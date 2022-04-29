РУС
Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

молдова

Делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.

Делегацию Молдовы представлял вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и советник президентки Дорин Речан, приднестровскую - его лидер Вадим Красносельский, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что это первые переговоры такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации - беспрецедентно.

Топ комментарии
+18
вони ще б к путлєру в бункер делегацію відправили...
29.04.2022 11:24 Ответить
29.04.2022 11:24 Ответить
+16
Это Параша "показывает" Украине, как ей надо было "договариваться посередине с сепаратистами" и смотреть Куйлу в чоколадный глаз "в поисках там мира".
29.04.2022 11:35 Ответить
29.04.2022 11:35 Ответить
+13
Молдовани, готуйтеся, війна на ваших землях вже майже неминуча...
29.04.2022 11:28 Ответить
29.04.2022 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось і все.
29.04.2022 11:24 Ответить
29.04.2022 11:24 Ответить
Да, там походу Молдова руснявая клоака
29.04.2022 11:46 Ответить
29.04.2022 11:46 Ответить
ага, особенно ее украинские-гагаузкие-приднестровские районы, в отличии от молдавских голосующие стабильно за рашисткое стойло

29.04.2022 13:22 Ответить
29.04.2022 13:22 Ответить
так давайте мы заберем эти районы, почистим их и передадим вам их уже чистыми от ваты? Наши козаки ходили к вам походами постоянно и устраивали вам там порядок. Нужно просто попросить помощи, а не договариваться с террористами пмр и кремлем!
29.04.2022 13:48 Ответить
29.04.2022 13:48 Ответить
Щоб оце не було "хто за рашку голосував?" Рашку треба знищити. А то цей серіал буде йти ще 100 років.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:31 Ответить
що значить віддамо, ти хто такий отак розкидатись землями?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:37 Ответить
думаете нужно забрать преднистровье себе? Я такого же мнения тем более что когда то эти земли принадлежали Украине. Но как то не хочеться об этом говорить, а то попахивает рашизмом. Тем более есть границы 91 года.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:46 Ответить
і хто має "чистити", гинути там? прям, як кацапи, які дуже хочуть знищити Україну, але щось не дуже йдуть добровольцями.....як то кажуть, чужими руками легше жар загрібати
показать весь комментарий
29.04.2022 17:48 Ответить
там контрабанда всех повязала, спирт, сигареты, лекарства, автомобили, там все поделено и под контролем определенных политсил, ни кто там воевать не будет , денежные потоки там такие , что можно еще одну республику финансировать, и не забывай, что через банки молдовы отмываются миллиарды роисси , Санду это покрышка, выдающая себя проевропейской , молдова и приднестровье это одна республика - Шериф , мафиозная структура с 90 ых , кураторы которой сидят на московии , так что скорее молдова станет частью приднестровья чем наоборот.
29.04.2022 14:09 Ответить
29.04.2022 14:09 Ответить
Це для орків шлях дипломатії, а для України дать добро. Результат ще не опубликовано
показать весь комментарий
29.04.2022 11:46 Ответить
Що всьо, експерт з дивану?
показать весь комментарий
29.04.2022 13:59 Ответить
вони ще б к путлєру в бункер делегацію відправили...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 11:26 Ответить
Молдовани, готуйтеся, війна на ваших землях вже майже неминуча...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:28 Ответить
Здається вони прогнулись
показать весь комментарий
29.04.2022 11:30 Ответить
Це не має значення, росіянам немає смислу здаватися - вони все одно їх всіх пристрелять. Тому там вирішення питання тільки одне, і чим раніше Майя зрозуміє це, тим меншої крові її країни (цілком можливо, що й її особисто) це коштуватиме.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:02 Ответить
Молдовська Тіхановська готується приміряти кокошнік, і швабру в дупу, і на сахалін мити підлогу

*Зауважила Санду, Молдова відмовила Україні, оскільки їхні "Міг-29" не літають.

"Наші "Міги" не літають. Їх зараз там мало залишилось через погану адміністрацію та корупцію", - сказала вона.

