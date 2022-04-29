РУС
Новости
14 740 71

Гагаузия в Молдове разрешила георгиевскую ленту вопреки национальному законодательству

гагаузія

В автономии Гагаузия на юге Молдовы Народное собрание позволило использовать георгиевскую ленту. На уровне страны ее использование запрещено.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Newsmaker.

Законопроект был внесен на рассмотрение Народного собрания 15 апреля – в тот день, когда парламент Молдовы запретил использовать символы российской агрессии. Теперь гагаузские депутаты поддержали его единогласно.

Проект предполагает, что на территории Гагаузии можно будет "беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой победы 9 мая 1945 года – георгиевские ленты и красные флаги победы".

Читайте также: Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Теперь закон должен в течение 10 дней подписать или отклонить руководитель (башкан) Гагаузии Ирина Влах.

Депутат парламента Молдовы от партии Санду PAS Оазу Нантой считает, что Государственная канцелярия сможет обжаловать его в суде из-за несоответствия национальному законодательству и что Гагаузская автономия не имеет полномочий одобрять законы, противоречащие общегосударственным, пишет "Европейская правда".

Заместитель председателя Национального собрания Гагаузии Георгий Лейчу настаивает, что проект не выходит за рамки полномочий автономии, потому что это вопрос из сферы культуры, а в законе определено, что Гагаузия может самостоятельно решать вопросы своего политического, экономического и культурного развития.

Автор: 

Молдова (1912) символика (301)
+26
якщо молдовська Марічка Відсмоктанду не звернеться до ЗСУ за допомогою, Молдова взагалі зникне, або ще втратить 1 регіон - ватогаузію
29.04.2022 15:09 Ответить
+16
гагаузы для меня всегда были непонятным загадочным этносом. Ну, что-то вроде неконтактных племён Эквадора.
29.04.2022 15:16 Ответить
+15
мальіє народьі патаму і мальіє што ф ніх ума нєма...
29.04.2022 15:10 Ответить
Ну дык Гагаузия же. Этим всё сказано.
29.04.2022 15:07 Ответить
Молдавия как страна состоит из 3 анклавов и 4 этносов 1 место за украинцами....2 место молдоване, а потом гагаузы на 3 месте.... а на 4 месте россияне...
29.04.2022 15:19 Ответить
ЭЛЕКТОРАТ Рашизма в Молдове
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы
Юг - Гагаузы
29.04.2022 16:00 Ответить
Все майже вірно за виключенням оцього - "пріднєстровци". "Придністровці" - то етнічні українці, що споконвіків проживають на своїх землях. Т.з. "русскіє" на Лівобережжі Дністра - то етнічні українці, записані "русскімі" на їхньому т.з. "переписі". Кацапів там немає. Молдаванів майже немає...
29.04.2022 17:52 Ответить
Придністров"я-територія України віддана Віддана в час сересер Молдовській автономній обл. Щоб збільшити територію і кількість населення для перетворення її в республіку.
29.04.2022 20:00 Ответить
Гагаузы это исторические печенеги (пандзаки), ссарь мардовский их ссыт.
29.04.2022 17:13 Ответить
Какбы не совсем печенеги. Это и торки (огузы) которые были зажаты между печенегами и половцами и поэтому заключили союз с Русью на правах федератов- их Киевские князья поселили у границ по р.Рось. Столица их г.Торческ была- сожжена монголами потом.
Торки- это летописные "наши поганые" , торки-огузы-узы защищали Русь от половцев.
От них остались топонимы:
Узин, Торчин, Торчеськ и т.д...

После разгрома Русью и торками печенегов, последние поселились вместе с торками и смешались с ними. Потом монголы разбили Русь а этот микс кочевников под именем Черные клобуки или "кара калпаки" угнали воевать на балканы. Часть их там и осталась и приняла православие - вот они и вернулись позже в Молдову когда убегали от османов с Балкан. А их родичи каракалпаки были уведены ордой в Азию и там остались (в Орде была традиция как в ссср посылать на войну в чужие земли чтоб лучше воевалось).
29.04.2022 18:19 Ответить
******* туди ракетою. випадково.
29.04.2022 15:10 Ответить
ЗАЧЕМ... чем вы тогда будете отличаться от рашистов

Просто лишите лет на 10 гагаузов (а их главнюков - пожизненно) права въезда в Украину.
Пусть шопятся не на 7 км а в анаДыре

29.04.2022 16:07 Ответить
По-моему самое верное решение вопроса
29.04.2022 16:32 Ответить
Жалко тратить. Лучше по кацапам.
29.04.2022 16:08 Ответить
Дойош ГаГаНР, млять!
29.04.2022 15:11 Ответить
давно уже... СБУ по этому поводу никому ничего не прищемило

29.04.2022 16:13 Ответить
не навчилися нічому на прикладі даунбасу...
29.04.2022 15:11 Ответить
На раша тв такого не вчать
29.04.2022 15:37 Ответить
vse eto ploho konchitsa dlja Moldovi.
29.04.2022 15:12 Ответить
в Молдове символы рашизма запрещены, она тут причем?

