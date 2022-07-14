УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15044 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
214 683 83
Вінниця (433) ракети (2848) смерть (6543)

Від ракетного удару по Вінниці загинула 24-річна Катерина Гула, сестра журналіста Юрія Гулого. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

14 липня внаслідок російського ракетного удару по Вінниці загинула 24-річна Катерина Гула, сестра журналіста Юрія Гулого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Євген Назаренко.

Він зазначив: "Загинула сестра мого колеги у Вінниці і я вперше розплакався за довгий час. Ми всіх уб‘єм, тварі".

Від ракетного удару по Вінниці загинула 24-річна Катерина Гула, сестра журналіста Юрія Гулого 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+99
и ипашить они по нам будут пока ракеты не кончатся. а это еще лет на 10. ну ******* перспективы. ****. *** каким неграм зерно. пусть оно сгниет к ****** матери. пусть ***ло добьетса своего и негры оккупируют гейропу и ****** там всех баб. Пусть начнутся войны за еду и за пресную воду. пусть. да плевать. У нас есть шо жрать, а эти ******** пусть мрут нахер с голоду
показати весь коментар
14.07.2022 22:13
+46
Я за,щоб не давати зерно Сирії, країнам Африки, які воюють проти України. Навіщо Україні віддавати хліб,не знаючи,що чекає на самих. Ця дівчина, дитинча,перервана доля, цілий день смуток і туга. Молюсь за своє місто,за Україну, хоч атеїст. Тримайтесь і бережіть себе. Україна понад усе.
показати весь коментар
14.07.2022 22:20
+45
Просто обидно, что мы сделать ничего толком не можем. По нам стреляют, а нам нечем ответить. Я днем сидел седне, многие после Винницы, писали, почему не можем ответить? И вот от этого бессилия просто опускаются руки. Кацапы ходят радуются жизни, а мы сидим по подвалах, из которых, кстати, можем после удара ракетой и не вылезти... Это не справедливо и так не должно быть. И хоть каким бы ты не был Рембо это на войну не повлияет никак. Нам просто нужна помощь Запада. В техническом плане и в живой силе. И вот тебе привет. Воздушная тревога - ховаемся
показати весь коментар
14.07.2022 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и ипашить они по нам будут пока ракеты не кончатся. а это еще лет на 10. ну ******* перспективы. ****. *** каким неграм зерно. пусть оно сгниет к ****** матери. пусть ***ло добьетса своего и негры оккупируют гейропу и ****** там всех баб. Пусть начнутся войны за еду и за пресную воду. пусть. да плевать. У нас есть шо жрать, а эти ******** пусть мрут нахер с голоду
показати весь коментар
14.07.2022 22:13 Відповісти
и да, я заслужил на бан, да и пох. встретимся через 3 дня, если выживем
показати весь коментар
14.07.2022 22:14 Відповісти
це крик душі,не думаю що тут адміни такі вже по пояс деревяні.
показати весь коментар
14.07.2022 22:16 Відповісти
Просто обидно, что мы сделать ничего толком не можем. По нам стреляют, а нам нечем ответить. Я днем сидел седне, многие после Винницы, писали, почему не можем ответить? И вот от этого бессилия просто опускаются руки. Кацапы ходят радуются жизни, а мы сидим по подвалах, из которых, кстати, можем после удара ракетой и не вылезти... Это не справедливо и так не должно быть. И хоть каким бы ты не был Рембо это на войну не повлияет никак. Нам просто нужна помощь Запада. В техническом плане и в живой силе. И вот тебе привет. Воздушная тревога - ховаемся
показати весь коментар
14.07.2022 22:23 Відповісти
потому что бы жить в мире, надо готовиться к войне, а мы после выборов миротворца только и делали, что отступали, разминировали, не выполняли оборонный заказ, останавливали наглухо ракетные программы и мариновали шашлыки на майские..., поэтому прячемся и надеемся...
показати весь коментар
14.07.2022 22:51 Відповісти
остается только бороться теперь. но с зебилов тоже нужно спросить. если не уничтожили бюлетени - поднять эти сратые бумаги, всех идентифицировать и нахер всех на фронт воевать, от мала до велика
показати весь коментар
14.07.2022 23:05 Відповісти
нажаль, були б тільки бабки з-під під'їзду, алкашня - що продала голос за пляху, трохи дебілів і купа намальованого..
показати весь коментар
14.07.2022 23:46 Відповісти
R.I.P. Янголятку !
Співчуття рідним....

