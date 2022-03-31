РФ перекидає ракетні підрозділи до Білорусі, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти перекидають до Білорусі ракетні підрозділи, зокрема в районі Гомеля виявлено прибуття п'яти ракетних комплексів.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.
Топ коментарі
+37 Urs
показати весь коментар31.03.2022 21:11
+25 Саша Пончик
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+21 Мистер Икс #492862
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просто давать постоянно себя обстреливать с белорашки
я понимаю что на все ресурсов не хватает
но этот белорашенский плацдарм еще много бед принесет
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...
Почему не атакуете на их территории?!
А вот и для желающих задать вопросы, какого хера у нас дип. отношения не разорваны -
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