У Придністров’ї оголосили воєнні збори, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

Невизнана "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"В листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори". Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особового складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів.

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР" напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.



