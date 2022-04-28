РУС
20 758 53

В Приднестровье объявили военные сборы, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

придністров'я

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель собрания - "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью работоспособного населения республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Приднестровье заявляются о стрельбе у складов с российским вооружением и боеприпасами

Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещное обеспечение, проживание и питание". Денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней.

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

В Приднестровье объявили военные сборы, - ГУР Минобороны 01
В Приднестровье объявили военные сборы, - ГУР Минобороны 02

армия РФ (20316) Приднестровье (663) разведка (4220)
28.04.2022 10:43 Ответить
28.04.2022 10:47 Ответить
28.04.2022 10:47 Ответить
там ще не всі втекли в Молдову? є кого "мобілізовувати"?
28.04.2022 10:43 Ответить
28.04.2022 10:43 Ответить
Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки Джерело:
новости из лепрозория миротворцы в какой то стране ---которой нет..
28.04.2022 11:01 Ответить
28.04.2022 11:01 Ответить
там все ломанулись в молдову
28.04.2022 10:44 Ответить
28.04.2022 10:44 Ответить
Не всі - дехто повилазив на дерева - щоб не затоптали.
Думали потім спокійно змитись -не вийшло - тепер треба бігти з натовпом.
Тільки б мости витримали навантаження .... Молдова - тримайсь! Ще й поля затопчуть...
28.04.2022 11:22 Ответить
28.04.2022 11:22 Ответить
Чому їм кудись втікати? Вони українці, що споконвіків проживають на своїй землі. Прочитай прізвища глав адміністрацій районів Придністрянщини: Іванченко, Тягай, Довгопол, Бичков Чабан Тищенко,Габужа... сплош молдавани, ні?
30.04.2022 18:13 Ответить
30.04.2022 18:13 Ответить
Помидоры собирать?
28.04.2022 10:44 Ответить
28.04.2022 10:44 Ответить
Які на*їй збори "миротворчого контенгенту"???? Що, жопа вже "жим-жим"?

Ви --- ОКУПАНТИ!!!! і підлягаєте тільки ЛІКВІДАЦІЇ!!!
28.04.2022 10:47 Ответить
28.04.2022 10:47 Ответить
Из контрабандистов получатся плохие вояки, отменяйте этот цирк
28.04.2022 10:47 Ответить
28.04.2022 10:47 Ответить
там ДНР свое у Молдовы. Они будут мясо также собирать и бросать в бой.
28.04.2022 19:14 Ответить
28.04.2022 19:14 Ответить
Да, постройте их всех на плацу, чтобы артиллерия их сразу утилизировала.
28.04.2022 10:49 Ответить
28.04.2022 10:49 Ответить
Вот это будет реальная мосчь😆
28.04.2022 10:50 Ответить
28.04.2022 10:50 Ответить
ОРДЛО серия номер два. Пушечное мясо.
28.04.2022 10:51 Ответить
28.04.2022 10:51 Ответить
2800 пмровських рублів це 4000 грн, по багатому, по московські живуть.
28.04.2022 10:53 Ответить
28.04.2022 10:53 Ответить
не опять а снова ... может пора уже на опережение действовать или потом бибочка с хермайором будут снова делать круглые глаза

