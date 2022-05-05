Молдова допомагає російським металургам виходити з-під санкцій, - ЗМІ
Молдовські металообробні компанії, розташовані у тому числі в Придністров'ї, купують металургійну сировину та продукцію в Росії, тим самим допомагаючи підсанкціонним російським металургам обходити санкції ЄС та потрапляти на ринок Євросоюзу.
Про це йдеться у розслідуванні Обозревателя "Сталеві схеми: як Молдова та Придністров'я дозволяють РФ оминати європейські санкції", інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, від початку російсько-української війни офіційний Кишинів зайняв дуже стриману позицію щодо військового конфлікту, по суті, відмовившись вводити будь-які суттєві санкції проти РФ. Проте президент Молдови Майя Санду пообіцяла, що не допустить випадкової чи цілеспрямованої допомоги Росії з боку Молдови для обходу санкцій, які на неї накладені.
"Втім, наявність у країні "сірої зони" у вигляді Придністров'я, що глибоко інтегрована в молдавську економіку, дозволяє говорити про протилежне. Першою ластівкою обходу санкцій стала металургійна галузь. Днями стало відомо, що дві компанії, центр яких розташований у Придністров'ї, купили у Росії металопродукцію та сировину з метою подальшого перепродажу не лише на молдавському ринку, а й на ринках ЄС, зокрема Румунії", - стверджує Обоз.
У другій половині квітня морпорт Новоросійська залишили два балкери, завантажені російською продукцією. Порт призначення обох суден – Джурджулешти. Головна причина, чому молдовсько-придністровські компанії під загрозою найжорстокіших санкцій ЄС таки продовжують закуповувати російський метал, полягає в його ціні. Після того, як меткомпанії РФ втратили ринки збуту в Європі, вони почали розпродувати свою продукцію зі суттєвим дисконтом, особливо в тих країнах, які не приєдналися до санкцій.
Такий "сірий імпорт" із РФ повністю вбиває конкурентоспроможність українських підприємств. Ринок Молдови – невеликий, однак ці обсяги могли б стати підмогою для вітчизняних металургів, які шукають і чіпляються за будь-які замовлення. В умовах обмеженого експорту меткомбінатам важливо мати гарантовані обсяги збуту в Україні. Ну а держава отримує вигоду у вигляді роботи виробничих ланцюжків в економіці, зайнятості населення у прифронтових районах та податкових відрахувань.
Всі ці схеми імпорту сталевої "підсанкціонки" до Молдови викликають безліч питань, зокрема, чому офіційний Кишинів дотримується санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі, але абсолютно потурає у сфері торгівлі металом.
"У свою чергу Києву необхідно інтенсифікувати тиск на Молдову для закриття всіляких лазівок для обходу санкцій, саме цим зараз займається робоча група Єрмака-Макфола. Цілком можливо, що особиста зустріч президентів Володимира Зеленського та Майї Санду у Києві, який за останній місяць відвідали безліч світових лідерів, допоможе закрити усі "дірки" у сірих схемах", - наголошує видання.
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срані европейці
Через Украину? Тогда кто в этом виноват? Или делает круг, через Польшу, Венгрию Румынию, ну это бред...
Рыбницкий металлургический комбинат уже много лет не работает с Россией, а сырье берет в Украине или Румынии. И совсем не поставляет продукцию в РФ - так зачем сейчас покупать металлолом в России?
Второе - как сырье из России может попасть в Приднестровье, если судоходство в акватории Одессы, мягко говоря, заблокировано? Молдавский порт находится в устье Дуная, доступ к которому сейчас весьма ограничен из-за мин и действий РФ.
Третье - как это сырье попадет в Рыбницу, если есть большие проблемы в ж/д сообщение между ПМР и Молдовой весьма проблематично.
Четвертое - в апреле Кишинев запрещал работу приднестровского металлургического комбината и он был на грани закрытия. Сейчас в Кишиневе дали разрешение на его работу лишь до 31 мая. Вопрос - сколько сырье из России будет идти морским путем в Приднестровье и затем на рынок Молдовы после переработки?
Неужели события в Украине так и не научили тебя думать головой и анализировать фейки?
Они верят в украинские биолаборатории и фашистов в Украине, ты готов поверить в фейки про Молдову.
Внимательно читайте текст, и смотрите на КАРТУ , а не глобус.