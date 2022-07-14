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Винница (701) Евросоюз (15954)

За эти зверства виновны будут наказаны, - Евросоюз об обстреле Винницы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вінниця

В связи с ракетным ударом по Виннице, повлекшим значительные человеческие жертвы, Высокий представитель Европейского Cоюза Жозеп Боррель и европейский комиссар по кризисному регулированию Янеш Ленарчич выступили с заявлением: за эти зверства виновные будут привлечены к ответственности.

Текст заявления распространен в четверг в Брюсселе Внешней дипломатической службой ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня российские силы вторжения в Украину атаковали гражданское здание и культурный центр в городе Винница, убив более 20 человек и ранив десятки других, многие из них в критическом состоянии. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Это зверство в Виннице является последним в длинной череде жестоких нападений, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказано в заявлении.

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Боррель и Ленарчич напомнили, что агрессивная война России против Украины "бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев". "Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница — Вооруженные силы России и их марионетки оставляют кровавый след по Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено", - убеждены они.

Высокопоставленные европейцы констатировали, что оба собственными глазами видели ужасные разрушения, которые Россия принесла Украине и ее народу. "Гражданское население продолжает нести большие потери в этой войне из-за принципиального игнорирования Россией международного гуманитарного права, сталкиваясь лицом к лицу со смертью, насилием, в том числе сексуальным насилием, насильственной депортацией и уничтожением. Не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим начальством. Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права", - сказано в заявлении.

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Топ комментарии
+45
Да! Покарайте кремль ещё десятком газовых турбин, и спасибо за транзит на Калининград, у рашистов все прекрасно, можно убивать украинцев по тысячу в день. Ах да, ещё не забудьте вывезти наше зерно.
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14.07.2022 22:55
+31
Купуйте більше нафти і газу. Нам мало ракет
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14.07.2022 22:53
+29
Ага, продолжайте им транзит в Калининград и санкции с олигархов снимайте. Позор, ***...
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14.07.2022 22:55
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значит санкций кацапстану еще ослабят
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14.07.2022 22:52 Ответить
А що хтось ослабив чи все таки приймають наступний пакет? Досить винити Європу. Усі претензії до ботоксного і миру в очах зе. Тільки сліпий міг побачити мир замість смерті. До речі, дякуйте усім,що зібрали по миру зброю замість асфальту.
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14.07.2022 22:58 Ответить
по калининграду и литве ослабили....Или нет???
сс*тесь?
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14.07.2022 23:03 Ответить
ні. Якщо не в темі - то не виступай. Всі рішення в ЄС приймаються консенсусом.
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15.07.2022 01:26 Ответить
Теж хотів це написати
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14.07.2022 23:01 Ответить
Так підвіште пуйла за яйця , а рашистів вимеріть голодом
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14.07.2022 22:53 Ответить
Купуйте більше нафти і газу. Нам мало ракет
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14.07.2022 22:53 Ответить
Ніхто, ні за що не буде покараний. Сьогодні обговорювали зняття санкцій з олігархів. Європа повертається взад до расєі.
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14.07.2022 22:55 Ответить
Це ви про Абрамовича якого зе бачить на місці Медведчука. Ви статтю читали про санкції, прочитайте. Там додатково плюс 50
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14.07.2022 23:03 Ответить
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14.07.2022 23:04 Ответить
Ага, продолжайте им транзит в Калининград и санкции с олигархов снимайте. Позор, ***...
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14.07.2022 22:55 Ответить
Да! Покарайте кремль ещё десятком газовых турбин, и спасибо за транзит на Калининград, у рашистов все прекрасно, можно убивать украинцев по тысячу в день. Ах да, ещё не забудьте вывезти наше зерно.
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14.07.2022 22:55 Ответить
Разом з металлом...
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14.07.2022 23:36 Ответить
Прямо свято лицемірства!
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14.07.2022 22:57 Ответить
ким? от просто - ким будуть покарані ???
(вже не питаємо коли...а просто ким? хто візьме на себе цю місію?)
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14.07.2022 22:59 Ответить
кобзоном
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14.07.2022 23:48 Ответить
Ну те що Євросоюз так робить це все заслуга Валодькі Голабародькі.
Чому тут дивуваться, Києв то окупований з 2019 року.
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14.07.2022 23:01 Ответить
Це все заслуга 73%, можете уже ржать ущербні.

