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Новини
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Єврокомісія видала рекомендації, як скасувати спрощений візовий режим для росіян

еврокомиссия

Єврокомісія видала рекомендації для консульських установ країн-членів, які пояснюють порядок оформлення віз для громадян Росії, зокрема, офіційних осіб та представників бізнесу, після призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з ЄС у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Сьогодні Єврокомісія представила інструкції, покликані допомогти країнам-членам та їх консульським установам імплементувати часткове скасування угоди про спрощення візового режиму з російською федерацією, яке було запроваджено з 25 лютого 2022 року у відповідь на акт агресії росії проти територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тимчасове призупинення спрощеної процедури оформлення візи стосується певних персон, що є близькими до російського режиму. Зокрема, в цю категорію потрапляють особи, які є членами офіційних делегацій рф, члени національних та регіональних урядів та парламентів російської федерації, працівники російських конституційного та верховного судів, громадяни рф - власники російських дипломатичних паспортів, а також представники бізнесу та російських бізнесових організацій.

Таке призупинення дії угоди означає, що ці особи більше не матимуть права на привілеї під час оформлення візи. Наприклад, як і раніше, їм буде необхідно надати документи на підтвердження необхідності поїздки. Водночас скасовані рішення про зниження консульського збору, це означає, що заявникам на отримання візи доведеться сплатити за ці послуги повну ціну у 80 євро.

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Єврокомісія (2176) росія (65934) візовий режим (362)


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05.05.2022 20:36 Відповісти
Угода скасованна тiльки частково . Як завжди - половинні заходи.
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05.05.2022 20:38 Відповісти
усіх москалів треба в базу фото з відбитками, якщо підробив паспорт то не зійдуться в базі
а то не можуть навіть відслідкути хто травив людей в лондоні, вибухи складів зброї в чехії
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05.05.2022 20:45 Відповісти
В греції рос.тураператори пишуть в фб. що Греція та Іспанія перщі по видачі шенген віз для рашистів. Де ж вони відкажуться!! Гроші їм не пахнуть!! Продажні!
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05.05.2022 20:51 Відповісти
Справка о вакцинации от бешенства, татуировка путин ***** и Крим це Україна, и после двух недель в консервации с самцами орангутантов, можно выпускать в мир. Ну, а в миру обязаны носить верхнюю одежду с надписью ******, что бы каждый иностранец мог различить сразу этого почетного господина и выразить ему свое почтение, возможно даже ногами. Но это для обычных москаляк, а у тех у кого дип паспорт, тех вешать для украшение интерьера прямо на границах или в аэропортах.
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05.05.2022 21:03 Відповісти
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05.05.2022 21:27 Відповісти
 
 