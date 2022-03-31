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Новости Война
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РФ перебрасывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ

рф

Российские оккупанты перебрасывают в Беларусь ракетные подразделения, в том числе в районе Гомеля обнаружено прибытие пяти ракетных комплексов.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает перебрасывать ракетные подразделения в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Запорожской области заставляют начать учебный процесс в школах на русском языке, - Старух

армия РФ (19035) Беларусь (7886) наемник (353) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+37
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31.03.2022 21:11
+25
Бульбашенка питар конченный будет висеть рядом с ху.лом.
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31.03.2022 21:02
+21
Никакие ракеты кацапов уже не спасут ,это ****** лар ...
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31.03.2022 20:58
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Никакие ракеты кацапов уже не спасут ,это ****** лар ...
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31.03.2022 20:58 Ответить
Бульбашенка питар конченный будет висеть рядом с ху.лом.
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31.03.2022 21:02 Ответить
не рядом, а снизу, без рук
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31.03.2022 21:05 Ответить
Скажите Лукашенко, что превентивный удар с Вас. И *******. Боитесь вечно.
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31.03.2022 21:06 Ответить
если есть возможность достать - надо бить, иначе ударят по нам...
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31.03.2022 21:07 Ответить
Послать несколько ДРГ. Мнение диванного эксперта.
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31.03.2022 22:05 Ответить
Если будем терять время-потом не наверстаем!
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31.03.2022 21:10 Ответить
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31.03.2022 21:11 Ответить
Хочется верить в эту сказку, но увы. В Германии подобных русских немцев и просто русских десятки если не больше тысяч. И они это пропагандируют не первый год. Кого депортировали уже?
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31.03.2022 21:33 Ответить
Во-первых, если есть немецкое гражданство, то никуда депортировать не будут. Во-вторых, если раньше подобные высказывания были на уровне "разговоры дебилов на кухне" в условиях мирного времени и не оказывали влияния на остальное общество, то теперь ситуация сильно изменилась. Условие пребывания негражданина на территории Германии - ненарушение действующего законодательства. На активных общественно опасных ватников закрывать глаза не будут.
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31.03.2022 21:52 Ответить
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31.03.2022 22:02 Ответить
Несмотря на всю пропаганду Рашки ну никак не могу понять, откуда берётся такое количество ТУПЫХ 3,14ДАРАСОВ! Ты **** в Европе живёшь, ты ВСЁ можешь смотреть даже при запрете, ОТКУДА?! Господь, жги ублюдков!
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31.03.2022 22:04 Ответить
У них нутро гнилое, поэтому рашкопропаганда им заходит замечательно. У нормальных людей пропаганда не заходит, они пытаются оперировать рашистскими байками, но при этом считают что все равно войну начинать нельзя и вообще надо отстать от Украины, а если кого-то в Украине за русский язык ущемляют, то пусть ущемленные едут в рашку, и пусть каждый живет как ему нравится. Вот таким очень легко объяснять, что рашка врет и как выглядят дела на самом деле.
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31.03.2022 22:41 Ответить
Русскому, в Европе, чтобы смотреть что-то другое, кроме рашаТВ, язык нужно выучить. А у них, в большинстве, "русскоязычная челюсть"...
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31.03.2022 23:11 Ответить
А якщо виявлено, то чому не знищено байрактарами?
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31.03.2022 21:16 Ответить
далеко и его легко сбить могут пока он до туда долетит
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31.03.2022 21:19 Ответить
"Смерчами" можно достать...
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31.03.2022 21:20 Ответить
с этим надо что то делать
просто давать постоянно себя обстреливать с белорашки
я понимаю что на все ресурсов не хватает
но этот белорашенский плацдарм еще много бед принесет
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31.03.2022 21:20 Ответить
Обстріл за обстріл, а ще краще влаштувати рейд до пускових установок - для атаки з повітря вони прикриті, а ось з землі навряд чи....
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31.03.2022 21:24 Ответить
планеруючим снарядом шарахнути
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31.03.2022 21:27 Ответить
І дійсно, чого б не шарахнути по Гомелю та Бресту(летовище), скажимо, точкой У?
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31.03.2022 21:22 Ответить
літаючою пляшечкою смузі
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31.03.2022 21:26 Ответить
Бульбаруси, вам гайки
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31.03.2022 21:33 Ответить
це дурість терпіти обстріли з території лукастану... гірше уже не буде -розтрощити їх усіх через кордон і крапка
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31.03.2022 21:36 Ответить
Від чого вони будуть прикривати іскандери своїми с-300, якщо українська влада й досі не визнала війну з бульбасракими?
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31.03.2022 21:40 Ответить
Біда... З території бульбашії обстріли будуть... А "там" не Бєлгород...
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31.03.2022 21:42 Ответить
Невідомо (чи якраз таки відомо), як Європа на це відреагує. І Штати. на нашу "отвєтку", маю на увазі... Ну, і відкривати ще один сухопутний фронт не з руки. Хоча про адекватну точкову відповідь - повністю підтримую.
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31.03.2022 21:48 Ответить
Я только одного не могу понять: от чего война только на территории Украины?!
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...

Почему не атакуете на их территории?!
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31.03.2022 21:57 Ответить
Надо нашему послу туда съездить, осмотреться так сказать....
А вот и для желающих задать вопросы, какого хера у нас дип. отношения не разорваны -
+375 17 283-19-58
+38 050 406 23 30
+375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber)
електронна пошта: [email protected], [email protected]
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31.03.2022 22:00 Ответить
Белорусы подрывайте эшелоны ,шо вы утухли ? была бы Ольга токарчук на свободе, была бы настоящим белорусским партизаом !кому лука бацька ,тому ***** дядька !
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01.04.2022 00:10 Ответить
Бесполезно этих задроченных призывать. Они родились уже "мёртвыми".
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01.04.2022 09:05 Ответить
 
 