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Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На місці ракетного удару російських окупантів по Вінниці працюють рятувальники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

""Приліт" у Вінниці. В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили три ракети по Вінниці. Попередньо відомо про 8 загиблих, зокрема маленьку дитину.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Зеленський про ракетний удар рашистів по Вінниці: Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. ВIДЕО

Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 01
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 02
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 03
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 04
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 05
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 06
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
РоZZія - це ракова пухлина на Землі, яку треба видаляти…
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14.07.2022 12:20
+45
Ублюдки...
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14.07.2022 12:17
+42
Підери з рашатв скажуть що там" ваєнний абьєкт" , літак на постаменті
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14.07.2022 12:19
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14.07.2022 12:50 Відповісти
До вечера здохнеш , іванов 😡
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14.07.2022 12:51 Відповісти
Подскажите, пожалуйста, когда штаб-квартиру НАТО был перенесет из Брюсселя в Винницу. Ничего не могу об этом найти.
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14.07.2022 12:59 Відповісти
Бешений карлик вже обійшов бен Ладена. Головного терориста можливо зупинити лише, як зупинили бен Ладена.
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14.07.2022 12:47 Відповісти
это для него слишком легко. черенок от лопаты, как хусейну - и то черезчур гуманно.
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14.07.2022 17:51 Відповісти
Це геноцид українського народу ,рашиські варвари свідомо убивають мирних громадян ,може пора зібрати асамбею ООН ,а самим українцям позбутися в собі всього російського.
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14.07.2022 12:50 Відповісти
ООН нічого вдіяти просто не здатна, це - мертвонароджена організація. Власне, як і НАТО, як Червоний хрест і багато інших. Тут діє тільки одне: хочеш миру - готуйся до війни. Усе.
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14.07.2022 12:53 Відповісти
Не тільки готуйся. Хочеш миру в Україні - знищуй орків і навіть памя"ть про цю потворну антіцивілізацію.
І невідкладно переходь на українську, щоб нелюдям не було кого тут "захищати.
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14.07.2022 14:55 Відповісти
Хто там з апазіціанєрав з Вінниці? Парашенка? Це він, ****, накрутив Спартц, а ну їбаніть по його логову. Так, єромак
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14.07.2022 12:50 Відповісти
Спартц накрутив Філатов і Белєцкій , так вчора розповів про це сам Філатов
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14.07.2022 12:53 Відповісти
Не сам, а обдристович. До речі, є чутки, що його таки можуть кишнути від "тіла" - дуже вже рейтинговий, а рейтинги для них усе.
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14.07.2022 12:55 Відповісти
У відповідь топити по кораблю в наших водах Чорного моря
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14.07.2022 12:51 Відповісти
Поки що немає чим - не добиваємо, нажаль...
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14.07.2022 12:56 Відповісти
Потрібно спробувати захищатися зЕленим асфальтом та шашликами і при цьому пишатися своїм Че Геварою.
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14.07.2022 12:52 Відповісти
https://t.me/informator_UKR/21015
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14.07.2022 12:53 Відповісти
Нужны взрывы в крупных городах рашки, вычислять местных психов, снабжать их оружием и взрывчаткой. Но это же реальная трудная и опасная работа. Проще радиоперехватом пьяных орков и их самок заниматься. ГУРу и СБУ пора снять белые перчатки и действовать.
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14.07.2022 12:54 Відповісти
Може простіше бахнуть по їхньому військовому кораблю, з якого ракети по Україні запускають, щоб обстріли вже негайно припинились, не було можливості, чи нехай і надалі бьють по нас , а ми їхній мирняк невинний теж будемо бити, точно як і вони?
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14.07.2022 14:21 Відповісти
чем бахнуть?
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14.07.2022 14:47 Відповісти
Рюзькая свинья лучше мне не попадайся!,буду вас везде убивать курв!
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14.07.2022 12:55 Відповісти
Это специальная провокация с целью вывести украинских военых и гражданских на эмоции чтобы наши нанесли удар по территории раши. Такие действия с украинской стороны пойдут бункерному нацисту на руку так как это позволит ему провести мобилизацию и сорвать поставки оружия Украине.

