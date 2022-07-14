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СМИ оккупантов распространяют фейк о подготовке ВСУ ударов по Беларуси, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

В Главном управлении разведки Минобороны опровергли заявления российских и белорусских СМИ о якобы подготовке ВСУ к ударам по Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Отмечается, что в последнее время в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов как одна из приоритетных целей упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

В ГУР заявляют, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых РФ с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и укрывательства военных преступлений, совершивших и продолжающих совершать российские оккупанты на территории Украины.

Смотрите: Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе "Чекан" производства Беларуси. ФОТО
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Топ комментарии
+9
так так ми не готуємося....но як тільки будемо готові то *******...
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14.07.2022 17:35
+6
Ну это цирк какой то!!! Я бы на месте наших даже не заморачивался, а наоборот сказал бы - СУКИ СПИТЕ И ДУМАЙТЕ, КОГДА ВАМ НА БАШКУ РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ!!!
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14.07.2022 17:36
+5
Друге питання - навіщщо? В нам окупований Крим та пів півдня, а ми такі фашисти підемо на білорусь, а Херсон най зачекає?
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14.07.2022 17:38
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так так ми не готуємося....но як тільки будемо готові то *******...
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14.07.2022 17:35 Ответить
Чим? За їхніми змі в нас вже три місяці як немає авіації усіх танків та половини солдатів
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14.07.2022 17:35 Ответить
Ну это цирк какой то!!! Я бы на месте наших даже не заморачивался, а наоборот сказал бы - СУКИ СПИТЕ И ДУМАЙТЕ, КОГДА ВАМ НА БАШКУ РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ!!!
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14.07.2022 17:36 Ответить
Друге питання - навіщщо? В нам окупований Крим та пів півдня, а ми такі фашисти підемо на білорусь, а Херсон най зачекає?
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14.07.2022 17:38 Ответить
***** син сатани знає як "вмотивувати" на війну. Білорашисти гадали їх омине.....
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14.07.2022 17:39 Ответить
який він там син сатани? Чмо сцикливе і закомплексоване .
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14.07.2022 17:46 Ответить
канэшно погладимо -- шоб не вииобувались
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14.07.2022 17:45 Ответить
Це має бути не фейк ...
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14.07.2022 17:46 Ответить
Значит еще раз будут атаковать с территории беларуси.
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14.07.2022 17:47 Ответить
Господи, Україна мріє про день, коли вже ми почнемо валить ворогів на їх території.
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14.07.2022 17:48 Ответить
Наші якщо і битимуть - то по паливних базах, НПЗ і арсеналах - щоб позбавить бульбашів можливості наступать Нахрєна їм та РЛС раннього оповіщення? Вона все одно "хаймарсів" не бачить!
Тільки нащо нам з ними воювать? Скоро "х*й" без солі гризтимуть - їх же від доступу валюти відрізали! Самі запросять миру
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14.07.2022 17:51 Ответить
Вот как раз доедающее куй без соли население проще всего на войну затянуть. Буряты и прочие калмыки из касапских епеней подтвердят
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14.07.2022 18:48 Ответить
ЗСУ ждут команду из бункера от пуйла .
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14.07.2022 17:52 Ответить
почему фейк?
какая фсбшная падла туда пролезла и воняет?
очень похоже что этим ведомством руководят совершенно чужие Украине люди.
с территории враждебного государства осуществляется агрессия против граждан Украини, обстреливают и убивают мирных граждан.
а тем временем протухшие фсбшные консервы продолжают поддерживать с этими тварями дипломатические отношения. как понимать?
обязанность вооруженных сил - прекратить агрессию всеми имеющимися в наличии вооруженными силами и всеми доступными средствами, а не препядствовать и заявлять о провокации
что вам непонятно, фсбшные ублюдки!!!
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14.07.2022 18:36 Ответить
гомна им закинуть туда с турнепсовой начинкой
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14.07.2022 18:41 Ответить
слова материальны, если долго просить, то сбудется
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14.07.2022 18:47 Ответить
Спецназ нападет на стратегические запасы картохи.
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14.07.2022 18:51 Ответить
Давно пора
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14.07.2022 19:49 Ответить
Давно пора ******* чтоб не думали а знали что можем и будем
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15.07.2022 08:48 Ответить
 
 