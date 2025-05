Украинские силы могут использовать западное оружие для атак на военные объекты на территории России для нарушения их логистики и линий снабжения. Это вполне законная часть войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слово и Дело, об этом в эфире BBC Radio заявил парламентарий, отвечающий за направление вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих. Это дало начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – сказал Гиппи.

Он добавил, что Россия тоже считает вполне законной частью войны нанесение ударов по целям на западе Украины, чтобы нарушить украинские линии снабжения. При этом на жертвы среди мирного населения она не обращала внимания.

"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."



