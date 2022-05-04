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Новости Война
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Помощь ЕС Молдове не предусматривает поставки летального оружия, - МИД

молдова

Помощь ЕС в сфере обороны состоит только в укреплении потенциала медицинской и инженерно-саперной службы Национальной армии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о намерении предоставить дополнительную помощь в военной отрасли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"В области обороны Молдова получает помощь от ЕС через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие. На ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации", — уточнили в МИДЕИ.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в этом году планируется "существенно увеличить" поддержку Молдовы, "предоставив

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ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование".

Молдова (1884) помощь (7861) Евросоюз (17263)


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Топ комментарии
+5
Здатися Румунії для молдаван, мабуть, не найгірший варіант.
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04.05.2022 18:12
+5
Молдовасям треба повертатись до складу Румунії, і одразу будуть і ЄС і НАТО. чого їм же вигадувати
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04.05.2022 18:16
+4
Меня позиция Санду беспокоит. И позиция эта - раком. Один найвеличнейший боневтик тоже три года в шоколадный глаз заглядывал, мир искал. Как бы молдованам это тоже боком не вышло. (( Пока рсукие завязли на бамбасе, самое время окончательно решать "приднестровский вопрос". Заодно и за щеку на 9 мая насовали бы ымперцам.
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04.05.2022 18:29
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А почему не предлагают сдаться?
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04.05.2022 18:04 Ответить
Здатися Румунії для молдаван, мабуть, не найгірший варіант.
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04.05.2022 18:12 Ответить
Они сами в НАТО, а другим предлагают сдаться и боятся чтобы у них оружие было, чтобы они могли защищаться. Чтобы войны не было. Логика такая.
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04.05.2022 18:16 Ответить
для молдаван -да. Вот только румынам эта вата пока нахер не нужна, они переждут лет тридцать, пока она вся вымрет. Тогда будут думать, если румынская экономика сможет плыть с молдавскими колосниками на ногах.
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04.05.2022 18:28 Ответить
ПЛАН МОЛДОВЫ... во сне видел

1. Не имея нормальной Армии, скрытно помогать Украине не давая России формального ПОВОДА для нападения.
2. При приближении рашистов к границам Молдовы:
а) провести Внеплановые и Бессрочные военные учения НАТО - МОЛДОВА на всей территории Молдовы.
б) Провести всенародный референдум о присоединении к Евросоюзу (если Орбанутые помешают - к Румынии)

Конечно некоторые "братья" хотят чтобы Молдова развязала заведомо проигрышную войну на своей территории (Заберите Приднестровье и пр. )... только для того чтобы отвлечь на нее немного сил рашистов - ЭТИМ "братья" показывают свое истинное отношение к Молдове... рашистское отношение.

https://topcor.ru/uploads/posts/2022-04/1651141994_moldova_romania_locator.jpg
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04.05.2022 18:28 Ответить
План надежный как швейцарские часы. Вот только учения с НАТО вы будете год согласовывать, а "спецоперация по денацификации Молдовы" может начаться в считанные часы. (( Искренне вам этого НЕ желаю. Правильное решение, принятое невовремя, является неправильным. (с)
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04.05.2022 18:32 Ответить
Каким образом операция по денацификации может начаться у них? Пока нет коридора сухопутного это все ерунда.
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04.05.2022 18:48 Ответить
НАТО, не суть... Хоть молдо-английские, хоть молдо-американские, хоть молдо-французкие.
Оные продлевать-трансформировать-повторять по кругу

