УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15211 відвідувач онлайн
Новини
14 740 71

Гагаузія в Молдові дозволила георгіївську стрічку всупереч національному законодавству

гагаузія

В автономії Гагаузія на півдні Молдови Народне зібрання дозволило використовувати георгіївську стрічку. На рівні країни таке використання заборонене.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Newsmaker.

Законопроєкт було внесено на розгляд Народного зібрання 15 квітня - в той день, коли парламент Молдови заборонив використовувати символи російської агресії. Тепер гагаузькі депутати підтримали його одностайно.

Проєкт передбачає, що на території Гагаузії можна буде "безперешкодно виготовляти, зберігати і носити символи Великої Перемоги 9 травня 1945 року - георгіївські стрічки і червоні прапори перемоги".

Читайте: Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели перемовини

Тепер закон має протягом 10 днів підписати або відхилити керівниця (башкан) Гагаузії Ірина Влах.

Депутат парламенту Молдови від партії Санду PAS Оазу Нантой вважає, що Державна канцелярія зможе оскаржити його в суді через невідповідність національному законодавству і що Гагаузька автономія не має повноважень схвалювати закони, які суперечать загальнодержавним, пише "Європейська правда".

Заступник голови Національного зібрання Гагаузії Георгій Лейчу, натомість, наполягає, що проєкт не виходить за рамки повноважень автономії, тому що це питання зі сфери культури, а в законі визначено, що Гагаузія може самостійно вирішувати питання свого політичного, економічного і культурного розвитку.

Автор: 

Молдова (2118) символіка (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
якщо молдовська Марічка Відсмоктанду не звернеться до ЗСУ за допомогою, Молдова взагалі зникне, або ще втратить 1 регіон - ватогаузію
показати весь коментар
29.04.2022 15:09 Відповісти
+16
гагаузы для меня всегда были непонятным загадочным этносом. Ну, что-то вроде неконтактных племён Эквадора.
показати весь коментар
29.04.2022 15:16 Відповісти
+15
мальіє народьі патаму і мальіє што ф ніх ума нєма...
показати весь коментар
29.04.2022 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну дык Гагаузия же. Этим всё сказано.
показати весь коментар
29.04.2022 15:07 Відповісти
Молдавия как страна состоит из 3 анклавов и 4 этносов 1 место за украинцами....2 место молдоване, а потом гагаузы на 3 месте.... а на 4 месте россияне...
показати весь коментар
29.04.2022 15:19 Відповісти
ЭЛЕКТОРАТ Рашизма в Молдове
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы
Юг - Гагаузы
показати весь коментар
29.04.2022 16:00 Відповісти
Все майже вірно за виключенням оцього - "пріднєстровци". "Придністровці" - то етнічні українці, що споконвіків проживають на своїх землях. Т.з. "русскіє" на Лівобережжі Дністра - то етнічні українці, записані "русскімі" на їхньому т.з. "переписі". Кацапів там немає. Молдаванів майже немає...
показати весь коментар
29.04.2022 17:52 Відповісти
Придністров"я-територія України віддана Віддана в час сересер Молдовській автономній обл. Щоб збільшити територію і кількість населення для перетворення її в республіку.
показати весь коментар
29.04.2022 20:00 Відповісти
Гагаузы это исторические печенеги (пандзаки), ссарь мардовский их ссыт.
показати весь коментар
29.04.2022 17:13 Відповісти
Какбы не совсем печенеги. Это и торки (огузы) которые были зажаты между печенегами и половцами и поэтому заключили союз с Русью на правах федератов- их Киевские князья поселили у границ по р.Рось. Столица их г.Торческ была- сожжена монголами потом.
Торки- это летописные "наши поганые" , торки-огузы-узы защищали Русь от половцев.
От них остались топонимы:
Узин, Торчин, Торчеськ и т.д...