Коростильов просив у ЗЕ-ленського у 2020 р. на створення системи ППО із дальністю 100 км всього 40 млн. дол. та 2 роки

Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник: https://censor.net/ru/n3317208
і не зможемо списувати міліардні борги БабломойМойському
"Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"

поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!
показати весь коментар
15.07.2022 00:01 Відповісти
Ага. 2 роки на створення… А потім ще два роки на випробування і допилювання, а потім рік на запуск і масштабування серійного виробництва, а потім ще три щоб виготовити хоч мінімально-достатню кількість цих комплексів… нормальне своє ППО у нас коротше було б уже за наступного президента у другій половині 20-х. Хотілося б щоб було за 2 рочки і все, але ВПК нажаль, так ніде не працює. Навіть у Китаї.
показати весь коментар
15.07.2022 06:12 Відповісти
Если вы не в курсе - речь шла не о разработке новой ракеты - она уже была и принята на вооружение ЗСУ - это Ольха М, а о её модификации под ракету ППО и ПРО. По словам Ген Конструктора эта модификация Ольхи могла сбивать все известные типы ракет рашистов. Но за три года правления щеленского самих ракет Ольха М было сделано чуть меньше 50 и то в укороченном варианте с дальностью 70 км.
показати весь коментар
15.07.2022 06:27 Відповісти
Справедливо! А Зелебоба тоже тварь ещё та....
показати весь коментар
15.07.2022 00:11 Відповісти
Ви все вірно написали. А ще за останні 2.5 роки були відкриті кримінальні справи майже проти кожного з найактивніших патріотів України, а проти Пороха більше 100 абсурдних кримінальних справ. В ОП прилаштовані зрадники єрмак і татаров, і вже США говорять напряму що це зрадники, і про це говорилось ще й рік тому, а вони все-рівно продовжують залишатися в ОП і робити свою чорну справу. То чому ж преЗедент їх не відсторонить?????
показати весь коментар
15.07.2022 00:17 Відповісти
.не відсторонить... бо така ж зелена паскуда і зрадник. Та й наявність 73 відсотка відвертих ідіотів .... І відсотки ніяк не зменшуються.... (((
показати весь коментар
15.07.2022 00:54 Відповісти
русскіє не радуются жізні, вони не знають як це - радіти життю. Вони радіють смерті.
показати весь коментар
15.07.2022 00:32 Відповісти
👍🤝😠
показати весь коментар
15.07.2022 11:46 Відповісти
😢
показати весь коментар
15.07.2022 11:43 Відповісти
ще й які дерев"яні!
показати весь коментар
14.07.2022 23:21 Відповісти
Всех Зеленых на фронт вместе с хрипатым. Зеленский, ты мразь, Ты марионетка в руках Ермака и Коломойского. Ты не готовился к войне, которая уже шла и о которой тебя предупреждали. Мало того, ты окружил себя предателями и сраколизами. Ты можешь, только читать готовые тексты и награждать. Но ты завистливый и мстительный, безжалостно убираешь талантливых конкурентов. Не надейся на пощаду, после войны за все спросим.
показати весь коментар
15.07.2022 11:47 Відповісти
в тебе істерика..схаменись
показати весь коментар
14.07.2022 22:34 Відповісти
ні..не заслуговуєте..нічого - зробите як я - ще один акк))
показати весь коментар
14.07.2022 23:48 Відповісти
Хмм, я вже давно помітив, до речі - не банять і навіть не видаляють коменти. Мабуть, адміни адекватно розуміють - в умовах воєнного часу не можна не матюкатися.
