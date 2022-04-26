РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4749 посетителей онлайн
Новости
24 090 83

В Британии заявили, что Украина может полностью законно атаковать военные объекты в России

бєлгород

Украинские силы могут использовать западное оружие для атак на военные объекты на территории России для нарушения их логистики и линий снабжения. Это вполне законная часть войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слово и Дело, об этом в эфире BBC Radio заявил парламентарий, отвечающий за направление вооруженных сил  Великобритании Джеймс Гиппи.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих. Это дало начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – сказал Гиппи.

Он добавил, что Россия тоже считает вполне законной частью войны нанесение ударов по целям на западе Украины, чтобы нарушить украинские линии снабжения. При этом на жертвы среди мирного населения она не обращала внимания.

"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."

Armed forces minister @JSHeappey tells #TimesRadio the government supports Ukrainian attacks on Russia's territory. pic.twitter.com/6vhopgNHOA

— Times Radio (@TimesRadio) April 26, 2022

Читайте: Оккупанты пытаются оцепить хорошо укрепленные позиции на востоке Украины, - разведка Великобритании

Использование для ударов западного оружия также не проблема. "Решение о таргетинге принимают украинцы, а не люди, которые производят или экспортируют комплект", - подчеркнул министр. Это не значит, что Великобритания или НАТО стреляют по России.

Напомним, ранее Россия обвинила Украину в обстреле объектов в Белгородской и Брянской областях. А накануне заявила о том, что сбила два украинских беспилотника над Курской областью.

