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Новости Война
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Два члена НАТО выразили готовность стать гарантами безопасности Украины, - Арахамия

нато,евросоюз

Две страны-члены НАТО – Германия и Турция выразили готовность стать гарантами безопасности Украины.

Об этом в Telegram сообщил член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствуем позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины согласно предложенной нами концепции.

Также вчера глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности.

То есть по состоянию на сегодняшний день уже две мощные страны-члены НАТО поддержали наши предложения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ

НАТО (9948) гарантия (154) Арахамия (988)


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Топ комментарии
+96
Будапештский меморандум 2.0
Спасибо, не надо. Только вступление НАТО, только военные базы НАТО на нашей территории - это единственная действенная гарантия. Абхаз идет нах!
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31.03.2022 22:40
+52
Німеччина? у якої 300 танків і застарілі Торнадо, більшість яких не літає??? *****, може Ватикан запросило у військові гаранти?
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31.03.2022 22:43
+44
Агрохімія випей заспокійливе і не патякай , так як в Конституціі Украіни
чітко записано і проголосовано більшістю у ВР
- ми визначилися з курсом на приєднання до НАТО , крапка !

І Зеленському передай побажання більшості Украінців !!
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31.03.2022 22:45
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Страница 2 из 2
Ну да, Германия, которая на подсосе у ***** ( и вообще бесполезна в боевом смысле) и Турция, которая всегда сама себе на уме, и в любой момент способна повернуться спиной. Ну а учитывая, что в гарантах еще и кацапия, то это уже какое-то черти-что. Как может агрессор и открытый враг быть гарантом, але?
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31.03.2022 23:10 Ответить
Хто б заткнув це вовченя з «Битви екстрасенсів»?!
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31.03.2022 23:10 Ответить
Нарешті згадав, де я раніше бачив арахамію
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01.04.2022 09:51 Ответить
США і Англія не будуть слухати цю маячнюякогось дрібного бариги.
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31.03.2022 23:13 Ответить
‼️‼️‼️ ДМИТРО КОРЧИНСЬКИЙ
ПРО ПЕРЕГОВОРИ 1 квітня

https://youtu.be/Bk3ah8LDBxg
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31.03.2022 23:13 Ответить
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31.03.2022 23:15 Ответить
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31.03.2022 23:18 Ответить
Мавпа з Сухумського розплідника - йди услід за руським кораблем!
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31.03.2022 23:21 Ответить
Арахамия уверен что кацапы выйдут со всей захваченной територии ?

ПУСТЬ ДУЕТ В СВОЮ АБХАЗИЮ , манкурт . И ее освобождает
Украинцы без дебилов необразованных обойдутся
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31.03.2022 23:22 Ответить
Знову виповзло це убоге.
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31.03.2022 23:23 Ответить
Хламідія йде за "русскім воєнним карабльом"...
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31.03.2022 23:25 Ответить
Думаю в нас сильніша армія ніж німецька. А взагалі, після 39, ну його в баню щось з ними підписувати і кацапами
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01.04.2022 00:03 Ответить
Да йди ти вже випий чи нюхни щось, перемовник хренов. Не маячь перед очима.

.
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01.04.2022 00:04 Ответить
Німчурі вірити - так собі перспектива . Такі ж кацапи тільки цивілізовані , на відміну від свинособак .
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01.04.2022 00:08 Ответить
хламідія іди слідом за руцьким кораблем, Будапешт 2.0 нам не потрібен проси зброю тоді з тебе паразита хоч користь буде
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01.04.2022 00:10 Ответить
Если кто подписан на ету обезьяну и Может направить ему сообщение - передайте тому чмошника что людей, готовьіх нажать спусковой курок у его головьі гораздо больше, чем два
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01.04.2022 00:15 Ответить
Была уже переговорница Меркель - Крым рашке намахлювала
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01.04.2022 00:27 Ответить
Германия с её безвольным государственным пацифизмом, с ничтожной по численности армией в 93 тыс. человек - гарант военной безопасности Украины против ордынской России, способной бросить в очередное нашествие на Европу двухмиллионную Орду?

Такое безвольное, бесхребетное, рыхлое государство, как ФРГ, лучше иметь врагом, а не союзником.

Вот исторически антироссийская, пассионарная Турция со 2-ой по мощи армией НАТО, это реальный дееспособный гарант.
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01.04.2022 04:11 Ответить
Що за маячня? То нехай зараз стають гарантами, та вступають у бій? А в чому інакше різниця?
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01.04.2022 00:44 Ответить
Хламидия на своей волне...
Он вообще в курсе, что вокруг происходит?
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01.04.2022 00:46 Ответить
добре.
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01.04.2022 05:06 Ответить
АРАХАМИЯ ТЕБЕ ТОЖЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ СДАШЬ ХОТЬ МЕТР УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.04.2022 05:15 Ответить
Кто же педалирует тему с капитулянтским договором?
Ни беня ли?
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01.04.2022 08:21 Ответить
однозначно пейсатий слід проглядаєтся....недарма він з абрамовичем зустрічався
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01.04.2022 09:03 Ответить
Пишут что это именно каломыйский просил бубочку замолвить перед Байденом слово за своего другана и землячка абрамовича. Остальное уже сми придумали, приписывая абрамовичу роль какого то офигенного переговорщика. В рашистской желтой прессе пишут,что куйло с ним не встречался и никаких записок от зели не получал, а самого абрамовича в администрации куйла послали на йух… короче темная это история.
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01.04.2022 09:46 Ответить
Однозначно каломыйский словечко перед зелей насчёт своего другана и земляка абрамовича замолвил, чтобы тот в свою очередь об этом малайце перед Байденом похлопотал.
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01.04.2022 09:50 Ответить
А чого не Франція, замість Туреччини? Були б тоді впевнені у безпеці на 100 відсотків
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01.04.2022 08:40 Ответить
Арахамії би пасувала шибениця
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01.04.2022 08:51 Ответить
хто хто.....піспівувач куйла Немечина???
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01.04.2022 09:02 Ответить
Агрохимия пошёл на куй Украина должна быть только членом НАТО! А на её территории должны стоять военные базы в том числе и ПРО. Иначе шизофреник не даст жить и спокойно развиваться Украине и её народу! Ну что тут непонятного? Неужели эта война ничему не учит
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01.04.2022 09:39 Ответить
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