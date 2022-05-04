ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование, - глава Евросовета Мишель

Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира.

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В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.

Он не уточнил, о какой сумме идет речь и какое оборудование будет передано.