Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели перемовини

Делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.

Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську - його лідер Вадим Красносельський, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що це перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації - безпрецедентний.

+18
вони ще б к путлєру в бункер делегацію відправили...
29.04.2022 11:24 Відповісти
+16
Это Параша "показывает" Украине, как ей надо было "договариваться посередине с сепаратистами" и смотреть Куйлу в чоколадный глаз "в поисках там мира".
29.04.2022 11:35 Відповісти
+13
Молдовани, готуйтеся, війна на ваших землях вже майже неминуча...
29.04.2022 11:28 Відповісти
Ось і все.
29.04.2022 11:24 Відповісти
Да, там походу Молдова руснявая клоака
29.04.2022 11:46 Відповісти
ага, особенно ее украинские-гагаузкие-приднестровские районы, в отличии от молдавских голосующие стабильно за рашисткое стойло

29.04.2022 13:22 Відповісти
так давайте мы заберем эти районы, почистим их и передадим вам их уже чистыми от ваты? Наши козаки ходили к вам походами постоянно и устраивали вам там порядок. Нужно просто попросить помощи, а не договариваться с террористами пмр и кремлем!
29.04.2022 13:48 Відповісти
Щоб оце не було "хто за рашку голосував?" Рашку треба знищити. А то цей серіал буде йти ще 100 років.
29.04.2022 14:31 Відповісти
що значить віддамо, ти хто такий отак розкидатись землями?
29.04.2022 14:37 Відповісти
думаете нужно забрать преднистровье себе? Я такого же мнения тем более что когда то эти земли принадлежали Украине. Но как то не хочеться об этом говорить, а то попахивает рашизмом. Тем более есть границы 91 года.
29.04.2022 15:46 Відповісти
і хто має "чистити", гинути там? прям, як кацапи, які дуже хочуть знищити Україну, але щось не дуже йдуть добровольцями.....як то кажуть, чужими руками легше жар загрібати
29.04.2022 17:48 Відповісти
там контрабанда всех повязала, спирт, сигареты, лекарства, автомобили, там все поделено и под контролем определенных политсил, ни кто там воевать не будет , денежные потоки там такие , что можно еще одну республику финансировать, и не забывай, что через банки молдовы отмываются миллиарды роисси , Санду это покрышка, выдающая себя проевропейской , молдова и приднестровье это одна республика - Шериф , мафиозная структура с 90 ых , кураторы которой сидят на московии , так что скорее молдова станет частью приднестровья чем наоборот.
29.04.2022 14:09 Відповісти
Це для орків шлях дипломатії, а для України дать добро. Результат ще не опубликовано
29.04.2022 11:46 Відповісти
Що всьо, експерт з дивану?
29.04.2022 13:59 Відповісти
вони ще б к путлєру в бункер делегацію відправили...
29.04.2022 11:24 Відповісти
29.04.2022 11:26 Відповісти
Молдовани, готуйтеся, війна на ваших землях вже майже неминуча...
29.04.2022 11:28 Відповісти
Здається вони прогнулись
29.04.2022 11:30 Відповісти
Це не має значення, росіянам немає смислу здаватися - вони все одно їх всіх пристрелять. Тому там вирішення питання тільки одне, і чим раніше Майя зрозуміє це, тим меншої крові її країни (цілком можливо, що й її особисто) це коштуватиме.
29.04.2022 12:02 Відповісти
Молдовська Тіхановська готується приміряти кокошнік, і швабру в дупу, і на сахалін мити підлогу

*Зауважила Санду, Молдова відмовила Україні, оскільки їхні "Міг-29" не літають.

"Наші "Міги" не літають. Їх зараз там мало залишилось через погану адміністрацію та корупцію", - сказала вона.

Окрім цього, Мая Санду наголосила, що згідно з конституцією Молдови, надавати воєнну допомогу іншим державам заборонено
29.04.2022 11:32 Відповісти
у них армія 6000 ,яка допомога???
29.04.2022 11:36 Відповісти
залишки молдавських МіГ-29 не у війську, а на балансі цивільного відомства - тобто взагалі за зброю не вважаються
29.04.2022 11:55 Відповісти
Ми навряд чи потребуємо їх військової допомоги, нам би їх бажання прийняти нашу допомогу з Придністров'ям, бо такого шансу знищити цей токсичний анклав, який є зараз, найближчі десятиліття може й не бути. Майя дуже ризикує, в тому числі й своєю головою, зволікаючи із прийняттям рішень щодо співпраці із Україною. Це дуже погано для Молдови закінчиться, кому, як не нам, про це знати...
29.04.2022 12:00 Відповісти
Война на наши земли пришла еще в 1992, когда на нас напали "ополченцы" из России и Украины (УНА-УНСО)

