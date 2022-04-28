Помощь для Украины нужно удвоить, - глава МИД Британии Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что союзникам Украины следует вдвое увеличить свою поддержку стране в ее борьбе против агрессии России.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны удвоить нашу поддержку для Украины, и мы также должны соблюдать единство, проявленное во время этого кризиса. Война в Украине – это наша война – это война каждого, потому что победа Украины – стратегический императив для всех нас" - заявила Трасс.
Она добавила, что сейчас украинским войскам, кроме тяжелого оружия, также нужны тяжелое оружие и самолеты.
"Тяжелое оружие, танки, самолеты – глубоко копаясь в наших запасах, наращивая производство. Нам нужно это сделать. Из-за наших санкций Россия уже столкнулась с первым дефолтом внешнего долга за столетие. Надо идти дальше. Путину не должно быть откуда финансировать эту страшную войну. Это означает раз и навсегда прекратить импорт нефти и газа", – сказала Трасс.
По ее словам, также следует оказывать поддержку украинскому народу.
"Это означает помощь беженцам, это означает доставку еды, лекарств и других необходимых вещей и удержания экономики на плаву", - добавила министр.
Трасс также призвала привлечь режим Путина к ответственности за совершенные ужасающие преступления.
"Мы будем идти дальше (с поддержкой Украины. – Ред.) и скорее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины", – подчеркнула Трасс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже Censored будуть на фронті.
потрібен час Censored для навчання бойвих розрахунків у кількості Censored )
КАЦАПИ ,ПНХ !
Еще в декабре просили, а воз и ныне там. Если бы все дали раньше, война давно бы закончилась с потерями в 10 раз меньшими.
Красная чума.
Товаріщі путіноботи !!
ми вас слишим,но пошли ви на..уй ! )))
з струмків складається ріка
6 буксируваних гаубиць калібру 155 мм M777, які Австралія відправила Україні, вже прибули в аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі, доставлені транспортним літаком C-17
*М777 менша і на 42 % легша за гаубицю https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 , яку вона замінює у військах - її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-1 [1] (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг), що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_CH-47_Chinook CH-47 або конвертоплана https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_Boeing_V-22_Osprey V-22 Osprey ; це також значно полегшує десантування, обслуговування і зберігання гарматиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-2 [2] . Така вага досягається широким використанням в конструкції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) титану .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб, у порівнянні з дев'ятьма членами розрахунку гаубиці М198.
M777 має цифрову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109A6 Paladin .