Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На місці ракетного удару російських окупантів по Вінниці працюють рятувальники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
""Приліт" у Вінниці. В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили три ракети по Вінниці. Попередньо відомо про 8 загиблих, зокрема маленьку дитину.
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Топ коментарі
+47 Леонід Мефодовський
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+45 Vladimir Longer
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+42 Анатолій Бойко 57d63d88
показати весь коментар14.07.2022 12:19
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Будь ласка, зачекайте...
І невідкладно переходь на українську, щоб нелюдям не було кого тут "захищати.
Именно сейчас, украинцам нужно накопить как можно больше терпения и не пренебрегать собственной безопасностью, до тех пор, пока Украина не начнет преобладать над рашкой в плане оружия и не закупит ПВО над чем сегодня работает весь мир. Если мы проиграем из за своих эмоций, русня путем репрессий убьет 50% населения Украины, а это 20 миллионов включая детей.
Ви написали єрунду.
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
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27 мин
Якщо на мапу великого крадівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз. Асфальт був не для нас.
І тепер ходять по українським форумам і зловтішаються. Мда... Таки вони хворі на голову...
Але мені згадався напис орків на стіні кімнати в котеджі під Києвом ( гімном, здається): " Кто вам разрешил так хорошо жить". Орки нездатні побудувати для себе красиве, комфортне життя. Для них важливо- щоб ви , сусіди, жили гірше ніж русские. В цьому їх свідома і підсвідома ціль ,коли вони знищують наші міста і села. І тому вони вбивать нас.
У німців багато чого на газу, тому він їм потрібен.
країна працювала для Перемоги, а не для бюджету. Маю надію
отвєтка за цей обстріл Вінниці кацапами буде і буде не дитяча
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbZ-YwUaSJmAI9LTmaO3TPAAMXFOw:1657804086175&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjxk6e9ufj4AhVDlYsKHXfOBvMQtgN6BAgWEAY#rlfi=hd:;si:;mv:[[49.24087598358164,28.49789678298491],[49.23813709082156,28.489850155940232],null,[49.23950655618802,28.49387346946257],18]
Военного там Дом офицеров.