Помощь для Украины нужно удвоить, - глава МИД Британии Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что союзникам Украины следует вдвое увеличить свою поддержку стране в ее борьбе против агрессии России.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны удвоить нашу поддержку для Украины, и мы также должны соблюдать единство, проявленное во время этого кризиса. Война в Украине – это наша война – это война каждого, потому что победа Украины – стратегический императив для всех нас" - заявила Трасс.

Она добавила, что сейчас украинским войскам, кроме тяжелого оружия, также нужны тяжелое оружие и самолеты.

"Тяжелое оружие, танки, самолеты – глубоко копаясь в наших запасах, наращивая производство. Нам нужно это сделать. Из-за наших санкций Россия уже столкнулась с первым дефолтом внешнего долга за столетие. Надо идти дальше. Путину не должно быть откуда финансировать эту страшную войну. Это означает раз и навсегда прекратить импорт нефти и газа", – сказала Трасс.

По ее словам, также следует оказывать поддержку украинскому народу.

"Это означает помощь беженцам, это означает доставку еды, лекарств и других необходимых вещей и удержания экономики на плаву", - добавила министр.

Трасс также призвала привлечь режим Путина к ответственности за совершенные ужасающие преступления.

"Мы будем идти дальше (с поддержкой Украины. – Ред.) и скорее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины", – подчеркнула Трасс.