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В Новой Каховке снова взорвались склады боеприпасов оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Новой Каховке снова детонируют склады с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Новая Каховка, район Сокол... снова детонируют склады боекомплектов и снарядов рашистов", — написал Хлань.
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Єще много, много раз!
Третя сила.
а вони селітру приперли
де насіння на стільки добрив, дебіли?
Перша хвиля гарматного м'яса несе в кишенях селітру та фосфати. Друга хвиля - насіння в кишенях (от власне!). А має бути і третя хвиля гарматного м'яса. Ті орки мають понабирати до кишень різних інсектицидів - щоб усілякі зловредні жуки-хробаки не шкодили соняшникам.
Якось так.
Макароны горят
WSJ: Ukraine Strike on Russian Air-Defense Unit Shows Impact of New Weapons From West
Шоб вас розірвало разом з тими складами !
А тому, СМЕРТІ вам ,моZкалі!!
Тільки СМЕРТІ!!!!