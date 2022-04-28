В Приднестровье объявили военные сборы, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель собрания - "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью работоспособного населения республики".

Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещное обеспечение, проживание и питание". Денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней.

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.



