Північна Македонія скасувала безвіз для росіян

Північна Македонія надалі вимагатиме від громадян Російської Федерації візи для в'їзду в країну.

Про це свідчить актуальна інформація на сайті МЗС країни у відповідному розділі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У російських ЗМІ зазначають, що досі росіяни могли подорожувати до Північної Македонії, маючи закордонний паспорт і запрошення або ж підтвердження туристичної поїздки. Такий безвізовий режим продовжували раз на рік 16 березня.

Скасування вочевидь відбулося 17 березня.

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