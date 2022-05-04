ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання, - голова Євроради Мішель

Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання.

Про це оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова має плани на випадок "песимістичних" сценаріїв через війну в Україні, - Санду

Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - оголосив Мішель.

Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано.