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Північна Македонія скасувала безвіз для росіян

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

македония

Північна Македонія надалі вимагатиме від громадян Російської Федерації візи для в'їзду в країну.

Про це свідчить актуальна інформація на сайті МЗС країни у відповідному розділі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Північна Македонія скасувала безвіз для росіян 01

У російських ЗМІ зазначають, що досі росіяни могли подорожувати до Північної Македонії, маючи закордонний паспорт і запрошення або ж підтвердження туристичної поїздки. Такий безвізовий режим продовжували раз на рік 16 березня.

Скасування вочевидь відбулося 17 березня.

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Топ коментарі
+14
Ну ничего ,в Магадан без виз они падлы поехать смогут ...
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19.03.2022 22:55
+13
Правильно. Кацапы должны сидеть в родных ******, а не шастать по Европам.
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19.03.2022 22:56
+10
Македонцям складніше всіх на балканах:

-Греки вважають територію їх країни "ісконно грецькими землями"
-Албанці вважають так само (принаймні західну частину)
-Серби теж вважають землі Македонії своїми
-Болгари кажуть, що македонців не існує, і вони з ними адіннарот.

Але є у них одне щастя. Ніхто з їх сусідів не має щорічно по 400 лярдів нафтогазових долларів, якими можна купляти політиків в любій країні і любити майже любу країну залежною. Тому там нема війни, а країну навіть прийняли в НАТО.
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19.03.2022 23:01
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Ну ничего ,в Магадан без виз они падлы поехать смогут ...
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19.03.2022 22:55 Відповісти
Правильно. Кацапы должны сидеть в родных ******, а не шастать по Европам.
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19.03.2022 22:56 Відповісти
Ввести візовий режим з кацапньою, тим більше що ми в ЄС хочемо, варвари повинні сидіти в своїх болотах.
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19.03.2022 23:00 Відповісти
Македонцям складніше всіх на балканах:

-Греки вважають територію їх країни "ісконно грецькими землями"
-Албанці вважають так само (принаймні західну частину)
-Серби теж вважають землі Македонії своїми
-Болгари кажуть, що македонців не існує, і вони з ними адіннарот.

Але є у них одне щастя. Ніхто з їх сусідів не має щорічно по 400 лярдів нафтогазових долларів, якими можна купляти політиків в любій країні і любити майже любу країну залежною. Тому там нема війни, а країну навіть прийняли в НАТО.
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19.03.2022 23:01 Відповісти
Еххх... нема на них усіх Олександра Македонського....
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19.03.2022 23:19 Відповісти
С заповедника выхода нет
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19.03.2022 23:03 Відповісти
"Такий безвізовий режим продовжували раз на рік 16 березня.

Скасування вочевидь відбулося 17 березня." - я правильно зрозуміла,що відмінили вже коли все відбулося?
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19.03.2022 23:04 Відповісти
рашафобия набирает обороты
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19.03.2022 23:04 Відповісти
Я б их и с визами не пускала падлюку, пусть сидят со своим Кацапутиным.
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19.03.2022 23:13 Відповісти
A kto skazal chto im budut davat eti vizi?
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19.03.2022 23:20 Відповісти
Надо всем странам ввести визовый режим и убрать с нацисткой омойки все посольства. Оркам не место среди людей
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20.03.2022 01:24 Відповісти
 
 