есть и здравомыслящие гагаузы, вот пример - https://www.youtube.com/watch?v=4mE5NwPcbms
29.04.2022 16:43 Ответить
Я ж казав прогнулися
29.04.2022 15:12 Ответить
ну так приднестровье з пятьми паспортами отказалось воевать так ***** решил гагаузов подтянуть
29.04.2022 15:12 Ответить
А ми iдем на рiзнi туси

Iдiть Ви на хер гагаузи...
29.04.2022 15:15 Ответить
Мальчик Лейчу хочет в Тамбов

Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Мальчик Лейчу хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита

Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда...
29.04.2022 15:15 Ответить
гагаузы для меня всегда были непонятным загадочным этносом. Ну, что-то вроде неконтактных племён Эквадора.
29.04.2022 15:16 Ответить
генний мікс з фіно-угрів з тюрками... турецька даунбасія
29.04.2022 15:19 Ответить
Не! Там один из племен печенегов осел, другой в Румынию (Дакию) и Словакию откочевал! А булгары были уже после половцев (просто откочевали к славянам в состав Византии).

На границе меня спрашивали - вы из Б(у)лгарии...не Болгарии, а именно Булгарии
29.04.2022 15:47 Ответить
Исторические печенеги, потомственные степные грабители.
29.04.2022 17:17 Ответить
Если не вырезать ту опухоль то разрастется как в Украине
29.04.2022 15:16 Ответить
шо носороги, шо мальдавашки
29.04.2022 15:17 Ответить
одного поля ягоды - шо рашисты шо их братья по вонючему духу а ля

29.04.2022 16:03 Ответить
Почни з того, що Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями (прочитай історію, як Лівобережжя Дністра перекочувало до Молдавії). Українські націоналісти з УНА-УНСО зайшли у Придністрянщину і воювали там, захищаючи місцевих корінних українців після того, як тодішній президент Молдови Мірча Снєгур віддав наказ "навести конституційний лад" у Бендерах. Тоді молдавська поліція з націоналістами і т.з. "гайдуками" вчинили різанину в українських Бендерах, фактично потопивши місто в крові.
Не смій порівнювати українських націоналістів з УНА-УНСО з продажними московськими шавками - гагаузами (їх місце на смітнику).
Після повернення Лівобережної Придністрянщини до складу України (це лише питання часу) - імена добровольців з УНА-УНСО будуть вписані золотими літерами в історію об"єднаної Соборної України.
29.04.2022 18:11 Ответить
Шо за бред сивой кобылы вы тут наложили... Резня в украинских Бендерах ??? Кого резали - гусей?

Молдавская полиция пришла на помощь атакованному комиссариату Полиции в Бендерах и за 4 часа практически без жертв полностью освободила Бендеры (вышла на мост на Парканы)
Все жертвы среди населения Бендер начались на 2-й день когда рашисты-УПАУНСО-вцы начали штурмовать Бендеры расстреливая прямой наводкой город из гаубиц и танков.

У меня вопрос всего один - чем ваша лживая мерзость отличается от рашистской?

https://youtu.be/C77NLp-He1I?t=117 ВИДЕО
29.04.2022 22:12 Ответить
"Майже без жертв" - то коли по всьому місту валялися трупи і текла кров? І відколи це УНА-УНСО стали "рашистами"? То українські добровольці-націоналісти, що захищали українське населення Придністрянщини від молдавської поліції і т.з. "гайдуків", котрі спробували наводити там "конституційний лад" і впроваджувати румунізацію на споконвічно слов"янських українських землях.
І, уже точно кобилячою маячнею є ваше ствердження, що "рашисти(!) з УНА-УНСО розстрілювали Бендери з гаубиць і танків"! Ви ще забулисьте згадати про бандерівську стратегічну авіацію з Дмитром Корчинським за штурвалом...
Молдавську поліцію з націоналістами вибили з Бендер спецназ 14 Армії по прямому наказу Генерала Олександра Лебедя. Українські націоналісти з"явилися на Лівобережжі дещо пізніше. Як і російські "добровольці" - козачки з Кубані. Теж, доречі українці...
30.04.2022 07:42 Ответить
Россия их теперь может показательно полюбить "калибрами".
29.04.2022 15:19 Ответить
Знаю я одного декана.. Герладжи фамилия.. гагауз.. Очень украинцев не любит.. Старый уже.. Хрен с ним
29.04.2022 15:21 Ответить
Грециская хвемиль, а прычом тут гагаузы, ани тюркозычные. ПС. Славяни печенегов подсрачниками выгнали на Балканы, где их византийцы вырезали за грабежи.
29.04.2022 17:21 Ответить
молдованам проще - у них нет общей границы с раской федераской...., а Санду, вместо того, чтобы действовать, сидит яйца чешет.......
29.04.2022 15:22 Ответить
Верно сказано - у Санду, в отличии от здешних диванных подстрекателей, есть яйца.

Подписала закон о запрете символов рашизма бросив вызов фюреру.
29.04.2022 16:10 Ответить
кислород рашистской группировке в Приднестровье нужно перекрывать...., а ленточку пусть на лоб себе приклеит - она там и так в *** никому не тарахтела.....
29.04.2022 16:25 Ответить
какая группировка - в Приднестровье в ОГРВ РФ все "вояки" местные. перепуганы до усрачки - боятся даже пукнуть

Молдова уже побывала "фошиздом" в 1992, когда Украина вместе с братаном-Россией этот клоповник развели

Нам присоединять этот электорат рашистов-маразматиков не нужен и за бесплатно... полюбуйтесь что они из себя представляют:

https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM
29.04.2022 16:36 Ответить
Іх там нєт.
29.04.2022 16:11 Ответить
та пусть там себе делают что хотят
29.04.2022 15:23 Ответить
Пані Санду, або- або.
Або ви з цивілізацією проти мордора, або мордор розірве вас, не зважаючи на ваш нейтралітет ( слабкість).
Україна і три роки заглядування в очі *****, вам в приклад.
29.04.2022 15:25 Ответить
Санду после 24 февраля засунула голову в песок в надежде, что пронесёт. Не пронесло. В ближайшее время по сценарию из мацквабада Гагаузия провозгласит независимость и пошло-поехало. Санду взяла курс на разрушение Молдовы и сдачу страны *****.
29.04.2022 15:26 Ответить
Наш гіркий досвід з "ущемленными злыми украми" нічому молдован не навчив. Тепер мають чиряк на сраці разом з придністровським гемороєм. Але владі Молдови ці вавки вигідні, як широкі двері для контрабанди.
29.04.2022 15:28 Ответить
Шановні, не треба гнати на молдован!
Я вже неодноразово пояснював, що ображати менших сусідів - це риса, притаманна рашкостану!
Давайте не опускатись до їхнього рівня.
29.04.2022 15:31 Ответить
Дело не в размере, а в отсутствии солидарности. Разделения общих ценностей и всего такого. Чувство стыда это как раз то чего нет у русских.
29.04.2022 15:34 Ответить
Проблема в том, что в сёлах остались старики . Молодёжь уехала жить в Италию и неплохо жить. Во власть пролезли прокацапы - раша оплатила

.Санду надо просто прижать власть спецслужбами - устроить им допросы , арестовать руководство мвд , зацепить коррупцию гагаузкой власти , контрабанду . И все разбегутся по Италиям

Одесское СБУ точно имеет факты гагаузской контрабанды - поделитесь с Санду .

‼️‼️‼️Организовать надо общую Украино молдавскую группу по борьбе с контрабандой . и под этим соусом гагаузов посадить
29.04.2022 15:36 Ответить
Когда то даже Аваков вводил в Измаильский район национальный корпус для борьбы с контрабандой - он точно много знает , если Баканов и монастырскийне в курсе
29.04.2022 15:37 Ответить
Це твій досвід з Вишнє Німецькому або Лужанці...?))
29.04.2022 15:59 Ответить
Ха-Ха,Украина и борьба с контрабасом,это две несовместимые вещи,весь патриотизм заканчивается там где начинается бабло,про Авакова вообще молчу.
29.04.2022 16:57 Ответить
Там вся прыдрыстровская мафия из Одессы не вылазила, мутки мутила.
29.04.2022 17:26 Ответить
По преданиям -- два брата - тюрки - Гаги и Уз ушли из Османской империи и поселились в Молдове Наследники приняли православие.
В Рос. империи и Румынии( 1920-1940г) не "прыгали" , а как Молдова
стала самостоятельной -- 5 колона на содержании росии.
Практически нет промышленности - одно село, натуральное хозяйство.
29.04.2022 15:39 Ответить
Якби воно нас не стосувалося, то хай би сиділи собі. Миж їх не чіпали всі ці роки.

