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Новини
24 090 83

У Британії заявили, що Україна може цілком законно атакувати військові об'єкти в Росії

бєлгород

Українські сили можуть використовувати західну зброю для атак на військові об'єкти на території Росії для порушення їхньої логістики та ліній постачання. Це є цілком законною частиною війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Слово і Діло, про це в ефірі ВВС Radio заявив парламентар, що відповідає за напрям збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі.

"Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила у своїх кордонах, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони та ввести до країни 130 тисяч військовослужбовців. Це дало початок війні між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", – сказав Гіппі.

Він додав, що Росія теж вважає цілком законною частиною війни завдання ударів по цілях на заході України, щоб порушити українські лінії постачання. При цьому на жертви серед мирного населення вона не звертала уваги. 

"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."

Armed forces minister @JSHeappey tells #TimesRadio the government supports Ukrainian attacks on Russia's territory. pic.twitter.com/6vhopgNHOA

— Times Radio (@TimesRadio) April 26, 2022

Читайте також: Путін планує серію терактів на території РФ з подальшим звинуваченням ЗСУ для нагнітання антиукраїнської істерії, - Буданов

Використання для ударів західної зброї також не є проблемою. "Рішення про націлювання приймають українці, а не люди, які виготовляють чи експортують комплект", – наголосив парламентарій. Це не означає, що Британія чи НАТО стріляють по Росії.

Зазначимо, раніше Росія звинуватила Україну в обстрілі об'єктів у Бєлгородській та Брянській областях. А напередодні заявила про те, що збила два українські безпілотники над Курською областю.

Нагадаємо, у РНБО раніше заявили, що Росія почала вчиняти серію "терактів" на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Автор: 

Брянськ (133) Велика Британія (5610) вибух (4487) росія (65394) атака (351)


