РФ перебрасывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты перебрасывают в Беларусь ракетные подразделения, в том числе в районе Гомеля обнаружено прибытие пяти ракетных комплексов.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает перебрасывать ракетные подразделения в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

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