ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання, - голова Євроради Мішель
Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання.
Про це оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру.
Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - оголосив Мішель.
Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано.
Топ коментарі
+6 Urs
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+6 SANDY
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+3 Alex Sav #513490
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что ослепляет господина Бутусова - интоксикоз из анекдотами про тупых молдаван или самоообман-облегчение за боль вины борьбы с "молдофашизмом" в 1990-х?
Якщо молодий, то почитай, що було на початку 90х.
Там розміщувалась найпотужніша і найбільш озброєна армія СРСР. Якою командував Лебєдєв (його вбили кгбшніки - він був популярніший за путіна на початку 2000их). Дуже рішучий і крутий - чимось мені нагадував жукова. І міг діяти, як жуков.
Так от, якби він не послухав Єльцина (або тоді на місті Єльцина опинився б такий собі путін) - то не було б незалежної України і незалежної Молдови. Та й так, 14ту армію довго і нудно виводили звідти.