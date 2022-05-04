ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование, - глава Евросовета Мишель
Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.
Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира.
В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.
Он не уточнил, о какой сумме идет речь и какое оборудование будет передано.
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что ослепляет господина Бутусова - интоксикоз из анекдотами про тупых молдаван или самоообман-облегчение за боль вины борьбы с "молдофашизмом" в 1990-х?
Якщо молодий, то почитай, що було на початку 90х.
Там розміщувалась найпотужніша і найбільш озброєна армія СРСР. Якою командував Лебєдєв (його вбили кгбшніки - він був популярніший за путіна на початку 2000их). Дуже рішучий і крутий - чимось мені нагадував жукова. І міг діяти, як жуков.
Так от, якби він не послухав Єльцина (або тоді на місті Єльцина опинився б такий собі путін) - то не було б незалежної України і незалежної Молдови. Та й так, 14ту армію довго і нудно виводили звідти.