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Новини
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Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки

швеція,літаки

Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс закликатиме союзників країни передати Україні бойові літаки.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на CNN.

У програмній промові, яку Трасс, як очікується, виголосить у четвер у Лондоні, глава МЗС закликатиме подвоїти зусилля на підтримку ЗСУ.

За її словами, перемога Путіна призведе до страждань і жахливих наслідків як у Європі, так й на всій земній кулі.

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"Тому ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи й подвоїти нашу підтримку України… Важке озброєння, танки, літаки – нарощуємо виробництво. Ми повинні це все зробити", - сказано в тексті пресрелізу.

Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоб гарантувати мир й процвітання, підвела Україну", тому потрібен "новий підхід", вважає Трасс.

Автор: 

Велика Британія (5611) літак (2920) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+54
Бритам-черговий респект...
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27.04.2022 13:44
+35
Пілоти ЗСУ можуть освоїти винищувачі F-15 та F-16 за пару тижнів навчання.
https://news.liga.net/ua/all/news/zakryt-nebo-svoimi-silami-vozdushnye-sily-ukrainy-rasskazali-kakie-istrebiteli-nam-nujny
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27.04.2022 13:46
+32
вам не подобається НАТО, вам не догодила Британія....може ви москаль ?
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27.04.2022 13:52
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Бритам-черговий респект...
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27.04.2022 13:44 Відповісти
o kak... god bless the queen !
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27.04.2022 13:46 Відповісти
Пілоти ЗСУ можуть освоїти винищувачі F-15 та F-16 за пару тижнів навчання.
https://news.liga.net/ua/all/news/zakryt-nebo-svoimi-silami-vozdushnye-sily-ukrainy-rasskazali-kakie-istrebiteli-nam-nujny
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27.04.2022 13:46 Відповісти
Пилоты может и смогут, а вот техники не смогут.
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27.04.2022 13:52 Відповісти
какие техники? из Висконсина?
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27.04.2022 13:55 Відповісти
, а вот техников нато , в любом военторге куча .....
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27.04.2022 13:58 Відповісти
думаю, не проблема вилітати на полювання з того боку... там і техніки чекатимуть
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27.04.2022 14:24 Відповісти
обслуговувати можно і на аеродромах НАТО біля кордону з Україною, як варіант.
чи ми не потягнемо навіть звичайне передпольотне обслуговування?
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27.04.2022 14:36 Відповісти
К сожаления срок обучения от 3-х, до 6-ти месяцев. Плюс техники по обслуживанию самолетов.
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27.04.2022 14:00 Відповісти
командировка в Жешув со всеми причитающимися выплатами и прочими плюшками для техника из Литл-Рок или Довера, будет просто туристической поездкой с комфортным проживанием в живописном европейском городе.
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27.04.2022 14:12 Відповісти
tak pustj dajut litaki shas - parni kak raz budut uchitsa na orkah
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27.04.2022 14:22 Відповісти
Уже 2 месяца прошло из 3-
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27.04.2022 14:41 Відповісти
Обучение с ноля?Новобранцев там не будет,будут опытные пилоты
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27.04.2022 15:26 Відповісти
F-15A/B та перші блоки F-16, які чисті винищувачі - так, за 5-6 місяців можуть освоїти, якщо буде величезний наліт. F-15Е та F-16 зі зброєю повітря-земля, потрібно років 2 - не менше.
За пару тижнів можуть навчитися робити зліт/посадку та літати, але цього вистачить лише щоб швидко вмерти.
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27.04.2022 17:55 Відповісти
вам не подобається НАТО, вам не догодила Британія....може ви москаль ?
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27.04.2022 13:52 Відповісти
тут без вопроса...!
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27.04.2022 14:06 Відповісти
Та я бачу , що роги стелю підпирають
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27.04.2022 14:18 Відповісти
Перемовляйтеся з україномовними і буде більше гарантії що не з москалем. Перепрошую.
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27.04.2022 14:10 Відповісти
Британия делает для нас не мало...
но чтобы что-то передать самой Британии надо это согласовать с союзниками...
вот она и бросает клич - передавайте (или давайте передадим!) самолеты Украине
(думаю если союзники решаться - самолетов Британии там будет немало!)
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27.04.2022 13:54 Відповісти
А10 было бы в самый раз орков с говном мешать
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27.04.2022 13:47 Відповісти
Вот да. На фронте - в самый раз!
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27.04.2022 15:04 Відповісти
God, save the Queen!
Борису респект!
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27.04.2022 13:47 Відповісти
Кулеба казав, що ми по факту вже перейшли на стандарти НАТО, то логічно і пілотів вже потрібно готувати на F16-F22..
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27.04.2022 13:48 Відповісти
Западу интересно утилизировать руками украинцев устаревший парк машин варшавского союза, параллельно, воспользовавшись ситуацией, заменить свои нынешние миги американскими самолетами. В дальнейшем, разделение на железо НАТО станет более резким, отсюда и делайте выводы...
Шкурные вопросы за наш счет! Но и на этом спасибо в данной ситуации. Лишь бы не жевали сопли и давали технику скорее.
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27.04.2022 13:57 Відповісти
И вашим и нашим, а чо. Все в плюсах.
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27.04.2022 14:50 Відповісти
Казковий ідіот... Йди краще в спам, подумай.
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27.04.2022 15:24 Відповісти
нам не нужны F22 и прочие изыски. Нужны аппараты с хорошими всепогодными радарами и годной авионикой, а к этому всему на их подвесах управляемые всепогодные ракеты АІМ-120 с дальностью до 180 км. Тогда бы мы получили возможность загоризонтного уничтожения целей, как фронтовой авиации, так и КР еще на подлёте.
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27.04.2022 14:04 Відповісти
У Британии куча колоний была ,когда бурлаки берег Волги топтали
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27.04.2022 13:52 Відповісти
вчера летчик наш выступал, сказал, что новых птичек за 2-3 недели обуздаем.....
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27.04.2022 13:56 Відповісти
Мотивация!
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27.04.2022 15:04 Відповісти
А поки що Британія передає ракети Brimstone.
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27.04.2022 13:56 Відповісти
Brimstone oni dlia tankov budet xoroso.Dalnost gde to 12 kilometrov.Ix na Bmp mozno vlozit
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27.04.2022 16:26 Відповісти
Iurii

