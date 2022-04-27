Британия призывает союзников передать Украине боевые самолеты
Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс призывает союзников страны передать Украине боевые самолеты.
Об этом говорится в пресс-релизе министерства. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.
По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.
"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.
Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.
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https://news.liga.net/ua/all/news/zakryt-nebo-svoimi-silami-vozdushnye-sily-ukrainy-rasskazali-kakie-istrebiteli-nam-nujny
чи ми не потягнемо навіть звичайне передпольотне обслуговування?
За пару тижнів можуть навчитися робити зліт/посадку та літати, але цього вистачить лише щоб швидко вмерти.
но чтобы что-то передать самой Британии надо это согласовать с союзниками...
вот она и бросает клич - передавайте (или давайте передадим!) самолеты Украине
(думаю если союзники решаться - самолетов Британии там будет немало!)
Борису респект!
Шкурные вопросы за наш счет! Но и на этом спасибо в данной ситуации. Лишь бы не жевали сопли и давали технику скорее.
@uralouisville
·
https://twitter.com/uralouisville/status/1519127515574734848 9 ч
Какая неожиданность, оказывается двигатели для самолетов АН-2 и ремкомплекты к ним производятся в Польше, а двигатели для вертолетов МИ-8МТВ в Чехии!
Скоро вся малая авиация в арктических регионах, где используются эти аппараты, перестанет летать!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Но для начала, если борта будут подниматься из белорусии, то тогда потренироваться на бобруйске или мозыре.
https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-peredala-********-********-m-777-ta-***********-do-nyh/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670 6 hrs ·
В Чорноморській операційній зоні силами ЗСУ нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. - оперативне командування Південь.
Интрига с увеличением дистанций с каждым днем растёт )