20 758 53

У Придністров’ї оголосили воєнні збори, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

придністров'я

Невизнана "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"В листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори". Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особового складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Придністров'ї заявляють про стрілянину біля складів із російським озброєнням та боєприпасами

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів.

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР" напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

У Придністров’ї оголосили воєнні збори, - ГУР Міноборони 01
У Придністров’ї оголосили воєнні збори, - ГУР Міноборони 02

Автор: 

армія рф (18469) Придністров’я (480) розвідка (3915)
+25
там ще не всі втекли в Молдову? є кого "мобілізовувати"?
28.04.2022 10:43 Відповісти
+25
Які на*їй збори "миротворчого контенгенту"???? Що, жопа вже "жим-жим"?

Ви --- ОКУПАНТИ!!!! і підлягаєте тільки ЛІКВІДАЦІЇ!!!
28.04.2022 10:47 Відповісти
+24
Из контрабандистов получатся плохие вояки, отменяйте этот цирк
28.04.2022 10:47 Відповісти
Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки Джерело:
новости из лепрозория миротворцы в какой то стране ---которой нет..
28.04.2022 11:01 Відповісти
там все ломанулись в молдову
28.04.2022 10:44 Відповісти
Не всі - дехто повилазив на дерева - щоб не затоптали.
Думали потім спокійно змитись -не вийшло - тепер треба бігти з натовпом.
Тільки б мости витримали навантаження .... Молдова - тримайсь! Ще й поля затопчуть...
28.04.2022 11:22 Відповісти
Чому їм кудись втікати? Вони українці, що споконвіків проживають на своїй землі. Прочитай прізвища глав адміністрацій районів Придністрянщини: Іванченко, Тягай, Довгопол, Бичков Чабан Тищенко,Габужа... сплош молдавани, ні?
30.04.2022 18:13 Відповісти
Помидоры собирать?
28.04.2022 10:44 Відповісти
там ДНР свое у Молдовы. Они будут мясо также собирать и бросать в бой.
28.04.2022 19:14 Відповісти
Да, постройте их всех на плацу, чтобы артиллерия их сразу утилизировала.
28.04.2022 10:49 Відповісти
Вот это будет реальная мосчь😆
28.04.2022 10:50 Відповісти
ОРДЛО серия номер два. Пушечное мясо.
28.04.2022 10:51 Відповісти
2800 пмровських рублів це 4000 грн, по багатому, по московські живуть.
28.04.2022 10:53 Відповісти
не опять а снова ... может пора уже на опережение действовать или потом бибочка с хермайором будут снова делать круглые глаза