29.04.2022 13:31 Відповісти
Війна на "ваші" землі прийшла з наказом вашого президента М. Снєгура захопити Бендери і "навести там конституційний лад". Тоді молдавська поліція і націоналісти з т.з. "гайдуками" влаштували у Бендерах різанину і залили місто кров"ю місцевого населення (в-основному, як і у всій Придністрянщині - українського). Молдавська поліція і націоналісти хотіли перейти на Тирасполь, але командувач 14 Армії Генерал Олександер Лебідь віддав наказ і спецназ вибив молдаванів з Бендер. Я знав особисто кількох офіцерів 14 Армії котрі ледве стримали Командувача від наказу рушити на Кишинів. Тоді 14 Армію ніхто би не стримав - зайшли би в Кишинів парадним строєм навіть не розвертаючись у бойові порядки. І тоді вся Молдавія і її державність тоді висіла на волосині.
"Ополченці" з УНА-УНСО зайшли на Лівий берег дещо пізніше захищати українське населення Лівобережжя Дністра споконвіків там проживаюче на своїх споконвічних землях. На "вас" там ніхто не нападав...
29.04.2022 20:56 Відповісти
И шо? ППР?
29.04.2022 11:31 Відповісти
Что-то у тебя много вопросов к Молдове и к Санду. Может ты провокатор? С паном Дмитро Качинским наверное консультируешься? Поинтересуйся как он героически помог вате создать этот гнойник.
Молдова делает все что в её силах и даже более. А советы нужны дельные а не диванные.
29.04.2022 11:43 Відповісти
А откорй нам сєкрєт. Как с 1992-го года туда попадаюєт кацапня для ротации?
29.04.2022 11:51 Відповісти
а никак - ротация из местных. в ПМР роздано более 80.000 паспортов РФ
29.04.2022 13:34 Відповісти
У меня вопросов к Молдове нет! Не интересно. Интересует результат переговоров.
29.04.2022 12:00 Відповісти
Ми сподіваємося, що молдовани та Санду усвідомлять, що кацапи готують вторгнення та окупацію Молдови. Чого вони навіть не приховують. Усі зволікання та перемовини з кацапами тільки поглиблюють проблеми Молдови, бо в той час, як Майя намагається домовитися з Москвою про щось, Москва наводить на Молдову гармати та БТГр.
Україна Молдові може допомогти, але тільки у разі офіційного звернення, та за погодженням з купою країн, з якими перемовини активно треба вести вже зараз, бо потім буде пізно і боляче. Вторгнення в Молдову з ПМР все одно станеться, і я сумніваюся, що Молдова готова протистояти російській безпринципній військовій машині.
Ми можемо тільки пропонувати та закликати до чогось, рішення приймати вам. Прикладів перед вашими очима більш ніж достатньо, щоб уникнути в тому числі і наших помилок.
29.04.2022 12:29 Відповісти
да у нас есть вопросы потому что это угроза возле наших границ мы можем стереть с лица земли эту вашу непризнанную республику пмр или как там она. Но вы не просите помощи, вы договариваетесь с террористами и кремлем.
29.04.2022 13:03 Відповісти
у Вас немає питань до вашої ж влади чому не вирішується проблема територіальної цілісності багато років?? Навіть спроб адекватних не було і немає.
29.04.2022 13:13 Відповісти
Потрібно блокувати військовий окупаційний контингент РФ у Придністров'ї і під загрозою знищення 1500 орків вимагати обміну на захисників Маріуполя.
29.04.2022 11:31 Відповісти
Стратєх.
29.04.2022 11:34 Відповісти
Ні. Захід в курсі. У Румунії підтягують війська до кордонів Молдови. Є навіть відео. Арестович казав ніби то американський контингент.
29.04.2022 11:59 Відповісти
хахаха. дристович сказал
29.04.2022 12:57 Відповісти
У тебе по факту є що Люсі пред'явить? Де і коли він спіздєл (з посиланнями) і т.д.
Якщо ні - ****** куди ********.
29.04.2022 14:02 Відповісти
Так він і так блокований з однієї сторони Україною, з іншої - Молдовою. Через Україну туди прохід закритий. Будь-який літак буде негайно збитий. Залишається тільки один шлях підвозити припаси і проводити ротацію - через Молдову. Цікаво до чого вони там домовилися. Я би зробив ставку що молдавани прогнулися. Хоча зараз такі часи, що можуть бути і сюрпризи.
29.04.2022 11:37 Відповісти
Блокада повинна бути демонстративною з чітким ультиматумом: гинуть захисники Маріуполя- знищуеться російський контингент в так званому ПМР. Судячи за деякими рухами навколо Молдови, щось таки відбуваеться. Ізраїль уже закликав громадян покинути територію ПМР. А вони завжди реагують одними з перших. Бо дізнаються про все також не останніми.😉
29.04.2022 11:45 Відповісти
Ми не можемо цього зробити, бо за міжнародними договорами та угодами це території Молдови. Нас сприймуть за окупантів, з усіма супутніми наслідками. Саме тому позиція Молдови і особисто Майї Санду така важлива, і саме тому кацапи її так посилено окучують. Вони це чудово розуміють, питання зараз в тому, чи розуміє сама Санду, до чого це призведе...
29.04.2022 12:20 Відповісти
Один литак собьют ,а 50 ,вы думаете ,что десант полетит без прикрытия ,ошибаетесь ,ситуация плохая. Мало того ,проде орки там аэродром уже пару месяцев готовили.
29.04.2022 13:01 Відповісти
Більш того, можуть же ж летіти з Криму вздовж кордонів Румунії, України та Молдови, доки румуни з молдаванами думатимуть, як на це реагувати, вся ця прєлєсть буде вже в ПМР на марші - чи то на південний схід, чи то на північний захід. Обидва варіанти - катастрофа для Молдови, тому так важливо цього не допустити, і має це зробити передовсім Санду. подивимось, яке рішення вона по факту прийме чи не прийме.
29.04.2022 13:28 Відповісти
Ну а самі молдавани що? Мовчки згодні на такі розклади?
29.04.2022 11:33 Відповісти
Придністров'я повертається в рідну гавань, чи Молдова в мокшанську говень?
29.04.2022 11:33 Відповісти
Надеюсь смогут договориться.
На одной чаше весов: экономическая черная дыра с Россией, мобилизация и реки крови.
На другой: Европейские бабулесики.

