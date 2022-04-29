Гагаузія в Молдові дозволила георгіївську стрічку всупереч національному законодавству
В автономії Гагаузія на півдні Молдови Народне зібрання дозволило використовувати георгіївську стрічку. На рівні країни таке використання заборонене.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Newsmaker.
Законопроєкт було внесено на розгляд Народного зібрання 15 квітня - в той день, коли парламент Молдови заборонив використовувати символи російської агресії. Тепер гагаузькі депутати підтримали його одностайно.
Проєкт передбачає, що на території Гагаузії можна буде "безперешкодно виготовляти, зберігати і носити символи Великої Перемоги 9 травня 1945 року - георгіївські стрічки і червоні прапори перемоги".
Тепер закон має протягом 10 днів підписати або відхилити керівниця (башкан) Гагаузії Ірина Влах.
Депутат парламенту Молдови від партії Санду PAS Оазу Нантой вважає, що Державна канцелярія зможе оскаржити його в суді через невідповідність національному законодавству і що Гагаузька автономія не має повноважень схвалювати закони, які суперечать загальнодержавним, пише "Європейська правда".
Заступник голови Національного зібрання Гагаузії Георгій Лейчу, натомість, наполягає, що проєкт не виходить за рамки повноважень автономії, тому що це питання зі сфери культури, а в законі визначено, що Гагаузія може самостійно вирішувати питання свого політичного, економічного і культурного розвитку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы
Юг - Гагаузы
Торки- это летописные "наши поганые" , торки-огузы-узы защищали Русь от половцев.
От них остались топонимы:
Узин, Торчин, Торчеськ и т.д...
После разгрома Русью и торками печенегов, последние поселились вместе с торками и смешались с ними. Потом монголы разбили Русь а этот микс кочевников под именем Черные клобуки или "кара калпаки" угнали воевать на балканы. Часть их там и осталась и приняла православие - вот они и вернулись позже в Молдову когда убегали от османов с Балкан. А их родичи каракалпаки были уведены ордой в Азию и там остались (в Орде была традиция как в ссср посылать на войну в чужие земли чтоб лучше воевалось).
Просто лишите лет на 10 гагаузов (а их главнюков - пожизненно) права въезда в Украину.
Пусть шопятся не на 7 км а в анаДыре
есть и здравомыслящие гагаузы, вот пример - https://www.youtube.com/watch?v=4mE5NwPcbms
Iдiть Ви на хер гагаузи...
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Мальчик Лейчу хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда...
На границе меня спрашивали - вы из Б(у)лгарии...не Болгарии, а именно Булгарии
Не смій порівнювати українських націоналістів з УНА-УНСО з продажними московськими шавками - гагаузами (їх місце на смітнику).
Після повернення Лівобережної Придністрянщини до складу України (це лише питання часу) - імена добровольців з УНА-УНСО будуть вписані золотими літерами в історію об"єднаної Соборної України.
Молдавская полиция пришла на помощь атакованному комиссариату Полиции в Бендерах и за 4 часа практически без жертв полностью освободила Бендеры (вышла на мост на Парканы)
Все жертвы среди населения Бендер начались на 2-й день когда рашисты-УПАУНСО-вцы начали штурмовать Бендеры расстреливая прямой наводкой город из гаубиц и танков.
У меня вопрос всего один - чем ваша лживая мерзость отличается от рашистской?
https://youtu.be/C77NLp-He1I?t=117 ВИДЕО
І, уже точно кобилячою маячнею є ваше ствердження, що "рашисти(!) з УНА-УНСО розстрілювали Бендери з гаубиць і танків"! Ви ще забулисьте згадати про бандерівську стратегічну авіацію з Дмитром Корчинським за штурвалом...
Молдавську поліцію з націоналістами вибили з Бендер спецназ 14 Армії по прямому наказу Генерала Олександра Лебедя. Українські націоналісти з"явилися на Лівобережжі дещо пізніше. Як і російські "добровольці" - козачки з Кубані. Теж, доречі українці...
Подписала закон о запрете символов рашизма бросив вызов фюреру.
Молдова уже побывала "фошиздом" в 1992, когда Украина вместе с братаном-Россией этот клоповник развели
Нам присоединять этот электорат рашистов-маразматиков не нужен и за бесплатно... полюбуйтесь что они из себя представляют:
https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM
Або ви з цивілізацією проти мордора, або мордор розірве вас, не зважаючи на ваш нейтралітет ( слабкість).
Україна і три роки заглядування в очі *****, вам в приклад.
Я вже неодноразово пояснював, що ображати менших сусідів - це риса, притаманна рашкостану!
Давайте не опускатись до їхнього рівня.
.Санду надо просто прижать власть спецслужбами - устроить им допросы , арестовать руководство мвд , зацепить коррупцию гагаузкой власти , контрабанду . И все разбегутся по Италиям
Одесское СБУ точно имеет факты гагаузской контрабанды - поделитесь с Санду .
‼️‼️‼️Организовать надо общую Украино молдавскую группу по борьбе с контрабандой . и под этим соусом гагаузов посадить
В Рос. империи и Румынии( 1920-1940г) не "прыгали" , а как Молдова
стала самостоятельной -- 5 колона на содержании росии.
Практически нет промышленности - одно село, натуральное хозяйство.
Але якщо з їхнього боку почнуть сріляти, то прийдеться і їм пороху понюхати.
Коли навколо все гримить, не можна засунути голову у пісок і нічого не бачити, ні чути.
Бо коли воно прийде до тебе, і тебе ніхто не захистить
Ви для українців тепер НІХТО!!!!!
кстати, а шо именно должна сделать Санду Гагаузии за то что Гагаузия наплевала на символы агрессии на Украину?