Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"

Президент США Джо Байден считает зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче, военным преступлением, но не геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос журналистов, являются ли преступления российских оккупантов в Буче геноцидом, Байден сказал: "Нет. Я думаю, что это военное преступление".

"Вы можете помнить, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, правда, вы видели, что произошло в Буче. Он военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы, и мы должны получить все подробности, чтобы состоялся суд над военными преступлениями. Этот парень жесток, и происходящее в Буче возмутительно, и все это видели", - сказал президент США.

Также Байден заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Читайте также: Мир придет только тогда, когда у Украины будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский