Помощь ЕС Молдове не предусматривает поставки летального оружия, - МИД
Помощь ЕС в сфере обороны состоит только в укреплении потенциала медицинской и инженерно-саперной службы Национальной армии.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о намерении предоставить дополнительную помощь в военной отрасли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
"В области обороны Молдова получает помощь от ЕС через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие. На ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации", — уточнили в МИДЕИ.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в этом году планируется "существенно увеличить" поддержку Молдовы, "предоставив
ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование".
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1. Не имея нормальной Армии, скрытно помогать Украине не давая России формального ПОВОДА для нападения.
2. При приближении рашистов к границам Молдовы:
а) провести Внеплановые и Бессрочные военные учения НАТО - МОЛДОВА на всей территории Молдовы.
б) Провести всенародный референдум о присоединении к Евросоюзу (если Орбанутые помешают - к Румынии)
Конечно некоторые "братья" хотят чтобы Молдова развязала заведомо проигрышную войну на своей территории (Заберите Приднестровье и пр. )... только для того чтобы отвлечь на нее немного сил рашистов - ЭТИМ "братья" показывают свое истинное отношение к Молдове... рашистское отношение.
https://topcor.ru/uploads/posts/2022-04/1651141994_moldova_romania_locator.jpg
Оные продлевать-трансформировать-повторять по кругу
Суть - привлечение ядерной державы, атаковать ВС которой ради какой-то Молдовы, для Главнюка рашистов будет совсем не выгодным ходом.
не начнётся никакая денацификация в Молдове
не пугай ворон
и Румыния если что поможет и вся Европа да и молдаване не будут сидеть по домам!!!
начинай понимать это
мы уже прошли войну в 92 ом
у ***** пока нет мотивации лезть в Молдову
И если он рассчитывал что в Украине его многие подержат во время вторжения- то в Молдове никаких шансов!!!
по этому делать россиянам здесь нечего!
и по ходу дела - Молдова всегда была часть Румынии
и думаю эти события ещё скорее приблизит к воссоединению с Румынией- а значит и с ЕС и НАТО
и на этом все
из почти трёх миллионов молдаван найдутся пару сотен тысяч которые могут держать хорошо оружие в руках
в 92- ом мы это показали
воевали голыми руками против 14- ой армии
и неплохо
зачем???
если они сегодня сепары разбегаться кто куда от пуйла который хочет из них превратить в пушечное мясо!!!
Причём парадокс - часть с Приднестровья убегаю в Молдову а другая часть в южную Украину!!!!!
я тебе гарантирую что Приднестровье само прийдет к Молдове без всякой войны!!
зачем напрягать ситуацию
если пуйло хочет развязать войну у нас - то никто и на правом и левом берегу Днес ок этого не желают
что бы знал- когда россияне пытались организовать мобилизацию в Приднестровье и расчитывать собрать 15 тыс желающих вояк - пришли всего 2 алкаша !!!!
то есть картина понятна!!!!
не нагнетайте ситуацию
А насчет желают или нет войну - не важно. Спрашивать никто не будет. Симфонический оркест из домбабве тоже вряд ли горел желанием сдохнуть на фронте. Но их просто повзяли и отправили...Как и тысячи других подвернувшихся под руку "бойцов" лугандонии. Вот так это работает, а не "хочу воевать/не хочу воевать". Но в любом случае - надеюсь, что рсуким будет не до вас.
Аналог України з ДЛНР.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови
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Це заява слєгка обосравшогося МЗС MD для *****. Тіпа, - "Ой, ви там нічєво таково нє подумайтє! Ми ето, - ми вапщє нічьо нє зналі..."
еще не один молдаван не накакал в штаны и не собираешься!!!
тебе не обязательно все рассказывать что и каковы военая помощь пришла в Молдову!!!
Если ты себя считаешь недругом молдаван которые приняли в свои семьи более 100 тыс беженцев и делились последним куском хлеба- то это твои проблемы
беженцы у нас думаю по другому о молдаван
и еще
мы уже проходили войну с русней
так что не пуганые!!!
не переживай
и токи с Приднестровья тем более не сунуться
там их по пальцам можно пересчитать
им самим страшно высовываться и никто не хочет быть пушечным мясом для *****
они понимают все это что нет никакого смысла!!!!
не нагнетай обстановку
решайте у себя проблемы
мы с своими как то разберёмся
думаю если только отказаться от Приднестровья официально!!
а это значит признать Приднестровье как часть рф
по этому ситуация не очень простая
а то что Румыния всегда поможет Молдове и не только Румыния - то мы сегодня это видим