Напомним, в СНБО ранее заявили, что Россия начала совершать серию "терактов" на собственной территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Брянск (117) Великобритания (4984) взрыв (6775) россия (95687) атака (386)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
и чуточку по белорашке!!! по ее аєродромах и НПЗ....
показать весь комментарий
26.04.2022 14:04
+59
Давно пора!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:02
+58
Скажем так, для скорейшего окончания войны Украина ОБЯЗАНА наносить урон врагу на его территории всеми возможными способами.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:02 Ответить
Зеля очкує...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:35 Ответить
А як потім дивитися пуцькіну в очі.
показать весь комментарий
26.04.2022 16:28 Ответить
и правильно делает, такие вещи надо делать тихо и говорить что скорее сего несчастный случай
показать весь комментарий
26.04.2022 20:22 Ответить
Цілком законно Україна передає таке право Великобританії.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:54 Ответить
*шановний*,вы несете херню, вопрос только - специально или по глупости?
показать весь комментарий
26.04.2022 15:09 Ответить
Шось для МОСТА дайте, щоб наверняка
показать весь комментарий
26.04.2022 18:28 Ответить
Значить таки будем й далі це робити.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:03 Ответить
Невте базы, газопроводы, узлы связанные с энергетикой, жд пути 💥👍Целей много❗Кацапы уязвимы.
показать весь комментарий
26.04.2022 15:40 Ответить
и чуточку по белорашке!!! по ее аєродромах и НПЗ....
показать весь комментарий
26.04.2022 14:04 Ответить
Мозырь
показать весь комментарий
26.04.2022 14:11 Ответить
Нельзя ещё один фронт открывать в Волынской, Ровенской и Житомирской областях, думай немного.
показать весь комментарий
26.04.2022 17:12 Ответить
А то шо, нападут?
показать весь комментарий
27.04.2022 02:04 Ответить
Не с зеленым сиповным главнокомандующим это будем делать...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:04 Ответить
Тобто ти держпереворот плануєш, чи одразу в полон побіжиш?
показать весь комментарий
26.04.2022 14:26 Ответить
Тобто він нормальний патріот, котрий ніколи на майбутніх виборах не обере для своєї країни президентом маріонетку Коломойського, вора та творця політичних шоу на замовлення кремля, за кремлівськи гроші.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:40 Ответить
Тобто, ти теж проти Залужного? Бо Головнокомандувач в нас генерал Залужний.
показать весь комментарий
26.04.2022 16:24 Ответить
Ta mozhet tak statsa , cho jemu i nikto nebudet sprashivatj , a jesli chto ....et ni mi 🤡
показать весь комментарий
26.04.2022 17:12 Ответить
Великобритания выдала Украине "лицензию на убийство"!)
показать весь комментарий
26.04.2022 14:04 Ответить
Правильнее сказать, на забой скота.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:14 Ответить
Вбивство - це коли людей, а коли русскіх - то дерусифікація.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:16 Ответить
Не на убійство, а кожна країна має право на захист. А кацапам хто видав?
показать весь комментарий
26.04.2022 14:16 Ответить
Кацапи своїми агентами зупинили ракетну програму України в 2019році. Зараз вона відновлена. За останні три роки Україна де факто отримала право (в звязку з припиненням договору про ракети середньої дальності) виготовляти ракети які можуть вражати цілі на відстані до 1500 км. "Ліцензію на вбивство" рашистів ********** Україні видало ***** ще в 2014 році.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:33 Ответить
Ватный длбб, это необходимость для выживания нации и державы ,рашкопдры ведут войну на полное уничтожение Украины ,так понятно ,подонок?
показать весь комментарий
26.04.2022 15:15 Ответить
Скажем так, для скорейшего окончания войны Украина ОБЯЗАНА наносить урон врагу на его территории всеми возможными способами.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:06 Ответить
Вже британці підказують - мочіть на території раші.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:07 Ответить
вже навіть відкритим текстом щоб до зебілів нарешті дійшло
показать весь комментарий
26.04.2022 14:18 Ответить
Не сумніваюсь, що британці і зброю відповідну нададуть, але хтось повинен буде прийняти таке рішення, але вже в Україні. Такої людини у нас у владі не має(
Три роки торочити з усіх сторін про "просто пєрєстать стрелять", а тепер віддати наказ атакувати - це малоймовірно. Пацифізм цього персонажа вже Україні добряче боком виліз(
показать весь комментарий
26.04.2022 15:00 Ответить
Якщо вони кажуть щоб іпашили,то це означає що вже надали!
показать весь комментарий
26.04.2022 18:56 Ответить
чем?
показать весь комментарий
27.04.2022 00:16 Ответить
У нас уже давно нет никаких "сдерживающих факторов" для этого - только отсутствие нужного вооружения .
показать весь комментарий
26.04.2022 14:07 Ответить
и смелости отдать приказ !!!
показать весь комментарий
26.04.2022 15:42 Ответить
...а аеродром у Гомелі досі цілий...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:07 Ответить
просто обожаю Британию
показать весь комментарий
26.04.2022 14:08 Ответить
👍
показать весь комментарий
26.04.2022 14:08 Ответить
Наверное, таки придётся бить по объектам с которых бомбят наши города, похоже рашка останавливаться не собирается совсем. Несмотря на неудачи сухопутных войск.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:10 Ответить
Никто не осудит украинского солдата, который будет топить кацапа в охотском море.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:11 Ответить
Солдата (тобто українського окупанта) може й засудить але диверсанта або місцевого українського патріота ніколи!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:40 Ответить
Ніби ми і самі не здогадались чи таки ні ?
показать весь комментарий
26.04.2022 14:13 Ответить
ні... наші дех-то навіть таке припустити не можуть... як жеж тоді вочіпоглядєлки???
показать весь комментарий
26.04.2022 15:44 Ответить
Лука чешет клубни ,....... Воронеж Гомель Лида нервно курит ....
показать весь комментарий
26.04.2022 14:15 Ответить
Звичайно! І дуже давно вже час це робити по повній, де тільки є можливість!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:19 Ответить
Himars уже десь на Харківщині, Брянськ Варонєж Курськ і особливо Бєлгород - повинні вже починати срати в штани!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:22 Ответить
Ні хера собі! А що, були якісь сумніви?
показать весь комментарий
26.04.2022 14:25 Ответить
Надо бить в логово зверя. Когда будут расхерачены все военные объекты, аэродромы, мосты, жд на приграничных с Украиной территориях, то тогда парашка запоет о переговорах о мире.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:26 Ответить
Чем бити????
показать весь комментарий
26.04.2022 15:00 Ответить
Himars
показать весь комментарий
26.04.2022 15:44 Ответить
Та хоч законно, хоч не законно...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:27 Ответить
То хай би брити дали нам щось для керченського мосту... Чи може вже дали?...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:28 Ответить
Зараз нам нададуть ракети тактичні, після підписання ленд ліз, от і будемо їх накривати тоді в усі їх логістичні центри, виродків кровожерливих. А поки нічим це робити.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:30 Ответить
Бий кацапів у її логові, слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:34 Ответить
Давно писал нужно куячить не ждать.. И вот эта мысль родилась...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:35 Ответить
Орків треба мочити всюди: раша, Придністров'я, Білорусь. Інакше вони гадитимуть постійно.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:44 Ответить
Я думаю, у нашего командования на этот счет были опасения насчет того, как к ударам по территории росии западным оружием отнесутся поставщики этого оружия в том плане, что это "спровоцирует пуцина" и т. д. Сейчас открытым текстом фактически выдана лицензия на удары по территории агрессора. Надеюсь, скоро мы увидим результаты и вой на болотах "а нас то за что?"
показать весь комментарий
26.04.2022 14:44 Ответить
Потом начнется вой на болотах - "а прастые люди та причем??!", "Жидафашистанеобиндерафцы уже в Белграде!!!11", "мышебратья!!", "А нас та за щто?!".
показать весь комментарий
26.04.2022 15:22 Ответить
Значить дали ракети
показать весь комментарий
26.04.2022 14:48 Ответить
ЦЕ ПАЛКА З ДВОМА КІНЦЯМИ... Це що москалі почали руйнувати інфраструктуру України, поцілувати у мости і знищувати колвх.... Це чергова дурість москаля....

