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Харьковские волонтеры собирают средства на монокуляр ночного видения для спецподразделения - роты "Сайгон"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тепловизор

Харьковские волонтеры собирают средства на приобретение монокуляра ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Антон Авксентьев.

Он отметил: "Белые вещи - это не практично, почти как жить в Харькове. Но чтобы нам продолжать жить в своем самом лучшем и родном городе, кто-то должен уничтожать врагов. А мы - помогать чем можем.

Моя одногруппница Anastasia Yegorova вместе с сестрой открыла сбор средств на монокуляр ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон" (там наш коллега из кафедры политологии Каразинского университета Вячеслав Целуйко).

Сумма сбора – 140 000 гривен. Срок – до вечера субботы.

В наше студенческое время Настя собирала на подарки и тортики для одногруппников-именинников, а вот оно как получилось…

Прошу приобщиться, у кого есть такая возможность.

Приватбанк – 4149 6090 0541 7516 Кубель А.И.

Монобанк – 5375 4112 0247 1160 Егорова Д.И.

PayPal - [email protected]

Лично благодарен всем, кто отзовется".
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Топ комментарии
+13
В той час, коли волонтери збирають кошти на необхідне для ЗСУ, суд скасовує борги коломойського.
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14.07.2022 19:14
+10
а як думаешь буде єрмак допомагати українській армії після вагнергейту та здачі Півдня?
Також відмічу що там не лишень єрмак.

Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
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14.07.2022 19:14
+8
вчора суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку. Озброєння та амуніція на фронт то не на часі
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14.07.2022 19:22
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Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3337406
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це що таке було? нехай поділяться.
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14.07.2022 18:59 Ответить
коли то було
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14.07.2022 19:08 Ответить
Новина від квітня цього року. Мабуть, вже усьо - all dead, all dead, як співали Queen.
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14.07.2022 19:11 Ответить
За 3 місяці впевнений що вже все нашло своє місце...

Тут питання до влади: чому немає закупівель подібного спорядження... Але відповідь всі знають, тому якщо можем допомагаємо, адже
"Якщо не МИ то хто?"

Маю надію що Юрій Бутусов ті інші будуть гарно себе почувати та змусять відповісти зрадників та "полезних идиотов" за свої брудні справи.
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14.07.2022 19:12 Ответить
А куди ж та фінансова західна допомога йде, коли вже і на спецуру волонтери кошти збирають? Знову по кишенях шурхотить?
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14.07.2022 19:08 Ответить
а як думаешь буде єрмак допомагати українській армії після вагнергейту та здачі Півдня?
Також відмічу що там не лишень єрмак.

Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
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14.07.2022 19:14 Ответить
В той час, коли волонтери збирають кошти на необхідне для ЗСУ, суд скасовує борги коломойського.
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14.07.2022 19:14 Ответить
ɓiж він і в Африці ɓiж.
Просто поки ВСІ до самого ганебного поганця не зрозуміє що поки не спaлишь всіх їх - спокою нашій нації не буде, адже вони націлились на ці землі ще 1200 років тому...
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14.07.2022 19:49 Ответить
вчора суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку. Озброєння та амуніція на фронт то не на часі
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14.07.2022 19:22 Ответить
Плісняві рила не бажають приєднатися до допомоги армії? Чи це не їх армія?
+
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14.07.2022 19:27 Ответить
Одразу - чому влада не закупає. Ну така влада - самі обрали, або дозволили обрати.
Проте, якщо доручити владі таке закуповувати, вона те, що коштує 140 тисяч гривень, закупить за 340 тисяч.
Тому якщо платять гроші військовим, то вже добре.
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14.07.2022 19:31 Ответить
если они хотят его у кого то купить за 140 000 грн, то могут смело послать "посредника", как и русский корабль. на амазоне он стоит ~€282 +€100 пересылка.
https://www.amazon.de/Nachtsichtgerät-Nachtsichtgeräte-Monokulare-Wasserdicht-Infrarot-Sicht/dp/B08JZ6KBK1/ref=sr_1_3?crid=2VMZE79NJYD5U&keywords=pvs-14+nachtsichtgerät&qid=1657815799&sprefix=Pvs-14%2Caps%2C747&sr=8-3
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14.07.2022 19:33 Ответить
Мабуть вони хочуть 7 штук купувати.
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14.07.2022 21:32 Ответить
тоді там повинно бути написано "семи монокулярів нічного бачення". а там мутно все, починаючи з "харківські волонтери". "знайомий знайомих"...... он там вище, у іллі коротенко з коптером, - все корректно. конкретна людина, реальна ціна,.... а тут ((((.
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14.07.2022 21:39 Ответить
В Словакии можно за 370 эвро купить, без пересылки.
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14.07.2022 21:46 Ответить
да понятно, что есть большой выбор по ценах. просто амазон, как самое простое, для примера. но 140000 грн за "монокуляр (не монокуляри!) нічного бачення" при таком разбросе цен и их выбора? лучше іллі коротенко на дрон, однозначно!
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14.07.2022 22:09 Ответить
Волонтёры хотят подарит военным наикрутейший прибор последней генерации, там картинка как в солнечный день, мышь можно увидеть. И этот аппарат стоит действительно 140 т. гривен даже в Европе. Другой вопрос насколько оправданы такие затраты на поле боя, может есть смысл купить предыдущую модель за 380 эвро, картинка мутная и зелёная, но ими же работали в армии США не один десяток лет...
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14.07.2022 22:21 Ответить
это понятно, что есть куча дорогих приборов последних генераций. но тогда пусть и указывают марку такого прибора за 140 000 грн. лично я вижу "придбання монокуляру нічного бачення PVS-14". всё - это то что они заявили, один прибор указанной марки. а не то что они там подразумевают или имеют ввиду. "волонтёры харькова" для меня это тоже ,что и "тореадори із васюківки". это общее понятие. как и цепочка из "фейсбучник-сестра сестры - рота "сайгон"". это ни о чём. это размытое облако. да, может это и реальность, такая вероятность всегда есть. если, кажется юсупова, волонтёр - то это конкретное лицо, корректные чётко сформулированные запросы, прайс-лист и чеки,.... здесь, я уверен, этого ничего не будет. "это список дерьмака". хотя да, согласен, ну может если и реальность, ну от хотят они купить за 140 000 тысяч, но смысла в этом действительно нет. это расходник сегодня, и вправду лучше купить несколько за 380 и облегчить и даже помочь спасти жизнь нескольких солдат, чем один супер-пупер для одного. это как тут раньше было - маленький шахматист-вундеркинд собирает на танк, который стоит миллионы, а время его жизни в бою сегодня - минуты. есть более полезные вещи, куча на такую сумму, способные принести больше пользы конкретным солдатам. хотя, если одни готовы покупать такие расходники, то никто не вправе запрещать другим сдавать на них деньги. хозяин барин.
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14.07.2022 22:49 Ответить
Есть той же модели, с зелёной лампой за 2500 долларов, а белой картинкой хвастаться, это если журналистские фильмы снимать, или видео писать для ютуба, зачем это бойцам на войне, х. з.
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14.07.2022 22:55 Ответить
Я нашёл то что они хотят в США за 3500, это 130 т. гривен, искать надо кто летит оттуда.
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14.07.2022 22:51 Ответить
ну хорошо, если это реальные люди и реальное подразделение которому они хотят помочь. можно тогда только порадоваться. просто я не очень то доверяю размножающимся как грибы волонтёрам. причина - в 2014 мой однокурсник, пытавшийся до этого всеми способами "подняться" и всё неудачно, сорвал день, стал "волонтёром" и наконец осуществил свою мечту "в князи!". сегодня "поднимается" уже другой, тоже уже бывший знакомый, ставший "волонтёром". хотя "поднявшийся" старый однокурсник, пару месяцев назад нашёл снова меня!!. машины хотел через меня начать ввозить "срывая день". понятно, он уже был в чёрном списке и потому просто пошёл, как корабль по новому определению.
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14.07.2022 23:00 Ответить
Моё мнение нужно законодательно запретить самопальных волонтёров, и сделать эту должность выборной на собрании ОТГ, как выбирают шерифов и судей в США. Плюс проверка на Полиграфа.
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14.07.2022 23:12 Ответить
да, что-то надо делать. проблема учёта и контроля должна быть абсолютно во всём. дальше так нельзя. и в волонтёрстве в частности. и лучше если этим будут заниматься люди "третьей стороны". сегодня при тотальной коррупции с самых верхних верхов и до самых низших низов этот вопрос тоже имеет значение. и регулярная подотчётность по документам. сегодня это не сложно сделать, excel сделает это автоматом. пусть не ноют, что это отнимет кучу времени.
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14.07.2022 23:26 Ответить
Сейчас куда ни плюнь, в святого волонтёра попадёшь, с группой подпевал, ну точно как наперстки раньше были, "группа поддержки", и им на фейсбуках такую рекламу устраивают, Лёня Голубков нервно курит... И вот эти "святые" ещё дают тебе поучения за "мову окупанта".
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14.07.2022 23:18 Ответить
а я все одно відправлю хоча б 250 грн.
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14.07.2022 19:37 Ответить
+
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14.07.2022 20:16 Ответить
+ Але , Анастасія , чому не звертаєтесь в групи "ХС" і "Харків 1654" ?
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14.07.2022 20:24 Ответить
а куда деваются подобные девайсы, поставляемые союзниками?
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14.07.2022 20:56 Ответить
В Коломойського попросіть і у сіддів, які списали йому мільярдні борги !
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14.07.2022 21:08 Ответить
+
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14.07.2022 22:08 Ответить
а у єрмака не питали??
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14.07.2022 22:30 Ответить
Волонтёры хотят на подарок дорогущую модель последней генерации, которая подозреваю не поставляется в виде поставок вооружений.
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14.07.2022 22:58 Ответить
Сайгон - это тот который написал Грязь и Юпак?
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14.07.2022 22:58 Ответить
 
 