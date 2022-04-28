УКР
Британія запропонувала постачати зброю Грузії та Молдові. В Росії відреагували

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запропонувала постачати західну зброю Грузії та Молдові через загрози з боку Росії. У російського президента Володимира Путіна вважають, що цей крок спровокує нестабільність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Сама по собі тенденція на накачування озброєннями України та інших країн - це ті дії, які загрожують безпеці континенту, провокують нестабільність", - зазначив він.

Він також додав, що заяву Трасс слід оцінювати МЗС Росії.

Читайте також: Допомогу України потрібно подвоїти, - глава МЗС Британії Трасс

Зазначимо, напередодні Трасс заявила, що Захід повинен допомогти наростити оборонні можливості не тільки України, а й інших країн, яким може загрожувати військова агресія з боку Росії, таких як Молдова і Грузія.

Краще так
В світлі безперервних пожеж та вибухів у прикордонних областях:

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трехстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками.
Призываем стороны прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров.
В противном случае руководству Украины придется принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных Республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности этничным УКРАИНЦАМ.
28.04.2022 13:54
брити тролять пуцла... грузинам зброю, вони її здадуть кацапам, те ж і про сцикливих молдаван
28.04.2022 13:28
нравица не нравица лендлиз приближается
28.04.2022 13:30
Да это именно троллинг.
28.04.2022 13:38
Зачётно 😀😀😀!
28.04.2022 13:56
"Окупанти бояться. До тремтіння і холодного поту"
https://www.youtube.com/watch?v=okOI0OJCZfk

28.04.2022 13:29
це лише вітер ---це не держава..не президент....
28.04.2022 13:36
28.04.2022 13:43 Відповісти
Цей чувак більше на Чмоню схожий...
28.04.2022 13:58
лучше все нам
28.04.2022 13:29
Песков - разминай мышцы ануса!
Скоро это будет твоей единственной проблемой!
28.04.2022 13:31
Про Казахстан забули, вони хочуть теж ракети. Сусід їх задовбав.
28.04.2022 13:34
Tam kitai...
28.04.2022 14:35
28.04.2022 13:34 Відповісти
довбані **********, смерті для них замало((((
28.04.2022 14:24
Зливайте воду, ****** кацапи.
28.04.2022 13:34
кто на что откликается - тот так и называется)))
28.04.2022 13:34
Грузинам не до цього, вони на старті приймати на своїх курортах расєйських відпочивальників. Не заважайте їм

А модавани, вони такі молдавани, що їм би вже нарешті б допомогли забрати Придністров"я, так не хочуть, повсцикалися. Не турбуйте їх
28.04.2022 13:34
https://www.youtube.com/watch?v=P4tB13aYW68 https://www.youtube.com/watch?v=P4tB13aYW68У Румунії у бік Молдови рухається колона військової техніки
28.04.2022 13:39
Бамбарбия, как говорится, киргуду
28.04.2022 13:38
представляю как обделалась Грузия)))) да и Молдова в шоке))))
они ж и так устали хвостом вилять перед рахой)))
28.04.2022 13:40
Навіщо?)) це ж дві расєйські повії...))))
28.04.2022 13:40
а налякать ))) і повій у тому числі))))
28.04.2022 13:43
В Молдове и Грузии дело не в нехватке оружия.
Там слишком сильно влияние России.
Как у нас при Януковиче.
28.04.2022 13:40
Кому про шо, а пацаку про родственников и жопу.. Теперь давай про жопу
28.04.2022 14:42
янек ну никак не повлиял на нормальных людей, а дебилы всегда есть.
28.04.2022 14:45
Цим рахітам не потрібно відправляти зброю, вони її в той же день рашистам здадуть, краще дайте нам ми знайдемо їй правильне застосування!
28.04.2022 13:40
Аслан

@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1519576674781827074 3 ч

Український фермер почув про колону російських танків.