Окрім цього, Мая Санду наголосила, що згідно з конституцією Молдови, надавати воєнну допомогу іншим державам заборонено
показать весь комментарий
29.04.2022 11:32 Ответить
у них армія 6000 ,яка допомога???
показать весь комментарий
29.04.2022 11:36 Ответить
залишки молдавських МіГ-29 не у війську, а на балансі цивільного відомства - тобто взагалі за зброю не вважаються
показать весь комментарий
29.04.2022 11:55 Ответить
Ми навряд чи потребуємо їх військової допомоги, нам би їх бажання прийняти нашу допомогу з Придністров'ям, бо такого шансу знищити цей токсичний анклав, який є зараз, найближчі десятиліття може й не бути. Майя дуже ризикує, в тому числі й своєю головою, зволікаючи із прийняттям рішень щодо співпраці із Україною. Це дуже погано для Молдови закінчиться, кому, як не нам, про це знати...
показать весь комментарий
29.04.2022 12:00 Ответить
Война на наши земли пришла еще в 1992, когда на нас напали "ополченцы" из России и Украины (УНА-УНСО)

показать весь комментарий
29.04.2022 13:31 Ответить
Війна на "ваші" землі прийшла з наказом вашого президента М. Снєгура захопити Бендери і "навести там конституційний лад". Тоді молдавська поліція і націоналісти з т.з. "гайдуками" влаштували у Бендерах різанину і залили місто кров"ю місцевого населення (в-основному, як і у всій Придністрянщині - українського). Молдавська поліція і націоналісти хотіли перейти на Тирасполь, але командувач 14 Армії Генерал Олександер Лебідь віддав наказ і спецназ вибив молдаванів з Бендер. Я знав особисто кількох офіцерів 14 Армії котрі ледве стримали Командувача від наказу рушити на Кишинів. Тоді 14 Армію ніхто би не стримав - зайшли би в Кишинів парадним строєм навіть не розвертаючись у бойові порядки. І тоді вся Молдавія і її державність тоді висіла на волосині.
"Ополченці" з УНА-УНСО зайшли на Лівий берег дещо пізніше захищати українське населення Лівобережжя Дністра споконвіків там проживаюче на своїх споконвічних землях. На "вас" там ніхто не нападав...
показать весь комментарий
29.04.2022 20:56 Ответить
И шо? ППР?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:31 Ответить
Что-то у тебя много вопросов к Молдове и к Санду. Может ты провокатор? С паном Дмитро Качинским наверное консультируешься? Поинтересуйся как он героически помог вате создать этот гнойник.
Молдова делает все что в её силах и даже более. А советы нужны дельные а не диванные.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:43 Ответить
А откорй нам сєкрєт. Как с 1992-го года туда попадаюєт кацапня для ротации?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:51 Ответить
а никак - ротация из местных. в ПМР роздано более 80.000 паспортов РФ
показать весь комментарий
29.04.2022 13:34 Ответить
У меня вопросов к Молдове нет! Не интересно. Интересует результат переговоров.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:00 Ответить
Ми сподіваємося, що молдовани та Санду усвідомлять, що кацапи готують вторгнення та окупацію Молдови. Чого вони навіть не приховують. Усі зволікання та перемовини з кацапами тільки поглиблюють проблеми Молдови, бо в той час, як Майя намагається домовитися з Москвою про щось, Москва наводить на Молдову гармати та БТГр.
Україна Молдові може допомогти, але тільки у разі офіційного звернення, та за погодженням з купою країн, з якими перемовини активно треба вести вже зараз, бо потім буде пізно і боляче. Вторгнення в Молдову з ПМР все одно станеться, і я сумніваюся, що Молдова готова протистояти російській безпринципній військовій машині.
Ми можемо тільки пропонувати та закликати до чогось, рішення приймати вам. Прикладів перед вашими очима більш ніж достатньо, щоб уникнути в тому числі і наших помилок.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:29 Ответить
да у нас есть вопросы потому что это угроза возле наших границ мы можем стереть с лица земли эту вашу непризнанную республику пмр или как там она. Но вы не просите помощи, вы договариваетесь с террористами и кремлем.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:03 Ответить
у Вас немає питань до вашої ж влади чому не вирішується проблема територіальної цілісності багато років?? Навіть спроб адекватних не було і немає.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:13 Ответить
Потрібно блокувати військовий окупаційний контингент РФ у Придністров'ї і під загрозою знищення 1500 орків вимагати обміну на захисників Маріуполя.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:31 Ответить
Стратєх.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:34 Ответить
Ні. Захід в курсі. У Румунії підтягують війська до кордонів Молдови. Є навіть відео. Арестович казав ніби то американський контингент.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:59 Ответить
хахаха. дристович сказал
показать весь комментарий
29.04.2022 12:57 Ответить
У тебе по факту є що Люсі пред'явить? Де і коли він спіздєл (з посиланнями) і т.д.
Якщо ні - ****** куди ********.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:02 Ответить
Так він і так блокований з однієї сторони Україною, з іншої - Молдовою. Через Україну туди прохід закритий. Будь-який літак буде негайно збитий. Залишається тільки один шлях підвозити припаси і проводити ротацію - через Молдову. Цікаво до чого вони там домовилися. Я би зробив ставку що молдавани прогнулися. Хоча зараз такі часи, що можуть бути і сюрпризи.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:37 Ответить
Блокада повинна бути демонстративною з чітким ультиматумом: гинуть захисники Маріуполя- знищуеться російський контингент в так званому ПМР. Судячи за деякими рухами навколо Молдови, щось таки відбуваеться. Ізраїль уже закликав громадян покинути територію ПМР. А вони завжди реагують одними з перших. Бо дізнаються про все також не останніми.😉
показать весь комментарий
29.04.2022 11:45 Ответить
Ми не можемо цього зробити, бо за міжнародними договорами та угодами це території Молдови. Нас сприймуть за окупантів, з усіма супутніми наслідками. Саме тому позиція Молдови і особисто Майї Санду така важлива, і саме тому кацапи її так посилено окучують. Вони це чудово розуміють, питання зараз в тому, чи розуміє сама Санду, до чого це призведе...
показать весь комментарий
29.04.2022 12:20 Ответить
Один литак собьют ,а 50 ,вы думаете ,что десант полетит без прикрытия ,ошибаетесь ,ситуация плохая. Мало того ,проде орки там аэродром уже пару месяцев готовили.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:01 Ответить
Більш того, можуть же ж летіти з Криму вздовж кордонів Румунії, України та Молдови, доки румуни з молдаванами думатимуть, як на це реагувати, вся ця прєлєсть буде вже в ПМР на марші - чи то на південний схід, чи то на північний захід. Обидва варіанти - катастрофа для Молдови, тому так важливо цього не допустити, і має це зробити передовсім Санду. подивимось, яке рішення вона по факту прийме чи не прийме.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:28 Ответить
Ну а самі молдавани що? Мовчки згодні на такі розклади?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:33 Ответить
Придністров'я повертається в рідну гавань, чи Молдова в мокшанську говень?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:33 Ответить
Надеюсь смогут договориться.
На одной чаше весов: экономическая черная дыра с Россией, мобилизация и реки крови.
На другой: Европейские бабулесики.