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Топ коментарі
+60
и чуточку по белорашке!!! по ее аєродромах и НПЗ....
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26.04.2022 14:04
+59
Давно пора!
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26.04.2022 14:02
+58
Скажем так, для скорейшего окончания войны Украина ОБЯЗАНА наносить урон врагу на его территории всеми возможными способами.
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26.04.2022 14:06
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Давно пора!
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26.04.2022 14:02 Відповісти
Зеля очкує...
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26.04.2022 14:35 Відповісти
А як потім дивитися пуцькіну в очі.
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26.04.2022 16:28 Відповісти
и правильно делает, такие вещи надо делать тихо и говорить что скорее сего несчастный случай
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26.04.2022 20:22 Відповісти
Цілком законно Україна передає таке право Великобританії.
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26.04.2022 14:54 Відповісти
*шановний*,вы несете херню, вопрос только - специально или по глупости?
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26.04.2022 15:09 Відповісти
Шось для МОСТА дайте, щоб наверняка
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26.04.2022 18:28 Відповісти
Значить таки будем й далі це робити.
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26.04.2022 14:03 Відповісти
Невте базы, газопроводы, узлы связанные с энергетикой, жд пути 💥👍Целей много❗Кацапы уязвимы.
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26.04.2022 15:40 Відповісти
и чуточку по белорашке!!! по ее аєродромах и НПЗ....
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26.04.2022 14:04 Відповісти
Мозырь
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26.04.2022 14:11 Відповісти
Нельзя ещё один фронт открывать в Волынской, Ровенской и Житомирской областях, думай немного.
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26.04.2022 17:12 Відповісти
А то шо, нападут?
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27.04.2022 02:04 Відповісти
Не с зеленым сиповным главнокомандующим это будем делать...
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26.04.2022 14:04 Відповісти
Тобто ти держпереворот плануєш, чи одразу в полон побіжиш?
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26.04.2022 14:26 Відповісти
Тобто він нормальний патріот, котрий ніколи на майбутніх виборах не обере для своєї країни президентом маріонетку Коломойського, вора та творця політичних шоу на замовлення кремля, за кремлівськи гроші.
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26.04.2022 14:40 Відповісти
Тобто, ти теж проти Залужного? Бо Головнокомандувач в нас генерал Залужний.
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26.04.2022 16:24 Відповісти
Ta mozhet tak statsa , cho jemu i nikto nebudet sprashivatj , a jesli chto ....et ni mi 🤡
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26.04.2022 17:12 Відповісти
Великобритания выдала Украине "лицензию на убийство"!)
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26.04.2022 14:04 Відповісти
Правильнее сказать, на забой скота.
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26.04.2022 14:14 Відповісти
Вбивство - це коли людей, а коли русскіх - то дерусифікація.
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26.04.2022 14:16 Відповісти
Не на убійство, а кожна країна має право на захист. А кацапам хто видав?
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26.04.2022 14:16 Відповісти
Кацапи своїми агентами зупинили ракетну програму України в 2019році. Зараз вона відновлена. За останні три роки Україна де факто отримала право (в звязку з припиненням договору про ракети середньої дальності) виготовляти ракети які можуть вражати цілі на відстані до 1500 км. "Ліцензію на вбивство" рашистів ********** Україні видало ***** ще в 2014 році.
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26.04.2022 14:33 Відповісти
Ватный длбб, это необходимость для выживания нации и державы ,рашкопдры ведут войну на полное уничтожение Украины ,так понятно ,подонок?
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26.04.2022 15:15 Відповісти
Скажем так, для скорейшего окончания войны Украина ОБЯЗАНА наносить урон врагу на его территории всеми возможными способами.
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26.04.2022 14:06 Відповісти
Вже британці підказують - мочіть на території раші.
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26.04.2022 14:07 Відповісти
вже навіть відкритим текстом щоб до зебілів нарешті дійшло
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26.04.2022 14:18 Відповісти
Не сумніваюсь, що британці і зброю відповідну нададуть, але хтось повинен буде прийняти таке рішення, але вже в Україні. Такої людини у нас у владі не має(
Три роки торочити з усіх сторін про "просто пєрєстать стрелять", а тепер віддати наказ атакувати - це малоймовірно. Пацифізм цього персонажа вже Україні добряче боком виліз(
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26.04.2022 15:00 Відповісти
Якщо вони кажуть щоб іпашили,то це означає що вже надали!
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26.04.2022 18:56 Відповісти
чем?
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27.04.2022 00:16 Відповісти
У нас уже давно нет никаких "сдерживающих факторов" для этого - только отсутствие нужного вооружения .
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26.04.2022 14:07 Відповісти
и смелости отдать приказ !!!
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26.04.2022 15:42 Відповісти
...а аеродром у Гомелі досі цілий...
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26.04.2022 14:07 Відповісти
просто обожаю Британию
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26.04.2022 14:08 Відповісти
👍
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26.04.2022 14:08 Відповісти
Наверное, таки придётся бить по объектам с которых бомбят наши города, похоже рашка останавливаться не собирается совсем. Несмотря на неудачи сухопутных войск.
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26.04.2022 14:10 Відповісти
Никто не осудит украинского солдата, который будет топить кацапа в охотском море.
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26.04.2022 14:11 Відповісти
Солдата (тобто українського окупанта) може й засудить але диверсанта або місцевого українського патріота ніколи!
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26.04.2022 14:40 Відповісти
Ніби ми і самі не здогадались чи таки ні ?
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26.04.2022 14:13 Відповісти
ні... наші дех-то навіть таке припустити не можуть... як жеж тоді вочіпоглядєлки???
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26.04.2022 15:44 Відповісти
Лука чешет клубни ,....... Воронеж Гомель Лида нервно курит ....
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26.04.2022 14:15 Відповісти
Звичайно! І дуже давно вже час це робити по повній, де тільки є можливість!
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26.04.2022 14:19 Відповісти
Himars уже десь на Харківщині, Брянськ Варонєж Курськ і особливо Бєлгород - повинні вже починати срати в штани!
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26.04.2022 14:22 Відповісти
Ні хера собі! А що, були якісь сумніви?
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26.04.2022 14:25 Відповісти
Надо бить в логово зверя. Когда будут расхерачены все военные объекты, аэродромы, мосты, жд на приграничных с Украиной территориях, то тогда парашка запоет о переговорах о мире.
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26.04.2022 14:26 Відповісти
Чем бити????
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26.04.2022 15:00 Відповісти
Himars
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26.04.2022 15:44 Відповісти
Та хоч законно, хоч не законно...
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26.04.2022 14:27 Відповісти
То хай би брити дали нам щось для керченського мосту... Чи може вже дали?...
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26.04.2022 14:28 Відповісти
Зараз нам нададуть ракети тактичні, після підписання ленд ліз, от і будемо їх накривати тоді в усі їх логістичні центри, виродків кровожерливих. А поки нічим це робити.
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26.04.2022 14:30 Відповісти
Бий кацапів у її логові, слава ЗСУ!
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26.04.2022 14:34 Відповісти
Давно писал нужно куячить не ждать.. И вот эта мысль родилась...
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26.04.2022 14:35 Відповісти
Орків треба мочити всюди: раша, Придністров'я, Білорусь. Інакше вони гадитимуть постійно.
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26.04.2022 14:44 Відповісти
Я думаю, у нашего командования на этот счет были опасения насчет того, как к ударам по территории росии западным оружием отнесутся поставщики этого оружия в том плане, что это "спровоцирует пуцина" и т. д. Сейчас открытым текстом фактически выдана лицензия на удары по территории агрессора. Надеюсь, скоро мы увидим результаты и вой на болотах "а нас то за что?"
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26.04.2022 14:44 Відповісти
Потом начнется вой на болотах - "а прастые люди та причем??!", "Жидафашистанеобиндерафцы уже в Белграде!!!11", "мышебратья!!", "А нас та за щто?!".
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26.04.2022 15:22 Відповісти
Значить дали ракети
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26.04.2022 14:48 Відповісти
ЦЕ ПАЛКА З ДВОМА КІНЦЯМИ... Це що москалі почали руйнувати інфраструктуру України, поцілувати у мости і знищувати колвх.... Це чергова дурість москаля....

