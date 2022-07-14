Россияне вечером и ночью обстреляли Славянск, ранены, - ВЦА

Вечером и ночью русские войска обстреляли Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянская ВГА со ссылкой на начальника городской военной администрации Славянская Вадима Ляха.

Очередные вражеские удары город получил накануне вечером и прошлой ночью.

"Повреждены жилые дома. Два человека получили ранения", - отметил Лях.

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