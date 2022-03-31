РФ перебрасывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты перебрасывают в Беларусь ракетные подразделения, в том числе в районе Гомеля обнаружено прибытие пяти ракетных комплексов.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает перебрасывать ракетные подразделения в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.
Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.
Топ комментарии
+37 Urs
показать весь комментарий31.03.2022 21:11
+25 Саша Пончик
показать весь комментарий31.03.2022 21:02
+21 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий31.03.2022 20:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
просто давать постоянно себя обстреливать с белорашки
я понимаю что на все ресурсов не хватает
но этот белорашенский плацдарм еще много бед принесет
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...
Почему не атакуете на их территории?!
А вот и для желающих задать вопросы, какого хера у нас дип. отношения не разорваны -
+375 17 283-19-58
+38 050 406 23 30
+375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber)
електронна пошта: [email protected], [email protected]