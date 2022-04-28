Британія запропонувала постачати зброю Грузії та Молдові. В Росії відреагували

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запропонувала постачати західну зброю Грузії та Молдові через загрози з боку Росії. У російського президента Володимира Путіна вважають, що цей крок спровокує нестабільність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Сама по собі тенденція на накачування озброєннями України та інших країн - це ті дії, які загрожують безпеці континенту, провокують нестабільність", - зазначив він.

Він також додав, що заяву Трасс слід оцінювати МЗС Росії.

Читайте також: Допомогу України потрібно подвоїти, - глава МЗС Британії Трасс

Зазначимо, напередодні Трасс заявила, що Захід повинен допомогти наростити оборонні можливості не тільки України, а й інших країн, яким може загрожувати військова агресія з боку Росії, таких як Молдова і Грузія.