https://twitter.com/i/status/1519576674781827074
28.04.2022 13:41
Я так понял, что обстрелы жилых районов Харькова из "Градов" и ствольной артиллерии провоцируют стабильность (по мнению Пескова).
28.04.2022 13:41
Думаю , что лидерам стран должно быть НАЧХАТЬ О ЧЕМ ДУМАЕТ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

Кстати, ВР уже назвала хутина ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ или ещё хочет поиграться в кровавую любовь и дружбу
28.04.2022 13:42
А зараз тіпа стабілньность... Кацапи в якомусь паралельному світі живуть. Пока що живуть... А вірніше існують...
28.04.2022 13:44
Низззя
Еще ж ЗЄ в глаз военному преступнику не заглянул
28.04.2022 13:46
Нестабильность говоришь))) А седалища хватит на 3 стульях сразу усидеть))) И Украину вам и Молдову и Грузию)))
28.04.2022 13:47
"Сама по собі тенденція на накачування озброєннями України та інших країн - це ті дії, які загрожують безпеці континенту, провокують нестабільність" А накачування підорашки зброєю, нападання на більш слабких та відтяпування чужих територій собі-це, напевно-еталон безпеки, з точки зору цього усатого покидька та його хворого на усю голову диктатора.
28.04.2022 13:49
так это заговор батенька , а еще говорят ,что на престол хотят посадить малолетнего Ивана
28.04.2022 13:50
А грузинськораськавлада цього бажає...?))
28.04.2022 13:50
Блдь, да вы нам дайте в полной мере, а не на этих трусов распыляетесь.
28.04.2022 13:53
не страште дівчинку Сандру, вона газ халявний рахує...
28.04.2022 13:54
Оружие надо давать тому, кто готов воевать, кто умеет воевать и кто доказал это на деле.
Но как троллинг Путлера - зачетно.
Но как троллинг Путлера - зачетно.
28.04.2022 13:54
Отже зараз, за словами )(ула, суцільна стабільність!!!
28.04.2022 14:00
Для реальной защиты из-за значимой поддержки России местной ватой там придётся ввести и ихтамнетов. Надеюсь что в западе про этот факт информированы. Но троллинг Кремля просто феерический.
28.04.2022 14:01
Я дам вам парабеллум)
28.04.2022 14:09
"Я дам вам парабелум!" У грузії зараз рідко какають а у молдові окропом пісяють.
28.04.2022 14:12
а зараз все стабільно та безпечно.
ну, орки точно ...бануті на всю голову.
а курвега симонян взагалі повторило слова *****.
що третья мировая война для параши целесообразнее чем проигриш в войне с Украиной.
то що воно здохне, її турбує меньче
28.04.2022 14:15
Да наворотило *****
28.04.2022 14:16
Вообще неплохо бы создать военную коалицию Грузия Украина Молдова
28.04.2022 14:20
Ашко апосранава мардовскава ссаря испустило кишечный гас, проста всрався.
28.04.2022 14:20
28.04.2022 14:21 Відповісти
Молдова и Грузия скоро восстановят свою целостность.
28.04.2022 14:35
А шо ви думали?
3,14здить кацапів гуртом з усіх боків - це весело!
28.04.2022 14:54
ага, а Грузия и Молдова будет передавать оружие Рашке. Что то Европу не в ту сторону разгоняется.
28.04.2022 14:59
да пусть суки хоть захлебнутся собственным дерьмом от злости-ленд лизу быть!
28.04.2022 15:00
А щас все очень стабильно!
28.04.2022 15:13
Просто один вопрос,а Грузия и Молдова просят об этом? Если нет то пошли они нахер,дайте луч
28.04.2022 15:40 Відповісти
казахам теж би не мішало пару "джавелінів"
28.04.2022 15:48 Відповісти
Розділяй та властвуй. Потім між собою будуть гризлися всі.
28.04.2022 17:20 Відповісти
 
 