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В Новой Каховке снова взорвались склады боеприпасов оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,хлань

В Новой Каховке снова детонируют склады с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Новая Каховка, район Сокол... снова детонируют склады боекомплектов и снарядов рашистов", — написал Хлань.

Также дивіться: В оккупированной Новой Каховке взлетел на воздух склад с боеприпасами россиян. ВИДЕО

В Новой Каховке снова взорвались склады боеприпасов оккупантов 01
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Топ комментарии
+46
нашо в Нову Каховку завезли стільки селітри?
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13.07.2022 23:49
+28
реально, їх просили насіння в кишені класти!
а вони селітру приперли
де насіння на стільки добрив, дебіли?
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13.07.2022 23:55
+24
До недавнего времени и представить не мог насколько опасна селитра смешанная с бавовной
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13.07.2022 23:54
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Здохнуть *Орку* #1
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13.07.2022 23:49 Ответить
В Україні!!!
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14.07.2022 00:04 Ответить
нашо в Нову Каховку завезли стільки селітри?
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13.07.2022 23:49 Ответить
да сколько же у них этой селитры ?
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14.07.2022 00:22 Ответить
Ми их называем "удобрениями",ну нам то можно, а они , своих же , называют " селитрой", по-моему, это уже перебор
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14.07.2022 00:50 Ответить
Селитра тоже удобрение, только минеральное.
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14.07.2022 07:12 Ответить
Щоб перемішати її з «гуманітаркою» і тоді виходить бах-бах! А вже після всього показувати по ріа новості,як «проклятіє бєндєровці» знищують гуманітарку,що детонує по декілька днів,особливості рашистського жанру!!!
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14.07.2022 10:40 Ответить
Гааарнi новини!
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13.07.2022 23:50 Ответить
Але ви не зважайте. Завтра ж починайте звозити нову партію
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13.07.2022 23:50 Ответить
Ех раз, єщьо раз,
Єще много, много раз!
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13.07.2022 23:52 Ответить
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13.07.2022 23:52 Ответить
Це не ми. Нас там нєт.
Третя сила.
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14.07.2022 01:26 Ответить
Vot teper samoje interesnoje nacinajetsia
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13.07.2022 23:53 Ответить
у той день коли мощно в'їбало у Новій Каховкі було знищено насправді три склади. А тут знову. Мацкалям тепер і пулять нічим буде.
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13.07.2022 23:53 Ответить
Нажаль, не можу з Вами погодитися. Біда в тому, що у москалів ще дуже-очєнь-сильно багато всілякого стріляючого залізяччя і *********** до того залізяччя. Ну, попалили їм троха тих феєрверків... А орки нових навезуть. Та й з Бульбостану бахкати вони не гребують.
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14.07.2022 00:18 Ответить
ты идиот - пока они навезут им все остальные склады расхерачат
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14.07.2022 00:44 Ответить
не груби
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14.07.2022 09:46 Ответить
Хай ще навезуть! Для доставки з Сибіру ешелону *********** треба витратить від 20 до 30 днів Стандартне завантаження вагона - 54 тонни Ешелон обмежений кількістю вагонів - близько 50 (залежить від довжини розвантажувальної платформи на станції) Для дивізії перед наступом треба не менше десятка ешелонів От і уяви яке навантаження на залізниці в Росії - адже там не тільки ********** везти треба а й пальне і техніку! Та й назад ідуть ешелони з розбитою І санітарні поїзди Та й господарську діяльність Росії ніхто не скасовував І пасажирський рух - теж Вони знову не менше півтора місяців будуть завозить залізяччя ТИ думаєш- ЗСУ будуть сидіть склавши руки?
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14.07.2022 04:49 Ответить
Ддя вторгнення два роки ешелони ганяли. Якось так
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14.07.2022 10:25 Ответить
Мій друг, теж з 24 на війні-зараз саме навчання проходить. Скоро ландшафт рівнятиме.
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13.07.2022 23:53 Ответить
До недавнего времени и представить не мог насколько опасна селитра смешанная с бавовной
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13.07.2022 23:54 Ответить
реально, їх просили насіння в кишені класти!
а вони селітру приперли
де насіння на стільки добрив, дебіли?
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13.07.2022 23:55 Ответить
Нє, пані Тетяно. Тут є своя логіка, хай навіть трохи ґабсурдна, і вій гумор, хай навіть чорний.
Перша хвиля гарматного м'яса несе в кишенях селітру та фосфати. Друга хвиля - насіння в кишенях (от власне!). А має бути і третя хвиля гарматного м'яса. Ті орки мають понабирати до кишень різних інсектицидів - щоб усілякі зловредні жуки-хробаки не шкодили соняшникам.
Якось так.
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14.07.2022 00:11 Ответить
Пан агроном?
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14.07.2022 07:57 Ответить
известно, что выпускники сельхозакадемий отличаются особой жестокостью.
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14.07.2022 09:26 Ответить
Ландау.
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14.07.2022 12:01 Ответить
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14.07.2022 00:13 Ответить
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14.07.2022 00:36 Ответить