если даже эту кишку с кучкой орков нет возможности успокоить то я хз тогда вообще на что биба способен
28.04.2022 10:55 Ответить
28.04.2022 10:55 Ответить
что предлагаешь ?
28.04.2022 11:06 Ответить
28.04.2022 11:06 Ответить
клин клином ... устроить провокацию и ввести ограниченный миротворческий контингент для защиты притесняемых украинцев в заднестровье, и, конечно же, защиты пограничных украинских сел которые взывают о помощи к правительству, так их зеднепровские орки достали своими дрг ... благо там эта дерёвня колбасная, со складом, прямо примыкает к границе Винницкой области ... долго идти не нужно ... можно туда какую-то необстрелянную дивизию отправить ... пусть заодно потренеруются на малоорках
28.04.2022 11:26 Ответить
28.04.2022 11:26 Ответить
Головне не провокувати їх бо ця "свєрхдєржава" нападе і відкриється "другий фронт"
28.04.2022 11:22 Ответить
28.04.2022 11:22 Ответить
Шо опять зрада?
28.04.2022 12:13 Ответить
28.04.2022 12:13 Ответить
Біба накатає гнівний відосик.
28.04.2022 10:58 Ответить
28.04.2022 10:58 Ответить
Ахаха месячное содержание от 2800 рублей вааа сук* нищеброды ***аные
28.04.2022 11:01 Ответить
28.04.2022 11:01 Ответить
будемо чекати доки вони їх проведуть чи таки дотиснемо Санду та проведемо там операцію?
І нарешті війська які стоять контролюючи ту пез_оту зможуть допомогти під Херсоном...
28.04.2022 11:01 Ответить
28.04.2022 11:01 Ответить
Можемо запропонувати поставку водоніпроніцаємих тампонів для молдавської полководиці Маї
28.04.2022 11:25 Ответить
28.04.2022 11:25 Ответить
Дождались... Кто там на редактора бочку котил?
28.04.2022 11:04 Ответить
28.04.2022 11:04 Ответить
Та йой людоньки! Там особливого нема що бомбити. Склади
зброї в бендерської фортеці росхерачити та і той аеропорт в
Тирасполі пропахати та й все. Кацпаи швиденько порозбігаються.
Правда мости через Дністер шкода,гарні. Я там жив і знаю що говорю.
28.04.2022 11:05 Ответить
28.04.2022 11:05 Ответить
там огромные склады с времен СССР. не нужно легкомысленно так говорить, потому что это будет караться жизнями наших братьев на поле боя и нужно сделать все, чтобы Украинские солдаты были живы! Нужно ракетами разхерячить эти склады и убрать угрозу нашим братьям! Ничего не сможет оправдать власть, если они могут уничтожить склады оружия в Приднестровье и им не будет чем воевать, а если они этого не сделают и будут хоть какие то потери Украинских людей, то это можно считать абсолютным предательством власти!
28.04.2022 19:23 Ответить
28.04.2022 19:23 Ответить
Буна сяра! Еу сынт дин Украина!!!
28.04.2022 11:07 Ответить
28.04.2022 11:07 Ответить
Але ж розумні люди казали діяти на упередження. Україна вже має діяти. Затягувати більше не можна, це призведе до неспіввимірно більших жертв.
28.04.2022 11:21 Ответить
28.04.2022 11:21 Ответить
Воювати з ними доведеться, або на їхній, або на нашій землі.
28.04.2022 11:22 Ответить
28.04.2022 11:22 Ответить
Ти шо не слухав обдристовича? Офіс прийняв принципове рішення не атакувати чужу територію, страждати і вмирати мають тільки в Україні
28.04.2022 11:28 Ответить
28.04.2022 11:28 Ответить
А шо такоє "... підстав другу щоку ..."
28.04.2022 13:11 Ответить
28.04.2022 13:11 Ответить
про щоку це коли маєте справу з людьми, коли маєте справу із кацапами, то "не варто сипати бісером перед свинями".
28.04.2022 18:38 Ответить
28.04.2022 18:38 Ответить
мʼясо
28.04.2022 11:22 Ответить
28.04.2022 11:22 Ответить
Хотят пройти ,подготовку, к погребению в Украине , ласкоаво просимо ,нехай їдуть
28.04.2022 11:26 Ответить
28.04.2022 11:26 Ответить
Па чьом маца шлимазл?!
28.04.2022 11:29 Ответить
