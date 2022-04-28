РУС
Великобритания предложила поставлять оружие Грузии и Молдове. В России отреагировали

песков,пєсков

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предложила поставлять западное оружие Грузии и Молдове из-за угроз России. У российского президента Владимира Путина полагают, что этот шаг спровоцирует нестабильность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Сама по себе тенденция на накачку вооружениями Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", – отметил он.

Он также добавил, что заявление Трасса следует оценивать МИД России.

Также читайте: Путин может искать возможность укрепиться в Украине, как в 2014 году, - министр обороны Британии Уоллес

Напомним, накануне Трасс заявила, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

Великобритания (5091) Грузия (4514) Молдова (1911) Песков Дмитрий (1986) россия (96902) Трасс Элизабет (116)
+55
Краще так
В світлі безперервних пожеж та вибухів у прикордонних областях:

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трехстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками.
Призываем стороны прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров.
В противном случае руководству Украины придется принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных Республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности этничным УКРАИНЦАМ.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:54 Ответить
+53
брити тролять пуцла... грузинам зброю, вони її здадуть кацапам, те ж і про сцикливих молдаван
показать весь комментарий
28.04.2022 13:28 Ответить
+33
нравица не нравица лендлиз приближается
показать весь комментарий
28.04.2022 13:30 Ответить
Да это именно троллинг.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:38 Ответить
Зачётно 😀😀😀!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:56 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 14:27 Ответить
"Окупанти бояться. До тремтіння і холодного поту"
https://www.youtube.com/watch?v=okOI0OJCZfk

показать весь комментарий
28.04.2022 13:29 Ответить
це лише вітер ---це не держава..не президент....
показать весь комментарий
28.04.2022 13:36 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 13:43 Ответить
Цей чувак більше на Чмоню схожий...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:58 Ответить
лучше все нам
показать весь комментарий
28.04.2022 13:29 Ответить
Песков - разминай мышцы ануса!
Скоро это будет твоей единственной проблемой!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:31 Ответить
Про Казахстан забули, вони хочуть теж ракети. Сусід їх задовбав.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:34 Ответить
Tam kitai...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:35 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 13:34 Ответить
довбані **********, смерті для них замало((((
показать весь комментарий
28.04.2022 14:24 Ответить
Зливайте воду, ****** кацапи.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:34 Ответить
кто на что откликается - тот так и называется)))
показать весь комментарий
28.04.2022 13:34 Ответить
Грузинам не до цього, вони на старті приймати на своїх курортах расєйських відпочивальників. Не заважайте їм

А модавани, вони такі молдавани, що їм би вже нарешті б допомогли забрати Придністров"я, так не хочуть, повсцикалися. Не турбуйте їх
показать весь комментарий
28.04.2022 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P4tB13aYW68 https://www.youtube.com/watch?v=P4tB13aYW68У Румунії у бік Молдови рухається колона військової техніки
показать весь комментарий
28.04.2022 13:39 Ответить
Бамбарбия, как говорится, киргуду
показать весь комментарий
28.04.2022 13:38 Ответить
представляю как обделалась Грузия)))) да и Молдова в шоке))))
они ж и так устали хвостом вилять перед рахой)))
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
Навіщо?)) це ж дві расєйські повії...))))
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
а налякать ))) і повій у тому числі))))
показать весь комментарий
28.04.2022 13:43 Ответить
В Молдове и Грузии дело не в нехватке оружия.
Там слишком сильно влияние России.
Как у нас при Януковиче.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
Кому про шо, а пацаку про родственников и жопу.. Теперь давай про жопу
показать весь комментарий
28.04.2022 14:42 Ответить
янек ну никак не повлиял на нормальных людей, а дебилы всегда есть.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:45 Ответить
Цим рахітам не потрібно відправляти зброю, вони її в той же день рашистам здадуть, краще дайте нам ми знайдемо їй правильне застосування!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
Аслан

@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1519576674781827074 3 ч

Український фермер почув про колону російських танків.

