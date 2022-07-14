От ракетного удара по Виннице погибла 24-летняя Екатерина Гула, сестра журналиста Юрия Гулого. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
14 июля вследствие российского ракетного удара по Виннице погибла 24-летняя Екатерина Гула, сестра журналиста Юрия Гулого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке журналист Евгений Назаренко.
Он отметил: "Погибла сестра моего коллеги в Виннице, и я впервые расплакался за долгое время. Мы всех убьем, твари".
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Співчуття рідним....
Коростильов просив у ЗЕ-ленського у 2020 р. на створення системи ППО із дальністю 100 км всього 40 млн. дол. та 2 роки
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник: https://censor.net/ru/n3317208
і не зможемо списувати міліардні борги БабломойМойському
"Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"
поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!
Зелені просто працюють для наповнення власного бюджету, нічого особистого.
Для цього зерна є багато потреби і в Україні!!
Скільки там ще було діток та молодих матусь у тому медцентрі?
І взагалі, порівнювати Райх і кацапів некоректно. Якщо німці проголосили себе найвищою расою, то у них принаймні були для цього підстави - бо це була нація солдатів, інженерів, філософів і поетів, авангард Європи... То "русское вяличие" - це смердючий ґалькоґолік в обісраних треніках, який рачкує у калюжі сечі і варнякає на кожного пристойного перехожого.
Відповідно, не "Юрія Гулого", а "Юрія Гули"!
А щодо самої ситуації, то це... просто...
Цим покидькам ніколи не повинно бути прощення!
Мразоти, не люди! Тільки ззовні схожі на людей, але на тому і вся схожість!
Будемо волати, бо загинула гарна дівчинка, сестра журналіста?!
А інші?!
їх треба витравити винищити безповоротно... без звертання уваги на те що будуть казати на Заході, хай самі повиздіхають с голоду, за лицемірство і тормознутість, за продажність, за ссикливість!
А испытывать Гром-2 можно сразу на поле боя-чтобы в ответ на Винницу-ткт-же пустить ракету по воинской части в Белгороде или Курске или Ростове или Севастополе.
Не нужно бояться ответной реакции Парашки. Парашка итак методично обстреливает абсолютно все города Украины
Я уже писал. По периметру города на расстоянии 5-10 км. оборудуются посты наблюдения из двух бойцов с удалением друг от друга 3-5 км. На посту должен находится взведённый в боевое положение снаряд, какой - спросите у военных, а лучше купите у американцев!!! Ракета на марше имеет скорость 2000 км в час =500м в секунду!!! Боец ее услышит за километр!!! Времени достаточно изготовится и выстрелить ей в "жопу" когда она будет проходить мимо поста наблюдения!!! Тем более ее увидит соседний пост!!! Круглосуточное дежурство по 8 часов...как на работе!!!Рахик развозит смену - меняются на посту!!! Вот и вся проблема. Ракета пролетела пол Украины...ее видели не одни глаза!!!!
На словах оно просто: расставить , сбить. Не все так, уважаемый.
Шось чули про швидкість звуку?
Е-е-еее... Ви це зараз серйозно?
журналисты бывают разные. среди них попадаются идейные путинососы и любители кацапский секты.
выкладывайте сразу подробности о том, что это за журналист.
Тварюки, будете захлинатися смертю. Усі. До останнього бидла!..