Макароны горят
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13.07.2022 23:57 Ответить
Та шош вы всё курите селитру?!
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13.07.2022 23:59 Ответить
Слава ЗСУ!
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14.07.2022 00:00 Ответить
Щось Цензор став запізнюватись з хорошими новинами. Дочка хвилин 40тому вже показувала відео в он-лайн. Я ще сказав що то мабуть вчорашні "хлопки".
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14.07.2022 00:02 Ответить
Цензор перевіряє новини. Я вірю лише коли дочекаюсь на Цензоре.
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14.07.2022 00:06 Ответить
Може бульбу жарили та рвануло?
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14.07.2022 00:04 Ответить
нееее,бульбу будут жарить через месяц наверное на волынском и житомирском направлении)))
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14.07.2022 00:06 Ответить
Ніяку "бульбу" жарить ніхто не буде! Лука повторно оголив свої склади з ************ - віддав їх кацапам З чим він полізе? З голою сракою? Ті снаряди, що він передав, щоб відкупиться від Путіна зараз гримлять в канонаді десь під Новою Каховкою "Їм снарядам, вшистко єдно - де, від чого і як вибухать!"
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14.07.2022 04:54 Ответить
Нова Каховка 2- Чорнобаївка 23
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14.07.2022 00:06 Ответить
Чернобаевка уже таки 27.
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14.07.2022 08:40 Ответить
Це все - жести доброї волі.
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14.07.2022 00:09 Ответить
Од щирого серця !
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14.07.2022 01:29 Ответить
Ой, шо, снова просроченные консервы в гуманитарке хлопнули с задымлением?
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14.07.2022 00:15 Ответить
Денацифицировались по состоянию здоровья.
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14.07.2022 00:32 Ответить
Просроченный горошек стал backed beens.
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14.07.2022 08:42 Ответить
парашные сварщики двери в складах с селитрой заваривали, шоб хаймарсы не прилетели ))
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14.07.2022 00:16 Ответить
так питання шо селітра робила на заводі де заарюють металоконструкції?))
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14.07.2022 00:29 Ответить
це ж все просто ніщо. якщо американці зважаться ракети на 300-500 км. рашисти це розуміють?
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14.07.2022 00:27 Ответить
Бавовна не залишилася непоміченою.

WSJ: Ukraine Strike on Russian Air-Defense Unit Shows Impact of New Weapons From West
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14.07.2022 00:28 Ответить
Шо опять?
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14.07.2022 00:31 Ответить
доречи думав що є тільки 84 км, а тут вияляється є на 120 і ось на підході ще на 150 завершується розробка. Це окрім ATACMS шо на 300, вона також є у варіанті на 165 км.
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14.07.2022 00:34 Ответить
Так сказано жеж было - мы не поставили Украине дальнобойные ракеты. Но дальность поражения будет решать только Украина.Ну просто как в заявлении Голды Мейер про ядерное оружие Израэля.
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14.07.2022 00:38 Ответить
Если стреляет установка, ракета, только на 80 км, а прилетело на 120 км, то тут нет никакой загадки, просто они сами по своим лупят. Тем более, что они заявили, что выкупили "Хаймарс" , вот для этого и выкупили, чтоб вмазать как следует по своим.Вероятно загрядотряд их выкупил. И вообще, там такая страна и такие люди, что их сложно понять
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14.07.2022 00:55 Ответить
Как говорил один мой знакомый Азербайджанец - Зачим панымат? Рэзат нада.
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14.07.2022 00:59 Ответить
Видео есть: https://www.youtube.com/watch?v=niW6B2IY1Rs
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14.07.2022 00:44 Ответить
салют на честь нового врожаю! гарно
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14.07.2022 00:54 Ответить
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14.07.2022 00:51 Ответить
Це ж скільки навезли, падлюки, що рветься і рветься !
Шоб вас розірвало разом з тими складами !
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14.07.2022 01:03 Ответить
по інфі за поребрика, взірвалось більше 100 000 тон боеприпасів. Якщо перерахувати це по армійські взірвано більше 250 ешелонів *********** ( по 20 тон у вагоні і не більше 20 вагонів в ешелоні). Це потрібно поповнювати півроку, якщо не більше.
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14.07.2022 01:32 Ответить
Це щось дуже багато. Тут явно 1 нуль зайвий. Але в кацапів, цього брухту ще багато. Це у нас після 14 6 складів бахкало, у них то ні. Через це і проблеми у нас із снарядами(
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14.07.2022 01:54 Ответить
Як це вони стільки до Каховки завезли?
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14.07.2022 02:34 Ответить
Ага! Хлопці просто до снарядів на 70 км між опернням примотали додаткові пучки пороху - от і летить далі
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14.07.2022 04:57 Ответить
Вантажопід"йомність вагона - 54 тонни В ешелоні може буть близько 50 вагонів ("+" "-")
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14.07.2022 04:58 Ответить
хАроших руZZкіх неіснує!!
А тому, СМЕРТІ вам ,моZкалі!!
Тільки СМЕРТІ!!!!
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14.07.2022 09:40 Ответить
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14.07.2022 10:25 Ответить
Гребанная селитра. Опять хлопки значит?? Короче, отрицательным ростом боеприпасов удовлетворен.
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14.07.2022 11:20 Ответить
 
 