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РФ перекидає ракетні підрозділи до Білорусі, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські окупанти перекидають до Білорусі ракетні підрозділи, зокрема в районі Гомеля виявлено прибуття п'яти ракетних комплексів.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.

Також дивіться: Окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку. До Гомеля перекидають найманців з країн близького сходу, - інформація Генштабу станом на 18:00

Автор: 

армія рф (17185) Білорусь (7922) найманець (253) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+37
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31.03.2022 21:11
+25
Бульбашенка питар конченный будет висеть рядом с ху.лом.
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31.03.2022 21:02
+21
Никакие ракеты кацапов уже не спасут ,это ****** лар ...
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31.03.2022 20:58
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Никакие ракеты кацапов уже не спасут ,это ****** лар ...
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31.03.2022 20:58 Відповісти
Бульбашенка питар конченный будет висеть рядом с ху.лом.
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31.03.2022 21:02 Відповісти
не рядом, а снизу, без рук
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31.03.2022 21:05 Відповісти
Скажите Лукашенко, что превентивный удар с Вас. И *******. Боитесь вечно.
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31.03.2022 21:06 Відповісти
если есть возможность достать - надо бить, иначе ударят по нам...
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31.03.2022 21:07 Відповісти
Послать несколько ДРГ. Мнение диванного эксперта.
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31.03.2022 22:05 Відповісти
Если будем терять время-потом не наверстаем!
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31.03.2022 21:10 Відповісти
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31.03.2022 21:11 Відповісти
Хочется верить в эту сказку, но увы. В Германии подобных русских немцев и просто русских десятки если не больше тысяч. И они это пропагандируют не первый год. Кого депортировали уже?
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Во-первых, если есть немецкое гражданство, то никуда депортировать не будут. Во-вторых, если раньше подобные высказывания были на уровне "разговоры дебилов на кухне" в условиях мирного времени и не оказывали влияния на остальное общество, то теперь ситуация сильно изменилась. Условие пребывания негражданина на территории Германии - ненарушение действующего законодательства. На активных общественно опасных ватников закрывать глаза не будут.
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31.03.2022 21:52 Відповісти
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31.03.2022 22:02 Відповісти
Несмотря на всю пропаганду Рашки ну никак не могу понять, откуда берётся такое количество ТУПЫХ 3,14ДАРАСОВ! Ты **** в Европе живёшь, ты ВСЁ можешь смотреть даже при запрете, ОТКУДА?! Господь, жги ублюдков!
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31.03.2022 22:04 Відповісти
У них нутро гнилое, поэтому рашкопропаганда им заходит замечательно. У нормальных людей пропаганда не заходит, они пытаются оперировать рашистскими байками, но при этом считают что все равно войну начинать нельзя и вообще надо отстать от Украины, а если кого-то в Украине за русский язык ущемляют, то пусть ущемленные едут в рашку, и пусть каждый живет как ему нравится. Вот таким очень легко объяснять, что рашка врет и как выглядят дела на самом деле.
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31.03.2022 22:41 Відповісти
Русскому, в Европе, чтобы смотреть что-то другое, кроме рашаТВ, язык нужно выучить. А у них, в большинстве, "русскоязычная челюсть"...
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31.03.2022 23:11 Відповісти
А якщо виявлено, то чому не знищено байрактарами?
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31.03.2022 21:16 Відповісти
далеко и его легко сбить могут пока он до туда долетит
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31.03.2022 21:19 Відповісти
"Смерчами" можно достать...
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31.03.2022 21:20 Відповісти
с этим надо что то делать
просто давать постоянно себя обстреливать с белорашки
я понимаю что на все ресурсов не хватает
но этот белорашенский плацдарм еще много бед принесет
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31.03.2022 21:20 Відповісти
Обстріл за обстріл, а ще краще влаштувати рейд до пускових установок - для атаки з повітря вони прикриті, а ось з землі навряд чи....
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31.03.2022 21:24 Відповісти
планеруючим снарядом шарахнути
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31.03.2022 21:27 Відповісти
І дійсно, чого б не шарахнути по Гомелю та Бресту(летовище), скажимо, точкой У?
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31.03.2022 21:22 Відповісти
літаючою пляшечкою смузі
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31.03.2022 21:26 Відповісти
Бульбаруси, вам гайки
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31.03.2022 21:33 Відповісти
це дурість терпіти обстріли з території лукастану... гірше уже не буде -розтрощити їх усіх через кордон і крапка
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31.03.2022 21:36 Відповісти
Від чого вони будуть прикривати іскандери своїми с-300, якщо українська влада й досі не визнала війну з бульбасракими?
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Біда... З території бульбашії обстріли будуть... А "там" не Бєлгород...
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31.03.2022 21:42 Відповісти
Невідомо (чи якраз таки відомо), як Європа на це відреагує. І Штати. на нашу "отвєтку", маю на увазі... Ну, і відкривати ще один сухопутний фронт не з руки. Хоча про адекватну точкову відповідь - повністю підтримую.
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31.03.2022 21:48 Відповісти
Я только одного не могу понять: от чего война только на территории Украины?!
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...

Почему не атакуете на их территории?!
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31.03.2022 21:57 Відповісти
Надо нашему послу туда съездить, осмотреться так сказать....
А вот и для желающих задать вопросы, какого хера у нас дип. отношения не разорваны -
+375 17 283-19-58
+38 050 406 23 30
+375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber)
електронна пошта: [email protected], [email protected]
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31.03.2022 22:00 Відповісти
Белорусы подрывайте эшелоны ,шо вы утухли ? была бы Ольга токарчук на свободе, была бы настоящим белорусским партизаом !кому лука бацька ,тому ***** дядька !
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01.04.2022 00:10 Відповісти
Бесполезно этих задроченных призывать. Они родились уже "мёртвыми".
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01.04.2022 09:05 Відповісти
 
 