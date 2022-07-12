Россияне ночью обстреляли Славянск. Есть раненая, - мэр Лях. ФОТО
В ночь на 12 июля российские оккупационные войска произвели обстрел Славянска Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.
"Очередной вражеский обстрел города был минувшей ночью. В результате попаданий повреждены несколько частных домов, ранена женщина", - говорится в сообщении.
Также Лях рассказал, что отсутствие электроснабжения в городе было связано с ремонтными работами, которые проводил Славянский РЭС. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.07.2022 09:18 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль