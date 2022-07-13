Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 20 тыс. семей, - ДТЭК

Энергетики при поддержке ВСУ возобновили электроснабжение для 20 тысяч семей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

Ночью 12 июля под обстрел попал Никопольский район Днепропетровской области. В районе были повреждены электролинии, в результате чего без питания остались жители 14 сел.

Благодаря оперативным действиям ремонтных бригад ДТЭК Днепровские электросети большинство из них уже подключили. Снова со светом – 2932 семьи. Сейчас без электричества еще частично остается 2 населенных пункта – 863 клиента.

Кроме того, электроснабжение возобновили еще для почти 18 тысяч домов в 16 населенных пунктах Донецкой области.

"Энергетики смогли вернуть свет 9,5 тысяч семьям Торецкой громады, которые были обесточены вчера и накануне. А возобновление поставок электричества для 4,1 тысяч семей Бахмутской громады произошло меньше, чем за сутки. Кроме того, специалисты энергокомпании работали над восстановлениями в Авдеевской, Марьинском, Славянском громадах", — сообщили в ДТЭК.

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Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.