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Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки: "США розглядають цю пропозицію"

байден

Президент Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб Штати були включені до угоди щодо безпекових гарантій Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський сказав, що США "розглядають цю пропозицію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два члени НАТО висловили готовність стати гарантами безпеки України, - Арахамія

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23697) США (22545) гарантія (267)


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Топ коментарі
+18
Вова, давай розмотуй ниточку, хто тобі порадив призначити Наумова. Який наказав розмінувати Чонгар. У тебе там чимало всіляких радників.
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02.04.2022 08:41
+17
Вова,давай закінчимо з орками! А потім всі гарантії.
Чи вже і так ми далеко зайшли і пора остановитися?
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02.04.2022 08:37
+12
Зеля ти президент чи підстилка ***** російського? Українці вмирали і вмирають щоб бути в НАТО, а не всякі папірці отримувати типу Будапешського меморандуму.
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02.04.2022 08:56
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Вова,давай закінчимо з орками! А потім всі гарантії.
Чи вже і так ми далеко зайшли і пора остановитися?
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02.04.2022 08:37 Відповісти
Ви або ра пенсії або ваші діти не воюють і чужою кровью вова давай...
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02.04.2022 08:38 Відповісти
Тут багато відомих у своєму під'їзді геополітиків в розтягнутих треніках
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02.04.2022 09:19 Відповісти
тут кращі ніж у ВР, тут не пропонують продати собаку для оплати за газ.
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04.04.2022 17:09 Відповісти
Що давай ? Ще одні мінські углди тільки в гіршому варіанті ? Бери Вову під руку і вали в Рашку, яку так хочеться врятувати?
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02.04.2022 09:27 Відповісти
На фронт
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02.04.2022 09:52 Відповісти
вове надо поменьше трындеть а то у него постоянно меняется позиция постоянные истерики -переговорщики одно зеленский другое
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02.04.2022 16:07 Відповісти
Джо давай шевелись думать некогда.
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02.04.2022 08:37 Відповісти
В його віці рухатись важко.
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02.04.2022 08:41 Відповісти
как можна надавать гарантии пока война еще не закончилась? что за бред а территории захваченные:?
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02.04.2022 16:17 Відповісти
Тільки не таку нікчемну, як Будапештський меморандум.
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02.04.2022 08:38 Відповісти
Будапешт 2.0
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02.04.2022 08:38 Відповісти
Навчені вже- не вийде.
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02.04.2022 08:42 Відповісти
Не сміши мене. Вся наша тисячолітня історія нічого нас не вчить. В битвах, як леви, а в політиці - барани
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02.04.2022 09:12 Відповісти
Будапешт 2.0 это НАТО

