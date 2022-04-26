У Британії заявили, що Україна може цілком законно атакувати військові об'єкти в Росії
Українські сили можуть використовувати західну зброю для атак на військові об'єкти на території Росії для порушення їхньої логістики та ліній постачання. Це є цілком законною частиною війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Слово і Діло, про це в ефірі ВВС Radio заявив парламентар, що відповідає за напрям збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі.
"Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила у своїх кордонах, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони та ввести до країни 130 тисяч військовослужбовців. Це дало початок війні між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", – сказав Гіппі.
Він додав, що Росія теж вважає цілком законною частиною війни завдання ударів по цілях на заході України, щоб порушити українські лінії постачання. При цьому на жертви серед мирного населення вона не звертала уваги.
"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."— Times Radio (@TimesRadio) April 26, 2022
Armed forces minister @JSHeappey tells #TimesRadio the government supports Ukrainian attacks on Russia's territory. pic.twitter.com/6vhopgNHOA
Використання для ударів західної зброї також не є проблемою. "Рішення про націлювання приймають українці, а не люди, які виготовляють чи експортують комплект", – наголосив парламентарій. Це не означає, що Британія чи НАТО стріляють по Росії.
Зазначимо, раніше Росія звинуватила Україну в обстрілі об'єктів у Бєлгородській та Брянській областях. А напередодні заявила про те, що збила два українські безпілотники над Курською областю.
Нагадаємо, у РНБО раніше заявили, що Росія почала вчиняти серію "терактів" на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.
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Три роки торочити з усіх сторін про "просто пєрєстать стрелять", а тепер віддати наказ атакувати - це малоймовірно. Пацифізм цього персонажа вже Україні добряче боком виліз(
Маючи БАМ(байкало-амурську магістраль), якa з'єднює ЄВРОПЕЙСЬКУ ЧАСТИНУ РОСІЇ з ДАЛЕКИМ СХОДОМ.... Це найбільш протяжна залізнодорожна вітка у Світі, тому найменш контрольована і захищена....
Одна справа підірвати з/д міст чи зруйнувати колію десь в Україні, де все під рукою ... Інша справа,- десь в Тайзі, за тисячу кілометрів від великого міста...там на відновлення такого моста у москалів підуть роки....
А в умовах, коли АВІАСПОЛУЧЕННЯ із-за санкцій, буде тільки затухати.....то БАМ залишиться єдиним способом сполучення Москви з Хабаровськом, Владивостоком...і навіть Омськом, Томськом, Барналулом, Новосибом....
Сумніваюсь, що Зеленський віддасть наказ атакувати інфраструктуру на території Мордору, це вже буде реальний вчинок, а не просто читання з суфлера чи словесний понос з подальшою розшифровкою пропагандонів ОПи)
Любой военно-стратегический объект врага (не важно место его дислокации, хоть на Марсе) является ВОЕННОЙ ЦЕЛЬЮ!
Блин, а я считал что мы обязаны так делать, даже если шальная пуля прилетит! Уничтожать всё подряд на территории копростана, но имеем право (можем) не бомбить детские сады, школы, больницы, жилые массивы!
А що, там нема кацапів?