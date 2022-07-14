Від ракетного удару по Вінниці загинула 24-річна Катерина Гула, сестра журналіста Юрія Гулого. ФОТО

14 липня внаслідок російського ракетного удару по Вінниці загинула 24-річна Катерина Гула, сестра журналіста Юрія Гулого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Євген Назаренко.

Він зазначив: "Загинула сестра мого колеги у Вінниці і я вперше розплакався за довгий час. Ми всіх уб‘єм, тварі".