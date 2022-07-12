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Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ. Є поранена, - мер Лях. ФОТО

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська вчинили обстріл Слов'янська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях.

Росіяни вночі обстріляли Словянськ. Є поранена, - мер Лях 01

"Чергового ворожого обстрілу місто зазнало минулої ночі. Внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків, поранено жінку", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни вночі обстріляли Словянськ. Є поранена, - мер Лях 02
Росіяни вночі обстріляли Словянськ. Є поранена, - мер Лях 03

Також Лях розповів, що відсутність електропостачання у місті напередодні була пов’язана з ремонтними роботами, які проводив Слов’янський РЕМ. У даний час подачу електроенергії відновлено. 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Слов’янськ (599)


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"русская культура" зашла в тупик, глухой и безнадежный..., возможно, она как-то развивалась, но ровно до 2014 года, потом все..., все, что теперь связано с россией - это разрушения, смерть, ложь и насилие в любых его проявлениях...
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12.07.2022 09:18 Відповісти
 
 