показати весь коментар
15.07.2022 16:48 Відповісти
негры оккупируют гейропу и ****** там всех баб и недомужиков тоже
показати весь коментар
14.07.2022 22:18 Відповісти
ну й будемо мати ще й з другого боку навіжених сусідів, якім ми нічого поганого ніколи не робили, але вони просто хочуть нас знищити. Нам стане легше?
показати весь коментар
15.07.2022 00:33 Відповісти
Я за,щоб не давати зерно Сирії, країнам Африки, які воюють проти України. Навіщо Україні віддавати хліб,не знаючи,що чекає на самих. Ця дівчина, дитинча,перервана доля, цілий день смуток і туга. Молюсь за своє місто,за Україну, хоч атеїст. Тримайтесь і бережіть себе. Україна понад усе.
показати весь коментар
14.07.2022 22:20 Відповісти
Ця зернова афера - просто бізнес, ніякого голоду не має і не передбачається в перспективі. Українське зерно складає менше 1% світового виробництва. Під час війни неназвані зернотрейдери вирішують свої проблеми перекинувши на державу і звісно за відкати. Тому Зепоц і дре горлянку в очікуванні навару. Активність турків теж зрозуміла, на великому крадівництві вони мали найбільші підряди і тут теж хочуть нагріти руки, тим більше схеми з відкатами ще на будівництві доріг відпрацьовані.
Зелені просто працюють для наповнення власного бюджету, нічого особистого.
показати весь коментар
14.07.2022 22:40 Відповісти
я бы Зерно просто облил дизелем керосином и спалил бы *****.... и точка ******* и плодитесь если выживите после ГОЛОДА ГОЛОДОМОР УКРАИНЦЕВ МАЛО КТО ПРИЗНАЛ ГОЛОДОМОРОМ.. всем кушать давай кушать давай..а *** вама не зерно хортите зерно плиз 1 тонна зерна 10 танков класса Т 80 2 тонны зерна 4 истребителей класса Ф15-16.. и так далее..
показати весь коментар
14.07.2022 22:44 Відповісти
кацапорилі орки не погодяться на формулу "зброю за зерно",будуть топити кораблі...
показати весь коментар
14.07.2022 22:57 Відповісти
Просто не нужно хлебалом щелкать, а нужно переработать его в муку. Расфасовать по таре и поныкать по схронах. Макаронов в конце концов нахреначить. то что долго храниться. а потом жрать и ржать как негры Европу штурмуют. Угробили производственные мощностя в жопу, покупаем какуюто итальянскую ляпасту и улыбаемся. Да тут, ***, всех на гилляку нада. Пока не разберемся с Елдаком - дела не будет. Экспортируем зерно, импортируем макарошки. Ни это ли полный трындец? ****** совок кругом, ахметов ***ть не олигарх. а кто он? Простой гражданин не в рот *****, вместе с бабой беней?
показати весь коментар
14.07.2022 22:58 Відповісти
С зерном какая-то мутная история вообще. Такую панику разводят, будто без этого зерна планета от голода погибнет. Ну будут бананы есть и кокосы. Картошку пусть едят и капусту. Морковь и лук. В чем проблема вообще? Ну да, цены на продовольствие растут во всем мире. Но у нас, на минуточку, война! Ракетами ведут обстрел наших городов! Разблокировка портов, переговоры, какие-то договрняки с россией и турцией. Что вообще происходит? Кто-то просто не может продать запасы зерна и положить бабло в карман?
показати весь коментар
14.07.2022 23:12 Відповісти
Они просто не хотят работать, а хотят все на шару. Бездельники...
показати весь коментар
14.07.2022 23:32 Відповісти