Суть - привлечение ядерной державы, атаковать ВС которой ради какой-то Молдовы, для Главнюка рашистов будет совсем не выгодным ходом.
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04.05.2022 18:51 Ответить
Петров
не начнётся никакая денацификация в Молдове
не пугай ворон
и Румыния если что поможет и вся Европа да и молдаване не будут сидеть по домам!!!
начинай понимать это
мы уже прошли войну в 92 ом
у ***** пока нет мотивации лезть в Молдову
И если он рассчитывал что в Украине его многие подержат во время вторжения- то в Молдове никаких шансов!!!
по этому делать россиянам здесь нечего!
и по ходу дела - Молдова всегда была часть Румынии
и думаю эти события ещё скорее приблизит к воссоединению с Румынией- а значит и с ЕС и НАТО
и на этом все
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04.05.2022 23:49 Ответить
Хорошо если так, но меня терзают смутные сомненья. Есть ли у вас армия или нет вы сами путаетесь в показаниях, Европа поможет "бинтами и зеленкой". И первые пару месяцев будет наблюдать чем все закончится, ну чтобы ресурсы зря не тратить. Украина такое уже проходила...дважды. А представь на минуту, просто как гипотезу : пуйлу нужна победа для телевизора, пропагандоны снимают трогательный ролик с полоумными старушками о том как их претесняют молдавские националисты...и вуаля... оставшиеся сотни три "калибров" летят с Беларуси не на Львов, а чуть дальше. Сколько вы планируете продержаться ?
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05.05.2022 09:59 Ответить
Мамалыгу шо ли? У них самих даже бригады штатной нет.
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04.05.2022 18:06 Ответить
Можешь успокоиться
из почти трёх миллионов молдаван найдутся пару сотен тысяч которые могут держать хорошо оружие в руках
в 92- ом мы это показали
воевали голыми руками против 14- ой армии
и неплохо
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04.05.2022 23:36 Ответить
Молдавани кацапів портвейном закидають.
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04.05.2022 18:10 Ответить
Надо Молдавию в НАТО принимать побыстрее. ху.ло не остановится.
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04.05.2022 18:10 Ответить
это даже уже не смешно.
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04.05.2022 18:30 Ответить
Молдовасям треба повертатись до складу Румунії, і одразу будуть і ЄС і НАТО. чого їм же вигадувати
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04.05.2022 18:16 Ответить
Знову те саме. Потім що там по плану, "Занепокоєння"?
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04.05.2022 18:24 Ответить
Меня позиция Санду беспокоит. И позиция эта - раком. Один найвеличнейший боневтик тоже три года в шоколадный глаз заглядывал, мир искал. Как бы молдованам это тоже боком не вышло. (( Пока рсукие завязли на бамбасе, самое время окончательно решать "приднестровский вопрос". Заодно и за щеку на 9 мая насовали бы ымперцам.
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04.05.2022 18:29 Ответить
Петров - предлагаешь идти на Приднестровье войной???
зачем???
если они сегодня сепары разбегаться кто куда от пуйла который хочет из них превратить в пушечное мясо!!!
Причём парадокс - часть с Приднестровья убегаю в Молдову а другая часть в южную Украину!!!!!
я тебе гарантирую что Приднестровье само прийдет к Молдове без всякой войны!!
зачем напрягать ситуацию
если пуйло хочет развязать войну у нас - то никто и на правом и левом берегу Днес ок этого не желают
что бы знал- когда россияне пытались организовать мобилизацию в Приднестровье и расчитывать собрать 15 тыс желающих вояк - пришли всего 2 алкаша !!!!
то есть картина понятна!!!!
не нагнетайте ситуацию
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04.05.2022 23:43 Ответить
Пока существует свинособакия (АКА раисская *********), ПМР никуда не денется, увы. И вам таки придется ее силовым путем ликвидировать. Так вот, времени удачнее чем сейчас, просто не будет.
А насчет желают или нет войну - не важно. Спрашивать никто не будет. Симфонический оркест из домбабве тоже вряд ли горел желанием сдохнуть на фронте. Но их просто повзяли и отправили...Как и тысячи других подвернувшихся под руку "бойцов" лугандонии. Вот так это работает, а не "хочу воевать/не хочу воевать". Но в любом случае - надеюсь, что рсуким будет не до вас.
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05.05.2022 10:06 Ответить
Молдові потрібно оголосити війну НАТО і відразу здатися. Можливо це як анекдот, але нормальний варіант.
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04.05.2022 18:32 Ответить
Начинается.
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04.05.2022 18:38 Ответить
Пока існує Придністровье Молдову в Нато не прийматимуть.
Аналог України з ДЛНР.
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04.05.2022 18:49 Ответить
идийоты памперсы и шприцовки оставьте себе(
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04.05.2022 18:59 Ответить
Допомога ЄС у сфері оборони полягає лише у зміцненні потенціалу медичної та інженерно-саперної служби Національної армії.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови
***************
Це заява слєгка обосравшогося МЗС MD для *****. Тіпа, - "Ой, ви там нічєво таково нє подумайтє! Ми ето, - ми вапщє нічьо нє зналі..."
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04.05.2022 19:10 Ответить
Успокойся
еще не один молдаван не накакал в штаны и не собираешься!!!
тебе не обязательно все рассказывать что и каковы военая помощь пришла в Молдову!!!
Если ты себя считаешь недругом молдаван которые приняли в свои семьи более 100 тыс беженцев и делились последним куском хлеба- то это твои проблемы
беженцы у нас думаю по другому о молдаван
и еще
мы уже проходили войну с русней
так что не пуганые!!!
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04.05.2022 23:53 Ответить
Цікаво шо робитимуть керманичі Молдови кори по них полетять крилаті ракети. А з ПМР посунуть орки . Напевно заявлять протест
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04.05.2022 19:23 Ответить
Не полетят на Молдову ракеты
не переживай
и токи с Приднестровья тем более не сунуться
там их по пальцам можно пересчитать
им самим страшно высовываться и никто не хочет быть пушечным мясом для *****
они понимают все это что нет никакого смысла!!!!
не нагнетай обстановку
решайте у себя проблемы
мы с своими как то разберёмся
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04.05.2022 23:59 Ответить
Молдова могла бы попроситься в состав Румынии на условиях автономии, и одним из условий входа сделать ликвидацию пмр. Тогда и руководство Молдовы как бы было при деле, и территория автоматически вошла бы в НАТО
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04.05.2022 19:39 Ответить
К сожалению пока у нас этот неразрешимый конфликт нашей територии с Приднестровьем- мы по всей вероятности не можем объединиться с Румынией и стать частью НАТО и ЕС
думаю если только отказаться от Приднестровья официально!!
а это значит признать Приднестровье как часть рф
по этому ситуация не очень простая
а то что Румыния всегда поможет Молдове и не только Румыния - то мы сегодня это видим
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04.05.2022 23:57 Ответить
 
 