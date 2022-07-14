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У Новій Каховці знову вибухнули склади боєприпасів окупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Новій Каховці знову детонують склади із боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Нова Каховка, район Сокіл... знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів", - написав Хлань.
Топ коментарі
+46 Тетяна Тать
показати весь коментар13.07.2022 23:49
+28 Тетяна Тать
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+24 wittmann1980
показати весь коментар13.07.2022 23:54
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Єще много, много раз!
Третя сила.
а вони селітру приперли
де насіння на стільки добрив, дебіли?
Перша хвиля гарматного м'яса несе в кишенях селітру та фосфати. Друга хвиля - насіння в кишенях (от власне!). А має бути і третя хвиля гарматного м'яса. Ті орки мають понабирати до кишень різних інсектицидів - щоб усілякі зловредні жуки-хробаки не шкодили соняшникам.
Якось так.
Макароны горят
WSJ: Ukraine Strike on Russian Air-Defense Unit Shows Impact of New Weapons From West
Шоб вас розірвало разом з тими складами !
А тому, СМЕРТІ вам ,моZкалі!!
Тільки СМЕРТІ!!!!