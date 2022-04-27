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Британия призывает союзников передать Украине боевые самолеты

швеція,літаки

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс призывает союзников страны передать Украине боевые самолеты.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.

По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.

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"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.

Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.

Автор: 

Великобритания (4986) самолет (3606) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+54
Бритам-черговий респект...
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27.04.2022 13:44
+35
Пілоти ЗСУ можуть освоїти винищувачі F-15 та F-16 за пару тижнів навчання.
https://news.liga.net/ua/all/news/zakryt-nebo-svoimi-silami-vozdushnye-sily-ukrainy-rasskazali-kakie-istrebiteli-nam-nujny
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27.04.2022 13:46
+32
вам не подобається НАТО, вам не догодила Британія....може ви москаль ?
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27.04.2022 13:52
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Бритам-черговий респект...
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27.04.2022 13:44 Ответить
o kak... god bless the queen !
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27.04.2022 13:46 Ответить
Пілоти ЗСУ можуть освоїти винищувачі F-15 та F-16 за пару тижнів навчання.
https://news.liga.net/ua/all/news/zakryt-nebo-svoimi-silami-vozdushnye-sily-ukrainy-rasskazali-kakie-istrebiteli-nam-nujny
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27.04.2022 13:46 Ответить
Пилоты может и смогут, а вот техники не смогут.
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27.04.2022 13:52 Ответить
какие техники? из Висконсина?
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27.04.2022 13:55 Ответить
, а вот техников нато , в любом военторге куча .....
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27.04.2022 13:58 Ответить
думаю, не проблема вилітати на полювання з того боку... там і техніки чекатимуть
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27.04.2022 14:24 Ответить
обслуговувати можно і на аеродромах НАТО біля кордону з Україною, як варіант.
чи ми не потягнемо навіть звичайне передпольотне обслуговування?
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27.04.2022 14:36 Ответить
К сожаления срок обучения от 3-х, до 6-ти месяцев. Плюс техники по обслуживанию самолетов.
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27.04.2022 14:00 Ответить
командировка в Жешув со всеми причитающимися выплатами и прочими плюшками для техника из Литл-Рок или Довера, будет просто туристической поездкой с комфортным проживанием в живописном европейском городе.
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27.04.2022 14:12 Ответить
tak pustj dajut litaki shas - parni kak raz budut uchitsa na orkah
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27.04.2022 14:22 Ответить
Уже 2 месяца прошло из 3-
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27.04.2022 14:41 Ответить
Обучение с ноля?Новобранцев там не будет,будут опытные пилоты
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27.04.2022 15:26 Ответить
F-15A/B та перші блоки F-16, які чисті винищувачі - так, за 5-6 місяців можуть освоїти, якщо буде величезний наліт. F-15Е та F-16 зі зброєю повітря-земля, потрібно років 2 - не менше.
За пару тижнів можуть навчитися робити зліт/посадку та літати, але цього вистачить лише щоб швидко вмерти.
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27.04.2022 17:55 Ответить
вам не подобається НАТО, вам не догодила Британія....може ви москаль ?
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27.04.2022 13:52 Ответить
тут без вопроса...!
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27.04.2022 14:06 Ответить
Та я бачу , що роги стелю підпирають
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27.04.2022 14:18 Ответить
Перемовляйтеся з україномовними і буде більше гарантії що не з москалем. Перепрошую.
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27.04.2022 14:10 Ответить
Британия делает для нас не мало...
но чтобы что-то передать самой Британии надо это согласовать с союзниками...
вот она и бросает клич - передавайте (или давайте передадим!) самолеты Украине
(думаю если союзники решаться - самолетов Британии там будет немало!)
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27.04.2022 13:54 Ответить
А10 было бы в самый раз орков с говном мешать
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27.04.2022 13:47 Ответить
Вот да. На фронте - в самый раз!
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27.04.2022 15:04 Ответить
God, save the Queen!
Борису респект!
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27.04.2022 13:47 Ответить
Кулеба казав, що ми по факту вже перейшли на стандарти НАТО, то логічно і пілотів вже потрібно готувати на F16-F22..
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27.04.2022 13:48 Ответить
Западу интересно утилизировать руками украинцев устаревший парк машин варшавского союза, параллельно, воспользовавшись ситуацией, заменить свои нынешние миги американскими самолетами. В дальнейшем, разделение на железо НАТО станет более резким, отсюда и делайте выводы...
Шкурные вопросы за наш счет! Но и на этом спасибо в данной ситуации. Лишь бы не жевали сопли и давали технику скорее.
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27.04.2022 13:57 Ответить
И вашим и нашим, а чо. Все в плюсах.
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27.04.2022 14:50 Ответить
Казковий ідіот... Йди краще в спам, подумай.
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27.04.2022 15:24 Ответить
нам не нужны F22 и прочие изыски. Нужны аппараты с хорошими всепогодными радарами и годной авионикой, а к этому всему на их подвесах управляемые всепогодные ракеты АІМ-120 с дальностью до 180 км. Тогда бы мы получили возможность загоризонтного уничтожения целей, как фронтовой авиации, так и КР еще на подлёте.
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27.04.2022 14:04 Ответить
У Британии куча колоний была ,когда бурлаки берег Волги топтали
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27.04.2022 13:52 Ответить
вчера летчик наш выступал, сказал, что новых птичек за 2-3 недели обуздаем.....
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27.04.2022 13:56 Ответить
Мотивация!
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27.04.2022 15:04 Ответить
А поки що Британія передає ракети Brimstone.
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27.04.2022 13:56 Ответить
Brimstone oni dlia tankov budet xoroso.Dalnost gde to 12 kilometrov.Ix na Bmp mozno vlozit
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27.04.2022 16:26 Ответить
Iurii

