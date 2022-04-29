Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры
Делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.
Делегацию Молдовы представлял вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и советник президентки Дорин Речан, приднестровскую - его лидер Вадим Красносельский, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что это первые переговоры такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации - беспрецедентно.
*Зауважила Санду, Молдова відмовила Україні, оскільки їхні "Міг-29" не літають.
"Наші "Міги" не літають. Їх зараз там мало залишилось через погану адміністрацію та корупцію", - сказала вона.
Окрім цього, Мая Санду наголосила, що згідно з конституцією Молдови, надавати воєнну допомогу іншим державам заборонено
"Ополченці" з УНА-УНСО зайшли на Лівий берег дещо пізніше захищати українське населення Лівобережжя Дністра споконвіків там проживаюче на своїх споконвічних землях. На "вас" там ніхто не нападав...
Молдова делает все что в её силах и даже более. А советы нужны дельные а не диванные.
Україна Молдові може допомогти, але тільки у разі офіційного звернення, та за погодженням з купою країн, з якими перемовини активно треба вести вже зараз, бо потім буде пізно і боляче. Вторгнення в Молдову з ПМР все одно станеться, і я сумніваюся, що Молдова готова протистояти російській безпринципній військовій машині.
Ми можемо тільки пропонувати та закликати до чогось, рішення приймати вам. Прикладів перед вашими очима більш ніж достатньо, щоб уникнути в тому числі і наших помилок.
Якщо ні - ****** куди ********.
На одной чаше весов: экономическая черная дыра с Россией, мобилизация и реки крови.
На другой: Европейские бабулесики.
Что выберут потомственные контрабандисты (особенно, когда РФ далеко и терпит неудачи) довольно предсказуемо.
Щодо молдован, то вони ж за результатами перемовин погодилися на те квазіутворення, які були в України аргументи не пропускати? До того ж, ми й самі помилок наробили, і продовжуємо деякі з них робити і назараз. Заклик до молдован якраз і полягає в тому, щоб наших, грузинських, білоруських та інших помилок уникнути. Бо це в їхніх інтересах.
Поки вони ще хоч якось прикриті українським щитом, вони можуть багато чого собі дозволити і виграти на цьому, якщо цей щит потоншає та перестане їх прикривати, кацапи наваляться на них усім, чим зможуть. Цьому можна частково запобігти, але для цього потрібно швидко і правильно діяти, чого Санду не робить. А даремно...
І навіть, якщо умовне "ПМР" "піде назад у Молдову", то ця гнила наскрізь корумпована "гебнява закваска" радше остаточно перетворить саму Молдову на якесь гниляве подобіє "рашки".
Треба нагадати, про що офіційна українська делегація на чолі з арахамією домовлялася з орками в Стамбулі? Хто її туди направив, надав директиви. Отож.
Якщо Захід включиться, Молдова з допомогою України вирішить придніпровську проблему на користь обох держав. Потрібна лише міжнародно- правова схема, за якою Україна введе свої війська в Молдову і зачистить Придністров'я. І звичайно, повна підтримка Заходу, а можливо, якась міжнародна місія під егідою ООН.