Что выберут потомственные контрабандисты (особенно, когда РФ далеко и терпит неудачи) довольно предсказуемо.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:34 Ответить
Про що домовитись-про те що Молдова приєднається до ПМР?! Можуть! Молдова ,за політичної волі,могла б,з допомогою України,повернути собі втрачені території за короткий термін й ,тим самим,позбавила б загрози себе й Україну! Проте-намагається "пропетляти" й ,рано чи пізно,поплатиться за свою "хитровипертість"!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:42 Ответить
кто пенсию будет для русских там платит? Молдова бедная страна, так что перспектива так себе...
показать весь комментарий
29.04.2022 12:50 Ответить
договаривайтесь с террористами что захватили вашу территорию, договаривайтесь с рашкой и готовтесь к вступлению в состав раисии
показать весь комментарий
29.04.2022 12:55 Ответить
Это Параша "показывает" Украине, как ей надо было "договариваться посередине с сепаратистами" и смотреть Куйлу в чоколадный глаз "в поисках там мира".
показать весь комментарий
29.04.2022 11:35 Ответить
Очень большой плюс, что Украина изначально не вела никаких переговоров с Лугандоном. Это какое же эта не признанная ПМР, если с ней проводят переговоры молдавские власти ?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:36 Ответить
Так всі тут Молдову хочуть болючіше вкусити... а хто в 90-ті до цієї довбаної пмр російські війська через свою теріторію пропускав? Не нагадаєте? А наша ганьба "харківські угоди"? Що ж ми такі сміливі критикувати маленькі слабкі країни? Поводимося як кацапи.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:37 Ответить
не перегинай, ми не кажемо про 30 років тому. ми кажемо зараз, 24 лютого настав час робити вибір, молдавашкам ГГ, якщо вони виришіли нейтральнічати їх всіх згвалтують вб'ють буряти тувинці чеченці
показать весь комментарий
29.04.2022 11:43 Ответить
Нам би своїх добряче вкусити спочатку, щоб з кацапами перестали загравати...
Щодо молдован, то вони ж за результатами перемовин погодилися на те квазіутворення, які були в України аргументи не пропускати? До того ж, ми й самі помилок наробили, і продовжуємо деякі з них робити і назараз. Заклик до молдован якраз і полягає в тому, щоб наших, грузинських, білоруських та інших помилок уникнути. Бо це в їхніх інтересах.
Поки вони ще хоч якось прикриті українським щитом, вони можуть багато чого собі дозволити і виграти на цьому, якщо цей щит потоншає та перестане їх прикривати, кацапи наваляться на них усім, чим зможуть. Цьому можна частково запобігти, але для цього потрібно швидко і правильно діяти, чого Санду не робить. А даремно...
показать весь комментарий
29.04.2022 12:37 Ответить
До чого переговорились?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:39 Ответить
Обе стороны обделались от перскетивы освобождения Преднестровья от рашистов( одни от страха свою никчемную жизнь, другие от и отключения мордорского газа)!
показать весь комментарий
29.04.2022 12:10 Ответить
Треба крапкой У гепнути
показать весь комментарий
29.04.2022 11:42 Ответить
Мы 8 лет переговаривались, и результат не заставил себя ждать.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:51 Ответить
мы не переговаривались с лугандяу и донбасяу
показать весь комментарий
29.04.2022 12:53 Ответить
Идиоты.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:52 Ответить
самокритично... добавлю - и без памяти

