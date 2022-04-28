Великобритания предложила поставлять оружие Грузии и Молдове. В России отреагировали
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предложила поставлять западное оружие Грузии и Молдове из-за угроз России. У российского президента Владимира Путина полагают, что этот шаг спровоцирует нестабильность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Сама по себе тенденция на накачку вооружениями Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", – отметил он.
Он также добавил, что заявление Трасса следует оценивать МИД России.
Напомним, накануне Трасс заявила, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.
В світлі безперервних пожеж та вибухів у прикордонних областях:
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трехстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками.
Призываем стороны прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров.
В противном случае руководству Украины придется принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных Республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности этничным УКРАИНЦАМ.
https://www.youtube.com/watch?v=okOI0OJCZfk
Скоро это будет твоей единственной проблемой!
А модавани, вони такі молдавани, що їм би вже нарешті б допомогли забрати Придністров"я, так не хочуть, повсцикалися. Не турбуйте їх
они ж и так устали хвостом вилять перед рахой)))
Там слишком сильно влияние России.
Как у нас при Януковиче.
@antiputler_news
·
3 ч
Український фермер почув про колону російських танків.
https://twitter.com/i/status/1519576674781827074
Кстати, ВР уже назвала хутина ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ или ещё хочет поиграться в кровавую любовь и дружбу
Еще ж ЗЄ в глаз военному преступнику не заглянул
Но как троллинг Путлера - зачетно.
ну, орки точно ...бануті на всю голову.
а курвега симонян взагалі повторило слова *****.
що третья мировая война для параши целесообразнее чем проигриш в войне с Украиной.
то що воно здохне, її турбує меньче
3,14здить кацапів гуртом з усіх боків - це весело!