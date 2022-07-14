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Украина выступает за создание компенсационного механизма для жертв российской агрессии, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грем,зеленський,блюменталь

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создание компенсационного механизма, который поможет жертвам агрессии компенсировать потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время выступления на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге.

"Время безжалостно и играет на Россию, люди не могут долго ждать справедливости. И если справедливость замедлили, люди чувствуют, будто ее нет. Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных, нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все, разрушенное этой агрессией", - объяснил президент.

По словам Зеленского, враг должен проиграть и на поле боя, и на уровне смыслов, чтобы "война стала тяжелым ущербом прежде всего для агрессора, а не для жертв".

"За всеми тысячами преступлений, совершенных во время войны России против Украины, стоит одна и та же группа лиц. Те, кто отдает преступные приказы, те, кто всегда одинаково лжет, те, кто уже девятый год думает, как сделать всем вокруг хуже и болезненнее.... Жизнь и достаток этой группы лиц обеспечивают другие лица - физические и юридические, активы, которые на них записаны, имущество, которым они владеют открыто, деньги, которые они спрятали в разных юрисдикциях", - продолжил глава государства.

"Украина выступала с предложением создать специальный компенсационный механизм. Компенсация ущерба, причиненного российской агрессией, может происходить за счет российских активов и средств, находящихся за рубежом России в других юрисдикциях", - подытожил Зеленский.

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ты из своих офшоров хоть копейку выделил ? чувырло безхребетное.
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14.07.2022 16:22 Ответить
Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним створення компенсаційного механізму, який допоможе жертвам агресії компенсувати їхні втрати......
Скажіть мені будь ласка якщо люди Втрачають Життя
Як це можно компенсувати???Людини нема,Родини нема... Як???
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14.07.2022 16:25 Ответить
"Україна виступала з пропозицією створити спеціальний компенсаційний механізм. Компенсація шкоди, завданої російською агресією, може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які перебувають за кордоном Росії в інших юрисдикціях", - підсумував Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3354127

Що значить - може відбуватися
Мусить відбуватися

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14.07.2022 16:26 Ответить
створити спеціальний компенсаційний механізм Джерело: https://censor.net/
Коли цей довбень вимовить слово "репарація?
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14.07.2022 17:10 Ответить
 
 