После разгрома Русью и торками печенегов, последние поселились вместе с торками и смешались с ними. Потом монголы разбили Русь а этот микс кочевников под именем Черные клобуки или "кара калпаки" угнали воевать на балканы. Часть их там и осталась и приняла православие - вот они и вернулись позже в Молдову когда убегали от османов с Балкан. А их родичи каракалпаки были уведены ордой в Азию и там остались (в Орде была традиция как в ссср посылать на войну в чужие земли чтоб лучше воевалось).
показати весь коментар
29.04.2022 18:19 Відповісти
якщо молдовська Марічка Відсмоктанду не звернеться до ЗСУ за допомогою, Молдова взагалі зникне, або ще втратить 1 регіон - ватогаузію
показати весь коментар
29.04.2022 15:09 Відповісти
мальіє народьі патаму і мальіє што ф ніх ума нєма...
показати весь коментар
29.04.2022 15:10 Відповісти
******* туди ракетою. випадково.
показати весь коментар
29.04.2022 15:10 Відповісти
ЗАЧЕМ... чем вы тогда будете отличаться от рашистов

Просто лишите лет на 10 гагаузов (а их главнюков - пожизненно) права въезда в Украину.
Пусть шопятся не на 7 км а в анаДыре

показати весь коментар
29.04.2022 16:07 Відповісти
По-моему самое верное решение вопроса
показати весь коментар
29.04.2022 16:32 Відповісти
Жалко тратить. Лучше по кацапам.
показати весь коментар
29.04.2022 16:08 Відповісти
Дойош ГаГаНР, млять!
показати весь коментар
29.04.2022 15:11 Відповісти
давно уже... СБУ по этому поводу никому ничего не прищемило

показати весь коментар
29.04.2022 16:13 Відповісти
не навчилися нічому на прикладі даунбасу...
показати весь коментар
29.04.2022 15:11 Відповісти
На раша тв такого не вчать
показати весь коментар
29.04.2022 15:37 Відповісти
vse eto ploho konchitsa dlja Moldovi.
показати весь коментар
29.04.2022 15:12 Відповісти
в Молдове символы рашизма запрещены, она тут причем?

есть и здравомыслящие гагаузы, вот пример - https://www.youtube.com/watch?v=4mE5NwPcbms
показати весь коментар
29.04.2022 16:43 Відповісти
Я ж казав прогнулися
показати весь коментар
29.04.2022 15:12 Відповісти
ну так приднестровье з пятьми паспортами отказалось воевать так ***** решил гагаузов подтянуть
показати весь коментар
29.04.2022 15:12 Відповісти
А ми iдем на рiзнi туси

Iдiть Ви на хер гагаузи...
показати весь коментар
29.04.2022 15:15 Відповісти
Мальчик Лейчу хочет в Тамбов

Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Мальчик Лейчу хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита

Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда...
показати весь коментар
29.04.2022 15:15 Відповісти
гагаузы для меня всегда были непонятным загадочным этносом. Ну, что-то вроде неконтактных племён Эквадора.
показати весь коментар
29.04.2022 15:16 Відповісти
генний мікс з фіно-угрів з тюрками... турецька даунбасія
показати весь коментар
29.04.2022 15:19 Відповісти
Не! Там один из племен печенегов осел, другой в Румынию (Дакию) и Словакию откочевал! А булгары были уже после половцев (просто откочевали к славянам в состав Византии).

На границе меня спрашивали - вы из Б(у)лгарии...не Болгарии, а именно Булгарии
показати весь коментар
29.04.2022 15:47 Відповісти
Исторические печенеги, потомственные степные грабители.
показати весь коментар
29.04.2022 17:17 Відповісти
Если не вырезать ту опухоль то разрастется как в Украине
показати весь коментар
29.04.2022 15:16 Відповісти
шо носороги, шо мальдавашки
показати весь коментар
29.04.2022 15:17 Відповісти
одного поля ягоды - шо рашисты шо их братья по вонючему духу а ля

