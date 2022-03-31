Два члени НАТО висловили готовність стати гарантами безпеки України, - Арахамія

Дві країни-члени НАТО - Німеччина та Туреччина висловили готовність стати гарантами безпеки України.

Про це у Telegram повідомив член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції.



Також вчора глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки.



Тобто станом на сьогодні уже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції", - йдеться в повідомленні.



Також читайте: Арахамія про гарантії безпеки: Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів