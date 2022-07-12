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Россияне ночью обстреляли Славянск. Есть раненая, - мэр Лях. ФОТО

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска произвели обстрел Славянска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.

Россияне ночью обстреляли Славянск. Есть раненая, - мэр Лях 01

"Очередной вражеский обстрел города был минувшей ночью. В результате попаданий повреждены несколько частных домов, ранена женщина", - говорится в сообщении.

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Россияне ночью обстреляли Славянск. Есть раненая, - мэр Лях 02
Россияне ночью обстреляли Славянск. Есть раненая, - мэр Лях 03

Также Лях рассказал, что отсутствие электроснабжения в городе было связано с ремонтными работами, которые проводил Славянский РЭС. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена.

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обстрел (27129) Донецкая область (9642) Славянск (2572)


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"русская культура" зашла в тупик, глухой и безнадежный..., возможно, она как-то развивалась, но ровно до 2014 года, потом все..., все, что теперь связано с россией - это разрушения, смерть, ложь и насилие в любых его проявлениях...
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12.07.2022 09:18 Ответить
 
 