показати весь коментар
29.04.2022 16:03 Відповісти
Почни з того, що Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями (прочитай історію, як Лівобережжя Дністра перекочувало до Молдавії). Українські націоналісти з УНА-УНСО зайшли у Придністрянщину і воювали там, захищаючи місцевих корінних українців після того, як тодішній президент Молдови Мірча Снєгур віддав наказ "навести конституційний лад" у Бендерах. Тоді молдавська поліція з націоналістами і т.з. "гайдуками" вчинили різанину в українських Бендерах, фактично потопивши місто в крові.
Не смій порівнювати українських націоналістів з УНА-УНСО з продажними московськими шавками - гагаузами (їх місце на смітнику).
Після повернення Лівобережної Придністрянщини до складу України (це лише питання часу) - імена добровольців з УНА-УНСО будуть вписані золотими літерами в історію об"єднаної Соборної України.
показати весь коментар
29.04.2022 18:11 Відповісти
Шо за бред сивой кобылы вы тут наложили... Резня в украинских Бендерах ??? Кого резали - гусей?

Молдавская полиция пришла на помощь атакованному комиссариату Полиции в Бендерах и за 4 часа практически без жертв полностью освободила Бендеры (вышла на мост на Парканы)
Все жертвы среди населения Бендер начались на 2-й день когда рашисты-УПАУНСО-вцы начали штурмовать Бендеры расстреливая прямой наводкой город из гаубиц и танков.

У меня вопрос всего один - чем ваша лживая мерзость отличается от рашистской?

https://youtu.be/C77NLp-He1I?t=117 ВИДЕО
показати весь коментар
29.04.2022 22:12 Відповісти
"Майже без жертв" - то коли по всьому місту валялися трупи і текла кров? І відколи це УНА-УНСО стали "рашистами"? То українські добровольці-націоналісти, що захищали українське населення Придністрянщини від молдавської поліції і т.з. "гайдуків", котрі спробували наводити там "конституційний лад" і впроваджувати румунізацію на споконвічно слов"янських українських землях.
І, уже точно кобилячою маячнею є ваше ствердження, що "рашисти(!) з УНА-УНСО розстрілювали Бендери з гаубиць і танків"! Ви ще забулисьте згадати про бандерівську стратегічну авіацію з Дмитром Корчинським за штурвалом...
Молдавську поліцію з націоналістами вибили з Бендер спецназ 14 Армії по прямому наказу Генерала Олександра Лебедя. Українські націоналісти з"явилися на Лівобережжі дещо пізніше. Як і російські "добровольці" - козачки з Кубані. Теж, доречі українці...
показати весь коментар
30.04.2022 07:42 Відповісти
Россия их теперь может показательно полюбить "калибрами".
показати весь коментар
29.04.2022 15:19 Відповісти
Знаю я одного декана.. Герладжи фамилия.. гагауз.. Очень украинцев не любит.. Старый уже.. Хрен с ним
показати весь коментар
29.04.2022 15:21 Відповісти
Грециская хвемиль, а прычом тут гагаузы, ани тюркозычные. ПС. Славяни печенегов подсрачниками выгнали на Балканы, где их византийцы вырезали за грабежи.
показати весь коментар
29.04.2022 17:21 Відповісти
молдованам проще - у них нет общей границы с раской федераской...., а Санду, вместо того, чтобы действовать, сидит яйца чешет.......
показати весь коментар
29.04.2022 15:22 Відповісти
Верно сказано - у Санду, в отличии от здешних диванных подстрекателей, есть яйца.

Подписала закон о запрете символов рашизма бросив вызов фюреру.
показати весь коментар
29.04.2022 16:10 Відповісти
кислород рашистской группировке в Приднестровье нужно перекрывать...., а ленточку пусть на лоб себе приклеит - она там и так в *** никому не тарахтела.....
показати весь коментар
29.04.2022 16:25 Відповісти
какая группировка - в Приднестровье в ОГРВ РФ все "вояки" местные. перепуганы до усрачки - боятся даже пукнуть

Молдова уже побывала "фошиздом" в 1992, когда Украина вместе с братаном-Россией этот клоповник развели