Немного не так.Кто то уже скупил зерно в Украине, а вывезти не может.
показати весь коментар
15.07.2022 08:17 Відповісти
борошно шибко зіпсується, і все.
показати весь коментар
15.07.2022 00:35 Відповісти
Українське зерно годує 400 млн. людей, а це не 1%
показати весь коментар
14.07.2022 22:51 Відповісти
9-10% мирового рынка зерновых.
показати весь коментар
15.07.2022 06:36 Відповісти
Мені якось пох.скількох нероб годує українське зерно
Для цього зерна є багато потреби і в Україні!!
показати весь коментар
17.07.2022 12:53 Відповісти
Ну, так всё правильно, кроме одного - Украина в ТОП 5 мировых экспортёров зерновых и доля её составляет 9-10%. в год. Это очень не мало - во всех смыслах и в том числе перечисленных вами.
показати весь коментар
15.07.2022 06:35 Відповісти
Брехлива цинічна стерво. Вирішила згадати про співчуття, коли я тобі про це нагадала?
показати весь коментар
15.07.2022 02:17 Відповісти
спокуха брате. всих знищемо рашеншвайне
показати весь коментар
14.07.2022 22:43 Відповісти
Подписываюсь.
показати весь коментар
14.07.2022 22:50 Відповісти
Тут ти переоцінив кокошніків! Заміть шо гандони пускають так ракети після того як ЗСУ розхирячують військові бази кацапів або взагалі мають тактичний успіх на фронті: це прямий наказ *****-воно біснується і віддає такі накази-воно тільки цим і живе( вірніш доживає)Боячись Ковіду і взагалі всього на світі наказує пускати ракети де побільше людей: це стиль кгб-шного гопніка-діда який рішив стрибнутть вище свого росту та от невийшло і матня порвалась: махає кулачками і всім погрожує -та всі просікли на Заході шо нікчема в агонії (в усіх смислах) і рашка вже довго непротяне (як і її ракети) бо воно кинуло все! Обісралося як ніхто (після всіх 'гордих' виступів 24-го)Але само очкує і пожити хоче.
показати весь коментар
14.07.2022 22:53 Відповісти
За ковидку не нужно. 24 февраля все сняли маски. И я вообще не видел, что бы ктото заболе даже на грви с моих знакомых. А был ли мальчик? Может и был. Но так как все колотые и переколотые и стресс убивает не только нервную систему, а возможно и ковид, то я даже не знаю, что утверждать, хотя лично знаю с пару человек, что умерли от пневмонии.
показати весь коментар
14.07.2022 23:03 Відповісти
Так мова ж про *****- чого воно за 10 метрів сидить з усіма і чого всі перед зустріччю з ним карантіни проходять (хоч і за 10 метрів всі сидять) -там все до купи. В італії ваксєри і зараз в масках багато ходять хоч і 40 градусів-багато в FFp2(чи як там) Я хоч і сам ваксер(3 дози вже отримав) ну до такого маразму не опускався. PS он я знаю шо і ***** лічно знав як мінімум одного шо хоч і коловся та благополучно здох (жирік ніби звали)
показати весь коментар
14.07.2022 23:21 Відповісти
Кароче путен *****. в этой теме все печально. шоб этот пидо сдох нахер
показати весь коментар
14.07.2022 23:41 Відповісти
тільки без істерик, якщо Європу роз...ть, нам легше не буде. Ми будемо затиснути в лещата, і нам взагалі вже ніхто не допоможе. ******** нас русскіє а не європейці чи африканці, але пан русскіх не проклінає. Дивно.
показати весь коментар
15.07.2022 00:29 Відповісти
вічна память, тримайтесь
показати весь коментар
14.07.2022 22:17 Відповісти
Сцукііііііі! Вбили таке янголятко!

