.2022 19:18 Ответить
Хорошо, что обамы нет❗А так бы🤌
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04.04.2022 19:27 Ответить
а я шо говорив))))...через пів року...скажуть шо то не війна --це військова операція)))) змучились вже від війни..
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04.04.2022 19:19 Ответить
Є три складові---Україна і війна з рашкою..Дипломатична війна--переговорщики..і Глобальний світ взаємостосунки між державами...економіка і політика
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04.04.2022 19:21 Ответить
Напевне розвідка ще не показала Байден кацапську методичку, написану одним відомим пропагандонм-політтехнологом, де писані рекомендації є керівництвом до здійснення саме геноциду саме українців, саме як нації.
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04.04.2022 19:19 Ответить
Все он понимает. Демократы введут свою игру и все должно было быть по другому, а мы им все планы спутали своим сопротивлением.
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04.04.2022 19:21 Ответить
дідусю, а якщо тебе наприклад гемор прихопить або ще якась болячка і ти знатимеш, що полегшає тільки після капітуляції мордора та деокупації України. Адже справи швидше підуть? Я навіть не сумніваюсь
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04.04.2022 19:22 Ответить
Ну понятное дело

Не черные, лгбт, или евреи
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04.04.2022 19:22 Ответить
хлопцю в бункері--глибоко насрати
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04.04.2022 19:23 Ответить
Не Байдену судить. Для этого есть международный суд в Гааге, можно и новый Нюрнбергский трибунал создать. Если глава США не понимает, то юристы трибунала ему разъяснят.
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04.04.2022 19:23 Ответить
Для них ,ну розумієте для них)))-тільки ''голокост''то геноцид!!Нажаль!
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04.04.2022 19:24 Ответить
с юридической точки зрения он прав. и почему вы решили что военные преступления мягче и добрее чем геноцид? не разгоняйте зраду
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04.04.2022 19:25 Ответить
именно.
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04.04.2022 19:32 Ответить
Важко було уявити, що захід так деградує за відносно короткий період з моменту розпаду совка!
Зараз політиків як Рейган, Тетчер, Буш просто не існує в природі!
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04.04.2022 19:25 Ответить
Тут він правий це воєнний злочин, а геноцит був голокост 32-32років
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04.04.2022 19:25 Ответить
Уже начинает подгорать от тупости этих всех товарищей, они понятия не имеют с кем имеют дело.... Где их чертовые спецслужбы, изучающие вражескую культуру быт? историю? неужели у них всё застопорилось на совке, когда Украины и украинцев *не было*, и всё так и осталось.... тоесть по сути они все сейчас ДУМАЮТ И ГОВОРЯТ О ВОЙНЕ *хохлов сепаратистов* которые воюют за свой кусочек земли отобраный у совка... мой мозг отказывается это понимать и осознавать. НЕУЖЕЛИ ОНИ НАСТОЛЬКО КАЛИЧИ??
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04.04.2022 19:27 Ответить
они все знают
не надо думать что они дураки
просто они сами воевать не будут
но и оружие я пока не вижу чтобы было что то существенное
сейчас будет бойня на востоке
там одними javelin, nlaw и стингерами уже не отделаешься
т.к. надо не только держать оборону, но и атаковать, а это будут потери большие
если в планах высшего политического руководства вообще про это думают

может их цель будет только удержать в пределах областей и все
правда про юг тогда что? так и оставить?
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04.04.2022 19:47 Ответить
якщо так, то ті вже не світовий жандарм, а старий та беззубий містечковий дільничий, який не реагує адекватно на злочини поза меж своєї дільниці, бо там розійшовся маститий гопник.
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04.04.2022 19:30 Ответить
Якщо взяти до уваги заяви англійської розвідки ми-6,про підготовку росіянами масових вбивств українців, і сьогоднішні зафіксовані після звільнення українських міст сотні вбивств мирных, невинних людей, то це більше як військовий злочин.
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04.04.2022 19:31 Ответить
@svecha62

«У Київській області найгірша ситуація щодо людських жертв - у Бородянці.
Про злочини, скоєні в там, скоро говоритимуть у всьому світі», - Генпрокурор Венедіктова.

То скоєне в Бучі -це ще квіточки? Навіть думати страшно .
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04.04.2022 19:32 Ответить


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины. Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр



https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 19:36 Ответить
в Бучi вiйськовий злочин, вбивства...а взагалi рашисти виношують плани геноциду всього українського народу. наприклад, вчорашня публiкацiя на головнiй державнiй iнформагенцii паРашi, рiа, де керують кiсєль та бобрiха...

штА рассєя далжна сдєлать с Украiной.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html


типовий кацапо-ординський фашизм-рашизм.

а ось i мурло автора, що закликає до геноциду українцiв, мурло рашиста тiмошки сєргєйцева

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04.04.2022 19:39 Ответить
рассеянский шизо-фашизм рашизм должен быть уничтожен, а его проповедники,

вдохновители, последователи, которые призывают к геноциду украинского народа

должны быть осуждены международным трибуналом, как и рашистские военные

преступники во главе с ботоксным Сцарьком-пуйлом.
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04.04.2022 19:42 Ответить
Байден очень труслив. Очень. Человек без яиц.
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04.04.2022 19:55 Ответить
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04.04.2022 20:07 Ответить
Чого всі т ак на того хутіна визвірились? Він звичайнісінький залещанін і є типовим представником цього генетичного сміття. Ось послухайте думки про війну та Україну і її майбутнє звичайних мокшанців: https://www.youtube.com/watch?v=p7987MbJ5vg
Відо від 3 квітня.
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04.04.2022 20:05 Ответить
Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия[1], который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую

Все признаки геноцида есть. Беспричинное уничтожение мирных людей. Вопрос в количестве только видимо.
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04.04.2022 20:27 Ответить
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04.04.2022 22:06 Ответить
 
 