Нам присоединять этот электорат рашистов-маразматиков не нужен и за бесплатно... полюбуйтесь что они из себя представляют:

https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM
показати весь коментар
29.04.2022 16:36 Відповісти
Іх там нєт.
показати весь коментар
29.04.2022 16:11 Відповісти
та пусть там себе делают что хотят
показати весь коментар
29.04.2022 15:23 Відповісти
Пані Санду, або- або.
Або ви з цивілізацією проти мордора, або мордор розірве вас, не зважаючи на ваш нейтралітет ( слабкість).
Україна і три роки заглядування в очі *****, вам в приклад.
показати весь коментар
29.04.2022 15:25 Відповісти
Санду после 24 февраля засунула голову в песок в надежде, что пронесёт. Не пронесло. В ближайшее время по сценарию из мацквабада Гагаузия провозгласит независимость и пошло-поехало. Санду взяла курс на разрушение Молдовы и сдачу страны *****.
показати весь коментар
29.04.2022 15:26 Відповісти
Наш гіркий досвід з "ущемленными злыми украми" нічому молдован не навчив. Тепер мають чиряк на сраці разом з придністровським гемороєм. Але владі Молдови ці вавки вигідні, як широкі двері для контрабанди.
показати весь коментар
29.04.2022 15:28 Відповісти
Шановні, не треба гнати на молдован!
Я вже неодноразово пояснював, що ображати менших сусідів - це риса, притаманна рашкостану!
Давайте не опускатись до їхнього рівня.
показати весь коментар
29.04.2022 15:31 Відповісти
Дело не в размере, а в отсутствии солидарности. Разделения общих ценностей и всего такого. Чувство стыда это как раз то чего нет у русских.
показати весь коментар
29.04.2022 15:34 Відповісти
Проблема в том, что в сёлах остались старики . Молодёжь уехала жить в Италию и неплохо жить. Во власть пролезли прокацапы - раша оплатила

.Санду надо просто прижать власть спецслужбами - устроить им допросы , арестовать руководство мвд , зацепить коррупцию гагаузкой власти , контрабанду . И все разбегутся по Италиям

Одесское СБУ точно имеет факты гагаузской контрабанды - поделитесь с Санду .

‼️‼️‼️Организовать надо общую Украино молдавскую группу по борьбе с контрабандой . и под этим соусом гагаузов посадить
показати весь коментар
29.04.2022 15:36 Відповісти
Когда то даже Аваков вводил в Измаильский район национальный корпус для борьбы с контрабандой - он точно много знает , если Баканов и монастырскийне в курсе
показати весь коментар
29.04.2022 15:37 Відповісти
Це твій досвід з Вишнє Німецькому або Лужанці...?))
показати весь коментар
29.04.2022 15:59 Відповісти
Ха-Ха,Украина и борьба с контрабасом,это две несовместимые вещи,весь патриотизм заканчивается там где начинается бабло,про Авакова вообще молчу.
показати весь коментар
29.04.2022 16:57 Відповісти
Там вся прыдрыстровская мафия из Одессы не вылазила, мутки мутила.
показати весь коментар
29.04.2022 17:26 Відповісти
По преданиям -- два брата - тюрки - Гаги и Уз ушли из Османской империи и поселились в Молдове Наследники приняли православие.
В Рос. империи и Румынии( 1920-1940г) не "прыгали" , а как Молдова
стала самостоятельной -- 5 колона на содержании росии.
Практически нет промышленности - одно село, натуральное хозяйство.
показати весь коментар
29.04.2022 15:39 Відповісти
Якби воно нас не стосувалося, то хай би сиділи собі. Миж їх не чіпали всі ці роки.

Але якщо з їхнього боку почнуть сріляти, то прийдеться і їм пороху понюхати.
Коли навколо все гримить, не можна засунути голову у пісок і нічого не бачити, ні чути.

