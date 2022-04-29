Гагаузія в Молдові дозволила георгіївську стрічку всупереч національному законодавству

В автономії Гагаузія на півдні Молдови Народне зібрання дозволило використовувати георгіївську стрічку. На рівні країни таке використання заборонене.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Newsmaker.

Законопроєкт було внесено на розгляд Народного зібрання 15 квітня - в той день, коли парламент Молдови заборонив використовувати символи російської агресії. Тепер гагаузькі депутати підтримали його одностайно.

Проєкт передбачає, що на території Гагаузії можна буде "безперешкодно виготовляти, зберігати і носити символи Великої Перемоги 9 травня 1945 року - георгіївські стрічки і червоні прапори перемоги".

Тепер закон має протягом 10 днів підписати або відхилити керівниця (башкан) Гагаузії Ірина Влах.

Депутат парламенту Молдови від партії Санду PAS Оазу Нантой вважає, що Державна канцелярія зможе оскаржити його в суді через невідповідність національному законодавству і що Гагаузька автономія не має повноважень схвалювати закони, які суперечать загальнодержавним, пише "Європейська правда".

Заступник голови Національного зібрання Гагаузії Георгій Лейчу, натомість, наполягає, що проєкт не виходить за рамки повноважень автономії, тому що це питання зі сфери культури, а в законі визначено, що Гагаузія може самостійно вирішувати питання свого політичного, економічного і культурного розвитку.