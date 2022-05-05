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Новини Санкції проти Росії
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Молдова допомагає російським металургам виходити з-під санкцій, - ЗМІ

санкції,придністровья

Молдовські металообробні компанії, розташовані у тому числі в Придністров'ї, купують металургійну сировину та продукцію в Росії, тим самим допомагаючи підсанкціонним російським металургам обходити санкції ЄС та потрапляти на ринок Євросоюзу.

Про це йдеться у розслідуванні Обозревателя "Сталеві схеми: як Молдова та Придністров'я дозволяють РФ оминати європейські санкції", інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, від початку російсько-української війни офіційний Кишинів зайняв дуже стриману позицію щодо військового конфлікту, по суті, відмовившись вводити будь-які суттєві санкції проти РФ. Проте президент Молдови Майя Санду пообіцяла, що не допустить випадкової чи цілеспрямованої допомоги Росії з боку Молдови для обходу санкцій, які на неї накладені.

"Втім, наявність у країні "сірої зони" у вигляді Придністров'я, що глибоко інтегрована в молдавську економіку, дозволяє говорити про протилежне. Першою ластівкою обходу санкцій стала металургійна галузь. Днями стало відомо, що дві компанії, центр яких розташований у Придністров'ї, купили у Росії металопродукцію та сировину з метою подальшого перепродажу не лише на молдавському ринку, а й на ринках ЄС, зокрема Румунії", - стверджує Обоз.

У другій половині квітня морпорт Новоросійська залишили два балкери, завантажені російською продукцією. Порт призначення обох суден – Джурджулешти. Головна причина, чому молдовсько-придністровські компанії під загрозою найжорстокіших санкцій ЄС таки продовжують закуповувати російський метал, полягає в його ціні. Після того, як меткомпанії РФ втратили ринки збуту в Європі, вони почали розпродувати свою продукцію зі суттєвим дисконтом, особливо в тих країнах, які не приєдналися до санкцій.

Також читайте: Через ситуацію в Україні у Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я

Такий "сірий імпорт" із РФ повністю вбиває конкурентоспроможність українських підприємств. Ринок Молдови – невеликий, однак ці обсяги могли б стати підмогою для вітчизняних металургів, які шукають і чіпляються за будь-які замовлення. В умовах обмеженого експорту меткомбінатам важливо мати гарантовані обсяги збуту в Україні. Ну а держава отримує вигоду у вигляді роботи виробничих ланцюжків в економіці, зайнятості населення у прифронтових районах та податкових відрахувань.

Всі ці схеми імпорту сталевої "підсанкціонки" до Молдови викликають безліч питань, зокрема, чому офіційний Кишинів дотримується санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі, але абсолютно потурає у сфері торгівлі металом.

"У свою чергу Києву необхідно інтенсифікувати тиск на Молдову для закриття всіляких лазівок для обходу санкцій, саме цим зараз займається робоча група Єрмака-Макфола. Цілком можливо, що особиста зустріч президентів Володимира Зеленського та Майї Санду у Києві, який за останній місяць відвідали безліч світових лідерів, допоможе закрити усі "дірки" у сірих схемах", - наголошує видання.

Читайте також: Гагаузія в Молдові дозволила георгіївську стрічку всупереч національному законодавству

Автор: 

металургія (1233) Молдова (2086) Придністров’я (474) росія (65934)


