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Північна Македонія скасувала безвіз для росіян
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Північна Македонія надалі вимагатиме від громадян Російської Федерації візи для в'їзду в країну.
Про це свідчить актуальна інформація на сайті МЗС країни у відповідному розділі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У російських ЗМІ зазначають, що досі росіяни могли подорожувати до Північної Македонії, маючи закордонний паспорт і запрошення або ж підтвердження туристичної поїздки. Такий безвізовий режим продовжували раз на рік 16 березня.
Скасування вочевидь відбулося 17 березня.
Топ коментарі
+14 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар19.03.2022 22:55
+13 Неопознанный объект
показати весь коментар19.03.2022 22:56
+10 Not Me
показати весь коментар19.03.2022 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
-Греки вважають територію їх країни "ісконно грецькими землями"
-Албанці вважають так само (принаймні західну частину)
-Серби теж вважають землі Македонії своїми
-Болгари кажуть, що македонців не існує, і вони з ними адіннарот.
Але є у них одне щастя. Ніхто з їх сусідів не має щорічно по 400 лярдів нафтогазових долларів, якими можна купляти політиків в любій країні і любити майже любу країну залежною. Тому там нема війни, а країну навіть прийняли в НАТО.
Скасування вочевидь відбулося 17 березня." - я правильно зрозуміла,що відмінили вже коли все відбулося?