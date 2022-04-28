УКР
Допомогу України потрібно подвоїти, - глава МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що союзникам України треба вдвічі збільшити свою підтримку країні в її боротьбі проти агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо подвоїти нашу підтримку України, і ми також повинні дотримуватися єдності, проявленої під час цієї кризи. Війна в Україні – це наша війна – це війна кожного, тому що перемога України – стратегічний імператив для всіх нас" - заявила Трасс.

Вона додала, що нині українським військам окрім важкої зброї також потрібні важка зброя та літаки.

"Важка зброя, танки, літаки – глибоко копаючись у наших запасах, нарощуючи виробництво. Нам потрібно все це зробити. Через наші санкції Росія вже зіткнулася з першим дефолтом зовнішнього боргу за століття. Треба йти далі. Путіну не повинно бути звідки фінансувати цю жахливу війну. Це означає раз і назавжди припинити імпорт нафти та газу", - сказала Трасс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки

За її словами, також потрібно надавати підтримку українському народу.

"Це означає допомогу біженцям, це означає доставку їжі, ліків та інших необхідних речей й утриманння економіки на плаву", - додала міністр.

Трасс також закликала притягнути режим Путіна до відповідальності за скоєні жахливі злочини.

"Ми будемо йти далі (з підтримкою України. - Ред.) й швидше, щоб витіснити Росію з усієї України", - наголосила Трасс.

Топ коментарі
+18
Ліз Трасс-черговий респект...
28.04.2022 08:52 Відповісти
+11
Ну так давайте уже эти гаубицы! Сколько можно лозунги толкать? И не 8 гаубиц в месяц, а пару сотен сразу. Зачем они вам? А мы постреляем бурятов, помоем их с мылом и отправим вам обратно на хранение.
28.04.2022 08:55 Відповісти
+10
Ліза,давай скоріше-це потрібно було ще вчора !
28.04.2022 08:55 Відповісти
Краще потроити.
28.04.2022 08:52 Відповісти
Нет,удесятерить.
28.04.2022 08:52 Відповісти
Ёрничать будешь на фсиновской швабре,хрюсский, лучше расскажи как побрекзитили
28.04.2022 09:42 Відповісти
Ліз Трасс-черговий респект...
28.04.2022 08:52 Відповісти
Англичанка гадит с утроенной скоростью. Одобряю.
28.04.2022 11:32 Відповісти
Ліза,давай скоріше-це потрібно було ще вчора !
28.04.2022 08:55 Відповісти
Будь ласка.
28.04.2022 10:06 Відповісти
Ну так давайте уже эти гаубицы! Сколько можно лозунги толкать? И не 8 гаубиц в месяц, а пару сотен сразу. Зачем они вам? А мы постреляем бурятов, помоем их с мылом и отправим вам обратно на хранение.
28.04.2022 08:55 Відповісти
Реально кумарит. То дают,то не дают..то дают но не то что обещали..то ещё посовещаются ..Хрень какая-то.
28.04.2022 09:02 Відповісти
Неправда. Как раз британское вооружение поставляется очень хорошо. AS 90 и М 777 -это именно британское вооружение. Другое дело, что Британия не самый большой хаб вооружений.
28.04.2022 09:20 Відповісти
И ГДЕ ЭТО ОНИ ПОСТАВИЛИ? БЛА, БЛА,БЛА
28.04.2022 09:25 Відповісти
Ну как побрекзитили ,ватные хрюсские длббы?
28.04.2022 09:44 Відповісти
Ирониёй судьбы брекзит, погоняемый чекистами, обернулся против их самих
28.04.2022 11:33 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
28.04.2022 09:49 Відповісти
Это немцы социалисты не хотят так друга владимира злить, сцыкуну. С юристами все в порядке, ждём от них ракет бримстоун в первую очередь, рашистское корыта дотапливать
28.04.2022 09:23 Відповісти
🔴⚫ Уже дали гаубици. Как я понял, только что завершилось обучение. В ближайшие дни или часы уже будут жарить касапчиков. Главное не стерить. 🔴⚫
28.04.2022 09:02 Відповісти
гаубиці (як давно -Censored)вже у Польщі у кількості Censored .

Вже Censored будуть на фронті.

потрібен час Censored для навчання бойвих розрахунків у кількості Censored )
28.04.2022 10:05 Відповісти
Люська обещает какой-то эффект от поставок тяжёлого вооружения на конец мая-начало июня. И это в то время,когда каждый день на счету. Понятно,что Люська ещё тот иксперд,но всё же. Опять просранное время и возможности компенсируются человеческими жизнями🤦
28.04.2022 09:00 Відповісти
НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ЭФЕКТА ОТ ОРУЖИЯ. ВОЕВАТЬ БУДЕТ НЕ КОМУ. И НЕГДЕ. КАЦАПЫ, ЧТО ХОТЯТ, ТО И ПОЛУЧАТ.
28.04.2022 09:27 Відповісти
ще раз ..

КАЦАПИ ,ПНХ !
28.04.2022 10:01 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3306010/kyyiv_prosyt_ssha_nadaty_rakety_patriot_ta_systemy_ppo_cnn

Еще в декабре просили, а воз и ныне там. Если бы все дали раньше, война давно бы закончилась с потерями в 10 раз меньшими.
28.04.2022 09:12 Відповісти
Всегда очень уважительно относился к Британии, британцам как великой нации.
28.04.2022 09:17 Відповісти
БОЛТУНЫ, КАК И ОСТАЛЬНЫЕ
28.04.2022 09:23 Відповісти
ПНХ, кацапе
28.04.2022 21:19 Відповісти
Если Украина не выстоит, руские рано или поздно придут грабить дома во всей Европе и насиловать женщин.
Красная чума.
28.04.2022 09:22 Відповісти
Это нужно было делать ещё вчера, пока только они занимаются рассуждениями, а помощь идёт чисто символическая, то 20 бронемашин, то 8-12 пушек передадут. В тех масштабах боевых действий, которые сейчас идут - это просто ни о чём. Ситуация меняется и ухудшается на фронте с каждой минутой, а эти занимаются рассуждениями о планах, которые начнут работать в лучшем случае через месяцы. К этому времени будет некому воевать уже.
28.04.2022 09:38 Відповісти
Ситуация меняется и ухудшается на фронте

Товаріщі путіноботи !!

ми вас слишим,но пошли ви на..уй ! )))
28.04.2022 10:00 Відповісти
ВДЯЧНІ ЗА БУДЬ_ЯКУ ДОПОМОГУ.

з струмків складається ріка

6 буксируваних гаубиць калібру 155 мм M777, які Австралія відправила Україні, вже прибули в аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі, доставлені транспортним літаком C-17

*М777 менша і на 42 % легша за гаубицю https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 , яку вона замінює у військах - її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-1 [1] (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг), що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_CH-47_Chinook CH-47 або конвертоплана https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_Boeing_V-22_Osprey V-22 Osprey ; це також значно полегшує десантування, обслуговування і зберігання гарматиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-2 [2] . Така вага досягається широким використанням в конструкції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) титану .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку гаубиці М198.

M777 має цифрову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109A6 Paladin .
28.04.2022 09:59 Відповісти
Дякуємо, Британіє!
28.04.2022 10:15 Відповісти
 
 