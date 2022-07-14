От ракетного удара по Виннице погибла 24-летняя Екатерина Гула, сестра журналиста Юрия Гулого. ФОТО

14 июля вследствие российского ракетного удара по Виннице погибла 24-летняя Екатерина Гула, сестра журналиста Юрия Гулого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке журналист Евгений Назаренко.

Он отметил: "Погибла сестра моего коллеги в Виннице, и я впервые расплакался за долгое время. Мы всех убьем, твари".