СМИ оккупантов распространяют фейк о подготовке ВСУ ударов по Беларуси, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Главном управлении разведки Минобороны опровергли заявления российских и белорусских СМИ о якобы подготовке ВСУ к ударам по Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
Отмечается, что в последнее время в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов как одна из приоритетных целей упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".
В ГУР заявляют, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых РФ с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и укрывательства военных преступлений, совершивших и продолжающих совершать российские оккупанты на территории Украины.
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Тільки нащо нам з ними воювать? Скоро "х*й" без солі гризтимуть - їх же від доступу валюти відрізали! Самі запросять миру
какая фсбшная падла туда пролезла и воняет?
очень похоже что этим ведомством руководят совершенно чужие Украине люди.
с территории враждебного государства осуществляется агрессия против граждан Украини, обстреливают и убивают мирных граждан.
а тем временем протухшие фсбшные консервы продолжают поддерживать с этими тварями дипломатические отношения. как понимать?
обязанность вооруженных сил - прекратить агрессию всеми имеющимися в наличии вооруженными силами и всеми доступными средствами, а не препядствовать и заявлять о провокации
что вам непонятно, фсбшные ублюдки!!!