@uralouisville

·
https://twitter.com/uralouisville/status/1519127515574734848 9 ч

Какая неожиданность, оказывается двигатели для самолетов АН-2 и ремкомплекты к ним производятся в Польше, а двигатели для вертолетов МИ-8МТВ в Чехии!
Скоро вся малая авиация в арктических регионах, где используются эти аппараты, перестанет летать!
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27.04.2022 13:57 Відповісти
Wright Ciclone движок двадцатых годов прошлого...века
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27.04.2022 15:27 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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27.04.2022 14:02 Відповісти
Час назад! США передадут Украине комплексы M142 HIMARS с дальностью до 500 километров

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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27.04.2022 14:02 Відповісти
Що за посилання на кацапський канал?
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27.04.2022 14:14 Відповісти
ну, тогда на аэродром в Старый Оскол или в Кореневск может внезапно прилететь.
Но для начала, если борта будут подниматься из белорусии, то тогда потренироваться на бобруйске или мозыре.
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27.04.2022 14:22 Відповісти
Poka toljko v kacapskih resursah. Pohoze kto to sdelal uspesnij vbros kacapam, chtobi oni pobolshe nalozhili u sebja v shtanah. No po pravdje peredacha HIMARS Ukrainje obsuzdajetsja uzhe mesjac. vanguju chto sbudjetsja.
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27.04.2022 15:33 Відповісти
Тим часом + одна батарея гаубиць з Австралії:

https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-peredala-********-********-m-777-ta-***********-do-nyh/
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27.04.2022 14:05 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670&__cft__[0]=AZXD7WodoJ4L8XZN9K4DqaJ-AJNatLgO6koOI9jTuvC40f8kZ2H7xLXo1VgjtE6kZCf7hDPOnxd1v2GkhWbGelpqkvrv01JRGlzslTS52Ap5Rak7gw6HBMjYfTcYODCxZd8&__tn__=-UC%2CP-R Вячеслав Ковтун

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670 6 hrs ·

В Чорноморській операційній зоні силами ЗСУ нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. - оперативне командування Південь.



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27.04.2022 14:18 Відповісти
Интересно чем? От Татарбунар 80 км. Даже если заехать в Приморское, то всё равно больше 50 км. Вилково не рассматриваем - туда хер чем заедешь.
Интрига с увеличением дистанций с каждым днем растёт )
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27.04.2022 14:46 Відповісти
не пойму, зачем тратиться на Змеиный?
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27.04.2022 23:59 Відповісти
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27.04.2022 14:26 Відповісти
нам такое г*но не нать!
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28.04.2022 00:02 Відповісти
Заклики- це добре, але підготовку українських пілотів і техніків можна вже розпочинати, кожна година дорога. А тоді б і союзники підключились би до цього. А так- всі один на одного дивляться.
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27.04.2022 14:37 Відповісти
передайте хоть один натовский и огласите обучение пилотов
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27.04.2022 14:42 Відповісти
Uveren chto obucenija uzhe proishodjit.
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27.04.2022 15:36 Відповісти
ну вот и до самолетов скоро дойдет
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27.04.2022 15:36 Відповісти
Респект британцам. А если не хотят передавать самолеты, то крылатые ракеты нас тоже устроят 😀
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27.04.2022 15:37 Відповісти
Ось це діло! Я закоханий у британців та американців. Також у поляків, канадців...
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27.04.2022 16:02 Відповісти
 
 