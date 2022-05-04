Помощь ЕС Молдове не предусматривает поставки летального оружия, - МИД

Помощь ЕС в сфере обороны состоит только в укреплении потенциала медицинской и инженерно-саперной службы Национальной армии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о намерении предоставить дополнительную помощь в военной отрасли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"В области обороны Молдова получает помощь от ЕС через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие. На ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации", — уточнили в МИДЕИ.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в этом году планируется "существенно увеличить" поддержку Молдовы, "предоставив

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ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование".