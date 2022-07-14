Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На месте ракетного удара российских оккупантов по Виннице работают спасатели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
""Прилет" в Виннице. В 10:50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно - 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорели 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Виннице. Предварительно известно о 8 погибших, в том числе маленьком ребенке.
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+42 Анатолій Бойко 57d63d88
показать весь комментарий14.07.2022 12:19
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Пожалуйста, подождите...
І невідкладно переходь на українську, щоб нелюдям не було кого тут "захищати.
Именно сейчас, украинцам нужно накопить как можно больше терпения и не пренебрегать собственной безопасностью, до тех пор, пока Украина не начнет преобладать над рашкой в плане оружия и не закупит ПВО над чем сегодня работает весь мир. Если мы проиграем из за своих эмоций, русня путем репрессий убьет 50% населения Украины, а это 20 миллионов включая детей.
Ви написали єрунду.
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
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27 мин
Якщо на мапу великого крадівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз. Асфальт був не для нас.
І тепер ходять по українським форумам і зловтішаються. Мда... Таки вони хворі на голову...
Але мені згадався напис орків на стіні кімнати в котеджі під Києвом ( гімном, здається): " Кто вам разрешил так хорошо жить". Орки нездатні побудувати для себе красиве, комфортне життя. Для них важливо- щоб ви , сусіди, жили гірше ніж русские. В цьому їх свідома і підсвідома ціль ,коли вони знищують наші міста і села. І тому вони вбивать нас.
У німців багато чого на газу, тому він їм потрібен.
країна працювала для Перемоги, а не для бюджету. Маю надію
отвєтка за цей обстріл Вінниці кацапами буде і буде не дитяча
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbZ-YwUaSJmAI9LTmaO3TPAAMXFOw:1657804086175&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjxk6e9ufj4AhVDlYsKHXfOBvMQtgN6BAgWEAY#rlfi=hd:;si:;mv:[[49.24087598358164,28.49789678298491],[49.23813709082156,28.489850155940232],null,[49.23950655618802,28.49387346946257],18]
Военного там Дом офицеров.