Бо коли воно прийде до тебе, і тебе ніхто не захистить
показати весь коментар
29.04.2022 15:40 Відповісти
вот придут кацапы к этим уродам,сами виноваты будут!
показати весь коментар
29.04.2022 15:46 Відповісти
Відкликати посла на консультації як і з Грузією на не визначений термін, припинити усілякі стосунки з цими рашиськими підлабузниками...
показати весь коментар
29.04.2022 15:53 Відповісти
Совок дело тонкое что восток....)))
показати весь коментар
29.04.2022 15:55 Відповісти
Гагаузія, ви тепер для Українців як підарасія, яка хоче особисту назву, культуру, і один х**уй бути в "дуеті" з підарашкой

Ви для українців тепер НІХТО!!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 16:02 Відповісти
як завжди, каци маніпулюють, проплачують, сіють чвари, розпалюють ворожнечу - потім почнуть чергове "ЛДНР" по-молдавськи - а далі вже пізно жалітися буде чому снаряди літають. А центральна влада - "прикормлена", "в долі" й "на потоках" - "заглядає в очі" в очікуванні окупації та руйнації - думають, що потім будуть комусь потрібні? Аж ні - поставлять замість цих малохольних чергового гру-шніка чи фсб-шніка й бувай Молдова. Це про Молдову, чи про нас?
показати весь коментар
29.04.2022 16:07 Відповісти
голосніше кличте путлера і він до вас прийде, мало вас ромів фашисти нищили ,не допогла і участь ромів у союзі з гітлером, нічому історія вас не вчить, а сандра схоже зовсім не вдупляє в заграванні з путлером, ще члени нато ,-винороби
показати весь коментар
29.04.2022 16:11 Відповісти
Я розумію, тандем відмороженої кацапської "республіки" та автономії, де ********** колорадки і червоні прапори, з'явився у Молдові раніше, тобто в них наче досвід є. Але зараз Україна Молдові наочний приклад того, до чого це все врешті-решт призводить. Мені без жодної іронії цікаво, як Молдова планує виплутатися з цього ЗАРАЗ? Ну, фізично ж нема в Молдові такої купи піску, щоб туди "нейтрально" встромити голову і цим вберегтися
показати весь коментар
29.04.2022 16:13 Відповісти
А Преднестровье в 90-х не був наочным примиром для Украины,на жаль м поддержали сепаратистов и помогали им валить молдован.
показати весь коментар
29.04.2022 17:02 Відповісти
а хто у нас тоді при владі були?-російськргаварящі комуністи півдня і сходу які були взасос з братьямі кацапами бо самі були кацапами ментально і потім всю дорогу воювали за владу дніпропетровський клан з донецьким і курували їх чекісти
показати весь коментар
29.04.2022 17:41 Відповісти
хароший народ гагаузами нє назавут
показати весь коментар
29.04.2022 16:16 Відповісти
Они ж тупые..... а может деды ваевали.....?
показати весь коментар
29.04.2022 17:04 Відповісти
Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня Одещини від Німеччини - місцевих гагаузів і болгарів не мобілізовували до Червоної Армії. Офіційна мотивація в документах - "склонни к предатєльству". Брали копати шанці, носити цеглу, працювати на заводах, орати поля... але зброю не давали.
показати весь коментар
29.04.2022 18:22 Відповісти
Все это тюркоязычное и кавказское чурбанье-татары,армяне,даги,чечены,буряты,гагаузы, в этом конфликте показали что они подсвинки кацапской орды.Даже турки продолжают подмахивать пуйлу.Никаких нормальных отношений с ними в будущем у нас не будет.Только цивилизованный Запад и желательно его англосакская часть.
показати весь коментар
29.04.2022 18:22 Відповісти
Сиди и жди,Санду,они скоро и референдум устроят.
показати весь коментар
29.04.2022 18:55 Відповісти
уже делали. решили присоединяться к России.

кстати, а шо именно должна сделать Санду Гагаузии за то что Гагаузия наплевала на символы агрессии на Украину?
показати весь коментар
29.04.2022 22:16 Відповісти
Гагаузія наплювала саме і у першу чергу на Молдову, свою країну і її законодавство. Нам плювки цього сепарського гадюшника що слону дробинка. Ми воюємо і нищимо і агресора і його символи, як Ви вище виразилисьте, - танками і гаубицями. Чого і Вам бажаємо від усієї душі і серця (це без іронії).
показати весь коментар
30.04.2022 07:54 Відповісти
 
 