Скільки там ще було діток та молодих матусь у тому медцентрі?
показати весь коментар
14.07.2022 22:18 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 22:20 Відповісти
Реінкарнація гітлера - раз не зміг при житті захопити, - вибудував рейх після смерті в особі путіна.
показати весь коментар
15.07.2022 09:03 Відповісти
Та хій там плавав. Адольфич би перевтілився у щось більш пристойне.
І взагалі, порівнювати Райх і кацапів некоректно. Якщо німці проголосили себе найвищою расою, то у них принаймні були для цього підстави - бо це була нація солдатів, інженерів, філософів і поетів, авангард Європи... То "русское вяличие" - це смердючий ґалькоґолік в обісраних треніках, який рачкує у калюжі сечі і варнякає на кожного пристойного перехожого.
показати весь коментар
15.07.2022 17:14 Відповісти
Призвище героя не Гулий, а Гула!

Відповідно, не "Юрія Гулого", а "Юрія Гули"!

А щодо самої ситуації, то це... просто...

Цим покидькам ніколи не повинно бути прощення!

Мразоти, не люди! Тільки ззовні схожі на людей, але на тому і вся схожість!
показати весь коментар
14.07.2022 22:22 Відповісти
редактори барани, тут без питань. Скоріш за все українською навіть і не розмовляють, вміють тільки банани роздавати, це в них є, не заперечую
показати весь коментар
14.07.2022 22:33 Відповісти
Всі, хто загинув, чиїсь сестри, брати, матері, діти.
Будемо волати, бо загинула гарна дівчинка, сестра журналіста?!
А інші?!
показати весь коментар
14.07.2022 23:08 Відповісти
Журналистская этика. Есть у них такая тема. Всегда была, по крайней мере
показати весь коментар
14.07.2022 23:10 Відповісти
Ніхто не зпбороняє тобі волати 😠
показати весь коментар
14.07.2022 23:54 Відповісти
За все що вони зробили нам за 400 років, вони повинні зникнути на генному рівні, вони зараза планети, вони вірус, вони гірше ковіда чуми раку й сніду
їх треба витравити винищити безповоротно... без звертання уваги на те що будуть казати на Заході, хай самі повиздіхають с голоду, за лицемірство і тормознутість, за продажність, за ссикливість!
показати весь коментар
14.07.2022 22:25 Відповісти
А кремлевци всё думают что войны на ихней территории не будет, потому как у них ядерная елда... но после таких событий наверное каждый должен приложить руку к Гражданской войне/резне в русне..
показати весь коментар
14.07.2022 22:31 Відповісти
4 мес войны-почему Украина не возобновила разработку и производство балистической ракеты Гром-2? Ведь оборудование есть,опытный образец есть. В Украине полно глубоких шахт глде можно безопасно собирать эти ракеты дальностью до 300 км-и не нужно ждать когда США смилостивятся и дадут нам свои 300 километровые ракеты!
А испытывать Гром-2 можно сразу на поле боя-чтобы в ответ на Винницу-ткт-же пустить ракету по воинской части в Белгороде или Курске или Ростове или Севастополе.
Не нужно бояться ответной реакции Парашки. Парашка итак методично обстреливает абсолютно все города Украины
показати весь коментар
14.07.2022 22:42 Відповісти
ты еще не понял? не на часи
показати весь коментар
14.07.2022 23:08 Відповісти
300 км. дальность это был заказ от арабских стран. МО Украины заказывало ракету Гром 2 с дальностью 500 км, а по словам ген директора КБ можно и до тысячи разогнать. Она создана и прошла все испытания, но не заказана МО с 19 года ни одной. Испытания закончились в 18. Да её и показывали на военном параде в 18 году - одну, как и Богдану - тоже одну.
показати весь коментар
15.07.2022 06:43 Відповісти
Жаль. Царство небесное !!!
Я уже писал. По периметру города на расстоянии 5-10 км. оборудуются посты наблюдения из двух бойцов с удалением друг от друга 3-5 км. На посту должен находится взведённый в боевое положение снаряд, какой - спросите у военных, а лучше купите у американцев!!! Ракета на марше имеет скорость 2000 км в час =500м в секунду!!! Боец ее услышит за километр!!! Времени достаточно изготовится и выстрелить ей в "жопу" когда она будет проходить мимо поста наблюдения!!! Тем более ее увидит соседний пост!!! Круглосуточное дежурство по 8 часов...как на работе!!!Рахик развозит смену - меняются на посту!!! Вот и вся проблема. Ракета пролетела пол Украины...ее видели не одни глаза!!!!
показати весь коментар
14.07.2022 22:51 Відповісти
Для ПЗРК нужно время проведения в боевое состояние , а потом захватить цель.
На словах оно просто: расставить , сбить. Не все так, уважаемый.
показати весь коментар
15.07.2022 00:16 Відповісти
Для крилатих ДОЗВУКОВИХ РАКЕТ "Калібр", швидкість яких складає (800-900) км/год, десь 250 м/с, цілком реально тренованому стрілку справитись з такою задачею. В Афганістані НЕГРАМОТНИХ муджахедів цьому вчили, ну дуже, швидко.
показати весь коментар
15.07.2022 13:46 Відповісти
Боєць при такій швидкості цю ракету почує за 300 метрів після того, як вона повз нього пролетить!