Именно сейчас, украинцам нужно накопить как можно больше терпения и не пренебрегать собственной безопасностью, до тех пор, пока Украина не начнет преобладать над рашкой в плане оружия и не закупит ПВО над чем сегодня работает весь мир. Если мы проиграем из за своих эмоций, русня путем репрессий убьет 50% населения Украины, а это 20 миллионов включая детей.
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14.07.2022 12:55 Відповісти
Згоден з усім, окрім "50% населення". Думаю - значно більше.
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14.07.2022 13:00 Відповісти
Так у Дейнеги ніби то таке прізвище, і звати його Віталій. А ти хто такий, що під нього косиш?
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14.07.2022 13:00 Відповісти
Я на цензорі з 2004 року, а от ти з 2020, то хто з нас крашений?
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14.07.2022 13:06 Відповісти
русня путем репрессий убьет 50% населения Украины, а это 20 миллионов включая детей.

Ви написали єрунду.
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14.07.2022 13:18 Відповісти
уважним це було очевидно - писали перед війною укравтодору (і я писав) - дороги до російських кордонів щоб їх БТР не побили собі ходову?👇

Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

27 мин

Якщо на мапу великого крадівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз. Асфальт був не для нас.
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Але ті, кто зробили таке лайно- сприяли ворогові в захопленні України, " в прошлом" продовжують займати свої посади і продовжують працювати ПРОТИ України, сприяють ворогу. Забути? -Треба терміново вичистити це лайно з влади, з дерджавних установ,поки ще країна Є.
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14.07.2022 14:48 Відповісти
Саме так, та ще й бітум білоруський. І єрмак пропонує створити комісію для розслідування "перепродажу наданої нам зброї європейському криміналітету" - я ****
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14.07.2022 13:04 Відповісти
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14.07.2022 13:05 Відповісти
Вдарили по будинку побуту "Ювілейний" по вул. 50-річчя Перемоги, 26. Знищили, судячи з усього, перукарню та хімчистку. Плюс спалили кілька машин, які стояли поблизу. Ну і вбили 12 людей.