https://twitter.com/i/status/1519576674781827074
показать весь комментарий
28.04.2022 13:41 Ответить
Я так понял, что обстрелы жилых районов Харькова из "Градов" и ствольной артиллерии провоцируют стабильность (по мнению Пескова).
показать весь комментарий
28.04.2022 13:41 Ответить
Думаю , что лидерам стран должно быть НАЧХАТЬ О ЧЕМ ДУМАЕТ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

Кстати, ВР уже назвала хутина ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ или ещё хочет поиграться в кровавую любовь и дружбу
показать весь комментарий
28.04.2022 13:42 Ответить
А зараз тіпа стабілньность... Кацапи в якомусь паралельному світі живуть. Пока що живуть... А вірніше існують...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:44 Ответить
Низззя
Еще ж ЗЄ в глаз военному преступнику не заглянул
показать весь комментарий
28.04.2022 13:46 Ответить
Нестабильность говоришь))) А седалища хватит на 3 стульях сразу усидеть))) И Украину вам и Молдову и Грузию)))
показать весь комментарий
28.04.2022 13:47 Ответить
"Сама по собі тенденція на накачування озброєннями України та інших країн - це ті дії, які загрожують безпеці континенту, провокують нестабільність" А накачування підорашки зброєю, нападання на більш слабких та відтяпування чужих територій собі-це, напевно-еталон безпеки, з точки зору цього усатого покидька та його хворого на усю голову диктатора.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:49 Ответить
так это заговор батенька , а еще говорят ,что на престол хотят посадить малолетнего Ивана
показать весь комментарий
28.04.2022 13:50 Ответить
А грузинськораськавлада цього бажає...?))
показать весь комментарий
28.04.2022 13:50 Ответить
Блдь, да вы нам дайте в полной мере, а не на этих трусов распыляетесь.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:53 Ответить
не страште дівчинку Сандру, вона газ халявний рахує...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:54 Ответить
Оружие надо давать тому, кто готов воевать, кто умеет воевать и кто доказал это на деле.
Но как троллинг Путлера - зачетно.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:54 Ответить
Отже зараз, за словами )(ула, суцільна стабільність!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:00 Ответить
Для реальной защиты из-за значимой поддержки России местной ватой там придётся ввести и ихтамнетов. Надеюсь что в западе про этот факт информированы. Но троллинг Кремля просто феерический.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:01 Ответить
Я дам вам парабеллум)
показать весь комментарий
28.04.2022 14:09 Ответить
"Я дам вам парабелум!" У грузії зараз рідко какають а у молдові окропом пісяють.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:12 Ответить
а зараз все стабільно та безпечно.
ну, орки точно ...бануті на всю голову.
а курвега симонян взагалі повторило слова *****.
що третья мировая война для параши целесообразнее чем проигриш в войне с Украиной.
то що воно здохне, її турбує меньче
показать весь комментарий
28.04.2022 14:15 Ответить
Да наворотило *****
показать весь комментарий
28.04.2022 14:16 Ответить
Вообще неплохо бы создать военную коалицию Грузия Украина Молдова
показать весь комментарий
28.04.2022 14:20 Ответить
Ашко апосранава мардовскава ссаря испустило кишечный гас, проста всрався.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 14:21 Ответить
Молдова и Грузия скоро восстановят свою целостность.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:35 Ответить
А шо ви думали?
3,14здить кацапів гуртом з усіх боків - це весело!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:54 Ответить
ага, а Грузия и Молдова будет передавать оружие Рашке. Что то Европу не в ту сторону разгоняется.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:59 Ответить
да пусть суки хоть захлебнутся собственным дерьмом от злости-ленд лизу быть!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:00 Ответить
А щас все очень стабильно!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:13 Ответить
Просто один вопрос,а Грузия и Молдова просят об этом? Если нет то пошли они нахер,дайте лучше нам всего и побольше!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:40 Ответить
казахам теж би не мішало пару "джавелінів"
показать весь комментарий
28.04.2022 15:48 Ответить
Розділяй та властвуй. Потім між собою будуть гризлися всі.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
 
 