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Топ коментарі
+26
Да ребятки, всё-таки придётся начинать бороться с контрабандой в Молдове и "пмр", которая процветает там десятилетиями и на которой наживаются уже поколениями
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05.05.2022 19:48
+16
'Металургійна галузь Молдови'.....це що жарт такий? А якщо з цієї новини стирчить рожа єрмака...то взагалі вкид! Вигідно чомусь зеленим гнидам роздмухувати антимолдавську істерію!!
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05.05.2022 19:55
+13
Рассмотрим глобус. С одной стороны мы, с другой румыны. Через как идет контробанда?
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05.05.2022 20:06
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Да ребятки, всё-таки придётся начинать бороться с контрабандой в Молдове и "пмр", которая процветает там десятилетиями и на которой наживаются уже поколениями
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05.05.2022 19:48 Відповісти
Нада просто влупити санкціями по Молдові . Років 5 ізоляції і вони будуть голі , босі і голодні . Зате порозумнішають .
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05.05.2022 19:53 Відповісти
Люди в Молдові і так не жирують, ще й нашим біженцям допомагають, чим можуть. За що їх тими санкціями? Най відповідають ті, хто причетний до махінацій і все.
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05.05.2022 20:02 Відповісти
А ви цікавились, на чиї гроші вони допомагають? Так я вам скажу - на гроші від ЄС, а не молдавські. От така от благодійність цих золотесків-папушоїв.
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05.05.2022 22:37 Відповісти
Ты хоть в курсе что Германия тоже продолжает "помогать" России "обходить санкции" покупая российскую сталь, нефть, газ, фосфаты и т.д., модет им тоже санкции обьявишь, великий борец с Молдовой?
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05.05.2022 20:09 Відповісти
Гниди не мають національності, а лише місце походження!
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05.05.2022 20:19 Відповісти
обкласти молаванский імпорт не гляда 500% мито і нехай спробують
срані европейці
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05.05.2022 20:29 Відповісти
Что то мне кажется что это выброс, слишком уж много статей негативных выходил и много ватников пытаются создать напряжённость между Молдовой и Украиной. Каким образом,туда попадает металлургия???? Карту посмотрите!
Через Украину? Тогда кто в этом виноват? Или делает круг, через Польшу, Венгрию Румынию, ну это бред...
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05.05.2022 20:35 Відповісти
А это и есть вброс. С какой целью - сами подумайте.
Рыбницкий металлургический комбинат уже много лет не работает с Россией, а сырье берет в Украине или Румынии. И совсем не поставляет продукцию в РФ - так зачем сейчас покупать металлолом в России?
Второе - как сырье из России может попасть в Приднестровье, если судоходство в акватории Одессы, мягко говоря, заблокировано? Молдавский порт находится в устье Дуная, доступ к которому сейчас весьма ограничен из-за мин и действий РФ.
Третье - как это сырье попадет в Рыбницу, если есть большие проблемы в ж/д сообщение между ПМР и Молдовой весьма проблематично.
Четвертое - в апреле Кишинев запрещал работу приднестровского металлургического комбината и он был на грани закрытия. Сейчас в Кишиневе дали разрешение на его работу лишь до 31 мая. Вопрос - сколько сырье из России будет идти морским путем в Приднестровье и затем на рынок Молдовы после переработки?
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05.05.2022 22:10 Відповісти
'Металургійна галузь Молдови'.....це що жарт такий? А якщо з цієї новини стирчить рожа єрмака...то взагалі вкид! Вигідно чомусь зеленим гнидам роздмухувати антимолдавську істерію!!
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05.05.2022 19:55 Відповісти
А как начет металлургического завода в Рыбнице? Работает нон стоп!
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05.05.2022 21:28 Відповісти
молдова срані раби
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05.05.2022 19:58 Відповісти
похоже що Санду продала свою манду
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05.05.2022 19:59 Відповісти
***** это твой кремлевский рот.
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05.05.2022 20:12 Відповісти
Судишь по себе? И чем ты отличаешься от путиноидов, если такой же тупой, как они и ведешься на любые вбросы?
Неужели события в Украине так и не научили тебя думать головой и анализировать фейки?
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05.05.2022 22:12 Відповісти
Люди!!! Это инфа чисто для ватного населения не более!!! С стороны звучит просто шик и блеск - типа какая то там недострана (по другому не скажешь) помогает парашке в области металлурги?? Кто кто помогает??? ПМР??? Вы реально в эти сказки верите?? В этой квазиреспублике населения 400 тыс. (это с бабами, дитями, убогими, и малоимущими) !! 400 Карл!!! В любой нормально области Украинушки населения в пять раз больше!!! Как они помочь могут?? Это все для скрепных лапехлебалов, типа смотрите - нам помогают такие "монстры"!!! "Крем" жги дальше!!!
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05.05.2022 20:02 Відповісти
Очень скользкая и мерзкая нация. Если не начать бороться с контрабандой, эта страна в любой момент может поддержать раисся и тогда танки с буквой Z попрут в Украину оттуда. Если, конечно, Румыния не аннексирует страну «смелых и дерзких молдаван»
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05.05.2022 20:03 Відповісти
Ты болен на голову
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05.05.2022 20:14 Відповісти
Значит Молдова должна получить аналогичные санкции, как на России!!!
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05.05.2022 20:04 Відповісти
А за что санкции? За фейковую новость для ватников или им подобных? Я думал, что украинцы умнее россиян и не ведутся на фейки и вбросы. Но читая такие комменты, складывается мнение, что ты и аналогичные тебе ничем не отличаются от тупорылых ватников.
Они верят в украинские биолаборатории и фашистов в Украине, ты готов поверить в фейки про Молдову.
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05.05.2022 22:17 Відповісти
Рассмотрим глобус. С одной стороны мы, с другой румыны. Через как идет контробанда?
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05.05.2022 20:06 Відповісти
Международный свободный порт Джурджулешты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 порт , расположенный в 133,8 км от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря на левом берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 Прут и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунай в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B Джурджулешты . Образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прутаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-2 [2] . Порт находится в непосредственной близости от молдавской границы с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румынией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украиной . Единственный порт республики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова с выходом к Чёрному морю.

Внимательно читайте текст, и смотрите на КАРТУ , а не глобус.
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05.05.2022 20:32 Відповісти
Там давно уже собственник **** - молдоване только работают докерами.
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05.05.2022 22:17 Відповісти
І я так подумав. Може *********** ?
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05.05.2022 20:57 Відповісти
Ну можна хтіти від людей,які вміють тільки одне-в'язати віники.
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05.05.2022 20:32 Відповісти
конфіскувати все в порту
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05.05.2022 20:36 Відповісти
В мене виникає одне питання: Як і кудою саме іде сполучення Придністров"я з РФ??? КУдою туди іде озброєння, сировина та ін?Іншими шляхами ніж через Україну і Молдову туди потрапити неможливо.
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05.05.2022 20:49 Відповісти
Зелена влада, спробувала посварити Україну з НАТО, з країнами ЄС. Зараз бажають посварити з Молдовою. Після війни прийдеться відповідати за все зло, яке принесли Україні.За Херсон, Маріуполь особо!!!
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05.05.2022 22:02 Відповісти
 
 