За эти зверства виновны будут наказаны, - Евросоюз об обстреле Винницы

В связи с ракетным ударом по Виннице, повлекшим значительные человеческие жертвы, Высокий представитель Европейского Cоюза Жозеп Боррель и европейский комиссар по кризисному регулированию Янеш Ленарчич выступили с заявлением: за эти зверства виновные будут привлечены к ответственности.

Текст заявления распространен в четверг в Брюсселе Внешней дипломатической службой ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня российские силы вторжения в Украину атаковали гражданское здание и культурный центр в городе Винница, убив более 20 человек и ранив десятки других, многие из них в критическом состоянии. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Это зверство в Виннице является последним в длинной череде жестоких нападений, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказано в заявлении.

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Боррель и Ленарчич напомнили, что агрессивная война России против Украины "бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев". "Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница — Вооруженные силы России и их марионетки оставляют кровавый след по Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено", - убеждены они.

Высокопоставленные европейцы констатировали, что оба собственными глазами видели ужасные разрушения, которые Россия принесла Украине и ее народу. "Гражданское население продолжает нести большие потери в этой войне из-за принципиального игнорирования Россией международного гуманитарного права, сталкиваясь лицом к лицу со смертью, насилием, в том числе сексуальным насилием, насильственной депортацией и уничтожением. Не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим начальством. Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права", - сказано в заявлении.

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