Українські сили можуть використовувати західну зброю для атак на військові об'єкти на території Росії для порушення їхньої логістики та ліній постачання. Це є цілком законною частиною війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Слово і Діло, про це в ефірі ВВС Radio заявив парламентар, що відповідає за напрям збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі.

"Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила у своїх кордонах, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони та ввести до країни 130 тисяч військовослужбовців. Це дало початок війні між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", – сказав Гіппі.

Він додав, що Росія теж вважає цілком законною частиною війни завдання ударів по цілях на заході України, щоб порушити українські лінії постачання. При цьому на жертви серед мирного населення вона не звертала уваги.

"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."



