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Два члени НАТО висловили готовність стати гарантами безпеки України, - Арахамія

нато,евросоюз

Дві країни-члени НАТО - Німеччина та Туреччина висловили готовність стати гарантами безпеки України.

Про це у Telegram повідомив член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції.

Також вчора глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки.

Тобто станом на сьогодні уже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Арахамія про гарантії безпеки: Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів

Автор: 

НАТО (6408) гарантія (267) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+96
Будапештский меморандум 2.0
Спасибо, не надо. Только вступление НАТО, только военные базы НАТО на нашей территории - это единственная действенная гарантия. Абхаз идет нах!
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31.03.2022 22:40
+52
Німеччина? у якої 300 танків і застарілі Торнадо, більшість яких не літає??? *****, може Ватикан запросило у військові гаранти?
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31.03.2022 22:43
+44
Агрохімія випей заспокійливе і не патякай , так як в Конституціі Украіни
чітко записано і проголосовано більшістю у ВР
- ми визначилися з курсом на приєднання до НАТО , крапка !

І Зеленському передай побажання більшості Украінців !!
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31.03.2022 22:45
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Ну да, Германия, которая на подсосе у ***** ( и вообще бесполезна в боевом смысле) и Турция, которая всегда сама себе на уме, и в любой момент способна повернуться спиной. Ну а учитывая, что в гарантах еще и кацапия, то это уже какое-то черти-что. Как может агрессор и открытый враг быть гарантом, але?
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Хто б заткнув це вовченя з «Битви екстрасенсів»?!
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Нарешті згадав, де я раніше бачив арахамію
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01.04.2022 09:51 Відповісти
США і Англія не будуть слухати цю маячнюякогось дрібного бариги.
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31.03.2022 23:13 Відповісти
‼️‼️‼️ ДМИТРО КОРЧИНСЬКИЙ
ПРО ПЕРЕГОВОРИ 1 квітня

https://youtu.be/Bk3ah8LDBxg
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31.03.2022 23:13 Відповісти
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31.03.2022 23:15 Відповісти
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31.03.2022 23:18 Відповісти
Мавпа з Сухумського розплідника - йди услід за руським кораблем!
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31.03.2022 23:21 Відповісти
Арахамия уверен что кацапы выйдут со всей захваченной територии ?

ПУСТЬ ДУЕТ В СВОЮ АБХАЗИЮ , манкурт . И ее освобождает
Украинцы без дебилов необразованных обойдутся
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31.03.2022 23:22 Відповісти
Знову виповзло це убоге.
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31.03.2022 23:23 Відповісти
Хламідія йде за "русскім воєнним карабльом"...
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31.03.2022 23:25 Відповісти
Думаю в нас сильніша армія ніж німецька. А взагалі, після 39, ну його в баню щось з ними підписувати і кацапами
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01.04.2022 00:03 Відповісти
Да йди ти вже випий чи нюхни щось, перемовник хренов. Не маячь перед очима.

.
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01.04.2022 00:04 Відповісти
Німчурі вірити - так собі перспектива . Такі ж кацапи тільки цивілізовані , на відміну від свинособак .
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01.04.2022 00:08 Відповісти
хламідія іди слідом за руцьким кораблем, Будапешт 2.0 нам не потрібен проси зброю тоді з тебе паразита хоч користь буде
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01.04.2022 00:10 Відповісти
Если кто подписан на ету обезьяну и Может направить ему сообщение - передайте тому чмошника что людей, готовьіх нажать спусковой курок у его головьі гораздо больше, чем два
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01.04.2022 00:15 Відповісти
Была уже переговорница Меркель - Крым рашке намахлювала
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01.04.2022 00:27 Відповісти
Германия с её безвольным государственным пацифизмом, с ничтожной по численности армией в 93 тыс. человек - гарант военной безопасности Украины против ордынской России, способной бросить в очередное нашествие на Европу двухмиллионную Орду?

Такое безвольное, бесхребетное, рыхлое государство, как ФРГ, лучше иметь врагом, а не союзником.

Вот исторически антироссийская, пассионарная Турция со 2-ой по мощи армией НАТО, это реальный дееспособный гарант.
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01.04.2022 04:11 Відповісти
Що за маячня? То нехай зараз стають гарантами, та вступають у бій? А в чому інакше різниця?
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01.04.2022 00:44 Відповісти
Хламидия на своей волне...
Он вообще в курсе, что вокруг происходит?
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01.04.2022 00:46 Відповісти
добре.
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01.04.2022 05:06 Відповісти
АРАХАМИЯ ТЕБЕ ТОЖЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ СДАШЬ ХОТЬ МЕТР УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.04.2022 05:15 Відповісти
Кто же педалирует тему с капитулянтским договором?
Ни беня ли?
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01.04.2022 08:21 Відповісти
однозначно пейсатий слід проглядаєтся....недарма він з абрамовичем зустрічався
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01.04.2022 09:03 Відповісти
Пишут что это именно каломыйский просил бубочку замолвить перед Байденом слово за своего другана и землячка абрамовича. Остальное уже сми придумали, приписывая абрамовичу роль какого то офигенного переговорщика. В рашистской желтой прессе пишут,что куйло с ним не встречался и никаких записок от зели не получал, а самого абрамовича в администрации куйла послали на йух… короче темная это история.
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01.04.2022 09:46 Відповісти
Однозначно каломыйский словечко перед зелей насчёт своего другана и земляка абрамовича замолвил, чтобы тот в свою очередь об этом малайце перед Байденом похлопотал.
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01.04.2022 09:50 Відповісти
А чого не Франція, замість Туреччини? Були б тоді впевнені у безпеці на 100 відсотків
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01.04.2022 08:40 Відповісти
Арахамії би пасувала шибениця
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01.04.2022 08:51 Відповісти
хто хто.....піспівувач куйла Немечина???
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01.04.2022 09:02 Відповісти
Агрохимия пошёл на куй Украина должна быть только членом НАТО! А на её территории должны стоять военные базы в том числе и ПРО. Иначе шизофреник не даст жить и спокойно развиваться Украине и её народу! Ну что тут непонятного? Неужели эта война ничему не учит
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01.04.2022 09:39 Відповісти
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