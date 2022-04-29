Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели перемовини

Делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.

Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську - його лідер Вадим Красносельський, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що це перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації - безпрецедентний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Придністров’ї оголосили воєнні збори, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