Шось чули про швидкість звуку?
показати весь коментар
15.07.2022 01:07 Відповісти
Ракети різні, мабуть. Опишу ті, які летіли над нами і попали в ціль на відстані 5 км. Звук чути не за 300м, а за 2-3км до того, як пролетіли над нами і після того. Звук дуже сильний (як аероплан). Вибухи також було чути, але вже не так сильно. Летіли 2 шт разом на дуже малій висоті (можливо навіть нижче за вертоліт). І швидкість не настільки велика була. Вистачило часу, щоб добре роздивитись. Це було за містом в полі. В місті, мабуть, звук так далеко не чути і видимість зовсім інша. Ми вроді в тилу, але вже багато разів чули і бачили. Кожен раз по різному було. Володимир Кушнір, мабуть має досвід, тому, що дуже правдоподібно все описує ( пости виставляти за населеним пунктом). Але кому це потрібно?... Гинуть молоді і діти... Це дуже страшно
показати весь коментар
15.07.2022 02:17 Відповісти
Ну значить у ціх ракет швидкість була явно не 2000 км на годину, або 500 метрів на секунду!
показати весь коментар
15.07.2022 03:15 Відповісти
Ракета на марше имеет скорость 2000 км в час =500м в секунду!!! Боец ее услышит за километр!!!

Е-е-еее... Ви це зараз серйозно?
показати весь коментар
15.07.2022 08:48 Відповісти
Це його ярс налякав і він його з калібром сплутав. Буває.
показати весь коментар
15.07.2022 13:51 Відповісти
Земля пухом убієнними, вічне пекло тім тварям, що жали і будуть жати на кнопки.
показати весь коментар
14.07.2022 23:04 Відповісти
Царство Небесне ...
показати весь коментар
14.07.2022 23:17 Відповісти
не очень понятно.
журналисты бывают разные. среди них попадаются идейные путинососы и любители кацапский секты.

выкладывайте сразу подробности о том, что это за журналист.
показати весь коментар
15.07.2022 05:40 Відповісти
путин и твои фашисты --- будьте прокляты на все времена --- выродки рода человеческого . твари двуногие --- все что вы творите к вам вернется АМИНЬ
показати весь коментар
15.07.2022 06:04 Відповісти
Севастопольці, ваша робота... Сім'ї є?
показати весь коментар
15.07.2022 08:29 Відповісти
Безмежно гіркий біль Така гарна дівчинка... І якесь свинособаче бидло обірвало її життя... і ще десятки інших.
Тварюки, будете захлинатися смертю. Усі. До останнього бидла!..
показати весь коментар
15.07.2022 16:59 Відповісти
Шкода, скільки вже людей різного віку пішло з життя через кремлівську наволоч... . Як можна давати зерно тим, хто підтримує РФ ? Чим скоріше різна наволоч в світі подохне, тим краще житимуть нормальні люди. Ніякого зерна посібникам терористів, вбивць та гвалтівників.
показати весь коментар
17.07.2022 08:56 Відповісти
 
 