Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки: "США розглядають цю пропозицію"
Президент Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб Штати були включені до угоди щодо безпекових гарантій Україні.
Про це він повідомив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський сказав, що США "розглядають цю пропозицію".
Топ коментарі
+18 drowsy_cat
показати весь коментар02.04.2022 08:41
+17 Ivan Ivanov #437477
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+12 Nature of Ukraine
показати весь коментар02.04.2022 08:56
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Чи вже і так ми далеко зайшли і пора остановитися?
Вот отрывок из пятой статьи
"окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района."
http://consultant.parus.ua/?doc=02Y6P5D8D6
Можно каски послать, можно джавелины, можно выразить озабоченности, а можно и повоевать
поддержка такая
Ты два года чем занимался? Вот оттуда и возьми.
Навіть якщо Байден підпише гарантію, люди в майбутньому знайдуть спосіб її саботувати, тому що ідея боротися за нейтральну країну, яка не буде воювати за вас, принципово неприваблива.
Даже старые миги не разрешили полякам передавать...
К сожалению русских всем миром снабжали военными технологиями, пока мы строили дороги и покупали дворцы в европе