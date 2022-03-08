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Канада розглядає можливість запровадження безвізу для українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Канада розглядає можливість запровадження безвізу для українських біженців

В Канаді обговорюють можливості безвізового режиму для українців, які тікають від війни.

Про це заявив тимчасово повірений у справах України в Канаді Андрій Буквич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на запитання щодо можливості скасування Канадою віз для українців, які тікають від війни, Буквич розповів, що канадський міністр з питань імміграції Шон Фрейзер доповідав у парламенті з цього питання.

"Він казав, яка кількість додаткових ресурсів кинута на український напрямок. Для того, щоб ті громадяни, в яких уже є канадська віза, або ті громадяни, які мають рідних і близьких в Канаді з канадським громадянством, могли привезти тих хто шукає притулку, в Канаду. Ці рішення імплементуються", - сказав Буквич.

"Водночас, якщо справа стосується саме безвізового режиму, можу сказати точно, що є консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення. Водночас тривають консультації з урядом і зокрема, з міграційною службою щодо механізмів чіткої реалізації цього політичного рішення. На жаль, поки що позитивної відповіді немає. І уряд Канади працює над визначенням, чи є практичних механізм його реалізації", - зазначив тимчасовий повірений.

Буквич висловив думку, що найближчими тижнями певне рішення щодо прихистку "українців, які тікають від жахів російської війни, буде ухвалене і парламентом і урядом".

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Автор: Богдан Гуньковський
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*******! Так вони призивають тільки втікати всіх, а не оборонятися.
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08.03.2022 04:06 Відповісти
Тільки жінок і дітей до 18 років та тим кому вже виповнилося 60 років. Всі боєздатні чоловіки повинні залишитись та боронити Україну та свої рідні міста та селища.
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08.03.2022 04:15 Відповісти
Насправді, це не безвіз але прискорена процедура розгляду іміграційних аплікацій і також дуже спрощена процедура для біженців з України. Деталі від уряду Канади: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-to-welcome-those-fleeing-the-war-in-ukraine.html
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08.03.2022 04:39 Відповісти
А если быть ещё точнее то даже простые визы тем у кого родственники в Канаде рассматриваются 14 дней по супер ускоренной программе: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html

При том, что консульство и визовый центр сейчас даже не во Львове, а в Варшаве, туда надо ехать и подаваться от туда, при этом в формах нужно указывать адрес проживания и адрес для корреспонденции, чего многие беженцы в Польше просто не имеют. За 14 дней Украина победит и ехать никуда не надо будет!
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08.03.2022 05:02 Відповісти
дуже своєчасно. але хто не в курсі в Канаді все так. Канада і Португалія наче родичі в цьому сенсі
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08.03.2022 11:26 Відповісти
 
 