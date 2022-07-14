УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6496 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 425 1
війна (56913) обстріл (21411) Слов'янськ (509)

Росіяни ввечері та вночі обстріляли Слов'янськ, є поранені, - ВЦА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словянськ

Вввечері та вночі російські війська обстріляли Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янська ВЦА із посиланням на начальника міської військової адміністрації Слов’янська Вадима Ляха.

Чергових ворожих ударів місто зазнало напередодні ввечері та минулої ночі.

"Пошкоджено житлові будинки. Двоє людей дістали поранення", - зазначив Лях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ. Є поранена, - мер Лях. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росіяни- моральні уроди і вбивці 😠
показати весь коментар
14.07.2022 09:52 Відповісти
 
 