РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10918 посетителей онлайн
Новости Война
3 519 21

ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование, - глава Евросовета Мишель

молдова

Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Румынии разворачивают батальон США Stryker и отряд F-35 для обороны НАТО

В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.

Он не уточнил, о какой сумме идет речь и какое оборудование будет передано.

Молдова (1884) помощь (7861) Евросоюз (17263) Шарль Мишель (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
главно дело, шоб это оборудование гагаузы в пыныры не продали.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:39
+6
якщо казаном будуть користуватися військові, то - це 100% військове обладнання
показать весь комментарий
04.05.2022 16:48
+3
казани для мамалиги?
показать весь комментарий
04.05.2022 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
казани для мамалиги?
показать весь комментарий
04.05.2022 16:36 Ответить
якщо казаном будуть користуватися військові, то - це 100% військове обладнання
показать весь комментарий
04.05.2022 16:48 Ответить
Мне вот что интересно - Массовое (во всех темах про Молдову) разжигание презрения к Молдове - Соседу и, да - союзнику (после войны узнаете Что и Как) Украины... это в интересах Украины или Рашизма ?

что ослепляет господина Бутусова - интоксикоз из анекдотами про тупых молдаван или самоообман-облегчение за боль вины борьбы с "молдофашизмом" в 1990-х?

показать весь комментарий
04.05.2022 18:03 Ответить
Украина была гарантом. Одним из гарантов урегулирования конфликта.
показать весь комментарий
04.05.2022 18:10 Ответить
главно дело, шоб это оборудование гагаузы в пыныры не продали.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:39 Ответить
Що це за народ такий, ґаґаузи? Кілька років тому читав, що вони в якомусь містечку встановили пам'ятник "лєніну".
показать весь комментарий
04.05.2022 18:02 Ответить
У вас одно в головах. Сплошная зрада
показать весь комментарий
04.05.2022 19:06 Ответить
прохлопали приднестровье у себя под носом, коммуняки, а теперь помогай вам, когда самим мало.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:39 Ответить
Тобі скільки років?
Якщо молодий, то почитай, що було на початку 90х.
Там розміщувалась найпотужніша і найбільш озброєна армія СРСР. Якою командував Лебєдєв (його вбили кгбшніки - він був популярніший за путіна на початку 2000их). Дуже рішучий і крутий - чимось мені нагадував жукова. І міг діяти, як жуков.
Так от, якби він не послухав Єльцина (або тоді на місті Єльцина опинився б такий собі путін) - то не було б незалежної України і незалежної Молдови. Та й так, 14ту армію довго і нудно виводили звідти.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:21 Ответить
Досі й не вивели ту армію, сидить там досі, хоч за договорами мала піти звідти в 1994 році ще. Сидять там, курви, попри всі договори й все...
показать весь комментарий
04.05.2022 17:54 Ответить
Генерал Олександр Лебідь про мотивацію солдата на війні!.найболлее вмотривированные солдаты получаются из тех кто даже не помышлял о войне..приходя домой он видет воронку, где был его дом и дети..он будет бится как волк--у него одна мотивация--месть.https://www.youtube.com/watch?v=uiL4tK_J9Ek
показать весь комментарий
04.05.2022 20:04 Ответить
Нарешті ЄС повернулась до Східної Європи обличчям.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:45 Ответить
війна у нас, а допомога йде прокацапленим
показать весь комментарий
04.05.2022 16:49 Ответить
а що не так,нам танки та арту, а їм біноклі та памперси..
показать весь комментарий
04.05.2022 16:59 Ответить
Дайте им штук десять бомбардировщиков B-52.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:49 Ответить
тим обличчям якім воно не говорить а какае
показать весь комментарий
04.05.2022 16:49 Ответить
Мішель, не лякай молдаван, бо в Румунію ломануться.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:42 Ответить
навіщо їм військова допомога? вони все одно воювати не збираються, тільки тікати. краще віддайте Україні, буде значно більше толку.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:43 Ответить
Все так... Воює не зброя, а люди, які тримають її у руках...
показать весь комментарий
04.05.2022 17:56 Ответить
Чомусь здається,що бажання воювати у молдаван відсутне.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:44 Ответить
додаткове військове обладнання? каски і броніки?
показать весь комментарий
04.05.2022 19:57 Ответить
 
 