Что выберут потомственные контрабандисты (особенно, когда РФ далеко и терпит неудачи) довольно предсказуемо.
29.04.2022 11:34 Відповісти
Про що домовитись-про те що Молдова приєднається до ПМР?! Можуть! Молдова ,за політичної волі,могла б,з допомогою України,повернути собі втрачені території за короткий термін й ,тим самим,позбавила б загрози себе й Україну! Проте-намагається "пропетляти" й ,рано чи пізно,поплатиться за свою "хитровипертість"!
29.04.2022 11:42 Відповісти
кто пенсию будет для русских там платит? Молдова бедная страна, так что перспектива так себе...
29.04.2022 12:50 Відповісти
договаривайтесь с террористами что захватили вашу территорию, договаривайтесь с рашкой и готовтесь к вступлению в состав раисии
29.04.2022 12:55 Відповісти
Это Параша "показывает" Украине, как ей надо было "договариваться посередине с сепаратистами" и смотреть Куйлу в чоколадный глаз "в поисках там мира".
29.04.2022 11:35 Відповісти
Очень большой плюс, что Украина изначально не вела никаких переговоров с Лугандоном. Это какое же эта не признанная ПМР, если с ней проводят переговоры молдавские власти ?
29.04.2022 11:36 Відповісти
Так всі тут Молдову хочуть болючіше вкусити... а хто в 90-ті до цієї довбаної пмр російські війська через свою теріторію пропускав? Не нагадаєте? А наша ганьба "харківські угоди"? Що ж ми такі сміливі критикувати маленькі слабкі країни? Поводимося як кацапи.
29.04.2022 11:37 Відповісти
не перегинай, ми не кажемо про 30 років тому. ми кажемо зараз, 24 лютого настав час робити вибір, молдавашкам ГГ, якщо вони виришіли нейтральнічати їх всіх згвалтують вб'ють буряти тувинці чеченці
29.04.2022 11:43 Відповісти
Нам би своїх добряче вкусити спочатку, щоб з кацапами перестали загравати...
Щодо молдован, то вони ж за результатами перемовин погодилися на те квазіутворення, які були в України аргументи не пропускати? До того ж, ми й самі помилок наробили, і продовжуємо деякі з них робити і назараз. Заклик до молдован якраз і полягає в тому, щоб наших, грузинських, білоруських та інших помилок уникнути. Бо це в їхніх інтересах.
Поки вони ще хоч якось прикриті українським щитом, вони можуть багато чого собі дозволити і виграти на цьому, якщо цей щит потоншає та перестане їх прикривати, кацапи наваляться на них усім, чим зможуть. Цьому можна частково запобігти, але для цього потрібно швидко і правильно діяти, чого Санду не робить. А даремно...
29.04.2022 12:37 Відповісти
До чого переговорились?
29.04.2022 11:39 Відповісти
Обе стороны обделались от перскетивы освобождения Преднестровья от рашистов( одни от страха свою никчемную жизнь, другие от и отключения мордорского газа)!
29.04.2022 12:10 Відповісти
Треба крапкой У гепнути
29.04.2022 11:42 Відповісти
Мы 8 лет переговаривались, и результат не заставил себя ждать.
29.04.2022 11:51 Відповісти
мы не переговаривались с лугандяу и донбасяу
29.04.2022 12:53 Відповісти
Идиоты.
29.04.2022 11:52 Відповісти
самокритично... добавлю - и без памяти

