Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.

Делегацию Молдовы представлял вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и советник президентки Дорин Речан, приднестровскую - его лидер Вадим Красносельский, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что это первые переговоры такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации - беспрецедентно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания предложила поставлять оружие Грузии и Молдове. В России отреагировали