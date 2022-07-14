Харьковские волонтеры собирают средства на монокуляр ночного видения для спецподразделения - роты "Сайгон"
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Харьковские волонтеры собирают средства на приобретение монокуляра ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Антон Авксентьев.
Он отметил: "Белые вещи - это не практично, почти как жить в Харькове. Но чтобы нам продолжать жить в своем самом лучшем и родном городе, кто-то должен уничтожать врагов. А мы - помогать чем можем.
Моя одногруппница Anastasia Yegorova вместе с сестрой открыла сбор средств на монокуляр ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон" (там наш коллега из кафедры политологии Каразинского университета Вячеслав Целуйко).
Сумма сбора – 140 000 гривен. Срок – до вечера субботы.
В наше студенческое время Настя собирала на подарки и тортики для одногруппников-именинников, а вот оно как получилось…
Прошу приобщиться, у кого есть такая возможность.
Приватбанк – 4149 6090 0541 7516 Кубель А.И.
Монобанк – 5375 4112 0247 1160 Егорова Д.И.
PayPal - [email protected]
Лично благодарен всем, кто отзовется".
Пожалуйста, подождите...
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це що таке було? нехай поділяться.
Тут питання до влади: чому немає закупівель подібного спорядження... Але відповідь всі знають, тому якщо можем допомагаємо, адже
"Якщо не МИ то хто?"
Маю надію що Юрій Бутусов ті інші будуть гарно себе почувати та змусять відповісти зрадників та "полезних идиотов" за свої брудні справи.
Також відмічу що там не лишень єрмак.
Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
Просто поки ВСІ до самого ганебного поганця не зрозуміє що поки не спaлишь всіх їх - спокою нашій нації не буде, адже вони націлились на ці землі ще 1200 років тому...
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Проте, якщо доручити владі таке закуповувати, вона те, що коштує 140 тисяч гривень, закупить за 340 тисяч.
Тому якщо платять гроші військовим, то вже добре.
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