Маючи БАМ(байкало-амурську магістраль), якa з'єднює ЄВРОПЕЙСЬКУ ЧАСТИНУ РОСІЇ з ДАЛЕКИМ СХОДОМ.... Це найбільш протяжна залізнодорожна вітка у Світі, тому найменш контрольована і захищена....
Одна справа підірвати з/д міст чи зруйнувати колію десь в Україні, де все під рукою ... Інша справа,- десь в Тайзі, за тисячу кілометрів від великого міста...там на відновлення такого моста у москалів підуть роки....
А в умовах, коли АВІАСПОЛУЧЕННЯ із-за санкцій, буде тільки затухати.....то БАМ залишиться єдиним способом сполучення Москви з Хабаровськом, Владивостоком...і навіть Омськом, Томськом, Барналулом, Новосибом....
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26.04.2022 14:48 Відповісти
королевство Украина говорит спасибо ...Киев из зе кепитал оф Грейт Бритукрейн
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26.04.2022 14:50 Відповісти
"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович.


Сумніваюсь, що Зеленський віддасть наказ атакувати інфраструктуру на території Мордору, це вже буде реальний вчинок, а не просто читання з суфлера чи словесний понос з подальшою розшифровкою пропагандонів ОПи)
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26.04.2022 14:52 Відповісти
Єрмак зелеському не дозволить.
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26.04.2022 16:37 Відповісти
И не только в паРашке!
 Любой военно-стратегический объект врага (не важно место его дислокации, хоть на Марсе) является ВОЕННОЙ ЦЕЛЬЮ!
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26.04.2022 14:52 Відповісти
Джеймс Гіппі дурного не порадить.
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26.04.2022 14:54 Відповісти
ну, потихоньку дело уже сдвинулось с мёртвой точки:

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26.04.2022 15:02 Відповісти
Фейк. Фотографії більше тижня- це зсув грунту внаслідок підмивання. Дотримуймось інформаційної гігієни.
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26.04.2022 15:29 Відповісти
КрасівоЄ!
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26.04.2022 15:30 Відповісти
всё идт своим чередом. Запасы советских ПТИ-3 у нас есть:

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26.04.2022 15:07 Відповісти
Слушна думка.Пора війну переносити на територію ворога. А якщо ще й для цього зброя є,то це св"ято. Першочерговою ціллю мають бути аеродроми ворога,стратегічні шляхи поставок зброї і таке іньше.
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26.04.2022 15:09 Відповісти
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26.04.2022 15:11 Відповісти
Треба з Великобрітанією обмінятися: вони нам Джонсона, а ми їм Зелю. Хочаб на місяць. За цей час ми загонимо кацапів у їхні мухосрански . А потім повернемо Зелю, щоб він закатав їх в асфальт.
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26.04.2022 15:13 Відповісти
+1500
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26.04.2022 15:26 Відповісти
может и должна
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26.04.2022 15:42 Відповісти
А вот и не можем, воспользоваться своим правом! свинособаки лишают нас такого удовольствия! Сами бомбят свои объекты!!! =)
Блин, а я считал что мы обязаны так делать, даже если шальная пуля прилетит! Уничтожать всё подряд на территории копростана, но имеем право (можем) не бомбить детские сады, школы, больницы, жилые массивы!
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26.04.2022 16:28 Відповісти
"не бомбить детские сады, школы, больницы, жилые массивы"

А що, там нема кацапів?
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26.04.2022 17:35 Відповісти
Ось де справжні інтелектуали на відміну від фейкових з Дойча ... ресіпентів "Газпрому" !
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26.04.2022 17:20 Відповісти
А ПУТИНА УБИТЬ !?) ПО МОЕМУ ТОЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО !!!
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26.04.2022 17:30 Відповісти
!
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26.04.2022 17:32 Відповісти
!
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26.04.2022 17:33 Відповісти
вперёд,на москву!
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26.04.2022 17:39 Відповісти
Є такий один обєкт логістики,який треба чикнути як пуповину....
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26.04.2022 17:49 Відповісти
 
 