І тепер ходять по українським форумам і зловтішаються. Мда... Таки вони хворі на голову...
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14.07.2022 13:03 Відповісти
А ты, мразь, вообще понимаешь, что теперь ваши женщины и дети могут оказаться немного мертвыми?
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14.07.2022 13:18 Відповісти
Жизни нашим людям не вернешь и задача украинцев, в качестве мести довести помойку до такой стадии, когда они не начнут убивать и жрать друг друга как в 1891 году их наказали по итогом чего подохло с голоду 11 миллионов нелюдей.
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14.07.2022 13:09 Відповісти
на фото 3 самолет. не удивлюсь если ********* решили что это аэродром....
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14.07.2022 13:08 Відповісти
Там будинок офіцерів поруч.
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14.07.2022 17:08 Відповісти
Чудове місто, чисте, охайне, комфортне -до війни. Але і зараз - на передньому плані прокат велосипедів. Нелюди б"ють по містам, по житловим , офісним і торгівельно розважальним. Всі вже зрозуміли, що це терроризм.
Але мені згадався напис орків на стіні кімнати в котеджі під Києвом ( гімном, здається): " Кто вам разрешил так хорошо жить". Орки нездатні побудувати для себе красиве, комфортне життя. Для них важливо- щоб ви , сусіди, жили гірше ніж русские. В цьому їх свідома і підсвідома ціль ,коли вони знищують наші міста і села. І тому вони вбивать нас.
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14.07.2022 13:10 Відповісти
подонки
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14.07.2022 13:10 Відповісти
правда в тому що повсюди ще купа ублюдків- любителів "русскага міра". Хтось повідомив фсб побачивши можливо декалька військових що туди заходили невідомо по яких справах..
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14.07.2022 13:11 Відповісти
Россияне, вы не удивляйтесь, если через 10-15 лет вас по всему миру будут периодически убивать.
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14.07.2022 13:11 Відповісти
ой, та пофіг, ми і так прекрасно знаємо все що вони можуть написати, тільки підтверджують наше уявлення про них
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14.07.2022 13:15 Відповісти
Главное больше турбин рашке доставить! И больше газа купить! Это "спасибо" за разблокированный Калиниград ссыкливой гермашкой.
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14.07.2022 13:16 Відповісти
Угу ... Вам газ не потрібен ? Почекайте трохи, коли почне примерзати.
У німців багато чого на газу, тому він їм потрібен.
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14.07.2022 13:21 Відповісти
Скільки українських душ ви особисто готові віддати за кожен куб газу, потрібного німцям?
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14.07.2022 13:41 Відповісти
так-то оно так, но как зимой без отопления?
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14.07.2022 14:50 Відповісти
тільки ліквідація недоїмперії до меж Залатога Кальца врятує Планету від світового терору нинішньої йо бнутої Московії
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14.07.2022 13:16 Відповісти
Яка ліквідація? Бабця Європа без їхнього газу яйця боіться відморозити.
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14.07.2022 13:20 Відповісти
ви праві. спілкуюсь з німцев. він каже в них в суспільстві паніку по газу. тобто я думаю підтримувати нас будуть доти доки їм буде вигідно. може скоро вийдуть на мітинги аби вони жили. і хай Україна буде жертвою. але вирішує керівництво країн
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14.07.2022 13:31 Відповісти
Не тільки німці, італійці теж незадоволені підвищенням цін. Думаю, що найближчим часом у Європі почнуть проводити «газові бунти» ***** на це грошей на пошкодує.
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14.07.2022 13:36 Відповісти
Кремлівські боти тут вже відпрацьовують тему газу, вчора та сьогодні пояснюють охлосу пачєму Європє потрібен газ.
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14.07.2022 13:39 Відповісти
І ця худоба святкує 9 травня? Виродки.
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14.07.2022 13:18 Відповісти
Единственное, чего сможет добиться путлер такими действиями - увеличение добровольцев. Как только нам дадут достаточно оружия, мы их погоним, тварей. И пусть молятся, чтоб мы остановились на границах Украины.
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14.07.2022 13:20 Відповісти
У літак цілили ...
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14.07.2022 13:22 Відповісти
ЦЕ ж не літак а типу значок-пам.ятник...може десь була там війсь частина колись. пишуть там поряд Дім офіцерів. я думюа неіснуючий. непрацюючий тобто. це те саме що стріляти в танки пам.ятники в нас поставлені по 2й світовій війні
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14.07.2022 13:29 Відповісти
Так там поруч дім офіцерів, але це фактично будинок культури. До місць розташування військових частин десь 1.5-2 кілометри.
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14.07.2022 17:11 Відповісти
відволікають увагу від возні з Козирьом?
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14.07.2022 13:26 Відповісти
Буквально центр моєї Вінниці. Цікаво де вони там знайшли військові об'єкти...
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14.07.2022 13:31 Відповісти
скажите, кто знает, была воздушная тревога до этого, или нет? спасибо.
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14.07.2022 13:31 Відповісти
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14.07.2022 13:33 Відповісти
але наші переговорники срані підписують шось таке що в штатах вибухає

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14.07.2022 13:38 Відповісти
Шо буде, коли знайдуть серед моряків бувшого АТОвця, або когось, з "не правильним" татуюванням ?
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14.07.2022 14:24 Відповісти
расея должна быть разрушена.
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14.07.2022 13:59 Відповісти
Та шоб та расія згоріла у ядерному попелі, скотини ванючі
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14.07.2022 14:35 Відповісти
А Зе клоун ще щось про наповненя бюджета волає, треба щоб вся
країна працювала для Перемоги, а не для бюджету. Маю надію
отвєтка за цей обстріл Вінниці кацапами буде і буде не дитяча
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14.07.2022 15:23 Відповісти
зараз - знищити ворожий чорноморський флот. Хоч би скоріше нам дали потрібну зброю.
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14.07.2022 15:32 Відповісти
Чому дисих пір мацкалячі міста не палають у відповідь?! Де справедливість?!
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14.07.2022 15:36 Відповісти
Що до газу для Європи. Якщо якeсь бидло крутить своім товаром і вeдe сeбe нeадeкватно, то з ним нe домовляються, а дають пeндeля під зад і відбирають, що потрібно. Як в орків : "Вор должeн сидeть в тюрьмe"? Так по іх правилах з ними й робити, а нe гратися в закон.Вони розумні, бо розуміють тільки силу. Розгeпати крeмлядь, а орки всe іншe самі віддадуть, бо навіть "бояру", і ту з імпортного спирту роблять. Пішла б Європа гуртом, як поляки хочуть, та й забрали б собі той газ, і нe боялися б зими. Поки є час.
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14.07.2022 15:42 Відповісти
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