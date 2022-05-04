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Новини Війна
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ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання, - голова Євроради Мішель

молдова

Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання.

Про це оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру.

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Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - оголосив Мішель.

Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано.

Автор: 

Молдова (2086) допомога (8428) Євросоюз (13632) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
главно дело, шоб это оборудование гагаузы в пыныры не продали.
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04.05.2022 16:39
+6
якщо казаном будуть користуватися військові, то - це 100% військове обладнання
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04.05.2022 16:48
+3
казани для мамалиги?
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04.05.2022 16:36
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казани для мамалиги?
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04.05.2022 16:36 Відповісти
якщо казаном будуть користуватися військові, то - це 100% військове обладнання
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04.05.2022 16:48 Відповісти
Мне вот что интересно - Массовое (во всех темах про Молдову) разжигание презрения к Молдове - Соседу и, да - союзнику (после войны узнаете Что и Как) Украины... это в интересах Украины или Рашизма ?

что ослепляет господина Бутусова - интоксикоз из анекдотами про тупых молдаван или самоообман-облегчение за боль вины борьбы с "молдофашизмом" в 1990-х?

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04.05.2022 18:03 Відповісти
Украина была гарантом. Одним из гарантов урегулирования конфликта.
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04.05.2022 18:10 Відповісти
главно дело, шоб это оборудование гагаузы в пыныры не продали.
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04.05.2022 16:39 Відповісти
Що це за народ такий, ґаґаузи? Кілька років тому читав, що вони в якомусь містечку встановили пам'ятник "лєніну".
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04.05.2022 18:02 Відповісти
У вас одно в головах. Сплошная зрада
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04.05.2022 19:06 Відповісти
прохлопали приднестровье у себя под носом, коммуняки, а теперь помогай вам, когда самим мало.
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04.05.2022 16:39 Відповісти
Тобі скільки років?
Якщо молодий, то почитай, що було на початку 90х.
Там розміщувалась найпотужніша і найбільш озброєна армія СРСР. Якою командував Лебєдєв (його вбили кгбшніки - він був популярніший за путіна на початку 2000их). Дуже рішучий і крутий - чимось мені нагадував жукова. І міг діяти, як жуков.
Так от, якби він не послухав Єльцина (або тоді на місті Єльцина опинився б такий собі путін) - то не було б незалежної України і незалежної Молдови. Та й так, 14ту армію довго і нудно виводили звідти.
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04.05.2022 17:21 Відповісти
Досі й не вивели ту армію, сидить там досі, хоч за договорами мала піти звідти в 1994 році ще. Сидять там, курви, попри всі договори й все...
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04.05.2022 17:54 Відповісти
Генерал Олександр Лебідь про мотивацію солдата на війні!.найболлее вмотривированные солдаты получаются из тех кто даже не помышлял о войне..приходя домой он видет воронку, где был его дом и дети..он будет бится как волк--у него одна мотивация--месть.https://www.youtube.com/watch?v=uiL4tK_J9Ek
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04.05.2022 20:04 Відповісти
Нарешті ЄС повернулась до Східної Європи обличчям.
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04.05.2022 16:45 Відповісти
війна у нас, а допомога йде прокацапленим
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04.05.2022 16:49 Відповісти
а що не так,нам танки та арту, а їм біноклі та памперси..
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04.05.2022 16:59 Відповісти
Дайте им штук десять бомбардировщиков B-52.
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04.05.2022 16:49 Відповісти
тим обличчям якім воно не говорить а какае
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04.05.2022 16:49 Відповісти
Мішель, не лякай молдаван, бо в Румунію ломануться.
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04.05.2022 17:42 Відповісти
навіщо їм військова допомога? вони все одно воювати не збираються, тільки тікати. краще віддайте Україні, буде значно більше толку.
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04.05.2022 17:43 Відповісти
Все так... Воює не зброя, а люди, які тримають її у руках...
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04.05.2022 17:56 Відповісти
Чомусь здається,що бажання воювати у молдаван відсутне.
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04.05.2022 17:44 Відповісти
додаткове військове обладнання? каски і броніки?
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04.05.2022 19:57 Відповісти
 
 