Вот отрывок из пятой статьи

"окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района."
http://consultant.parus.ua/?doc=02Y6P5D8D6
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02.04.2022 10:52 Відповісти
брехня бот
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02.04.2022 16:10 Відповісти
"такого действия, какое она сочтет необходимым" (с)
Можно каски послать, можно джавелины, можно выразить озабоченности, а можно и повоевать
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02.04.2022 10:54 Відповісти
Війна йде повним ходом, а зелень переймається гіпотетичними гарантіями безпеки. Дебіли, ***.🤦
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02.04.2022 08:41 Відповісти
Вова, давай розмотуй ниточку, хто тобі порадив призначити Наумова. Який наказав розмінувати Чонгар. У тебе там чимало всіляких радників.
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02.04.2022 08:41 Відповісти
На кінці ниточки вовин завгосп.
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02.04.2022 08:44 Відповісти
А хто призначив завгоспа?
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02.04.2022 09:40 Відповісти
Той кого "мудрий нарід" вибрав. *****,як же вони мене бісили в 2019му своєю тупістю
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02.04.2022 11:22 Відповісти
Проблема в тому що вони нікуди не зникли,а завдяки відосікам їх кількість зростає.Думаючих людей у нас меншість.
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02.04.2022 12:19 Відповісти
ну тогда под бомбежками будут еще долго сидеть если в мозгу ничего не поменяется
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02.04.2022 16:11 Відповісти
США планові пуски балістичних ракет відклали, щоб не провокувати *****, такого ще ніколи не було.Про які тоді можна казати гарантії безпеки? Хто їх буде виконувати?
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02.04.2022 08:45 Відповісти
Держава США. Не особисто боягуз Байден.
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02.04.2022 08:48 Відповісти
Так він на це все впливає. Там купа радників байденовських.
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02.04.2022 08:54 Відповісти
Ще раз- держава США. Які в біса радники...
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02.04.2022 09:06 Відповісти
И посольство во Львов, это тоже
поддержка такая
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02.04.2022 09:42 Відповісти
а что американцы мало поддерживают? вы вообще в своем уме? если бы не помощь штатов и евросоюза + санкции из которых они сами страдают то нам бы уже был конец
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02.04.2022 16:14 Відповісти
Зеля ти президент чи підстилка ***** російського? Українці вмирали і вмирають щоб бути в НАТО, а не всякі папірці отримувати типу Будапешського меморандуму.
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02.04.2022 08:56 Відповісти
Какие гарантии, изменение Конституции под давлением это потеря суверенитета, под военным - капитуляция, все остальное лирика и забалтывание
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02.04.2022 08:58 Відповісти
Вони ще хочуть розглядати? Володимир Олександрович, не принижуйся. Радянські танки хай собі а мартенівські печі направляє Більше ніж 30 річної давни. Він би ще тачанки з кулеметом запонував. Старий маразматик.
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02.04.2022 09:01 Відповісти
В Будапешті США вже надали гарантії нашої безпеки. Вам ще мало?
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02.04.2022 09:03 Відповісти
так кацапский Чалый готовил меморандум и опять он тут .. головой думай а не жопой
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02.04.2022 16:19 Відповісти
Чому блокуєш коментар?
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02.04.2022 09:03 Відповісти
Очень хочу, чтобы Америка сказала: "******?".
Ты два года чем занимался? Вот оттуда и возьми.
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02.04.2022 09:13 Відповісти
Пам'ятайте, що під час Трампа ставили під сумнів НАТО. Американці запитали, чому вони повинні воювати за Європу, коли Європа не робить достатньо, щоб воювати за себе.
Навіть якщо Байден підпише гарантію, люди в майбутньому знайдуть спосіб її саботувати, тому що ідея боротися за нейтральну країну, яка не буде воювати за вас, принципово неприваблива.
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02.04.2022 09:25 Відповісти
Вова хоче в бункер до Пуйла
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02.04.2022 09:31 Відповісти
Они ******* в Будапеште, этого мало?
Даже старые миги не разрешили полякам передавать...
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02.04.2022 09:32 Відповісти
Думаю США підуть на ще більшу і ефективнішу співпрацю якщо хм видадуть коломойського як злочинця якого там судять
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02.04.2022 09:32 Відповісти
Антикоррупционный прокурор не важнее?
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02.04.2022 09:40 Відповісти
да важнее был тогда когда тебя просили если ты кинул американцев и украинцев по борьбе с коррупцией то с какого хрена американцы должны спасать твою жопу .. вы же сами это выбрали без армии без вiри без мови
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02.04.2022 16:22 Відповісти
По сути гарантия это армия и её оружие,
К сожалению русских всем миром снабжали военными технологиями, пока мы строили дороги и покупали дворцы в европе
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02.04.2022 09:37 Відповісти
кто это мы? это делала избранная власть - которую выбрали не очень умные люди - а их ведь предупреждали - а теперь беда горе расплата
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02.04.2022 16:24 Відповісти
Протекторат США до повного знищення московії. Нашим політикам я не вірю нікому.
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02.04.2022 10:20 Відповісти
Эти все идиоты надеятся что путин болен и *вскоре* сдохнет... ну ну
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02.04.2022 10:25 Відповісти
ну со щитовидкой рак у него есть проблемы иначе какого с ним врачи онкологи прилеплены
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02.04.2022 16:25 Відповісти
Уже разглядывают-и это хорошо…
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02.04.2022 10:40 Відповісти
Далі..... за чиїм наказом єдиний бойовий корабель поставили на ремонт за 2 місяці до початку війни??? "СОВПАДЕНИЕ". Здається, що запитань буде все більше.
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05.04.2022 08:18 Відповісти
 
 