показать весь комментарий
29.04.2022 13:32 Ответить
Учения НАТО в Румынии,такие как в Польше,остудили бы пыл недореспублики.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:53 Ответить
Ну шо, Санду з усіх сил рятує російський злочинний контрабандистсько-терористичний анклав і виступає фактично на боці ху"ла. Україна втратила дуже хорошу нагоду зачистити цей "гнійник". (хіба що рашисти з "ПМР" влаштують чергову провокацію). Певно, мають надто хороший зиск з цієї "сірої зони". "Перемовини" Санду ускладнюють нам задачу з демілітаризації цього російського терористичного анклаву, що безпосередньо загрожує територіальній цілісності та державному суверенітету як України, так і Молдови, і, натомість, зберігають загрозу нападу на Україну й Молдову військ РФ з боку цього терористичного угруповування.
І навіть, якщо умовне "ПМР" "піде назад у Молдову", то ця гнила наскрізь корумпована "гебнява закваска" радше остаточно перетворить саму Молдову на якесь гниляве подобіє "рашки".
показать весь комментарий
29.04.2022 12:37 Ответить
Вы придурки только дали ***** повод думать что он на правильном пути. Переговоры с путинской террористической организацией ето ниточка за которую ***** ухватится и раскрутит по полной программе. А когда раскрутит то окупирует всю Молдову или по крайней мере начнет бомбить и разрушать чтобы добиться своего до конца. Еще из-за таких молдован ***** будет и в Украине и других странах думать что под него все лягут стоит только надавить
показать весь комментарий
29.04.2022 12:38 Ответить
переговоры с кем с террористами? Молдова обречена для нее лучше войти в состав Румунии или Украины.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:52 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 12:59 Ответить
Походу из всех республик бывшего совка, только Украина способна послать накуй рашку и навешать им пистюлин!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:36 Ответить
Ну так Мать Русь = Україна босяков лупит лозиной.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:52 Ответить
Санду тримайся.
Треба нагадати, про що офіційна українська делегація на чолі з арахамією домовлялася з орками в Стамбулі? Хто її туди направив, надав директиви. Отож.
Якщо Захід включиться, Молдова з допомогою України вирішить придніпровську проблему на користь обох держав. Потрібна лише міжнародно- правова схема, за якою Україна введе свої війська в Молдову і зачистить Придністров'я. І звичайно, повна підтримка Заходу, а можливо, якась міжнародна місія під егідою ООН.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:12 Ответить
Молдова вступает в состав ПМР.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:42 Ответить
Пам"ятаю часи, коли цього реально ледь не трапилося. Коли Генерал Лебідь, Командувач 14 Армії був готовий віддати наказ рушити на Кишинів. Це було після різні, влаштованої молдавською поліцією в Бендерах. ТОді державність Молдавії висіла на волосині.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:11 Ответить
 
 