РФ перекидає ракетні підрозділи до Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти перекидають до Білорусі ракетні підрозділи, зокрема в районі Гомеля виявлено прибуття п'яти ракетних комплексів.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.

Також дивіться: Окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку. До Гомеля перекидають найманців з країн близького сходу, - інформація Генштабу станом на 18:00