Єврокомісія видала рекомендації, як скасувати спрощений візовий режим для росіян

Єврокомісія видала рекомендації для консульських установ країн-членів, які пояснюють порядок оформлення віз для громадян Росії, зокрема, офіційних осіб та представників бізнесу, після призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з ЄС у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Сьогодні Єврокомісія представила інструкції, покликані допомогти країнам-членам та їх консульським установам імплементувати часткове скасування угоди про спрощення візового режиму з російською федерацією, яке було запроваджено з 25 лютого 2022 року у відповідь на акт агресії росії проти територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тимчасове призупинення спрощеної процедури оформлення візи стосується певних персон, що є близькими до російського режиму. Зокрема, в цю категорію потрапляють особи, які є членами офіційних делегацій рф, члени національних та регіональних урядів та парламентів російської федерації, працівники російських конституційного та верховного судів, громадяни рф - власники російських дипломатичних паспортів, а також представники бізнесу та російських бізнесових організацій.

Таке призупинення дії угоди означає, що ці особи більше не матимуть права на привілеї під час оформлення візи. Наприклад, як і раніше, їм буде необхідно надати документи на підтвердження необхідності поїздки. Водночас скасовані рішення про зниження консульського збору, це означає, що заявникам на отримання візи доведеться сплатити за ці послуги повну ціну у 80 євро.

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