29.04.2022 13:32 Відповісти
Учения НАТО в Румынии,такие как в Польше,остудили бы пыл недореспублики.
29.04.2022 11:53 Відповісти
Ну шо, Санду з усіх сил рятує російський злочинний контрабандистсько-терористичний анклав і виступає фактично на боці ху"ла. Україна втратила дуже хорошу нагоду зачистити цей "гнійник". (хіба що рашисти з "ПМР" влаштують чергову провокацію). Певно, мають надто хороший зиск з цієї "сірої зони". "Перемовини" Санду ускладнюють нам задачу з демілітаризації цього російського терористичного анклаву, що безпосередньо загрожує територіальній цілісності та державному суверенітету як України, так і Молдови, і, натомість, зберігають загрозу нападу на Україну й Молдову військ РФ з боку цього терористичного угруповування.
І навіть, якщо умовне "ПМР" "піде назад у Молдову", то ця гнила наскрізь корумпована "гебнява закваска" радше остаточно перетворить саму Молдову на якесь гниляве подобіє "рашки".
29.04.2022 12:37 Відповісти
Вы придурки только дали ***** повод думать что он на правильном пути. Переговоры с путинской террористической организацией ето ниточка за которую ***** ухватится и раскрутит по полной программе. А когда раскрутит то окупирует всю Молдову или по крайней мере начнет бомбить и разрушать чтобы добиться своего до конца. Еще из-за таких молдован ***** будет и в Украине и других странах думать что под него все лягут стоит только надавить
29.04.2022 12:38 Відповісти
переговоры с кем с террористами? Молдова обречена для нее лучше войти в состав Румунии или Украины.
29.04.2022 12:52 Відповісти
29.04.2022 12:59 Відповісти
Походу из всех республик бывшего совка, только Украина способна послать накуй рашку и навешать им пистюлин!!!
29.04.2022 13:36 Відповісти
Ну так Мать Русь = Україна босяков лупит лозиной.
29.04.2022 15:52 Відповісти
Санду тримайся.
Треба нагадати, про що офіційна українська делегація на чолі з арахамією домовлялася з орками в Стамбулі? Хто її туди направив, надав директиви. Отож.
Якщо Захід включиться, Молдова з допомогою України вирішить придніпровську проблему на користь обох держав. Потрібна лише міжнародно- правова схема, за якою Україна введе свої війська в Молдову і зачистить Придністров'я. І звичайно, повна підтримка Заходу, а можливо, якась міжнародна місія під егідою ООН.
29.04.2022 15:12 Відповісти
Молдова вступает в состав ПМР.
29.04.2022 15:42 Відповісти
Пам"ятаю часи, коли цього реально ледь не трапилося. Коли Генерал Лебідь, Командувач 14 Армії був готовий віддати наказ рушити на Кишинів. Це було після різні, влаштованої молдавською поліцією в Бендерах. ТОді державність Молдавії висіла на волосині.
29.04.2022 21:11 Відповісти
 
 