28.04.2022 11:29 Ответить
И как на это отреагирует Санду?
28.04.2022 11:28 Ответить
28.04.2022 11:28 Ответить
вот что и требовалось ДОКАЗАТЬ !!! кому НУЖНЫ были эти ПРОВОКАЦИИ !!! их ЧИТАЕТ даже школьник !! кацапы ОБДОЛБАНЫЕ ТРЕБУЮТ отдать должок московии за их деньги которые 30 лет придроченцы ПРОЕДАЛИ , а теперь их гонят на ВОЙНУ !!!
28.04.2022 11:37 Ответить
28.04.2022 11:37 Ответить
28.04.2022 11:46 Ответить
28.04.2022 11:46 Ответить
Де Арестович? він говорив .що по щелчку пальців знищить
28.04.2022 12:22 Ответить
28.04.2022 12:22 Ответить
А Молдова, у которой 3 батальона всей армии, не хочет военные сборы провести на всякий случай? Или они планируют сразу же капиулировать?
28.04.2022 12:22 Ответить
28.04.2022 12:22 Ответить
Молдова то грізні вояки..Два штукатура Іонеску і сестра мулярка Маріца
28.04.2022 12:24 Ответить
28.04.2022 12:24 Ответить
Цікаво, скільки тисяч там орки зможуть набрати?
28.04.2022 14:45 Ответить
28.04.2022 14:45 Ответить
6 числа воювати за гроші прийшло лише 2 дебіли з запланованих 15 тисяч, побачимо, скільки дебілів прийде зараз воювати надурняк:
28.04.2022 17:19 Ответить
28.04.2022 17:19 Ответить
Хоча це дуже неприємно, але не треба здіймати зайві хвилі. Це справа у першу чергу ГУР, СБУ, можливо ССО. А МЗС треба підготувати позицію інших країн на всі можливі випадки. Скоріше за усе, це лише імітація діяльності (як у луки). Але слідкувати за ними треба. Першими наносити удару, на мій погляд, не стоіть - життя наших бійців коштує набагато більше, ніж уся ця пмр'а цілком. Тай навіть після їхнього розгрому ми не зможемо висвободіти свої війська - хтось має підтримувати там якийсь лад, Молдова на це не здатна.
28.04.2022 14:59 Ответить
28.04.2022 14:59 Ответить
**************** Менструальная РжунимагурЫспублика
28.04.2022 15:04 Ответить
28.04.2022 15:04 Ответить
Жду коли вони перерахують тих кого вони "мобілізують", потім подивляться на незагнуті пальці на своїх руках і зрозуміють шо їм 3,14зда...
28.04.2022 15:07 Ответить
28.04.2022 15:07 Ответить
скільки б там не було тих вояків, але вони мають зброю, а нашим людям зброї не дали, навіть забрали останню трофейну берданку. Тому орки вбиватимуть і ґвалтуватимуть, а нам залишиться лише співати патріотичних пісень
28.04.2022 15:16 Ответить
28.04.2022 15:16 Ответить
Полоску Преднестровья нужно захлопнуть прежде, чем русня начнёт действовать. Там находятся русские солдаты - легитимная цель для ВСУ.
28.04.2022 17:21 Ответить
28.04.2022 17:21 Ответить
Надо пульнут 5 точками У по военным складам и двумя-по эаэропорту. Ведь там на территроии военные РФ-Украина имеет все права нанести по ним удар!
28.04.2022 17:51 Ответить
28.04.2022 17:51 Ответить
По аэродрому Тирасполя можно бить из артиллерии, там всего километров десять от границы.
28.04.2022 20:58 Ответить
28.04.2022 20:58 Ответить
как они снабжаются?
28.04.2022 19:07 Ответить
28.04.2022 19:07 Ответить
там огромнейшие склады русской Армии с времен СССР 14 Армия там России. Если власти не взорвут русские склады эти и они пойдут в атаку на Одессу, то можно считать, что во власти предатели!
28.04.2022 19:13 Ответить
28.04.2022 19:13 Ответить
Нужно взорвать к чертям собачьим склады русской армии в Приднестровье! Чего бл власти ждут??? Пока оружие со складов раздадут и они пойдут на Одессу с того еще направления??? ощущение, что во власти предатели. Срочно взорвать нахрен эти склады, пока все вооружение скоплены в одном месте! Это спасет много жизней. У них не будет оружия и они не заберут ни одной Украинской жизни!
28.04.2022 19:11 Ответить
28.04.2022 19:11 Ответить
28.04.2022 19:11 Ответить
28.04.2022 19:11 Ответить
 
 