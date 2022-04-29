Гагаузия в Молдове разрешила георгиевскую ленту вопреки национальному законодательству

В автономии Гагаузия на юге Молдовы Народное собрание позволило использовать георгиевскую ленту. На уровне страны ее использование запрещено.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Newsmaker.

Законопроект был внесен на рассмотрение Народного собрания 15 апреля – в тот день, когда парламент Молдовы запретил использовать символы российской агрессии. Теперь гагаузские депутаты поддержали его единогласно.

Проект предполагает, что на территории Гагаузии можно будет "беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой победы 9 мая 1945 года – георгиевские ленты и красные флаги победы".

Теперь закон должен в течение 10 дней подписать или отклонить руководитель (башкан) Гагаузии Ирина Влах.

Депутат парламента Молдовы от партии Санду PAS Оазу Нантой считает, что Государственная канцелярия сможет обжаловать его в суде из-за несоответствия национальному законодательству и что Гагаузская автономия не имеет полномочий одобрять законы, противоречащие общегосударственным, пишет "Европейская правда".

Заместитель председателя Национального собрания Гагаузии Георгий Лейчу настаивает, что проект не выходит за рамки полномочий автономии, потому что это вопрос из сферы культуры, а в законе определено, что Гагаузия может самостоятельно решать вопросы своего политического, экономического и культурного развития.