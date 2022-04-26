В Британии заявили, что Украина может полностью законно атаковать военные объекты в России
Украинские силы могут использовать западное оружие для атак на военные объекты на территории России для нарушения их логистики и линий снабжения. Это вполне законная часть войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слово и Дело, об этом в эфире BBC Radio заявил парламентарий, отвечающий за направление вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи.
"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих. Это дало начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – сказал Гиппи.
Он добавил, что Россия тоже считает вполне законной частью войны нанесение ударов по целям на западе Украины, чтобы нарушить украинские линии снабжения. При этом на жертвы среди мирного населения она не обращала внимания.
"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."— Times Radio (@TimesRadio) April 26, 2022
Armed forces minister @JSHeappey tells #TimesRadio the government supports Ukrainian attacks on Russia's territory. pic.twitter.com/6vhopgNHOA
Использование для ударов западного оружия также не проблема. "Решение о таргетинге принимают украинцы, а не люди, которые производят или экспортируют комплект", - подчеркнул министр. Это не значит, что Великобритания или НАТО стреляют по России.
Напомним, ранее Россия обвинила Украину в обстреле объектов в Белгородской и Брянской областях. А накануне заявила о том, что сбила два украинских беспилотника над Курской областью.
Напомним, в СНБО ранее заявили, что Россия начала совершать серию "терактов" на собственной территории для нагнетания антиукраинской истерии.
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Три роки торочити з усіх сторін про "просто пєрєстать стрелять", а тепер віддати наказ атакувати - це малоймовірно. Пацифізм цього персонажа вже Україні добряче боком виліз(
Маючи БАМ(байкало-амурську магістраль), якa з'єднює ЄВРОПЕЙСЬКУ ЧАСТИНУ РОСІЇ з ДАЛЕКИМ СХОДОМ.... Це найбільш протяжна залізнодорожна вітка у Світі, тому найменш контрольована і захищена....
Одна справа підірвати з/д міст чи зруйнувати колію десь в Україні, де все під рукою ... Інша справа,- десь в Тайзі, за тисячу кілометрів від великого міста...там на відновлення такого моста у москалів підуть роки....
А в умовах, коли АВІАСПОЛУЧЕННЯ із-за санкцій, буде тільки затухати.....то БАМ залишиться єдиним способом сполучення Москви з Хабаровськом, Владивостоком...і навіть Омськом, Томськом, Барналулом, Новосибом....
Сумніваюсь, що Зеленський віддасть наказ атакувати інфраструктуру на території Мордору, це вже буде реальний вчинок, а не просто читання з суфлера чи словесний понос з подальшою розшифровкою пропагандонів ОПи)
Любой военно-стратегический объект врага (не важно место его дислокации, хоть на Марсе) является ВОЕННОЙ ЦЕЛЬЮ!
Блин, а я считал что мы обязаны так делать, даже если шальная пуля прилетит! Уничтожать всё подряд на территории копростана, но имеем право (можем) не бомбить детские сады, школы, больницы, жилые массивы!
А що, там нема кацапів?