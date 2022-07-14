Росіяни ввечері та вночі обстріляли Слов'янськ, є поранені, - ВЦА

Вввечері та вночі російські війська обстріляли Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янська ВЦА із посиланням на начальника міської військової адміністрації Слов’янська Вадима Ляха.

Чергових ворожих ударів місто зазнало напередодні ввечері та минулої ночі.

"Пошкоджено житлові будинки. Двоє людей дістали поранення", - зазначив Лях.

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