@uralouisville

·
https://twitter.com/uralouisville/status/1519127515574734848 9 ч

Какая неожиданность, оказывается двигатели для самолетов АН-2 и ремкомплекты к ним производятся в Польше, а двигатели для вертолетов МИ-8МТВ в Чехии!
Скоро вся малая авиация в арктических регионах, где используются эти аппараты, перестанет летать!
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27.04.2022 13:57 Ответить
Wright Ciclone движок двадцатых годов прошлого...века
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27.04.2022 15:27 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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27.04.2022 14:02 Ответить
Час назад! США передадут Украине комплексы M142 HIMARS с дальностью до 500 километров

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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27.04.2022 14:02 Ответить
Що за посилання на кацапський канал?
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27.04.2022 14:14 Ответить
ну, тогда на аэродром в Старый Оскол или в Кореневск может внезапно прилететь.
Но для начала, если борта будут подниматься из белорусии, то тогда потренироваться на бобруйске или мозыре.
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27.04.2022 14:22 Ответить
Poka toljko v kacapskih resursah. Pohoze kto to sdelal uspesnij vbros kacapam, chtobi oni pobolshe nalozhili u sebja v shtanah. No po pravdje peredacha HIMARS Ukrainje obsuzdajetsja uzhe mesjac. vanguju chto sbudjetsja.
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27.04.2022 15:33 Ответить
Тим часом + одна батарея гаубиць з Австралії:

https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-peredala-********-********-m-777-ta-***********-do-nyh/
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27.04.2022 14:05 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670&__cft__[0]=AZXD7WodoJ4L8XZN9K4DqaJ-AJNatLgO6koOI9jTuvC40f8kZ2H7xLXo1VgjtE6kZCf7hDPOnxd1v2GkhWbGelpqkvrv01JRGlzslTS52Ap5Rak7gw6HBMjYfTcYODCxZd8&__tn__=-UC%2CP-R Вячеслав Ковтун

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670 6 hrs ·

В Чорноморській операційній зоні силами ЗСУ нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. - оперативне командування Південь.



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27.04.2022 14:18 Ответить
Интересно чем? От Татарбунар 80 км. Даже если заехать в Приморское, то всё равно больше 50 км. Вилково не рассматриваем - туда хер чем заедешь.
Интрига с увеличением дистанций с каждым днем растёт )
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27.04.2022 14:46 Ответить
не пойму, зачем тратиться на Змеиный?
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27.04.2022 23:59 Ответить
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27.04.2022 14:26 Ответить
нам такое г*но не нать!
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28.04.2022 00:02 Ответить
Заклики- це добре, але підготовку українських пілотів і техніків можна вже розпочинати, кожна година дорога. А тоді б і союзники підключились би до цього. А так- всі один на одного дивляться.
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27.04.2022 14:37 Ответить
передайте хоть один натовский и огласите обучение пилотов
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27.04.2022 14:42 Ответить
Uveren chto obucenija uzhe proishodjit.
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27.04.2022 15:36 Ответить
ну вот и до самолетов скоро дойдет
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27.04.2022 15:36 Ответить
Респект британцам. А если не хотят передавать самолеты, то крылатые ракеты нас тоже устроят 😀
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27.04.2022 15:37 Ответить
Ось це діло! Я закоханий у британців та американців. Також у поляків, канадців...
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27.04.2022 16:02 Ответить
 
 