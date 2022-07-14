Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице. ФОТОрепортаж

На месте ракетного удара российских оккупантов по Виннице работают спасатели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

""Прилет" в Виннице. В 10:50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно - 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорели 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Виннице. Предварительно известно о 8 погибших, в том числе маленьком ребенке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ракетном ударе рашистов по Виннице: Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. ВИДЕО













