Два члена НАТО выразили готовность стать гарантами безопасности Украины, - Арахамия
Две страны-члены НАТО – Германия и Турция выразили готовность стать гарантами безопасности Украины.
Об этом в Telegram сообщил член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствуем позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины согласно предложенной нами концепции.
Также вчера глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности.
То есть по состоянию на сегодняшний день уже две мощные страны-члены НАТО поддержали наши предложения", - говорится в сообщении.
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ПРО ПЕРЕГОВОРИ 1 квітня
https://youtu.be/Bk3ah8LDBxg
ПУСТЬ ДУЕТ В СВОЮ АБХАЗИЮ , манкурт . И ее освобождает
Украинцы без дебилов необразованных обойдутся
.
Такое безвольное, бесхребетное, рыхлое государство, как ФРГ, лучше иметь врагом, а не союзником.
Вот исторически антироссийская, пассионарная Турция со 2-ой по мощи армией НАТО, это реальный дееспособный гарант.
Он вообще в курсе, что вокруг происходит?
Ни беня ли?