Але якщо з їхнього боку почнуть сріляти, то прийдеться і їм пороху понюхати.
Коли навколо все гримить, не можна засунути голову у пісок і нічого не бачити, ні чути.

Бо коли воно прийде до тебе, і тебе ніхто не захистить
29.04.2022 15:40 Ответить
вот придут кацапы к этим уродам,сами виноваты будут!
29.04.2022 15:46 Ответить
Відкликати посла на консультації як і з Грузією на не визначений термін, припинити усілякі стосунки з цими рашиськими підлабузниками...
29.04.2022 15:53 Ответить
Совок дело тонкое что восток....)))
29.04.2022 15:55 Ответить
Гагаузія, ви тепер для Українців як підарасія, яка хоче особисту назву, культуру, і один х**уй бути в "дуеті" з підарашкой

Ви для українців тепер НІХТО!!!!!
29.04.2022 16:02 Ответить
як завжди, каци маніпулюють, проплачують, сіють чвари, розпалюють ворожнечу - потім почнуть чергове "ЛДНР" по-молдавськи - а далі вже пізно жалітися буде чому снаряди літають. А центральна влада - "прикормлена", "в долі" й "на потоках" - "заглядає в очі" в очікуванні окупації та руйнації - думають, що потім будуть комусь потрібні? Аж ні - поставлять замість цих малохольних чергового гру-шніка чи фсб-шніка й бувай Молдова. Це про Молдову, чи про нас?
29.04.2022 16:07 Ответить
голосніше кличте путлера і він до вас прийде, мало вас ромів фашисти нищили ,не допогла і участь ромів у союзі з гітлером, нічому історія вас не вчить, а сандра схоже зовсім не вдупляє в заграванні з путлером, ще члени нато ,-винороби
29.04.2022 16:11 Ответить
Я розумію, тандем відмороженої кацапської "республіки" та автономії, де ********** колорадки і червоні прапори, з'явився у Молдові раніше, тобто в них наче досвід є. Але зараз Україна Молдові наочний приклад того, до чого це все врешті-решт призводить. Мені без жодної іронії цікаво, як Молдова планує виплутатися з цього ЗАРАЗ? Ну, фізично ж нема в Молдові такої купи піску, щоб туди "нейтрально" встромити голову і цим вберегтися
29.04.2022 16:13 Ответить
А Преднестровье в 90-х не був наочным примиром для Украины,на жаль м поддержали сепаратистов и помогали им валить молдован.
29.04.2022 17:02 Ответить
а хто у нас тоді при владі були?-російськргаварящі комуністи півдня і сходу які були взасос з братьямі кацапами бо самі були кацапами ментально і потім всю дорогу воювали за владу дніпропетровський клан з донецьким і курували їх чекісти
29.04.2022 17:41 Ответить
хароший народ гагаузами нє назавут
29.04.2022 16:16 Ответить
Они ж тупые..... а может деды ваевали.....?
29.04.2022 17:04 Ответить
Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня Одещини від Німеччини - місцевих гагаузів і болгарів не мобілізовували до Червоної Армії. Офіційна мотивація в документах - "склонни к предатєльству". Брали копати шанці, носити цеглу, працювати на заводах, орати поля... але зброю не давали.
29.04.2022 18:22 Ответить
Все это тюркоязычное и кавказское чурбанье-татары,армяне,даги,чечены,буряты,гагаузы, в этом конфликте показали что они подсвинки кацапской орды.Даже турки продолжают подмахивать пуйлу.Никаких нормальных отношений с ними в будущем у нас не будет.Только цивилизованный Запад и желательно его англосакская часть.
29.04.2022 18:22 Ответить
Сиди и жди,Санду,они скоро и референдум устроят.
29.04.2022 18:55 Ответить
уже делали. решили присоединяться к России.

кстати, а шо именно должна сделать Санду Гагаузии за то что Гагаузия наплевала на символы агрессии на Украину?
29.04.2022 22:16 Ответить
Гагаузія наплювала саме і у першу чергу на Молдову, свою країну і її законодавство. Нам плювки цього сепарського гадюшника що слону дробинка. Ми воюємо і нищимо і агресора і його символи, як Ви вище виразилисьте, - танками і гаубицями. Чого і Вам бажаємо від усієї душі і серця (це без іронії).
30.04.2022 07:54 Ответить
 
 