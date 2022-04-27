Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки
Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс закликатиме союзників країни передати Україні бойові літаки.
Про це йдеться у пресрелізі міністерства. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на CNN.
У програмній промові, яку Трасс, як очікується, виголосить у четвер у Лондоні, глава МЗС закликатиме подвоїти зусилля на підтримку ЗСУ.
За її словами, перемога Путіна призведе до страждань і жахливих наслідків як у Європі, так й на всій земній кулі.
"Тому ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи й подвоїти нашу підтримку України… Важке озброєння, танки, літаки – нарощуємо виробництво. Ми повинні це все зробити", - сказано в тексті пресрелізу.
Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоб гарантувати мир й процвітання, підвела Україну", тому потрібен "новий підхід", вважає Трасс.
Будь ласка, зачекайте...
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https://news.liga.net/ua/all/news/zakryt-nebo-svoimi-silami-vozdushnye-sily-ukrainy-rasskazali-kakie-istrebiteli-nam-nujny
чи ми не потягнемо навіть звичайне передпольотне обслуговування?
За пару тижнів можуть навчитися робити зліт/посадку та літати, але цього вистачить лише щоб швидко вмерти.
но чтобы что-то передать самой Британии надо это согласовать с союзниками...
вот она и бросает клич - передавайте (или давайте передадим!) самолеты Украине
(думаю если союзники решаться - самолетов Британии там будет немало!)
Борису респект!
Шкурные вопросы за наш счет! Но и на этом спасибо в данной ситуации. Лишь бы не жевали сопли и давали технику скорее.
@uralouisville
·
https://twitter.com/uralouisville/status/1519127515574734848 9 ч
Какая неожиданность, оказывается двигатели для самолетов АН-2 и ремкомплекты к ним производятся в Польше, а двигатели для вертолетов МИ-8МТВ в Чехии!
Скоро вся малая авиация в арктических регионах, где используются эти аппараты, перестанет летать!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Но для начала, если борта будут подниматься из белорусии, то тогда потренироваться на бобруйске или мозыре.
https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-peredala-********-********-m-777-ta-***********-do-nyh/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670 6 hrs ·
В Чорноморській операційній зоні силами ЗСУ нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. - оперативне командування Південь.
Интрига с увеличением дистанций с каждым днем растёт )