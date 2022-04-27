Британия призывает союзников передать Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс призывает союзников страны передать Украине боевые самолеты.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.

По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Британии заявили, что Украина может полностью законно атаковать военные объекты в России

"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.

Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.