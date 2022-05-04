Допомога ЄС Молдові не передбачає постачання летальної зброї, - МЗС

Допомога ЄС у сфері оборони полягає лише у зміцненні потенціалу медичної та інженерно-саперної служби Національної армії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови, коментуючи заяву голови Євроради Шарля Мішеля про намір надати додаткову допомогу у військовій галузі, інформує Цензор.НЕТ із посилання на Newsmaker.

"У галузі оборони Молдова отримує допомогу від ЄС через Європейський фонд миру (European Peace Facility). Ця допомога не стосується і не поширюється на летальну зброю. Найближчим часом визначено шість сфер інтересів: військова логістика, мобільність, командування та управління, кіберзахист, моніторинг ситуації та тактичні комунікації", - уточнили в МЗС.

Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель оголосив, що цього року планується "суттєво збільшити" підтримку Молдови, "надавши її збройним силам додаткове військове обладнання".

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