ви забули прописну істину:
- "Народ, який не хоче годувати свою армію, скоро буде годувати чужу "
- «Хочеш миру - готуйся до війни»
мінські угоди були шансом підготуватися і цим відвернути війну, але ви цей шанс закатали в асфальт, но вам какая разница, це ви привели в наш дім війну, це на вашому сумлінні будуть тисячі загиблих співвітчизників
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14.07.2022 23:31 Ответить
не клоун винен, а ті хто його обирав
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14.07.2022 23:53 Ответить
клоуна СОЗНАТЕЛЬНО ВЫБРАЛИ олигархи судьи менты СБУ врачи-рвачи а после выборов придумали зебаранов.Количество зебаранов в Украине не 73 процента а не более 30 а точнее 20 процентов
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15.07.2022 06:06 Ответить
Мы выразим еще одну глубокую озабоченность ..
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14.07.2022 23:04 Ответить
Чому все в майбутьному часі?З теперешнім не складається???Буде,буде покаране.....Коли буде?
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14.07.2022 23:04 Ответить
также как вы покарали за Боинг?

евробл*ди и сс*ны
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14.07.2022 23:04 Ответить
За Кременчук вже "покарали" ....пісьдоболи безхребетні !!!
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14.07.2022 23:05 Ответить
Рашка розносила Алеппо і жодної відповідальності не понесла, тут така сама історія буде.
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14.07.2022 23:06 Ответить
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14.07.2022 23:07 Ответить
У ********* світі поважають силу та гроші, в Україні нема ні того, ні іншого, і цікаві ми для заходу, як звичайне колгоспне поле, пшениця якого, не дасть чуркам та чорножопим африканцям подохнути з голоду.
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14.07.2022 23:13 Ответить
значит эту карту и надо разыгрывать
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14.07.2022 23:17 Ответить
Саме так! Все, що зараз відбувається в Україні, це наслідки тих процесів, які відбувалися 10, 30, 50 років тому.
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14.07.2022 23:35 Ответить
Так 73% українських виборців (какіх разніц, хуже нє будєт, хоть паржом) самі обрали шлях України, ЗСУ пофіг, НАТО пофіг, боротьба з корупцією пофіг, реформи пофіг... за 3роки пліснява розпиляла 250млрд.грн. на крадівництві і жодного... жодного разу не підвищила оклад рядового ЗСУ протримавши його до 24 лютого на рівні 10тис.грн.
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14.07.2022 23:43 Ответить
Ну канешна, накажут они паРашу... ЕС даже при доказанном сбитии малазийского Боинга и гибели граждан ЕС никого не покарали. А тут вдруг раздухарятся и покарают. У Пуйла карт-бланш на бандитские действия, и он это прекрасно понимает. Потому и действует вот так.
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14.07.2022 23:14 Ответить
А за Часовий Яр щось всі мовчали.Чи то не рахується?
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14.07.2022 23:16 Ответить
Щось НАТА мовчить... Де заява типу - головне, щоб ната нє ваєвала с росіей?
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14.07.2022 23:25 Ответить
Коли Литва припинила сполучення з калінінградом (в рамках прийнятих санкцій), німці заголосили про те, що неможна таке робити!
То як ви шановні, збираєтесь покарати москалів, якщо ви їх просто боітесь?
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14.07.2022 23:30 Ответить
За МН17 вже "покарали".
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14.07.2022 23:36 Ответить
Бла бла бла....
Осуждамс......
Дети Алеппо, Чечни и Беслана прям плачут от умиления.....
А нет.... Уже не плачут.
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14.07.2022 23:52 Ответить
как за....ла эта гниль левацко-европейская сцыкливая жадная сытая конченная и двуликая... жажда торговли .... я не вижу иного выхода как просить сша принять нас 52 штатом и получить от них защиту что б сохранить ту часть Украины которая еще пока осталась...
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14.07.2022 23:56 Ответить
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14.07.2022 23:58 Ответить
рашку накажут язычком по головке.
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14.07.2022 23:59 Ответить
Пора уже не на Байрактары собирать, а на ракету до маасквы, которую наши асфальтные умиротворители похерили сделать.
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15.07.2022 00:43 Ответить
Двуличные суки.
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15.07.2022 00:56 Ответить
В этих зверствах виновны кремлёвский карлик-шизофреник путин и весь его оркостан. Ах да ! Запад только что об этом узнал. А то ведь никак не могли выччислить, кто же это..
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15.07.2022 08:18 Ответить
 
 