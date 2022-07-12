Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ. Є поранена, - мер Лях. ФОТО

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська вчинили обстріл Слов'янська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Чергового ворожого обстрілу місто зазнало минулої ночі. Внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків, поранено жінку", - йдеться у повідомленні.

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Також Лях розповів, що відсутність електропостачання у місті напередодні була пов’язана з ремонтними роботами, які проводив Слов’янський РЕМ. У даний час подачу електроенергії відновлено.