Допомогу України потрібно подвоїти, - глава МЗС Британії Трасс
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що союзникам України треба вдвічі збільшити свою підтримку країні в її боротьбі проти агресії Росії.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо подвоїти нашу підтримку України, і ми також повинні дотримуватися єдності, проявленої під час цієї кризи. Війна в Україні – це наша війна – це війна кожного, тому що перемога України – стратегічний імператив для всіх нас" - заявила Трасс.
Вона додала, що нині українським військам окрім важкої зброї також потрібні важка зброя та літаки.
"Важка зброя, танки, літаки – глибоко копаючись у наших запасах, нарощуючи виробництво. Нам потрібно все це зробити. Через наші санкції Росія вже зіткнулася з першим дефолтом зовнішнього боргу за століття. Треба йти далі. Путіну не повинно бути звідки фінансувати цю жахливу війну. Це означає раз і назавжди припинити імпорт нафти та газу", - сказала Трасс.
За її словами, також потрібно надавати підтримку українському народу.
"Це означає допомогу біженцям, це означає доставку їжі, ліків та інших необхідних речей й утриманння економіки на плаву", - додала міністр.
Трасс також закликала притягнути режим Путіна до відповідальності за скоєні жахливі злочини.
"Ми будемо йти далі (з підтримкою України. - Ред.) й швидше, щоб витіснити Росію з усієї України", - наголосила Трасс.
Вже Censored будуть на фронті.
потрібен час Censored для навчання бойвих розрахунків у кількості Censored )
КАЦАПИ ,ПНХ !
Еще в декабре просили, а воз и ныне там. Если бы все дали раньше, война давно бы закончилась с потерями в 10 раз меньшими.
Красная чума.
Товаріщі путіноботи !!
ми вас слишим,но пошли ви на..уй ! )))
з струмків складається ріка
6 буксируваних гаубиць калібру 155 мм M777, які Австралія відправила Україні, вже прибули в аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі, доставлені транспортним літаком C-17
*М777 менша і на 42 % легша за гаубицю https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 , яку вона замінює у військах - її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-1 [1] (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг), що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_CH-47_Chinook CH-47 або конвертоплана https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_Boeing_V-22_Osprey V-22 Osprey ; це також значно полегшує десантування, обслуговування і зберігання гарматиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-2 [2] . Така вага досягається широким використанням в конструкції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) титану .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку гаубиці М198.
M777 має цифрову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109A6 Paladin .