Два члени НАТО висловили готовність стати гарантами безпеки України, - Арахамія
Дві країни-члени НАТО - Німеччина та Туреччина висловили готовність стати гарантами безпеки України.
Про це у Telegram повідомив член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції.
Також вчора глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки.
Тобто станом на сьогодні уже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+96 MAKAROV #508144
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+52 Fizko Kyiv
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ПРО ПЕРЕГОВОРИ 1 квітня
https://youtu.be/Bk3ah8LDBxg
ПУСТЬ ДУЕТ В СВОЮ АБХАЗИЮ , манкурт . И ее освобождает
Украинцы без дебилов необразованных обойдутся
.
Такое безвольное, бесхребетное, рыхлое государство, как ФРГ, лучше иметь врагом, а не союзником.
Вот исторически антироссийская, пассионарная Турция со 2-ой по мощи армией НАТО, это реальный дееспособный гарант.
Он вообще в курсе, что вокруг происходит?
Ни беня ли?