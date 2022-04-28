Британія запропонувала постачати зброю Грузії та Молдові. В Росії відреагували
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запропонувала постачати західну зброю Грузії та Молдові через загрози з боку Росії. У російського президента Володимира Путіна вважають, що цей крок спровокує нестабільність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Сама по собі тенденція на накачування озброєннями України та інших країн - це ті дії, які загрожують безпеці континенту, провокують нестабільність", - зазначив він.
Він також додав, що заяву Трасс слід оцінювати МЗС Росії.
Зазначимо, напередодні Трасс заявила, що Захід повинен допомогти наростити оборонні можливості не тільки України, а й інших країн, яким може загрожувати військова агресія з боку Росії, таких як Молдова і Грузія.
В світлі безперервних пожеж та вибухів у прикордонних областях:
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трехстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками.
Призываем стороны прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров.
В противном случае руководству Украины придется принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных Республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности этничным УКРАИНЦАМ.
https://www.youtube.com/watch?v=okOI0OJCZfk
Скоро это будет твоей единственной проблемой!
А модавани, вони такі молдавани, що їм би вже нарешті б допомогли забрати Придністров"я, так не хочуть, повсцикалися. Не турбуйте їх
они ж и так устали хвостом вилять перед рахой)))
Там слишком сильно влияние России.
Как у нас при Януковиче.
@antiputler_news
·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1519576674781827074 3 ч
Український фермер почув про колону російських танків.
https://twitter.com/i/status/1519576674781827074
Кстати, ВР уже назвала хутина ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ или ещё хочет поиграться в кровавую любовь и дружбу
Еще ж ЗЄ в глаз военному преступнику не заглянул
Но как троллинг Путлера - зачетно.
ну, орки точно ...бануті на всю голову.
а курвега симонян взагалі повторило слова *****.
що третья мировая война для параши целесообразнее чем проигриш в войне с Украиной.
то що воно здохне, її турбує меньче
3,14здить кацапів гуртом з усіх боків - це весело!