если даже эту кишку с кучкой орков нет возможности успокоить то я хз тогда вообще на что биба способен
28.04.2022 10:55 Відповісти
что предлагаешь ?
28.04.2022 11:06 Відповісти
клин клином ... устроить провокацию и ввести ограниченный миротворческий контингент для защиты притесняемых украинцев в заднестровье, и, конечно же, защиты пограничных украинских сел которые взывают о помощи к правительству, так их зеднепровские орки достали своими дрг ... благо там эта дерёвня колбасная, со складом, прямо примыкает к границе Винницкой области ... долго идти не нужно ... можно туда какую-то необстрелянную дивизию отправить ... пусть заодно потренеруются на малоорках
28.04.2022 11:26 Відповісти
Головне не провокувати їх бо ця "свєрхдєржава" нападе і відкриється "другий фронт"
28.04.2022 11:22 Відповісти
Шо опять зрада?
28.04.2022 12:13 Відповісти
Біба накатає гнівний відосик.
28.04.2022 10:58 Відповісти
Ахаха месячное содержание от 2800 рублей вааа сук* нищеброды ***аные
28.04.2022 11:01 Відповісти
будемо чекати доки вони їх проведуть чи таки дотиснемо Санду та проведемо там операцію?
І нарешті війська які стоять контролюючи ту пез_оту зможуть допомогти під Херсоном...
28.04.2022 11:01 Відповісти
Можемо запропонувати поставку водоніпроніцаємих тампонів для молдавської полководиці Маї
28.04.2022 11:25 Відповісти
Дождались... Кто там на редактора бочку котил?
28.04.2022 11:04 Відповісти
Та йой людоньки! Там особливого нема що бомбити. Склади
зброї в бендерської фортеці росхерачити та і той аеропорт в
Тирасполі пропахати та й все. Кацпаи швиденько порозбігаються.
Правда мости через Дністер шкода,гарні. Я там жив і знаю що говорю.
28.04.2022 11:05 Відповісти
там огромные склады с времен СССР. не нужно легкомысленно так говорить, потому что это будет караться жизнями наших братьев на поле боя и нужно сделать все, чтобы Украинские солдаты были живы! Нужно ракетами разхерячить эти склады и убрать угрозу нашим братьям! Ничего не сможет оправдать власть, если они могут уничтожить склады оружия в Приднестровье и им не будет чем воевать, а если они этого не сделают и будут хоть какие то потери Украинских людей, то это можно считать абсолютным предательством власти!
28.04.2022 19:23 Відповісти
Буна сяра! Еу сынт дин Украина!!!
28.04.2022 11:07 Відповісти
Але ж розумні люди казали діяти на упередження. Україна вже має діяти. Затягувати більше не можна, це призведе до неспіввимірно більших жертв.
28.04.2022 11:21 Відповісти
Воювати з ними доведеться, або на їхній, або на нашій землі.
28.04.2022 11:22 Відповісти
Ти шо не слухав обдристовича? Офіс прийняв принципове рішення не атакувати чужу територію, страждати і вмирати мають тільки в Україні
28.04.2022 11:28 Відповісти
А шо такоє "... підстав другу щоку ..."
28.04.2022 13:11 Відповісти
про щоку це коли маєте справу з людьми, коли маєте справу із кацапами, то "не варто сипати бісером перед свинями".
28.04.2022 18:38 Відповісти
мʼясо
28.04.2022 11:22 Відповісти
Хотят пройти ,подготовку, к погребению в Украине , ласкоаво просимо ,нехай їдуть
28.04.2022 11:26 Відповісти
Па чьом маца шлимазл?!
28.04.2022 11:29 Відповісти
И как на это отреагирует Санду?
28.04.2022 11:28 Відповісти
вот что и требовалось ДОКАЗАТЬ !!! кому НУЖНЫ были эти ПРОВОКАЦИИ !!! их ЧИТАЕТ даже школьник !! кацапы ОБДОЛБАНЫЕ ТРЕБУЮТ отдать должок московии за их деньги которые 30 лет придроченцы ПРОЕДАЛИ , а теперь их гонят на ВОЙНУ !!!
28.04.2022 11:37 Відповісти
28.04.2022 11:46 Відповісти
Де Арестович? він говорив .що по щелчку пальців знищить
28.04.2022 12:22 Відповісти
А Молдова, у которой 3 батальона всей армии, не хочет военные сборы провести на всякий случай? Или они планируют сразу же капиулировать?
28.04.2022 12:22 Відповісти
Молдова то грізні вояки..Два штукатура Іонеску і сестра мулярка Маріца
28.04.2022 12:24 Відповісти
Цікаво, скільки тисяч там орки зможуть набрати?
28.04.2022 14:45 Відповісти
6 числа воювати за гроші прийшло лише 2 дебіли з запланованих 15 тисяч, побачимо, скільки дебілів прийде зараз воювати надурняк:
28.04.2022 17:19 Відповісти
Хоча це дуже неприємно, але не треба здіймати зайві хвилі. Це справа у першу чергу ГУР, СБУ, можливо ССО. А МЗС треба підготувати позицію інших країн на всі можливі випадки. Скоріше за усе, це лише імітація діяльності (як у луки). Але слідкувати за ними треба. Першими наносити удару, на мій погляд, не стоіть - життя наших бійців коштує набагато більше, ніж уся ця пмр'а цілком. Тай навіть після їхнього розгрому ми не зможемо висвободіти свої війська - хтось має підтримувати там якийсь лад, Молдова на це не здатна.
28.04.2022 14:59 Відповісти
**************** Менструальная РжунимагурЫспублика
28.04.2022 15:04 Відповісти
Жду коли вони перерахують тих кого вони "мобілізують", потім подивляться на незагнуті пальці на своїх руках і зрозуміють шо їм 3,14зда...
28.04.2022 15:07 Відповісти
скільки б там не було тих вояків, але вони мають зброю, а нашим людям зброї не дали, навіть забрали останню трофейну берданку. Тому орки вбиватимуть і ґвалтуватимуть, а нам залишиться лише співати патріотичних пісень
28.04.2022 15:16 Відповісти
Полоску Преднестровья нужно захлопнуть прежде, чем русня начнёт действовать. Там находятся русские солдаты - легитимная цель для ВСУ.
28.04.2022 17:21 Відповісти
Надо пульнут 5 точками У по военным складам и двумя-по эаэропорту. Ведь там на территроии военные РФ-Украина имеет все права нанести по ним удар!
28.04.2022 17:51 Відповісти
По аэродрому Тирасполя можно бить из артиллерии, там всего километров десять от границы.
28.04.2022 20:58 Відповісти
как они снабжаются?
28.04.2022 19:07 Відповісти
там огромнейшие склады русской Армии с времен СССР 14 Армия там России. Если власти не взорвут русские склады эти и они пойдут в атаку на Одессу, то можно считать, что во власти предатели!
28.04.2022 19:13 Відповісти
Нужно взорвать к чертям собачьим склады русской армии в Приднестровье! Чего бл власти ждут??? Пока оружие со складов раздадут и они пойдут на Одессу с того еще направления??? ощущение, что во власти предатели. Срочно взорвать нахрен эти склады, пока все вооружение скоплены в одном месте! Это спасет много жизней. У них не будет оружия и они не заберут ни одной Украинской жизни!
28.04.2022 19:11 Відповісти
28.04.2022 19:11 Відповісти
 
 