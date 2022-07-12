Россияне ночью обстреляли Славянск. Есть раненая, - мэр Лях. ФОТО

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска произвели обстрел Славянска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.

"Очередной вражеский обстрел города был минувшей ночью. В результате попаданий повреждены несколько частных домов, ранена женщина", - говорится в сообщении.

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Также Лях рассказал, что отсутствие электроснабжения в городе было связано с ремонтными работами, которые проводил Славянский РЭС. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена.