РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10168 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
15 454 32

Молдова помогает российским металлургам выходить из-под санкций, - СМИ

санкції,придністровья

Молдавские металлообрабатывающие компании, расположенные в том числе в Приднестровье, покупают металлургическое сырье и продукцию в России, помогая подсанкционным российским металлургам обходить санкции ЕС и попадать на рынок Евросоюза.

Об этом говорится в расследовании Обозревателя "Стальные схемы: как Молдова и Приднестровье позволяют РФ обходить европейские санкции", информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, с начала российско-украинской войны официальный Кишинев занял очень сдержанную позицию по военному конфликту, по сути, отказавшись вводить какие-либо существенные санкции против РФ. Однако президент Молдовы Майя Санду пообещала, что не допустит случайной или целенаправленной помощи России со стороны Молдовы для обхода наложенных на нее санкций.

"Впрочем, наличие в стране "серой зоны" в виде Приднестровья, глубоко интегрированной в молдавскую экономику, позволяет говорить об обратном. Первой ласточкой обхода санкций стала металлургическая отрасль. На днях стало известно, что две компании, центр которых расположен в Приднестровье", купили у России металлопродукцию и сырье с целью дальнейшей перепродажи не только на молдавском рынке, но и на рынках ЕС, в частности, Румынии", - утверждает Обоз.

Во второй половине апреля морпорт Новороссийска оставили два балкера, загруженные российской продукцией. Порт назначения обоих судов – Джурджулешты. Главная причина, почему молдавско-приднестровские компании под угрозой жесточайших санкций ЕС продолжают закупать российский металл, заключается в его цене. После того как меткомпании РФ потеряли рынки сбыта в Европе, они начали распродавать свою продукцию с существенным дисконтом, особенно в тех странах, которые не присоединились к санкциям.

Также читайте: Помощь ЕС Молдове не предусматривает поставки летального оружия, - МИД

Такой "серый импорт" из РФ полностью убивает конкурентоспособность украинских предприятий. Рынок Молдовы – небольшой, однако эти объемы могли бы стать подспорьем для отечественных металлургов, которые ищут и цепляются по любым заказам. В условиях ограниченного экспорта меткомбинатам важно гарантировать объемы сбыта в Украине. Ну а государство получает выгоду посредством работы производственных цепочек в экономике, занятости населения в прифронтовых районах и налоговых вычетов.

Все эти схемы импорта стальной "подсанкционки" в Молдову вызывают множество вопросов, в частности почему официальный Кишинев придерживается санкций против России в финансово-банковской системе, но абсолютно потакает в сфере торговли металлом.

"В свою очередь, Киеву необходимо интенсифицировать давление на Молдову для закрытия всевозможных лазеек для обхода санкций, именно этим сейчас занимается рабочая группа Ермака-Макфола. Вполне возможно, что личная встреча президентов Владимира Зеленского и Майи Санду в Киеве, который за последний месяц посетили множество мировых лидеров, поможет закрыть все "дыры" в серых схемах", - отмечает издание.

металлургия (449) Молдова (1884) Приднестровье (657) россия (96095)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Да ребятки, всё-таки придётся начинать бороться с контрабандой в Молдове и "пмр", которая процветает там десятилетиями и на которой наживаются уже поколениями
показать весь комментарий
05.05.2022 19:48
+16
'Металургійна галузь Молдови'.....це що жарт такий? А якщо з цієї новини стирчить рожа єрмака...то взагалі вкид! Вигідно чомусь зеленим гнидам роздмухувати антимолдавську істерію!!
показать весь комментарий
05.05.2022 19:55
+13
Рассмотрим глобус. С одной стороны мы, с другой румыны. Через как идет контробанда?
показать весь комментарий
05.05.2022 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ребятки, всё-таки придётся начинать бороться с контрабандой в Молдове и "пмр", которая процветает там десятилетиями и на которой наживаются уже поколениями
показать весь комментарий
05.05.2022 19:48 Ответить
Нада просто влупити санкціями по Молдові . Років 5 ізоляції і вони будуть голі , босі і голодні . Зате порозумнішають .
показать весь комментарий
05.05.2022 19:53 Ответить
Люди в Молдові і так не жирують, ще й нашим біженцям допомагають, чим можуть. За що їх тими санкціями? Най відповідають ті, хто причетний до махінацій і все.
показать весь комментарий
05.05.2022 20:02 Ответить
А ви цікавились, на чиї гроші вони допомагають? Так я вам скажу - на гроші від ЄС, а не молдавські. От така от благодійність цих золотесків-папушоїв.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:37 Ответить
Ты хоть в курсе что Германия тоже продолжает "помогать" России "обходить санкции" покупая российскую сталь, нефть, газ, фосфаты и т.д., модет им тоже санкции обьявишь, великий борец с Молдовой?
показать весь комментарий
05.05.2022 20:09 Ответить
Гниди не мають національності, а лише місце походження!
показать весь комментарий
05.05.2022 20:19 Ответить
обкласти молаванский імпорт не гляда 500% мито і нехай спробують
срані европейці
показать весь комментарий
05.05.2022 20:29 Ответить
Что то мне кажется что это выброс, слишком уж много статей негативных выходил и много ватников пытаются создать напряжённость между Молдовой и Украиной. Каким образом,туда попадает металлургия???? Карту посмотрите!
Через Украину? Тогда кто в этом виноват? Или делает круг, через Польшу, Венгрию Румынию, ну это бред...
показать весь комментарий
05.05.2022 20:35 Ответить
А это и есть вброс. С какой целью - сами подумайте.
Рыбницкий металлургический комбинат уже много лет не работает с Россией, а сырье берет в Украине или Румынии. И совсем не поставляет продукцию в РФ - так зачем сейчас покупать металлолом в России?
Второе - как сырье из России может попасть в Приднестровье, если судоходство в акватории Одессы, мягко говоря, заблокировано? Молдавский порт находится в устье Дуная, доступ к которому сейчас весьма ограничен из-за мин и действий РФ.
Третье - как это сырье попадет в Рыбницу, если есть большие проблемы в ж/д сообщение между ПМР и Молдовой весьма проблематично.
Четвертое - в апреле Кишинев запрещал работу приднестровского металлургического комбината и он был на грани закрытия. Сейчас в Кишиневе дали разрешение на его работу лишь до 31 мая. Вопрос - сколько сырье из России будет идти морским путем в Приднестровье и затем на рынок Молдовы после переработки?
показать весь комментарий
05.05.2022 22:10 Ответить
'Металургійна галузь Молдови'.....це що жарт такий? А якщо з цієї новини стирчить рожа єрмака...то взагалі вкид! Вигідно чомусь зеленим гнидам роздмухувати антимолдавську істерію!!
показать весь комментарий
05.05.2022 19:55 Ответить
А как начет металлургического завода в Рыбнице? Работает нон стоп!
показать весь комментарий
05.05.2022 21:28 Ответить
молдова срані раби
показать весь комментарий
05.05.2022 19:58 Ответить
похоже що Санду продала свою манду
показать весь комментарий
05.05.2022 19:59 Ответить
***** это твой кремлевский рот.
показать весь комментарий
05.05.2022 20:12 Ответить
Судишь по себе? И чем ты отличаешься от путиноидов, если такой же тупой, как они и ведешься на любые вбросы?
Неужели события в Украине так и не научили тебя думать головой и анализировать фейки?
показать весь комментарий
05.05.2022 22:12 Ответить
Люди!!! Это инфа чисто для ватного населения не более!!! С стороны звучит просто шик и блеск - типа какая то там недострана (по другому не скажешь) помогает парашке в области металлурги?? Кто кто помогает??? ПМР??? Вы реально в эти сказки верите?? В этой квазиреспублике населения 400 тыс. (это с бабами, дитями, убогими, и малоимущими) !! 400 Карл!!! В любой нормально области Украинушки населения в пять раз больше!!! Как они помочь могут?? Это все для скрепных лапехлебалов, типа смотрите - нам помогают такие "монстры"!!! "Крем" жги дальше!!!
показать весь комментарий
05.05.2022 20:02 Ответить
Очень скользкая и мерзкая нация. Если не начать бороться с контрабандой, эта страна в любой момент может поддержать раисся и тогда танки с буквой Z попрут в Украину оттуда. Если, конечно, Румыния не аннексирует страну «смелых и дерзких молдаван»
показать весь комментарий
05.05.2022 20:03 Ответить
Ты болен на голову
показать весь комментарий
05.05.2022 20:14 Ответить
Значит Молдова должна получить аналогичные санкции, как на России!!!
показать весь комментарий
05.05.2022 20:04 Ответить
А за что санкции? За фейковую новость для ватников или им подобных? Я думал, что украинцы умнее россиян и не ведутся на фейки и вбросы. Но читая такие комменты, складывается мнение, что ты и аналогичные тебе ничем не отличаются от тупорылых ватников.
Они верят в украинские биолаборатории и фашистов в Украине, ты готов поверить в фейки про Молдову.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:17 Ответить
Рассмотрим глобус. С одной стороны мы, с другой румыны. Через как идет контробанда?
показать весь комментарий
05.05.2022 20:06 Ответить
Международный свободный порт Джурджулешты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 порт , расположенный в 133,8 км от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря на левом берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 Прут и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунай в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B Джурджулешты . Образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прутаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-2 [2] . Порт находится в непосредственной близости от молдавской границы с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румынией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украиной . Единственный порт республики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова с выходом к Чёрному морю.

Внимательно читайте текст, и смотрите на КАРТУ , а не глобус.
показать весь комментарий
05.05.2022 20:32 Ответить
Там давно уже собственник **** - молдоване только работают докерами.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:17 Ответить
І я так подумав. Може *********** ?
показать весь комментарий
05.05.2022 20:57 Ответить
Ну можна хтіти від людей,які вміють тільки одне-в'язати віники.
показать весь комментарий
05.05.2022 20:32 Ответить
конфіскувати все в порту
показать весь комментарий
05.05.2022 20:36 Ответить
В мене виникає одне питання: Як і кудою саме іде сполучення Придністров"я з РФ??? КУдою туди іде озброєння, сировина та ін?Іншими шляхами ніж через Україну і Молдову туди потрапити неможливо.
показать весь комментарий
05.05.2022 20:49 Ответить
Зелена влада, спробувала посварити Україну з НАТО, з країнами ЄС. Зараз бажають посварити з Молдовою. Після війни прийдеться відповідати за все зло, яке принесли Україні.За Херсон, Маріуполь особо!!!
показать весь комментарий
05.05.2022 22:02 Ответить
 
 