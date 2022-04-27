Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки

Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс закликатиме союзників країни передати Україні бойові літаки.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на CNN.

У програмній промові, яку Трасс, як очікується, виголосить у четвер у Лондоні, глава МЗС закликатиме подвоїти зусилля на підтримку ЗСУ.

За її словами, перемога Путіна призведе до страждань і жахливих наслідків як у Європі, так й на всій земній кулі.

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"Тому ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи й подвоїти нашу підтримку України… Важке озброєння, танки, літаки – нарощуємо виробництво. Ми повинні це все зробити", - сказано в тексті пресрелізу.

Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоб гарантувати мир й процвітання, підвела Україну", тому потрібен "новий підхід", вважає Трасс.