Маючи БАМ(байкало-амурську магістраль), якa з'єднює ЄВРОПЕЙСЬКУ ЧАСТИНУ РОСІЇ з ДАЛЕКИМ СХОДОМ.... Це найбільш протяжна залізнодорожна вітка у Світі, тому найменш контрольована і захищена....
Одна справа підірвати з/д міст чи зруйнувати колію десь в Україні, де все під рукою ... Інша справа,- десь в Тайзі, за тисячу кілометрів від великого міста...там на відновлення такого моста у москалів підуть роки....
А в умовах, коли АВІАСПОЛУЧЕННЯ із-за санкцій, буде тільки затухати.....то БАМ залишиться єдиним способом сполучення Москви з Хабаровськом, Владивостоком...і навіть Омськом, Томськом, Барналулом, Новосибом....
показать весь комментарий
26.04.2022 14:48 Ответить
королевство Украина говорит спасибо ...Киев из зе кепитал оф Грейт Бритукрейн
показать весь комментарий
26.04.2022 14:50 Ответить
"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович.


Сумніваюсь, що Зеленський віддасть наказ атакувати інфраструктуру на території Мордору, це вже буде реальний вчинок, а не просто читання з суфлера чи словесний понос з подальшою розшифровкою пропагандонів ОПи)
показать весь комментарий
26.04.2022 14:52 Ответить
Єрмак зелеському не дозволить.
показать весь комментарий
26.04.2022 16:37 Ответить
И не только в паРашке!
 Любой военно-стратегический объект врага (не важно место его дислокации, хоть на Марсе) является ВОЕННОЙ ЦЕЛЬЮ!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:52 Ответить
Джеймс Гіппі дурного не порадить.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:54 Ответить
ну, потихоньку дело уже сдвинулось с мёртвой точки:

показать весь комментарий
26.04.2022 15:02 Ответить
Фейк. Фотографії більше тижня- це зсув грунту внаслідок підмивання. Дотримуймось інформаційної гігієни.
показать весь комментарий
26.04.2022 15:29 Ответить
КрасівоЄ!
показать весь комментарий
26.04.2022 15:30 Ответить
всё идт своим чередом. Запасы советских ПТИ-3 у нас есть:

показать весь комментарий
26.04.2022 15:07 Ответить
Слушна думка.Пора війну переносити на територію ворога. А якщо ще й для цього зброя є,то це св"ято. Першочерговою ціллю мають бути аеродроми ворога,стратегічні шляхи поставок зброї і таке іньше.
показать весь комментарий
26.04.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2022 15:11 Ответить
Треба з Великобрітанією обмінятися: вони нам Джонсона, а ми їм Зелю. Хочаб на місяць. За цей час ми загонимо кацапів у їхні мухосрански . А потім повернемо Зелю, щоб він закатав їх в асфальт.
показать весь комментарий
26.04.2022 15:13 Ответить
+1500
показать весь комментарий
26.04.2022 15:26 Ответить
может и должна
показать весь комментарий
26.04.2022 15:42 Ответить
А вот и не можем, воспользоваться своим правом! свинособаки лишают нас такого удовольствия! Сами бомбят свои объекты!!! =)
Блин, а я считал что мы обязаны так делать, даже если шальная пуля прилетит! Уничтожать всё подряд на территории копростана, но имеем право (можем) не бомбить детские сады, школы, больницы, жилые массивы!
показать весь комментарий
26.04.2022 16:28 Ответить
"не бомбить детские сады, школы, больницы, жилые массивы"

А що, там нема кацапів?
показать весь комментарий
26.04.2022 17:35 Ответить
Ось де справжні інтелектуали на відміну від фейкових з Дойча ... ресіпентів "Газпрому" !
показать весь комментарий
26.04.2022 17:20 Ответить
А ПУТИНА УБИТЬ !?) ПО МОЕМУ ТОЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО !!!
показать весь комментарий
26.04.2022 17:30 Ответить
!
показать весь комментарий
26.04.2022 17:32 Ответить
!
показать весь комментарий
26.04.2022 17:33 Ответить
вперёд,на москву!
показать весь комментарий
26.04.2022 17:39 Ответить
Є такий один обєкт логістики,який треба чикнути як пуповину....
показать весь комментарий
26.04.2022 17:49 Ответить
 
 