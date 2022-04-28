Допомогу України потрібно подвоїти, - глава МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що союзникам України треба вдвічі збільшити свою підтримку країні в її боротьбі проти агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо подвоїти нашу підтримку України, і ми також повинні дотримуватися єдності, проявленої під час цієї кризи. Війна в Україні – це наша війна – це війна кожного, тому що перемога України – стратегічний імператив для всіх нас" - заявила Трасс.

Вона додала, що нині українським військам окрім важкої зброї також потрібні важка зброя та літаки.

"Важка зброя, танки, літаки – глибоко копаючись у наших запасах, нарощуючи виробництво. Нам потрібно все це зробити. Через наші санкції Росія вже зіткнулася з першим дефолтом зовнішнього боргу за століття. Треба йти далі. Путіну не повинно бути звідки фінансувати цю жахливу війну. Це означає раз і назавжди припинити імпорт нафти та газу", - сказала Трасс.

За її словами, також потрібно надавати підтримку українському народу.

"Це означає допомогу біженцям, це означає доставку їжі, ліків та інших необхідних речей й утриманння економіки на плаву", - додала міністр.

Трасс також закликала притягнути режим Путіна до відповідальності за скоєні жахливі злочини.

"Ми будемо йти далі (з підтримкою України. - Ред.) й швидше, щоб витіснити Росію з усієї України", - наголосила Трасс.